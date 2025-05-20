УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10774 відвідувача онлайн
Новини Переговори Трампа і Путіна Дзвінок Трампа Путіну
3 374 10

Припинення війни в Україні наразі малоймовірне, - CNN

Наслідки дзвінка Трампа Путіну

Розмова президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним показала, наскільки далеким є будь-який прорив щодо завершення війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Розмова порушила питання про те, наскільки Трамп насправді хоче бути залученим у переговори, а також поглибила трансатлантичні розбіжності щодо припинення війни. При цьому президент США став на бік Путіна, оголосивши, що Україна та Росії тепер вестимуть переговори "так, як тільки вони можуть" про припинення вогню і, зрештою, про завершення війни.

У CNN також зауважили, що Трамп "додав нової невизначеності до все більш беззубих мирних зусиль", не зробивши нічого, щоб спростувати висловлену раніше віцепрезидентом Джей Ді Венсом думку про те, що США можуть вийти з перемовин, якщо не будуть бачити прогресу.

"Кажу вам, тут залучені великі его, але я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю, і їм доведеться продовжувати", - сказав президент США журналістам в Овальному кабінеті після розмови з Трампом.

Телеканал уточнив, що погрози про вихід з переговорів - це "класичний гамбіт укладача угод", однак, враховуючи крайній скептицизм адміністрації США щодо допомоги Україні, "це може бути не блефом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова Трампа та Путіна на принесла жодного прориву, - Bloomberg

Колишня заступниця директора Національної розвідки США Бет Саннер сказала у коментарі CNN, що Трамп, ймовірно, "взагалі не намагався тиснути на Путіна".

"Це добре, що вони провели двогодинну розмову, але що ми маємо в результаті? Ми маємо Путіна, який продовжує висувати дуже максималістські вимоги… домовленість про рамки для обговорення майбутньої мирної угоди й, можливо, припинення вогню, яке настане після досягнення домовленостей щодо багатьох речей. Це заклик, який, на мою думку, дуже важко сприймати інакше, ніж те, що Путін, схоже, отримав саме те, що хотів", - вважає Саннер.

Проаналізувавши заяви адміністрації президента США, CNN дійшов висновку, що Трамп не буде використовувати важелі впливу на РФ, наприклад, посилювати санкції проти країни-агресора або відправляти більше зброї та боєприпасів в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і "не може існувати", оскільки "диявол криється в деталях", - Пєсков

Журналісти визнали, що наразі "як ніколи важко бути оптимістичним" щодо того, чи хоче Путін якнайшвидшого припинення війни.

Попри те, що війна в Україні завдала "руйнівної шкоди економіці РФ і вбила десятки тисяч молодих росіян", Путін у понеділок заявив, що для закінчення війни необхідно "усунути її першопричини".

CNN підсумував, що російський диктатор хоче миру лише на умовах, на які Україна не зможе погодитися, залишаючись незалежною державою.

Нагадаємо, Україна готова припинити вогонь, однак президенту США Дональду Трампу потрібен час, аби оцінити зусилля Києва для досягнення цієї мети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо я не зможу допомогти, то "відступлю" від переговорів, - Трамп

Автор: 

США (24127) Трамп Дональд (6987)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
********-ОБА...
показати весь коментар
20.05.2025 10:12 Відповісти
+3
Та, врешті, скажіть же правду! Про те, що і *****, і Трамп є клінічними брехунами!
показати весь коментар
20.05.2025 09:55 Відповісти
+2
Тільки зрозумівши,що миру через силу можна досягти бажаного результату.Розвалив недоімперією,можна прийти до сталого довготривалого миру,Вашингтон боїться розвалу оркостану,"вакуум обов'язково заповниться",прийде Китай,хитрий,який тільки і чекає цього."Ісконно" їхні землі Сибіру і далекого сходу вернуться в "гавань піднебесної".Трамп руйнує світовий порядок,подібноЧемберлену потурає бункерному.
показати весь коментар
20.05.2025 09:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та, врешті, скажіть же правду! Про те, що і *****, і Трамп є клінічними брехунами!
показати весь коментар
20.05.2025 09:55 Відповісти
Тільки зрозумівши,що миру через силу можна досягти бажаного результату.Розвалив недоімперією,можна прийти до сталого довготривалого миру,Вашингтон боїться розвалу оркостану,"вакуум обов'язково заповниться",прийде Китай,хитрий,який тільки і чекає цього."Ісконно" їхні землі Сибіру і далекого сходу вернуться в "гавань піднебесної".Трамп руйнує світовий порядок,подібноЧемберлену потурає бункерному.
показати весь коментар
20.05.2025 09:57 Відповісти
І як саме можна розвалити недоімперію? Розкажи.
показати весь коментар
20.05.2025 10:03 Відповісти
Як і ссср - зробити нафту по 20
показати весь коментар
20.05.2025 10:09 Відповісти
Нафта до розвалу срср не має ніякого відношення. Союз був створений із силоміць зігнаних докупи народів, які споконвічно люто ненавиділи один одного і ворогували один з одним. Він був приречений на розвал з моменту створення. І дивом протримався 70 років на ідеології та репресіях. В цьому плані рашка не має з союзом нічого спільного. Єдине, що може там статись - вийде зі складу кілька регіонів. Не більше того. І то не факт.
показати весь коментар
20.05.2025 10:19 Відповісти
у пана Росія немає золотого запасу
показати весь коментар
20.05.2025 10:44 Відповісти
"Говорю вам, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - сказал президент США.
показати весь коментар
20.05.2025 10:12 Відповісти
********-ОБА...
показати весь коментар
20.05.2025 10:12 Відповісти
Зверніть увагу на риторику усіх "продемократичних", глобалістських ЗМІ (типу Блумберг, СНН). Постійний наратив про "малоймовірний мир" і путіна, який дуже прагне далі воювати.
Абсолютно помітна тенденція, які б зусилля Трамп і його команда не докладали для миру.
показати весь коментар
20.05.2025 10:50 Відповісти
"Трамп не будет использовать рычаги влияния на РФ, например, усиливать санкции против страны-агрессора или отправлять больше оружия и боеприпасов в Украину"

Перед выборами он заявлял, что завалит оружием Украину, если кремль не будет сговорчивым. Либо сам его разбомбит(вроде было такое заявление, если не ошибаюсь). Почему бы журналистам не задать ему этот вопрос. Впрочем, вряд ли он ответит что-то осмысленное, ну или будет что-то вроде "а разве я такое говорил, я не помню уже, да это была шутка".
Ну и так же интересно, когда нормальную часть американцев достанет уже, что у них мегалжец в президентах...
показати весь коментар
20.05.2025 13:19 Відповісти
 
 