Трамп: В моей голове есть "красная линия" относительно переговоров между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в голове "красную линию", переход которой заставил бы его отступить от мирных переговоров между Украиной и Россией.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что переговоры по войне в Украине зашли в определенный тупик, поэтому Трамп и будет говорить с Путиным.

"Если Россия не желает участвовать (в переговорах - ред.), то в конце концов США должны будут сказать, что это не наша война", - добавил он.

У Трампа спросили, есть ли у него определенная "красная линия", которая заставит отступить от мирного процесса. Тот ответил:

Да, в моей голове, но я не собираюсь об этом объявлять

Лидер США сказал, что это "не его война", он здесь просто, чтобы "попытаться помочь".

Напомним, ранее Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого он заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.

