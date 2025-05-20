Война в Украине должна оставаться европейской ситуацией. Мы сделали гораздо больше в плане средств, чем Европа, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине должна оставаться европейской проблемой, впрочем администрация Джо Байдена присоединилась к ее решению и потратила на это слишком много средств.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
По словам Трампа, США "ввязались в то, в чем им не следовало участвовать". Он также назвал российско-украинскую войну "смертельной ловушкой".
"Опять же, это была европейская ситуация. И она должна была бы оставаться такой. Но предыдущая администрация твердо убедила нас, что мы должны присоединиться. И мы сделали гораздо больше, чем Европа, в плане средств", - сказал Трамп.
Трамп подтвердил, что может выйти из переговорного процесса, если посчитает, что не может ничем помочь. Однако пока он уверен, что глава РФ Владимир Путин стремится завершить войну.
"Если бы я думал, что Путин не хочет этого сделать, то даже не говорил бы об этом. Я бы просто отказался", - пояснил Трамп.
Кроме того, он сказал, что через 2-4 недели сможет ответить, готова ли Украина действовать в направлении завершения войны. В то же время Трамп так же выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский хочет остановить боевые действия.
Напомним, ранее Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого он заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що стосується військової допомоги - якщо ЄС залишиться без донорства США, то їм би себе забезпечити усім необхідним, не кажучи вже про Україну.
Що стосується військової допомоги, то раджу вам погуглити.
украінськоі націі , -
цинізму немає меж від президента Трампа !
Вчорашя його зустріч з терористом путлером-
це повний провал США 😠
Замість санкцій , ху@ло отримав похвалу від Трампа !!
Достатньо спросити мешканців раші і України,тоді зрозумієш хто хоче миру.Ху..ло - злодій світового масштабу,всі біди і форс-мажори тільки через цю тварину.
Найгірше, що цю картину бачать всі і не робоять нічого аби його витягти з цієї пасти російського гімна, аби його остаточно воно не засмоктало.
Трампа щавжди публікують як велетня який на всіх дивиться з висока, але насправді, він в реальності пройшов процес ТОТАЛЬНОГО ЗМЕНШЕННЯ, який виявився доврлі вдалим. Тепер йому можно жити в хоромах валізи *****.
Я навіть йому співчуваю, бо це так очевидно і неймовірно принизливо(
В начале 70-х в новостях Голоса Америки(новостной перерыв в 2-х часовой пятничной муз программе) один амер-экономист(советолог) пер бочку на Конгресс и президента США, мол чересчур затянули налогами пересiчним амерцям ремень. И все из- холодной войны. Тот амер советолог утверждал, что нужно отказаться от гонки вооружений, записаться в друзья к СССР и рукоплескать их " достижениям". Бо если СССР будет и дальше развиваться экономически таким же счином, через 20-25 лет СССР сам себя и уничтожит, что и произошло внатуре к началу 90-х... Мож Трам взявшись расхваливат "нараис-достижения" и ухватился за давнюю идею? Расхваливая срассиюшку, Развалить нараись ее же руками. А пока экономика роисии продолжает лететь с дуба.
ВИ, ніх*я незробили!
ВИ г*ндони й п*дараси які на п*здежу й пустих обіцянках пролізли туди, де вами чмирями й смердіти неповинно...
Зробило воно...
Хай тепер подивляться уважна на це зажрате чмо і зроблять висновки - бо щось мені підказує що коли Вінні Пух поліза на Тайвань - всі це трампи-венси-кубіки-рубіки прилетять в ЄС і будуть з трибуни розповідати про високі ідеали свободи і демократії які треба захизати всім НАТО десь в сраці географії.
Знає, падло, що у України *********** не нескінченна кількість. ЗМІ писали, що до червня. Отже, як росіяни почнуть літній наступ, а у України якраз почнеться брак *********** і фронт почне гнутися (як під час 6-місячної паузи в Конгресі, коли через це Авдіївку було втрачено), то Україна "буде більш зговірливою" . . . Того і тягне кота за хвіст. І навіть санкції проти росії не скасовує, аби вже занадто не палитися - і так шлях примусу нас до капітуляції з його точки зору досить "надійний".
Я казав, що треба було публічно бити з ним горшки ще після того цирку в Овальному кабінеті - відкликати посла, заявляти, що США нас зрадило і т. п. Тоді би в США був би через це досить сильний резонанс, якій міг перерости у жорстку внутрішньополітичну кризу. А так . . . Як казав Черчіль - якщо між війною і ганьбою ви оберете ганьбу, то ви отримаєте і війну, і ганьбу. У даному випадку якщо війну розглядати як "дипломатичну війну України і США", то дідо Черчіль був повністю правий . . .
**** проросійська. ТРМП ПНХ !