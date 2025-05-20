РУС
Трамп: В моей голове есть "красная линия" относительно переговоров между Украиной и РФ

Трамп сделал заявление о красной линии в переговорах Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в голове "красную линию", переход которой заставил бы его отступить от мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что переговоры по войне в Украине зашли в определенный тупик, поэтому Трамп и будет говорить с Путиным.

"Если Россия не желает участвовать (в переговорах - ред.), то в конце концов США должны будут сказать, что это не наша война", - добавил он.

Читайте также: Разговор Трампа и Путина на принес никакого прорыва, - Bloomberg

У Трампа спросили, есть ли у него определенная "красная линия", которая заставит отступить от мирного процесса. Тот ответил:

Да, в моей голове, но я не собираюсь об этом объявлять

Лидер США сказал, что это "не его война", он здесь просто, чтобы "попытаться помочь".

Напомним, ранее Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого он заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.

Читайте: Война в Украине должна была бы оставаться европейской ситуацией. Мы сделали гораздо больше в плане средств, чем Европа, - Трамп

В тебе падло в голові любофь до пуйла і ненависть до України.
20.05.2025 10:35 Ответить
є подібна "голова" в якій "вже закінчили війну в своїй голові" ....
20.05.2025 10:35 Ответить
Забрав тренд у Дімки алконавта.
20.05.2025 10:35 Ответить
В галаве маей апилки - да, да, да!
20.05.2025 14:12 Ответить
Як в пустій голові ,в які дві нейрони щось може бути ?
20.05.2025 14:15 Ответить
"Це не моя війна" - казав Джон Рембо пересмикнувши затвор кулемета M60.
Але ті часи пройшли і настала епоха сцикунів по анексії на дурняка корисних копалин.
20.05.2025 14:22 Ответить
Якщо США справді мають якісь "червоні лінії", то добре було б, щоб вони чітко озвучували їх партнерам. Невизначеність лише грає на руку Росії. Україні потрібна не абстрактна підтримка, а конкретні кроки та гарантії.
20.05.2025 14:41 Ответить
Трампло тупа путлерська *****.
20.05.2025 14:53 Ответить
Лідер США сказав, що це "не його війна"
---------------------------------------------------------------
Твоя. Не увиливай.
США были инициаторами того, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия и по Будапештскому меморандуму за это гарантировали неприкосновенность границ Украины.
Великобритания и Франция свои обязанности выполняют.
А США как уж на сковородке.
20.05.2025 15:45 Ответить
та будьте ви реалістами
завжди їснувала цивілізація (римська, грецько-візантійська, скіфи-русини, британська, французька, іспанська, і так далі) за межами якої жили варвари, і ніколи цивілізація не намагалася "всіх варварів" уконтрапупити чи перевиховати : будували Змієві Вали, рови, фортеці і "співїснували"

трамп вийде з переговорів, це вже зрозуміло
але головне тут - що буде далі ? зараз він виступає як вищезазначена "цивілізація в фортеці", нас "за своїх" ще не вважають (бо тоді б стали на наш захист), але торгується з варварами за мир в "сірій зоні", куди попадає вся Україна

а що буде після того як трамп вийде з переговорів ? буде опиратися коли Україна купуватиме в США літаки та ракети ? буде знімати санкції з росії ?
якщо опиратися купівлі зброї не буде і санкції з росії не зніме, тоді перепрошую, що він такого супер-ганебного сказав, щоб обкладати його матюками ?
20.05.2025 15:52 Ответить
ключове слово ЯКЩО (якщо опиратися купівлі зброї не буде і санкції з росії не зніме...)
а якщо буде?
його поведінка вже на цьому етапі вбсолютно неадекватна.
Не будемо згадувати буд. меморнадум, чи згвалтування по підписанню договору з копалинам і все інше. Людина себе веде неадекватно. Тому і матюкаються
21.05.2025 01:11 Ответить
з копалинами ще не все очевидно : якби хотіли руки викрутити то викрутили би, а так зробили шоу і погодились на поправки

взагалі, політика трампа включає великий елемент шоу, так він створює хаос і дивиться, де і як дзьобнути

я думаю, що й тему нарциссизму він включає коли треба "з'їхати з теми", починає нахвалювати себе поки співбесідник подумає "тю, та ну тебе з твоїми вихвалянками", це такий психологічний прийом, і він ним користається на всі сто

чому він так себе веде ? тому що "цивілізація" окреслила коло, "тут наше а там живіть як хочете", і українці десь в напів-смеркові поза тим колом, всі ж бачили і кучму, і януковіча, і зєлєнского, плюс 17% русскіх записаних як громадяни України - тому українців в "коло" і не взяли

але війна багато чого змінила, з'явилась навіть перша українська нобелівська лауреатка (це не про Ольгу Токарчук)

так що шанси попасти в "цивілізацію" є, і треба за них чіплятися, авансом туди не приймають, ще з часів мікейців
21.05.2025 03:32 Ответить
Лінія в голові - це круто!!! Краще б там були мізки!!!
показать весь комментарий
Трамп- мозок у нього так собі, зате який пишний маразм!
показать весь комментарий
Воно суперганебне, бо супердурне.

Воно все це каже напередодні намагань вкоськати Іран, щоб той відмовився від ядерної зброї…
20.05.2025 16:34 Ответить
И соглашение по редкоземам не помогли. **** и ****** слились в экстазе.
20.05.2025 17:00 Ответить
В твоїй голові мотузочка, на якій вуха тримаються.
20.05.2025 17:01 Ответить
а мозги еще остались или уже гаплык?
20.05.2025 17:22 Ответить
Тобто зараз Трамп не дає патріотам перемогти, і якщо він вийде з перемовин то патріотам вже нічого не заважатиме на шляху до перемоги.
20.05.2025 17:24 Ответить
> У моїй голові є "червона лінія"
Заметно. Это инсульт назвается.
20.05.2025 17:51 Ответить
і"корічнєва лінія" нижче спини. в резерві ))
20.05.2025 18:30 Ответить
Якщо цю лінію перерізати - у рудого маразматика відпадуть вуха)
20.05.2025 19:20 Ответить
Спасибо жителям Техаса
За президента пи-раса.
20.05.2025 19:27 Ответить
Швидка трансформація: від "закінчу за 24 години" до "не моя війна". Яскраве обличчя ******** політики...
20.05.2025 19:34 Ответить
Трампу треба зрозуміти, що Україна є приватною власністю громадян України.
20.05.2025 19:56 Ответить
недоумкуватий індик у тебе в голові а не червоні лініі !
20.05.2025 20:25 Ответить
То не лінія, то вавка, зеленкою голову помаж .... допомагає....
20.05.2025 21:03 Ответить
В країні не припиняється антитрампівська пропаганда.Що можна хотіти,коли по радіо(NV),телевізії цілими днями,і ведучі,і гості студії- поважні експерти,розжовують,який поганий президент США і який молодець президент ОЗ. Істерія зашкалює.А що далі,якщо Трамп відмовиться від участі посередництва в переговорах по закінченню війни?
В шобли,козиря є свій план,реальний,по закінченню війни?
Сумнівно,що він реальний,скоріше,черговий, типу "плану перемоги".
20.05.2025 21:11 Ответить
Украина без трампа не сможет капитулировать?
20.05.2025 21:15 Ответить
Краще би,якщо без...то без козиря.
Якщо Трамп вийде з переговорів,то все складно буде.
Ось,напр.зараз на Еспресо,О.Рибачук розказує,що "першопричина"-це США.
Що можна вже чекати від тих,хто це дивиться-по дописах видно.
20.05.2025 21:36 Ответить
Так зачем смотришь? А от трампа пока что только писдилс.
20.05.2025 22:18 Ответить
Дивитися можна,та фільтрувати треба,що розказують і показують,щоб потім не світитись з такими типу заявками "А от трампа пока что только писдилс".
20.05.2025 22:34 Ответить
Надо смотреть на слова, а самое главное действия непосредственно субъекта, а не мнения третьих лиц. Тогда не придется светится с глупыми оправданиями очередного писдилса.
20.05.2025 23:10 Ответить
На действия: так дивіться їх від зе і ерма. А на словах то добре читають тексти дімилітвіна-емоційно.
Трамп не займається пропагандою,а вирішив допомогти.Допомогти у закінченні війни.
Шобла противиться,бо закінчення означає для неї те саме,що і янека,хто би не взійшов.
20.05.2025 23:29 Ответить
трамп не помогает в окончании войны, а давит исключительно на Украину для скорейшей капитуляции. Осталось еще начать оружием раше помогать.
20.05.2025 23:32 Ответить
В цьому вся зепропаганда,хто сі розуміє у ній-людей дурити.
20.05.2025 23:45 Ответить
это не пропаганда, а оценка действий трампа, которая не зависит от действий зе. Так же как оценка действий зе не зависит от действий тр. И также и с пу. Если три короля голые, то они голые независимо друг от друга.
20.05.2025 23:59 Ответить
потужно,але неправдоподібно
21.05.2025 07:35 Ответить
Считаешь ли ты правдоподобным, что Украина спровоцировала нападение раши тем, что стремилась в ЕС и НАТО и создала угрозу национальной безопасности раши?
21.05.2025 08:11 Ответить
Ось,це якраз хотіла всунути шобла Порошенку?
"Считати" неправдоподібне-правдоподібним, означає стати просувачем зепропаганди,яка нічим не відрізняється в методах просуванні брехні, від російської.Прикладом також є просування істерії на президента Трампа,який якось вирішив допомогти у закінченні війни.
Щоб відрізнити зепропаганду,прикриту ззовні красивими слівцями,від незепропаганди,досить поставити питання КОМУ ЦЕ ВИГІДНО.
Та і це просування настільке топорне,ведуть його 18-20 військові російської інформаційної армії(є така армія),служба яких-сидіння за компютерами.Роблять іноді проколи,які проявляються і не лише тут: знецінення ролі Трампа,ролі НАТО у міжнародній безпеці,сугубо рос.матюки,перекладені на укр.мову,перехід зразу до срачу,уникання оцінки ролі ерма у керуванні країною.
Таких,чи не половина отут...
21.05.2025 08:45 Ответить
а теперь просто ответь да или нет
21.05.2025 08:58 Ответить
Думай-те,за висловом одного горе-політика.Крапка.
21.05.2025 09:16 Ответить
так все-таки да или нет?
21.05.2025 09:21 Ответить
"да или нет?"-говоріть від свого імені.
Від себе додам,що " Украина спровоцировала нападение раши тем, что стремилась в ЕС и НАТО и создала угрозу национальной безопасности раши?"-нарратив рос.пропаганди,як і зрештою антитрампівська істерія.
21.05.2025 11:04 Ответить
То есть это утверждение не соответствует действительности? Правильно? Если так, то охарактеризуй людей, которые утверждают, что Украина спровоцировала нападение раши.
21.05.2025 11:20 Ответить
Ваших інформаційних воїнів(образно рос.інф.війська) вже характеризував.
Нехай виїдуть за межі підмосковя і опишуть,як там їх люди живуть,а не тут поучувати будуть.
21.05.2025 11:46 Ответить
Так можешь прямо ответить, что утверждение ложное и несколькими эпитетами охарактеризовать людей утверждающих обратное?
21.05.2025 11:54 Ответить
Ви з тих "воїнів": да или нет? Яке звання?
21.05.2025 12:16 Ответить
Я нет. А ты так и не ответил на вопрос. Как ты охарактеризуешь человека, утверждающего: «Я уже 20 лет слышу, что если Украина пойдет в НАТО - это будет реальной проблемой для РФ. Я слышал это долгое время. Я думаю, что именно поэтому эта война началась»?
21.05.2025 12:24 Ответить
Ти "слышал это долгое время",Маша?
Проколу нема ніякого? Яке звання,у відставці,чи діючий?
21.05.2025 12:34 Ответить
От шельмец, раскусил таки меня. А вот я за работой, озвучиваю новую методичку. https://www.instagram.com/reel/DEjhPnAoI3Z/
21.05.2025 12:36 Ответить
Інста не маю,шо там?
21.05.2025 12:40 Ответить
Вот еще я за работой. На 23 минуте как раз говорю о том, что «Я уже 20 лет слышу, что если Украина пойдет в НАТО - это будет реальной проблемой для РФ. Я слышал это долгое время. Я думаю, что именно поэтому эта война началась». https://www.youtube.com/watch?v=blqIZGXWUpU
21.05.2025 12:43 Ответить
На 23-Трамп, анг.мова,не ви Маша,в чому прикол?
Та і сказані колись слова не означають нагальну дію,нагадати,що обіцяв зе: "як не зможу-то піду".
І шо, пішов?
21.05.2025 13:05 Ответить
Ясно. Значит человеку на видео можно продвигать российскую брехню. Хорошо.
21.05.2025 13:14 Ответить
Чи не дох.іна діалогу?
На тому все,всього...
21.05.2025 13:21 Ответить
Понятно, https://www.youtube.com/watch?v=B7GkKiiPT7c это другое
21.05.2025 13:24 Ответить
Сам то зрозумів шо наваяв?
21.05.2025 09:05 Ответить
Хоча старий,а просить посилання.Це загальновідомий факт,гугл в поміч.
21.05.2025 09:18 Ответить
...18-20-річні військові...
21.05.2025 09:35 Ответить
уже один Нарко Дегенерат в своей голове закончил войну, разминировал Чонгар, отвел войска, запретил работу снайперских групп и бпла и т.д результат на лицо...
20.05.2025 21:16 Ответить
На фото взлянешь этого дурака и подумаешь что умный какой-то.
20.05.2025 22:39 Ответить
Та ви всьо врьотє, он Марко Рубіо, Державний секретар, відкинув критику політики адміністрації щодо України і заявив, що президент Дональд Трамп не пішов на жодні поступки росії. А він ближче всіх до дупи трампа, він знає...
20.05.2025 22:40 Ответить
Немає та голова нічого.
Полова - максимум.
21.05.2025 02:08 Ответить
Його червона лінія це зірватися й відсмоктати пуйлу👍.
21.05.2025 02:38 Ответить
...що в тебе одна червона лінія є, усі вже зрозуміли, а мізки де твої?
21.05.2025 07:01 Ответить
Що воно меле?
Не лінія - а хвуй.
Не в голові - в сраці.
Про червоне - не *******.
21.05.2025 07:33 Ответить
А мав би бути мозок, а не червона лінія.
21.05.2025 08:40 Ответить
