Проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і "не може існувати", оскільки "диявол криється в деталях", - Пєсков

Пєсков про мирні перемовини

Головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є "усунення корінних причин конфлікту".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков.

Він підтвердив, що контакти між Москвою та Києвом були відновлені й тривають. З його слів, попереду складна і кропітка робота над погодженням тексту можливого меморандуму.

"Конкретних рішень про місце, де триватимуть контакти РФ і України, поки що не ухвалювали", - зазначив Пєсков.

Проте він зазначив, що проєкт меморандуму буде формулюватися РФ і Україною і буде вироблятися єдиний текст.  Наразі конкретних термінів підготовки меморандуму немає і не може бути, в цьому питанні весь "диявол криється в деталях".

Серед іншого, речник Кремля повідомив, що тема прямої зустрічі між диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським обговорювалася під час розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери європейських країн хочуть схилити Трампа на свій бік і обламати Росію в усьому, - Пєсков

Пєсков наголосив, що США не виходять із процесу посередництва. За його словами, Вашингтон продовжує виконувати ефективну роль у переговорах між Росією та Україною.

Він також підкреслив, що всі сторони зацікавлені у якнайшвидшому "врегулюванні в Україні".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що готовий вийти з переговорного процесу між Україною та РФ, якщо не буде прогресу.

Пєсков Дмитро (1738) США (24127)
Топ коментарі
+41
Диявол не в деталях,він в кремлі.

20.05.2025 06:36 Відповісти
+11
якщов деталях, то диявол там не тільки х...ло, там більшість населення чортів упоротих

20.05.2025 07:09 Відповісти
+10
Ясно. Всі причини у пєчєнєгах.

20.05.2025 06:40 Відповісти
Диявол не в деталях,він в кремлі.

20.05.2025 06:36 Відповісти
Тільки що саме це сам собі й сказав...

20.05.2025 06:50 Відповісти
якщо в деталях-то він сидить у кремлівському бункері на чемодані...

20.05.2025 06:57 Відповісти
якщов деталях, то диявол там не тільки х...ло, там більшість населення чортів упоротих

20.05.2025 07:09 Відповісти
"диявол криється в деталях" -- це воно мабуть про рудого доню,)

20.05.2025 06:39 Відповісти
ні, про х..ла, а деталі в валізі, що за ним носять

20.05.2025 07:10 Відповісти
Ясно. Всі причини у пєчєнєгах.

20.05.2025 06:40 Відповісти
Яке у нас може бути регулювання,як що план путіна нас просто знищити як краіну.Путін все лізе і лізе,а у нас така проблемв в арміі.Немае толкових командирив,все крадуть,жирни тилови криси-менти,прокуратура,різного роду прспособленці.Це просто капець.

20.05.2025 06:42 Відповісти
Трамп слова"меморандум" не знае.Це путінська замануха для дурня. А кацапи майстри у буиажках.Тут прпишитьвсе.наша задача-зробить все,що треба нам.

20.05.2025 06:46 Відповісти
так усуньте путина

20.05.2025 06:47 Відповісти
Игра для одной цели, не принятия санкций со стороны США и можно сказать это работает

20.05.2025 06:52 Відповісти
Ляп кацапським хером та по рудій морді ще раз.

20.05.2025 06:54 Відповісти
Корінна причина конфлікту - існування України

20.05.2025 07:05 Відповісти
ніт, д..би на болотах

20.05.2025 07:12 Відповісти
Якраз все навпаки, паРаші

20.05.2025 08:51 Відповісти
Зелька вважає, що він зупинить війну безудєржним балабльством. Нафіг зброя, ракети, порядок в ВСУ. Він дружно ржав з Венсом в Римі, а нещодавно Венс сказав, що то не війна США, а війна Байдена (CNN). Короче, ти смішний піаніст, но пішов ти нахєр, комік недодєланий. Нам було смішно, но в дупу пішов, скоморох.

20.05.2025 07:19 Відповісти
Дебіл ***...кому що а йому головне методичка від фсб

20.05.2025 07:53 Відповісти
Це вже тепло(прикметник). А він криється.

20.05.2025 07:29 Відповісти
У нас уже є гарний та усіма підписаний Будапештський меморандум,іншого нам не потрібно засуньте його собі у дупу кацапня

20.05.2025 07:36 Відповісти
Знову те ж саме

20.05.2025 07:36 Відповісти
первопричины войны:

моль просто обделалась от майдана, смотря документалку о каддафи.

моль испугалась, что русские возьмут пример с украинцев. поэтому нужно было сделать из украинцев врагов. а с врагов пример не будешь брать. 8 лет пропагандисты разжигали ненависть к украинцам по телевизору.

главная цель путина - оставаться при власти, чтобы его не скинули.
и в принятии любых решений он руководствуется только этим.
война с украиной выгодна для его власти? да. рейтинг растет от захвата чужих земель, и народ сплачивается вокруг вождя.
но тут американцы пригрозили, что если не прекратит войну - перекроют возможность нефть продавать.
и тут он в своих размышлениях опять руководствуется только одной целью: сохранение власти и недопущение свержения.
ведь если нельзя будет нефть продавать - то люди обнищают и начнется бунт.
так что тут то он задумался.

20.05.2025 07:40 Відповісти
Ху...ло залишиться при владі в такій країні довічно, рабам не дозволено вибирати їм призначають владу. Ху...лу війна потрібна щоб бачити як гинуть люди і радіти тому, що воно це може робити без побоювання за своє прокляте життя. Він доживає своє прокляте життя і тільки війна, загибель людей, дає йому його сенс. Причому, йому однаково скільки загине його підар...сів, йому на них плювати. Після нього хоч потоп. А він сухий на концерті кабздона в Пекле

20.05.2025 08:10 Відповісти
Вчорашня розмова показала, що Трамп повністю перейшов на бік кацапів.
І жодних "пекельних санкцій" не буде.

20.05.2025 08:05 Відповісти
путін не захоче закінчувати війну зовсім, він хоче залишити можливість трохи пострілювати. як він це робив на донбасі 8 років.
йому треба хоч маленька війна, щоб мати можливість чимось розважати своє руске бидло.

його головне завдання - запобігати революції в росії.

революції ніколи не відбуваються під час війни. коли війна - люди в стресі, люди налякані, люди хвилюються - в такі моменти революції ніхто не робить.
революції завжди відбуваються коли спокій, народ більш менш забезпечено живе, коли скучно. і тоді народу хочеться "двіжухи", як казав путін. він, мабуть, давав завдання російським вченим дослідити природу революцій, тому він розбирається в цьому питанні.

коли "застой" - людям хочеться "двіжухи". двіжухи бувають 2 видів: революції і війни.
путін намагається замінити революцію війною.

путн операцію в криму назвав "руской весной".

а що таке "весни"? це були революції. арабські весни, африканські весни, грузинська весна.

рускім вже захотілось своєї рускої весни.

тому путін замінив революцію війною і назвав це "весной".

20.05.2025 08:08 Відповісти
Недавно окурок уклав з рушниками сдєлку во всє врємена. Рушники відкрито послали Рудого ідіота, тепер окурок розмазав Рудого ідіота губенятами Йоршика. І у Донні в кишенях залишилась одна брехня.

20.05.2025 08:08 Відповісти
Пфи, и чего бы я прикапывался к тому шлеперу-2(далдону)?

20.05.2025 09:05 Відповісти
также далдон-донни(шлепер-2) = дон-дон.

20.05.2025 09:10 Відповісти
Улыбнуло, походу туалетный йоршик, самокритикуется, пытается переобуться, бо под любым кацап-документом кацап-дьявол зарыт.

20.05.2025 09:04 Відповісти
 
 