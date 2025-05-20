Проекта меморандума между Россией и Украиной пока не существует и "не может существовать", поскольку "дьявол кроется в деталях", - Песков.

Главным пунктом, который Россия настойчиво формулирует во всех инициативах по окончанию войны, является "устранение коренных причин конфликта".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что контакты между Москвой и Киевом были восстановлены и продолжаются. По его словам, впереди сложная и кропотливая работа над согласованием текста возможного меморандума.

"Конкретных решений о месте, где будут продолжаться контакты РФ и Украины, пока не принимали", - отметил Песков.

Однако он отметил, что проект меморандума будет формулироваться РФ и Украиной и будет вырабатываться единый текст. На данный момент конкретных сроков подготовки меморандума нет и не может быть, в этом вопросе весь "дьявол кроется в деталях".

Среди прочего, спикер Кремля сообщил, что тема прямой встречи между диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждалась во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Песков подчеркнул, что США не выходят из процесса посредничества. По его словам, Вашингтон продолжает выполнять эффективную роль в переговорах между Россией и Украиной.

Он также подчеркнул, что все стороны заинтересованы в скорейшем "урегулировании в Украине".

Напомним, президентСША Дональд Трамп в очередной раз заявил, что готов выйти из переговорного процесса между Украиной и РФ, если не будет прогресса.