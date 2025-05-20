РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10143 посетителя онлайн
Новости Переговоры Трампа и Путина Звонок Трампа Путину
3 374 10

Прекращение войны в Украине пока маловероятно, - CNN

Последствия звонка Трампа Путину

Разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным показал, насколько далек любой прорыв по завершению войны в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Разговор поднял вопрос о том, насколько Трамп на самом деле хочет быть вовлеченным в переговоры, а также углубил трансатлантические разногласия относительно прекращения войны. При этом президент США встал на сторону Путина, объявив, что Украина и России теперь будут вести переговоры "так, как только они могут" о прекращении огня и, в конце концов, о завершении войны.

В CNN также отметили, что Трамп "добавил новой неопределенности ко все более беззубым мирным усилиям", не сделав ничего, чтобы опровергнуть высказанное ранее вице-президентом Джей Ди Вэнсом мнение о том, что США могут выйти из переговоров, если не будут видеть прогресса.

"Говорю вам, здесь задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - сказал президент США журналистам в Овальном кабинете после разговора с Трампом.

Телеканал уточнил, что угрозы о выходе из переговоров - это "классический гамбит заключающего сделки", однако, учитывая крайний скептицизм администрации США в отношении помощи Украине, "это может быть не блефом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разговор Трампа и Путина на принес никакого прорыва, - Bloomberg

Бывшая заместитель директора Национальной разведки США Бет Саннер сказала в комментарии CNN, что Трамп, вероятно, "вообще не пытался давить на Путина".

"Это хорошо, что они провели двухчасовой разговор, но что мы имеем в результате? Мы имеем Путина, который продолжает выдвигать очень максималистские требования... договоренность о рамках для обсуждения будущего мирного соглашения и, возможно, прекращения огня, которое наступит после достижения договоренностей по многим вещам. Это призыв, который, по моему мнению, очень трудно воспринимать иначе, чем то, что Путин, похоже, получил именно то, что хотел", - считает Саннер.

Проанализировав заявления администрации президента США, CNN пришел к выводу, что Трамп не будет использовать рычаги влияния на РФ, например, усиливать санкции против страны-агрессора или отправлять больше оружия и боеприпасов в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проекта меморандума между Россией и Украиной пока не существует и "не может существовать", поскольку "дьявол кроется в деталях", - Песков

Журналисты признали, что сейчас "как никогда трудно быть оптимистичным" относительно того, хочет ли Путин скорейшего прекращения войны.

Несмотря на то, что война в Украине нанесла "разрушительный ущерб экономике РФ и убила десятки тысяч молодых россиян", Путин в понедельник заявил, что для окончания войны необходимо "устранить ее первопричины".

CNN подытожил, что российский диктатор хочет мира только на условиях, на которые Украина не сможет согласиться, оставаясь независимым государством.

Напомним, Украина готова прекратить огонь, однако президенту США Дональду Трампу нужно время, чтобы оценить усилия Киева для достижения этой цели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если я не смогу помочь, то "отступлю" от переговоров, - Трамп

Автор: 

США (27770) Трамп Дональд (6466)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
********-ОБА...
показать весь комментарий
20.05.2025 10:12 Ответить
+3
Та, врешті, скажіть же правду! Про те, що і *****, і Трамп є клінічними брехунами!
показать весь комментарий
20.05.2025 09:55 Ответить
+2
Тільки зрозумівши,що миру через силу можна досягти бажаного результату.Розвалив недоімперією,можна прийти до сталого довготривалого миру,Вашингтон боїться розвалу оркостану,"вакуум обов'язково заповниться",прийде Китай,хитрий,який тільки і чекає цього."Ісконно" їхні землі Сибіру і далекого сходу вернуться в "гавань піднебесної".Трамп руйнує світовий порядок,подібноЧемберлену потурає бункерному.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та, врешті, скажіть же правду! Про те, що і *****, і Трамп є клінічними брехунами!
показать весь комментарий
20.05.2025 09:55 Ответить
Тільки зрозумівши,що миру через силу можна досягти бажаного результату.Розвалив недоімперією,можна прийти до сталого довготривалого миру,Вашингтон боїться розвалу оркостану,"вакуум обов'язково заповниться",прийде Китай,хитрий,який тільки і чекає цього."Ісконно" їхні землі Сибіру і далекого сходу вернуться в "гавань піднебесної".Трамп руйнує світовий порядок,подібноЧемберлену потурає бункерному.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:57 Ответить
І як саме можна розвалити недоімперію? Розкажи.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:03 Ответить
Як і ссср - зробити нафту по 20
показать весь комментарий
20.05.2025 10:09 Ответить
Нафта до розвалу срср не має ніякого відношення. Союз був створений із силоміць зігнаних докупи народів, які споконвічно люто ненавиділи один одного і ворогували один з одним. Він був приречений на розвал з моменту створення. І дивом протримався 70 років на ідеології та репресіях. В цьому плані рашка не має з союзом нічого спільного. Єдине, що може там статись - вийде зі складу кілька регіонів. Не більше того. І то не факт.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:19 Ответить
у пана Росія немає золотого запасу
показать весь комментарий
20.05.2025 10:44 Ответить
"Говорю вам, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - сказал президент США.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:12 Ответить
********-ОБА...
показать весь комментарий
20.05.2025 10:12 Ответить
Зверніть увагу на риторику усіх "продемократичних", глобалістських ЗМІ (типу Блумберг, СНН). Постійний наратив про "малоймовірний мир" і путіна, який дуже прагне далі воювати.
Абсолютно помітна тенденція, які б зусилля Трамп і його команда не докладали для миру.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:50 Ответить
"Трамп не будет использовать рычаги влияния на РФ, например, усиливать санкции против страны-агрессора или отправлять больше оружия и боеприпасов в Украину"

Перед выборами он заявлял, что завалит оружием Украину, если кремль не будет сговорчивым. Либо сам его разбомбит(вроде было такое заявление, если не ошибаюсь). Почему бы журналистам не задать ему этот вопрос. Впрочем, вряд ли он ответит что-то осмысленное, ну или будет что-то вроде "а разве я такое говорил, я не помню уже, да это была шутка".
Ну и так же интересно, когда нормальную часть американцев достанет уже, что у них мегалжец в президентах...
показать весь комментарий
20.05.2025 13:19 Ответить
 
 