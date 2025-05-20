Трамп: В моей голове есть "красная линия" относительно переговоров между Украиной и РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в голове "красную линию", переход которой заставил бы его отступить от мирных переговоров между Украиной и Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что переговоры по войне в Украине зашли в определенный тупик, поэтому Трамп и будет говорить с Путиным.
"Если Россия не желает участвовать (в переговорах - ред.), то в конце концов США должны будут сказать, что это не наша война", - добавил он.
У Трампа спросили, есть ли у него определенная "красная линия", которая заставит отступить от мирного процесса. Тот ответил:
Да, в моей голове, но я не собираюсь об этом объявлять
Лидер США сказал, что это "не его война", он здесь просто, чтобы "попытаться помочь".
Напомним, ранее Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого он заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.
Але ті часи пройшли і настала епоха сцикунів по анексії на дурняка корисних копалин.
---------------------------------------------------------------
Твоя. Не увиливай.
США были инициаторами того, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия и по Будапештскому меморандуму за это гарантировали неприкосновенность границ Украины.
Великобритания и Франция свои обязанности выполняют.
А США как уж на сковородке.
завжди їснувала цивілізація (римська, грецько-візантійська, скіфи-русини, британська, французька, іспанська, і так далі) за межами якої жили варвари, і ніколи цивілізація не намагалася "всіх варварів" уконтрапупити чи перевиховати : будували Змієві Вали, рови, фортеці і "співїснували"
трамп вийде з переговорів, це вже зрозуміло
але головне тут - що буде далі ? зараз він виступає як вищезазначена "цивілізація в фортеці", нас "за своїх" ще не вважають (бо тоді б стали на наш захист), але торгується з варварами за мир в "сірій зоні", куди попадає вся Україна
а що буде після того як трамп вийде з переговорів ? буде опиратися коли Україна купуватиме в США літаки та ракети ? буде знімати санкції з росії ?
якщо опиратися купівлі зброї не буде і санкції з росії не зніме, тоді перепрошую, що він такого супер-ганебного сказав, щоб обкладати його матюками ?
а якщо буде?
його поведінка вже на цьому етапі вбсолютно неадекватна.
Не будемо згадувати буд. меморнадум, чи згвалтування по підписанню договору з копалинам і все інше. Людина себе веде неадекватно. Тому і матюкаються
взагалі, політика трампа включає великий елемент шоу, так він створює хаос і дивиться, де і як дзьобнути
я думаю, що й тему нарциссизму він включає коли треба "з'їхати з теми", починає нахвалювати себе поки співбесідник подумає "тю, та ну тебе з твоїми вихвалянками", це такий психологічний прийом, і він ним користається на всі сто
чому він так себе веде ? тому що "цивілізація" окреслила коло, "тут наше а там живіть як хочете", і українці десь в напів-смеркові поза тим колом, всі ж бачили і кучму, і януковіча, і зєлєнского, плюс 17% русскіх записаних як громадяни України - тому українців в "коло" і не взяли
але війна багато чого змінила, з'явилась навіть перша українська нобелівська лауреатка (це не про Ольгу Токарчук)
так що шанси попасти в "цивілізацію" є, і треба за них чіплятися, авансом туди не приймають, ще з часів мікейців
Воно все це каже напередодні намагань вкоськати Іран, щоб той відмовився від ядерної зброї…
Заметно. Это инсульт назвается.
За президента пи-раса.
В шобли,козиря є свій план,реальний,по закінченню війни?
Сумнівно,що він реальний,скоріше,черговий, типу "плану перемоги".
Якщо Трамп вийде з переговорів,то все складно буде.
Ось,напр.зараз на Еспресо,О.Рибачук розказує,що "першопричина"-це США.
Що можна вже чекати від тих,хто це дивиться-по дописах видно.
Трамп не займається пропагандою,а вирішив допомогти.Допомогти у закінченні війни.
Шобла противиться,бо закінчення означає для неї те саме,що і янека,хто би не взійшов.
"Считати" неправдоподібне-правдоподібним, означає стати просувачем зепропаганди,яка нічим не відрізняється в методах просуванні брехні, від російської.Прикладом також є просування істерії на президента Трампа,який якось вирішив допомогти у закінченні війни.
Щоб відрізнити зепропаганду,прикриту ззовні красивими слівцями,від незепропаганди,досить поставити питання КОМУ ЦЕ ВИГІДНО.
Та і це просування настільке топорне,ведуть його 18-20 військові російської інформаційної армії(є така армія),служба яких-сидіння за компютерами.Роблять іноді проколи,які проявляються і не лише тут: знецінення ролі Трампа,ролі НАТО у міжнародній безпеці,сугубо рос.матюки,перекладені на укр.мову,перехід зразу до срачу,уникання оцінки ролі ерма у керуванні країною.
Таких,чи не половина отут...
Від себе додам,що " Украина спровоцировала нападение раши тем, что стремилась в ЕС и НАТО и создала угрозу национальной безопасности раши?"-нарратив рос.пропаганди,як і зрештою антитрампівська істерія.
Нехай виїдуть за межі підмосковя і опишуть,як там їх люди живуть,а не тут поучувати будуть.
Проколу нема ніякого? Яке звання,у відставці,чи діючий?
Та і сказані колись слова не означають нагальну дію,нагадати,що обіцяв зе: "як не зможу-то піду".
І шо, пішов?
На тому все,всього...
Полова - максимум.
Не лінія - а хвуй.
Не в голові - в сраці.
Про червоне - не *******.