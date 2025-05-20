РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10590 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
3 308 59

Война в Украине должна оставаться европейской ситуацией. Мы сделали гораздо больше в плане средств, чем Европа, - Трамп

Трамп о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине должна оставаться европейской проблемой, впрочем администрация Джо Байдена присоединилась к ее решению и потратила на это слишком много средств.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По словам Трампа, США "ввязались в то, в чем им не следовало участвовать". Он также назвал российско-украинскую войну "смертельной ловушкой".

"Опять же, это была европейская ситуация. И она должна была бы оставаться такой. Но предыдущая администрация твердо убедила нас, что мы должны присоединиться. И мы сделали гораздо больше, чем Европа, в плане средств", - сказал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор Трампа и Путина на принес никакого прорыва, - Bloomberg

Трамп подтвердил, что может выйти из переговорного процесса, если посчитает, что не может ничем помочь. Однако пока он уверен, что глава РФ Владимир Путин стремится завершить войну.

"Если бы я думал, что Путин не хочет этого сделать, то даже не говорил бы об этом. Я бы просто отказался", - пояснил Трамп.

Кроме того, он сказал, что через 2-4 недели сможет ответить, готова ли Украина действовать в направлении завершения войны. В то же время Трамп так же выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский хочет остановить боевые действия.

Напомним, ранее Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого он заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.

Автор: 

Трамп Дональд (6466) война в Украине (5806)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Це не лікується. Тільки лоботомія.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:58 Ответить
+17
Але ж не Європа шантажем примусила Україну передати ядерну зброю Московщині, а США, і нібито під гарантії захисту нашого суверенітету і територіальної цілосності. Це армія США мала б зараз нас захищати від *********, а ми лише допомагати їй дотриматися наданих Україні гарантій (які були зраджені, якщо не за змістом, то за духом підписаного Клінтоном меморандуму).
показать весь комментарий
20.05.2025 10:03 Ответить
+17
Знову йде мова про кошти від Байдена , а не про знищення
украінськоі націі , -
цинізму немає меж від президента Трампа !
Вчорашя його зустріч з терористом путлером-
це повний провал США 😠
Замість санкцій , ху@ло отримав похвалу від Трампа !!
показать весь комментарий
20.05.2025 10:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дідуган на весь світ демонструє свою деменцію, а американцям божа роса. Ну шож, рано чи пізно ця планета мала загинути. ...дітей жаль
показать весь комментарий
20.05.2025 09:58 Ответить
Кошти ,- мертва зона . а людські життя не можна оцінити коштами.Скільки коштували і коштують Зволікання і проволочки???
показать весь комментарий
20.05.2025 09:58 Ответить
Це не лікується. Тільки лоботомія.
показать весь комментарий
20.05.2025 09:58 Ответить
є значно дешевші варіанти)...
показать весь комментарий
20.05.2025 10:18 Ответить
скоріше б він зайнявся економікою США.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:00 Ответить
А ми без допомоги Штатів багато "навоюємо"?
показать весь комментарий
20.05.2025 10:54 Ответить
сьогодняшній рівень допомоги збережеться. Хіба що озброєння вже будемо у своїй більшості купляти за гроші.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:01 Ответить
Якщо США "зіскочать", то Європа і наполовину не перекриє їх можливості... А за які гроші купляти будемо? За ті, яких США більше нам не дасть? Чи за чергові кредити від МВФ? Я вже не кажу про людський ресурс, якого у нас все менше...
показать весь комментарий
20.05.2025 11:09 Ответить
Європа все перекриє, за винятком у найближчій перспективі масива супутникових розвідданих, і у бвльш довгій перспективі - у ракетах до ЗРК "петріот". Щодо грошей - все є у відкритому доступі, цифри можете самі порівнювати, узнаєте багато нового. Щодо людського ресурсу, то так - це війна на виснаження для обох сторін, і у ворога теж цього ресурсу не добавляється.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:19 Ответить
Вибачте на слові, але людського ресурсу у ворога, як гівна... Путлєр легесенько ще може оголосити "частічную мобілізацию" і набрати ще з 300-400 тисяч персон "винуждєних защіщать отєчєство по зову вєлікого прєзідєнта" - тобто таких, що добровільно не хотіли б йти на контракт, але "по пріказу" підуть, бо ж "Родіна в опасностє". У нас же ця мобілізація вже давно перейшла всі допустимі межі і перетворилася у відверте сафарі...
Що стосується військової допомоги - якщо ЄС залишиться без донорства США, то їм би себе забезпечити усім необхідним, не кажучи вже про Україну.
показать весь комментарий
20.05.2025 13:28 Ответить
маєте право на свій погляд щодо російської мобілізації та російської мотивації особового складу у ямах. Щодо нашої мобілізації, то давно відомо, що чим вище рівень життя суспільства - тим менше людей, які готові брати в руки зброю. Нічого дивного тут нема. Цей розрив нівелюється більш розвиненими технологіями.
Що стосується військової допомоги, то раджу вам погуглити.
показать весь комментарий
20.05.2025 13:40 Ответить
Перейняв у Понтія Пилата- вмив руки....
показать весь комментарий
20.05.2025 10:01 Ответить
ЭТО-*****...
показать весь комментарий
20.05.2025 10:01 Ответить
Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла...
показать весь комментарий
20.05.2025 10:01 Ответить
Деменція прогресує
показать весь комментарий
20.05.2025 10:03 Ответить
Але ж не Європа шантажем примусила Україну передати ядерну зброю Московщині, а США, і нібито під гарантії захисту нашого суверенітету і територіальної цілосності. Це армія США мала б зараз нас захищати від *********, а ми лише допомагати їй дотриматися наданих Україні гарантій (які були зраджені, якщо не за змістом, то за духом підписаного Клінтоном меморандуму).
показать весь комментарий
20.05.2025 10:03 Ответить
Таке враження, що коли у Трампа починає прокидатись розум то прилітає чорний дятел та починає довбати його в ту частину голови де знаходяться залишки мозку.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:04 Ответить
Знову йде мова про кошти від Байдена , а не про знищення
украінськоі націі , -
цинізму немає меж від президента Трампа !
Вчорашя його зустріч з терористом путлером-
це повний провал США 😠
Замість санкцій , ху@ло отримав похвалу від Трампа !!
показать весь комментарий
20.05.2025 10:05 Ответить
Шановний пане, не звертайте увагу на тупого валянка. Прiсь ейбочки, лантух лайна, замiсть мiзкiв.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:12 Ответить
То якого дідька "США вплуталися в те, у чому їм не слід було брати участі" одразу після розвалу радянського союзу? Сиділи б собі мовчки за калюжею на своєму острові і не тицяли довгого носа у європейські справи.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:06 Ответить
Як казала одна жіночка:"Яке кончене".Баран,не дивись на путіна,не дивись на Зеленського.
Достатньо спросити мешканців раші і України,тоді зрозумієш хто хоче миру.Ху..ло - злодій світового масштабу,всі біди і форс-мажори тільки через цю тварину.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:06 Ответить
Трамп все далі і далі заглиблюється саме в ту «грязь» в якому, як він стверджує, застрягли російськи танки. Він вже по дуло в ній і навіть не намагається вибратись.
Найгірше, що цю картину бачать всі і не робоять нічого аби його витягти з цієї пасти російського гімна, аби його остаточно воно не засмоктало.
Трампа щавжди публікують як велетня який на всіх дивиться з висока, але насправді, він в реальності пройшов процес ТОТАЛЬНОГО ЗМЕНШЕННЯ, який виявився доврлі вдалим. Тепер йому можно жити в хоромах валізи *****.
Я навіть йому співчуваю, бо це так очевидно і неймовірно принизливо(
показать весь комментарий
20.05.2025 10:06 Ответить
яка жалюгідна нікчема
показать весь комментарий
20.05.2025 10:08 Ответить
Снова Трампон Трампакс про деньги, видно про женщин ему уже не интересно!!!🤪🤣😂🥳😆
показать весь комментарий
20.05.2025 10:09 Ответить
Наслідки простреленого вуха катастрофічно прогресують для залишку мізків.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:12 Ответить
"ДЕБІЛ" ПЛЯТЬ.Якщо Тебе , американське позорище ,мучить геморой, то біль відчуває все Твоє тіло,в тому числі і й,бнута Твоя башка... Світове американське позорище...
показать весь комментарий
20.05.2025 10:13 Ответить
Дурню ти вже всіх задовбав , США надали Україні допомогу на 98,5 мільярдів доларів 67 мільярди військова допомога і 31,5 це поповнення бюджету це все зробила адміністрація Байдена ,допомога від європейських країн становила понад 120 мільярдів євро.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:18 Ответить
Пора Європі починати збільшувати допомогу Україні, а не збиратися на балачки.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:19 Ответить
Якби я думав, що Путін не хоче цього зробити, то навіть не говорив би про це. Я б просто відмовився", - пояснив Трамп. Скільки ще потрібно . щоб рашистський сутинер куйло, посилав свою американську шлюху накуй???Але це для "его американської повії" знак уваги і він її возвеличує у власних очах...
показать весь комментарий
20.05.2025 10:19 Ответить
що тут скажеж.....дєбільне
показать весь комментарий
20.05.2025 10:21 Ответить
Га@#он штопаный.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:21 Ответить
Такого Мудака! на посту президента, Штати ще не бачили!,(,, Американці!! Агов!!! -- Що з вами коїться?!?!?
показать весь комментарий
20.05.2025 10:22 Ответить
Они тоже спросят, мол, а свами шо...
показать весь комментарий
20.05.2025 10:26 Ответить
Це трохи не з тої опери,
показать весь комментарий
20.05.2025 10:29 Ответить
Как раз с той. Шлепер, главзеб - тоже довлетели позаглядывать пыне в моргалы. ЗЫ... або расшифруйте свою выборочнось, мож я шо не так понимаю, мож - вы... Звыняйтэ.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:37 Ответить
Один, предполагаемы плюс, в пользу Трампа...
В начале 70-х в новостях Голоса Америки(новостной перерыв в 2-х часовой пятничной муз программе) один амер-экономист(советолог) пер бочку на Конгресс и президента США, мол чересчур затянули налогами пересiчним амерцям ремень. И все из- холодной войны. Тот амер советолог утверждал, что нужно отказаться от гонки вооружений, записаться в друзья к СССР и рукоплескать их " достижениям". Бо если СССР будет и дальше развиваться экономически таким же счином, через 20-25 лет СССР сам себя и уничтожит, что и произошло внатуре к началу 90-х... Мож Трам взявшись расхваливат "нараис-достижения" и ухватился за давнюю идею? Расхваливая срассиюшку, Развалить нараись ее же руками. А пока экономика роисии продолжает лететь с дуба.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:24 Ответить
Якесь вірусне захворювання на планеті Земля. Люди вибирають лідерами нице невчене бидло, меркантильних нікчем, помішаних на грошах. Щось з цим світом не так....
показать весь комментарий
20.05.2025 10:27 Ответить
З жиру бiсяться. Гостроти вiдчуттiв iм не вистачае.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:34 Ответить
Тоді США повинні стати знову регіональною державою, а долар регіональною валютою.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:33 Ответить
І жодного трампізда на гілці, наче повиздихали усі від радощів , що витворяє їхнє чувирло.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:33 Ответить
Та всі вже зрозуміли, що воно дибіляка. у ***** зразу прохавали, що там крім пустої бравади нічого нема, тому просто ржуть з цього мішка гімна
показать весь комментарий
20.05.2025 10:34 Ответить
"Трамп провел более чем двухчасовой разговор с Владимиром Путиным. После этого он позвонил Зеленскому и заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры."
показать весь комментарий
20.05.2025 10:34 Ответить
Главзебу уже пора ему отвечать, мол, агуси... вже ж мав в пiрця вбратися... Конгресс его поддержит.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:39 Ответить
Не на часі
показать весь комментарий
20.05.2025 10:46 Ответить
Як казали тато Сашко, мовляв, дайте йому освоiтись. То й скiльки ж десятьолiть на це потрiбно. От тепер запитайте мене, чи я часом не терпило.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:52 Ответить
"МИ"????
ВИ, ніх*я незробили!
ВИ г*ндони й п*дараси які на п*здежу й пустих обіцянках пролізли туди, де вами чмирями й смердіти неповинно...
Зробило воно...
показать весь комментарий
20.05.2025 10:52 Ответить
Тут Трамп звісно лукавить. США дуже причетні до початку цієї війни, дуже причетні... Нехай це навіть і не адміністрація Трампа.
показать весь комментарий
20.05.2025 10:53 Ответить
Как это трампоадмин не причетный. У них шо преемственность при смене власти отсутствует?
показать весь комментарий
20.05.2025 10:55 Ответить
Я ж не написав, що не причетний. Тому і виглядають непристойно ці його спроби "зіскочити"... Нехай розрулює тепер те, у що нас планомірно втягували його попередники.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:07 Ответить
Кто-нибудь зарегистрирован в этом его ТрусСосал? Интересно, там можно написать этому дурачку, или там односторонняя коммуникация?
показать весь комментарий
20.05.2025 10:57 Ответить
Ти придурок нічого не зробив, тільки як мародер пограбував Україну. І став на коліна перед ху....лом
показать весь комментарий
20.05.2025 11:09 Ответить
Добре що війна в Іраку та війна в Афгані не були американською ситуацією - і європейці доєдналися до коаліції.
Хай тепер подивляться уважна на це зажрате чмо і зроблять висновки - бо щось мені підказує що коли Вінні Пух поліза на Тайвань - всі це трампи-венси-кубіки-рубіки прилетять в ЄС і будуть з трибуни розповідати про високі ідеали свободи і демократії які треба захизати всім НАТО десь в сраці географії.
показать весь комментарий
20.05.2025 11:38 Ответить
Від світового лідера і бастіона свободи до обісцяних неадеватних немочів - один трамп
показать весь комментарий
20.05.2025 11:39 Ответить
Крім того, він сказав, що за 2-4 тижні зможе відповісти, чи готова Україна діяти в напрямку завершення війни. Водночас Трамп так само висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський хоче зупинити бойові дії. Джерело: https://censor.net/ua/n3553192

Знає, падло, що у України *********** не нескінченна кількість. ЗМІ писали, що до червня. Отже, як росіяни почнуть літній наступ, а у України якраз почнеться брак *********** і фронт почне гнутися (як під час 6-місячної паузи в Конгресі, коли через це Авдіївку було втрачено), то Україна "буде більш зговірливою" . . . Того і тягне кота за хвіст. І навіть санкції проти росії не скасовує, аби вже занадто не палитися - і так шлях примусу нас до капітуляції з його точки зору досить "надійний".
Я казав, що треба було публічно бити з ним горшки ще після того цирку в Овальному кабінеті - відкликати посла, заявляти, що США нас зрадило і т. п. Тоді би в США був би через це досить сильний резонанс, якій міг перерости у жорстку внутрішньополітичну кризу. А так . . . Як казав Черчіль - якщо між війною і ганьбою ви оберете ганьбу, то ви отримаєте і війну, і ганьбу. У даному випадку якщо війну розглядати як "дипломатичну війну України і США", то дідо Черчіль був повністю правий . . .

**** проросійська. ТРМП ПНХ !
показать весь комментарий
20.05.2025 11:45 Ответить
байден більше базікав, ніж доромагав, бо його ,,я переверну небо, щоб захистити україну,, виср...сь на тлі кацапських танкерів з паливом, що заходили до баз американських вмс, а його копійки нам тепер боком вилазять, помічники х...єві.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:36 Ответить
Трамп просрав за 100 днів на тарифній війні коштів більше, ніж Байден за 4 роки витратив на допомогу Україні.
показать весь комментарий
20.05.2025 13:37 Ответить
Не пісті, **** рашиська.
показать весь комментарий
27.05.2025 18:30 Ответить
 
 