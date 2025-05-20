Проекта меморандума между Россией и Украиной пока не существует и "не может существовать", поскольку "дьявол кроется в деталях", - Песков.
Главным пунктом, который Россия настойчиво формулирует во всех инициативах по окончанию войны, является "устранение коренных причин конфликта".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что контакты между Москвой и Киевом были восстановлены и продолжаются. По его словам, впереди сложная и кропотливая работа над согласованием текста возможного меморандума.
"Конкретных решений о месте, где будут продолжаться контакты РФ и Украины, пока не принимали", - отметил Песков.
Однако он отметил, что проект меморандума будет формулироваться РФ и Украиной и будет вырабатываться единый текст. На данный момент конкретных сроков подготовки меморандума нет и не может быть, в этом вопросе весь "дьявол кроется в деталях".
Среди прочего, спикер Кремля сообщил, что тема прямой встречи между диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждалась во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Песков подчеркнул, что США не выходят из процесса посредничества. По его словам, Вашингтон продолжает выполнять эффективную роль в переговорах между Россией и Украиной.
Он также подчеркнул, что все стороны заинтересованы в скорейшем "урегулировании в Украине".
Напомним, президентСША Дональд Трамп в очередной раз заявил, что готов выйти из переговорного процесса между Украиной и РФ, если не будет прогресса.
моль просто обделалась от майдана, смотря документалку о каддафи.
моль испугалась, что русские возьмут пример с украинцев. поэтому нужно было сделать из украинцев врагов. а с врагов пример не будешь брать. 8 лет пропагандисты разжигали ненависть к украинцам по телевизору.
главная цель путина - оставаться при власти, чтобы его не скинули.
и в принятии любых решений он руководствуется только этим.
война с украиной выгодна для его власти? да. рейтинг растет от захвата чужих земель, и народ сплачивается вокруг вождя.
но тут американцы пригрозили, что если не прекратит войну - перекроют возможность нефть продавать.
и тут он в своих размышлениях опять руководствуется только одной целью: сохранение власти и недопущение свержения.
ведь если нельзя будет нефть продавать - то люди обнищают и начнется бунт.
так что тут то он задумался.
І жодних "пекельних санкцій" не буде.
йому треба хоч маленька війна, щоб мати можливість чимось розважати своє руске бидло.
його головне завдання - запобігати революції в росії.
революції ніколи не відбуваються під час війни. коли війна - люди в стресі, люди налякані, люди хвилюються - в такі моменти революції ніхто не робить.
революції завжди відбуваються коли спокій, народ більш менш забезпечено живе, коли скучно. і тоді народу хочеться "двіжухи", як казав путін. він, мабуть, давав завдання російським вченим дослідити природу революцій, тому він розбирається в цьому питанні.
коли "застой" - людям хочеться "двіжухи". двіжухи бувають 2 видів: революції і війни.
путін намагається замінити революцію війною.
путн операцію в криму назвав "руской весной".
а що таке "весни"? це були революції. арабські весни, африканські весни, грузинська весна.
рускім вже захотілось своєї рускої весни.
тому путін замінив революцію війною і назвав це "весной".