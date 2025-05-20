Проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і "не може існувати", оскільки "диявол криється в деталях", - Пєсков

Головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є "усунення корінних причин конфлікту".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков.

Він підтвердив, що контакти між Москвою та Києвом були відновлені й тривають. З його слів, попереду складна і кропітка робота над погодженням тексту можливого меморандуму.

"Конкретних рішень про місце, де триватимуть контакти РФ і України, поки що не ухвалювали", - зазначив Пєсков.

Проте він зазначив, що проєкт меморандуму буде формулюватися РФ і Україною і буде вироблятися єдиний текст. Наразі конкретних термінів підготовки меморандуму немає і не може бути, в цьому питанні весь "диявол криється в деталях".

Серед іншого, речник Кремля повідомив, що тема прямої зустрічі між диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським обговорювалася під час розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери європейських країн хочуть схилити Трампа на свій бік і обламати Росію в усьому, - Пєсков

Пєсков наголосив, що США не виходять із процесу посередництва. За його словами, Вашингтон продовжує виконувати ефективну роль у переговорах між Росією та Україною.

Він також підкреслив, що всі сторони зацікавлені у якнайшвидшому "врегулюванні в Україні".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що готовий вийти з переговорного процесу між Україною та РФ, якщо не буде прогресу.