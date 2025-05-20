Війна в Україні мала б лишатися європейською ситуацією. Ми зробили набагато більше у плані коштів, ніж Європа, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні мала б лишатися європейською проблемою, втім адміністрація Джо Байдена долучилась до її вирішення і витратила на це забагато коштів.

Про це він заявив під час пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За словами Трампа, США "вплуталися в те, у чому їм не слід було брати участі". Він також назвав російсько-українську війну "смертельною пасткою".

"Знову ж таки, це була європейська ситуація. І вона мала б залишатися такою. Але попередня адміністрація твердо переконала нас, що ми повинні долучитися. І ми зробили набагато більше, ніж Європа, у плані коштів", - сказав Трамп.

Трамп підтвердив, що може вийти з переговорного процесу, якщо вважатиме, що не може нічим зарадити. Однак наразі він упевнений, що глава РФ Володимир Путін прагне завершити війну.

"Якби я думав, що Путін не хоче цього зробити, то навіть не говорив би про це. Я б просто відмовився", - пояснив Трамп.

Крім того, він сказав, що за 2-4 тижні зможе відповісти, чи готова Україна діяти в напрямку завершення війни. Водночас Трамп так само висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський хоче зупинити бойові дії.

Нагадаємо, раніше Трамп провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цього він заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни.