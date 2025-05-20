Прекращение войны в Украине пока маловероятно, - CNN

Разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным показал, насколько далек любой прорыв по завершению войны в Украине.

Разговор поднял вопрос о том, насколько Трамп на самом деле хочет быть вовлеченным в переговоры, а также углубил трансатлантические разногласия относительно прекращения войны. При этом президент США встал на сторону Путина, объявив, что Украина и России теперь будут вести переговоры "так, как только они могут" о прекращении огня и, в конце концов, о завершении войны.

В CNN также отметили, что Трамп "добавил новой неопределенности ко все более беззубым мирным усилиям", не сделав ничего, чтобы опровергнуть высказанное ранее вице-президентом Джей Ди Вэнсом мнение о том, что США могут выйти из переговоров, если не будут видеть прогресса.

"Говорю вам, здесь задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - сказал президент США журналистам в Овальном кабинете после разговора с Трампом.

Телеканал уточнил, что угрозы о выходе из переговоров - это "классический гамбит заключающего сделки", однако, учитывая крайний скептицизм администрации США в отношении помощи Украине, "это может быть не блефом".

Бывшая заместитель директора Национальной разведки США Бет Саннер сказала в комментарии CNN, что Трамп, вероятно, "вообще не пытался давить на Путина".

"Это хорошо, что они провели двухчасовой разговор, но что мы имеем в результате? Мы имеем Путина, который продолжает выдвигать очень максималистские требования... договоренность о рамках для обсуждения будущего мирного соглашения и, возможно, прекращения огня, которое наступит после достижения договоренностей по многим вещам. Это призыв, который, по моему мнению, очень трудно воспринимать иначе, чем то, что Путин, похоже, получил именно то, что хотел", - считает Саннер.

Проанализировав заявления администрации президента США, CNN пришел к выводу, что Трамп не будет использовать рычаги влияния на РФ, например, усиливать санкции против страны-агрессора или отправлять больше оружия и боеприпасов в Украину.

Журналисты признали, что сейчас "как никогда трудно быть оптимистичным" относительно того, хочет ли Путин скорейшего прекращения войны.

Несмотря на то, что война в Украине нанесла "разрушительный ущерб экономике РФ и убила десятки тысяч молодых россиян", Путин в понедельник заявил, что для окончания войны необходимо "устранить ее первопричины".

CNN подытожил, что российский диктатор хочет мира только на условиях, на которые Украина не сможет согласиться, оставаясь независимым государством.

Напомним, Украина готова прекратить огонь, однако президенту США Дональду Трампу нужно время, чтобы оценить усилия Киева для достижения этой цели.

