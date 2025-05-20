Припинення війни в Україні наразі малоймовірне, - CNN

Розмова президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним показала, наскільки далеким є будь-який прорив щодо завершення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Розмова порушила питання про те, наскільки Трамп насправді хоче бути залученим у переговори, а також поглибила трансатлантичні розбіжності щодо припинення війни. При цьому президент США став на бік Путіна, оголосивши, що Україна та Росії тепер вестимуть переговори "так, як тільки вони можуть" про припинення вогню і, зрештою, про завершення війни.

У CNN також зауважили, що Трамп "додав нової невизначеності до все більш беззубих мирних зусиль", не зробивши нічого, щоб спростувати висловлену раніше віцепрезидентом Джей Ді Венсом думку про те, що США можуть вийти з перемовин, якщо не будуть бачити прогресу.

"Кажу вам, тут залучені великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", - сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті після розмови з Трампом.

Телеканал уточнив, що погрози про вихід з переговорів - це "класичний гамбіт укладача угод", однак, враховуючи крайній скептицизм адміністрації США щодо допомоги Україні, "це може бути не блефом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова Трампа та Путіна на принесла жодного прориву, - Bloomberg

Колишня заступниця директора Національної розвідки США Бет Саннер сказала у коментарі CNN, що Трамп, ймовірно, "взагалі не намагався тиснути на Путіна".

"Це добре, що вони провели двогодинну розмову, але що ми маємо в результаті? Ми маємо Путіна, який продовжує висувати дуже максималістські вимоги… домовленість про рамки для обговорення майбутньої мирної угоди й, можливо, припинення вогню, яке настане після досягнення домовленостей щодо багатьох речей. Це заклик, який, на мою думку, дуже важко сприймати інакше, ніж те, що Путін, схоже, отримав саме те, що хотів", - вважає Саннер.

Проаналізувавши заяви адміністрації президента США, CNN дійшов висновку, що Трамп не буде використовувати важелі впливу на РФ, наприклад, посилювати санкції проти країни-агресора або відправляти більше зброї та боєприпасів в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і "не може існувати", оскільки "диявол криється в деталях", - Пєсков

Журналісти визнали, що наразі "як ніколи важко бути оптимістичним" щодо того, чи хоче Путін якнайшвидшого припинення війни.

Попри те, що війна в Україні завдала "руйнівної шкоди економіці РФ і вбила десятки тисяч молодих росіян", Путін у понеділок заявив, що для закінчення війни необхідно "усунути її першопричини".

CNN підсумував, що російський диктатор хоче миру лише на умовах, на які Україна не зможе погодитися, залишаючись незалежною державою.

Нагадаємо, Україна готова припинити вогонь, однак президенту США Дональду Трампу потрібен час, аби оцінити зусилля Києва для досягнення цієї мети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо я не зможу допомогти, то "відступлю" від переговорів, - Трамп