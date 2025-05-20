Война в Украине должна оставаться европейской ситуацией. Мы сделали гораздо больше в плане средств, чем Европа, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине должна оставаться европейской проблемой, впрочем администрация Джо Байдена присоединилась к ее решению и потратила на это слишком много средств.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По словам Трампа, США "ввязались в то, в чем им не следовало участвовать". Он также назвал российско-украинскую войну "смертельной ловушкой".

"Опять же, это была европейская ситуация. И она должна была бы оставаться такой. Но предыдущая администрация твердо убедила нас, что мы должны присоединиться. И мы сделали гораздо больше, чем Европа, в плане средств", - сказал Трамп.

Трамп подтвердил, что может выйти из переговорного процесса, если посчитает, что не может ничем помочь. Однако пока он уверен, что глава РФ Владимир Путин стремится завершить войну.

"Если бы я думал, что Путин не хочет этого сделать, то даже не говорил бы об этом. Я бы просто отказался", - пояснил Трамп.

Кроме того, он сказал, что через 2-4 недели сможет ответить, готова ли Украина действовать в направлении завершения войны. В то же время Трамп так же выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский хочет остановить боевые действия.

Напомним, ранее Трамп провел более чем двухчасовой разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным. После этого он заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и войны.