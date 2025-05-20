РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10283 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Звонок Трампа Путину
5 962 29

Проекта меморандума между Россией и Украиной пока не существует и "не может существовать", поскольку "дьявол кроется в деталях", - Песков.

Песков о мирных переговорах

Главным пунктом, который Россия настойчиво формулирует во всех инициативах по окончанию войны, является "устранение коренных причин конфликта".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что контакты между Москвой и Киевом были восстановлены и продолжаются. По его словам, впереди сложная и кропотливая работа над согласованием текста возможного меморандума.

"Конкретных решений о месте, где будут продолжаться контакты РФ и Украины, пока не принимали", - отметил Песков.

Однако он отметил, что проект меморандума будет формулироваться РФ и Украиной и будет вырабатываться единый текст. На данный момент конкретных сроков подготовки меморандума нет и не может быть, в этом вопросе весь "дьявол кроется в деталях".

Среди прочего, спикер Кремля сообщил, что тема прямой встречи между диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждалась во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры европейских стран хотят склонить Трампа на свою сторону и обломать Россию во всем, - Песков

Песков подчеркнул, что США не выходят из процесса посредничества. По его словам, Вашингтон продолжает выполнять эффективную роль в переговорах между Россией и Украиной.

Он также подчеркнул, что все стороны заинтересованы в скорейшем "урегулировании в Украине".

Напомним, президентСША Дональд Трамп в очередной раз заявил, что готов выйти из переговорного процесса между Украиной и РФ, если не будет прогресса.

Автор: 

Песков Дмитрий (1986) США (27770)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
Диявол не в деталях,він в кремлі.
показать весь комментарий
20.05.2025 06:36 Ответить
+11
якщов деталях, то диявол там не тільки х...ло, там більшість населення чортів упоротих
показать весь комментарий
20.05.2025 07:09 Ответить
+10
Ясно. Всі причини у пєчєнєгах.
показать весь комментарий
20.05.2025 06:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Диявол не в деталях,він в кремлі.
показать весь комментарий
20.05.2025 06:36 Ответить
Тільки що саме це сам собі й сказав...
показать весь комментарий
20.05.2025 06:50 Ответить
якщо в деталях-то він сидить у кремлівському бункері на чемодані...
показать весь комментарий
20.05.2025 06:57 Ответить
якщов деталях, то диявол там не тільки х...ло, там більшість населення чортів упоротих
показать весь комментарий
20.05.2025 07:09 Ответить
"диявол криється в деталях" -- це воно мабуть про рудого доню,)
показать весь комментарий
20.05.2025 06:39 Ответить
ні, про х..ла, а деталі в валізі, що за ним носять
показать весь комментарий
20.05.2025 07:10 Ответить
Ясно. Всі причини у пєчєнєгах.
показать весь комментарий
20.05.2025 06:40 Ответить
Яке у нас може бути регулювання,як що план путіна нас просто знищити як краіну.Путін все лізе і лізе,а у нас така проблемв в арміі.Немае толкових командирив,все крадуть,жирни тилови криси-менти,прокуратура,різного роду прспособленці.Це просто капець.
показать весь комментарий
20.05.2025 06:42 Ответить
Трамп слова"меморандум" не знае.Це путінська замануха для дурня. А кацапи майстри у буиажках.Тут прпишитьвсе.наша задача-зробить все,що треба нам.
показать весь комментарий
20.05.2025 06:46 Ответить
так усуньте путина
показать весь комментарий
20.05.2025 06:47 Ответить
Игра для одной цели, не принятия санкций со стороны США и можно сказать это работает
показать весь комментарий
20.05.2025 06:52 Ответить
Ляп кацапським хером та по рудій морді ще раз.
показать весь комментарий
20.05.2025 06:54 Ответить
Корінна причина конфлікту - існування України
показать весь комментарий
20.05.2025 07:05 Ответить
ніт, д..би на болотах
показать весь комментарий
20.05.2025 07:12 Ответить
Якраз все навпаки, паРаші
показать весь комментарий
20.05.2025 08:51 Ответить
Зелька вважає, що він зупинить війну безудєржним балабльством. Нафіг зброя, ракети, порядок в ВСУ. Він дружно ржав з Венсом в Римі, а нещодавно Венс сказав, що то не війна США, а війна Байдена (CNN). Короче, ти смішний піаніст, но пішов ти нахєр, комік недодєланий. Нам було смішно, но в дупу пішов, скоморох.
показать весь комментарий
20.05.2025 07:19 Ответить
Дебіл ***...кому що а йому головне методичка від фсб
показать весь комментарий
20.05.2025 07:53 Ответить
Це вже тепло(прикметник). А він криється.
показать весь комментарий
20.05.2025 07:29 Ответить
У нас уже є гарний та усіма підписаний Будапештський меморандум,іншого нам не потрібно засуньте його собі у дупу кацапня
показать весь комментарий
20.05.2025 07:36 Ответить
Знову те ж саме
показать весь комментарий
20.05.2025 07:36 Ответить
первопричины войны:

моль просто обделалась от майдана, смотря документалку о каддафи.

моль испугалась, что русские возьмут пример с украинцев. поэтому нужно было сделать из украинцев врагов. а с врагов пример не будешь брать. 8 лет пропагандисты разжигали ненависть к украинцам по телевизору.

главная цель путина - оставаться при власти, чтобы его не скинули.
и в принятии любых решений он руководствуется только этим.
война с украиной выгодна для его власти? да. рейтинг растет от захвата чужих земель, и народ сплачивается вокруг вождя.
но тут американцы пригрозили, что если не прекратит войну - перекроют возможность нефть продавать.
и тут он в своих размышлениях опять руководствуется только одной целью: сохранение власти и недопущение свержения.
ведь если нельзя будет нефть продавать - то люди обнищают и начнется бунт.
так что тут то он задумался.
показать весь комментарий
20.05.2025 07:40 Ответить
Ху...ло залишиться при владі в такій країні довічно, рабам не дозволено вибирати їм призначають владу. Ху...лу війна потрібна щоб бачити як гинуть люди і радіти тому, що воно це може робити без побоювання за своє прокляте життя. Він доживає своє прокляте життя і тільки війна, загибель людей, дає йому його сенс. Причому, йому однаково скільки загине його підар...сів, йому на них плювати. Після нього хоч потоп. А він сухий на концерті кабздона в Пекле
показать весь комментарий
20.05.2025 08:10 Ответить
Вчорашня розмова показала, що Трамп повністю перейшов на бік кацапів.
І жодних "пекельних санкцій" не буде.
показать весь комментарий
20.05.2025 08:05 Ответить
путін не захоче закінчувати війну зовсім, він хоче залишити можливість трохи пострілювати. як він це робив на донбасі 8 років.
йому треба хоч маленька війна, щоб мати можливість чимось розважати своє руске бидло.

його головне завдання - запобігати революції в росії.

революції ніколи не відбуваються під час війни. коли війна - люди в стресі, люди налякані, люди хвилюються - в такі моменти революції ніхто не робить.
революції завжди відбуваються коли спокій, народ більш менш забезпечено живе, коли скучно. і тоді народу хочеться "двіжухи", як казав путін. він, мабуть, давав завдання російським вченим дослідити природу революцій, тому він розбирається в цьому питанні.

коли "застой" - людям хочеться "двіжухи". двіжухи бувають 2 видів: революції і війни.
путін намагається замінити революцію війною.

путн операцію в криму назвав "руской весной".

а що таке "весни"? це були революції. арабські весни, африканські весни, грузинська весна.

рускім вже захотілось своєї рускої весни.

тому путін замінив революцію війною і назвав це "весной".
показать весь комментарий
20.05.2025 08:08 Ответить
Недавно окурок уклав з рушниками сдєлку во всє врємена. Рушники відкрито послали Рудого ідіота, тепер окурок розмазав Рудого ідіота губенятами Йоршика. І у Донні в кишенях залишилась одна брехня.
показать весь комментарий
20.05.2025 08:08 Ответить
Пфи, и чего бы я прикапывался к тому шлеперу-2(далдону)?
показать весь комментарий
20.05.2025 09:05 Ответить
также далдон-донни(шлепер-2) = дон-дон.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:10 Ответить
Улыбнуло, походу туалетный йоршик, самокритикуется, пытается переобуться, бо под любым кацап-документом кацап-дьявол зарыт.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:04 Ответить
 
 