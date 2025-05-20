Проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і "не може існувати", оскільки "диявол криється в деталях", - Пєсков
Головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є "усунення корінних причин конфлікту".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков.
Він підтвердив, що контакти між Москвою та Києвом були відновлені й тривають. З його слів, попереду складна і кропітка робота над погодженням тексту можливого меморандуму.
"Конкретних рішень про місце, де триватимуть контакти РФ і України, поки що не ухвалювали", - зазначив Пєсков.
Проте він зазначив, що проєкт меморандуму буде формулюватися РФ і Україною і буде вироблятися єдиний текст. Наразі конкретних термінів підготовки меморандуму немає і не може бути, в цьому питанні весь "диявол криється в деталях".
Серед іншого, речник Кремля повідомив, що тема прямої зустрічі між диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським обговорювалася під час розмови з президентом США Дональдом Трампом.
Пєсков наголосив, що США не виходять із процесу посередництва. За його словами, Вашингтон продовжує виконувати ефективну роль у переговорах між Росією та Україною.
Він також підкреслив, що всі сторони зацікавлені у якнайшвидшому "врегулюванні в Україні".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що готовий вийти з переговорного процесу між Україною та РФ, якщо не буде прогресу.
моль просто обделалась от майдана, смотря документалку о каддафи.
моль испугалась, что русские возьмут пример с украинцев. поэтому нужно было сделать из украинцев врагов. а с врагов пример не будешь брать. 8 лет пропагандисты разжигали ненависть к украинцам по телевизору.
главная цель путина - оставаться при власти, чтобы его не скинули.
и в принятии любых решений он руководствуется только этим.
война с украиной выгодна для его власти? да. рейтинг растет от захвата чужих земель, и народ сплачивается вокруг вождя.
но тут американцы пригрозили, что если не прекратит войну - перекроют возможность нефть продавать.
и тут он в своих размышлениях опять руководствуется только одной целью: сохранение власти и недопущение свержения.
ведь если нельзя будет нефть продавать - то люди обнищают и начнется бунт.
так что тут то он задумался.
І жодних "пекельних санкцій" не буде.
йому треба хоч маленька війна, щоб мати можливість чимось розважати своє руске бидло.
його головне завдання - запобігати революції в росії.
революції ніколи не відбуваються під час війни. коли війна - люди в стресі, люди налякані, люди хвилюються - в такі моменти революції ніхто не робить.
революції завжди відбуваються коли спокій, народ більш менш забезпечено живе, коли скучно. і тоді народу хочеться "двіжухи", як казав путін. він, мабуть, давав завдання російським вченим дослідити природу революцій, тому він розбирається в цьому питанні.
коли "застой" - людям хочеться "двіжухи". двіжухи бувають 2 видів: революції і війни.
путін намагається замінити революцію війною.
путн операцію в криму назвав "руской весной".
а що таке "весни"? це були революції. арабські весни, африканські весни, грузинська весна.
рускім вже захотілось своєї рускої весни.
тому путін замінив революцію війною і назвав це "весной".