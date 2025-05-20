Війна в Україні мала б лишатися європейською ситуацією. Ми зробили набагато більше у плані коштів, ніж Європа, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні мала б лишатися європейською проблемою, втім адміністрація Джо Байдена долучилась до її вирішення і витратила на це забагато коштів.
Про це він заявив під час пресконференції в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
За словами Трампа, США "вплуталися в те, у чому їм не слід було брати участі". Він також назвав російсько-українську війну "смертельною пасткою".
"Знову ж таки, це була європейська ситуація. І вона мала б залишатися такою. Але попередня адміністрація твердо переконала нас, що ми повинні долучитися. І ми зробили набагато більше, ніж Європа, у плані коштів", - сказав Трамп.
Трамп підтвердив, що може вийти з переговорного процесу, якщо вважатиме, що не може нічим зарадити. Однак наразі він упевнений, що глава РФ Володимир Путін прагне завершити війну.
"Якби я думав, що Путін не хоче цього зробити, то навіть не говорив би про це. Я б просто відмовився", - пояснив Трамп.
Крім того, він сказав, що за 2-4 тижні зможе відповісти, чи готова Україна діяти в напрямку завершення війни. Водночас Трамп так само висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський хоче зупинити бойові дії.
Нагадаємо, раніше Трамп провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цього він заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що стосується військової допомоги - якщо ЄС залишиться без донорства США, то їм би себе забезпечити усім необхідним, не кажучи вже про Україну.
Що стосується військової допомоги, то раджу вам погуглити.
украінськоі націі , -
цинізму немає меж від президента Трампа !
Вчорашя його зустріч з терористом путлером-
це повний провал США 😠
Замість санкцій , ху@ло отримав похвалу від Трампа !!
Достатньо спросити мешканців раші і України,тоді зрозумієш хто хоче миру.Ху..ло - злодій світового масштабу,всі біди і форс-мажори тільки через цю тварину.
Найгірше, що цю картину бачать всі і не робоять нічого аби його витягти з цієї пасти російського гімна, аби його остаточно воно не засмоктало.
Трампа щавжди публікують як велетня який на всіх дивиться з висока, але насправді, він в реальності пройшов процес ТОТАЛЬНОГО ЗМЕНШЕННЯ, який виявився доврлі вдалим. Тепер йому можно жити в хоромах валізи *****.
Я навіть йому співчуваю, бо це так очевидно і неймовірно принизливо(
В начале 70-х в новостях Голоса Америки(новостной перерыв в 2-х часовой пятничной муз программе) один амер-экономист(советолог) пер бочку на Конгресс и президента США, мол чересчур затянули налогами пересiчним амерцям ремень. И все из- холодной войны. Тот амер советолог утверждал, что нужно отказаться от гонки вооружений, записаться в друзья к СССР и рукоплескать их " достижениям". Бо если СССР будет и дальше развиваться экономически таким же счином, через 20-25 лет СССР сам себя и уничтожит, что и произошло внатуре к началу 90-х... Мож Трам взявшись расхваливат "нараис-достижения" и ухватился за давнюю идею? Расхваливая срассиюшку, Развалить нараись ее же руками. А пока экономика роисии продолжает лететь с дуба.
ВИ, ніх*я незробили!
ВИ г*ндони й п*дараси які на п*здежу й пустих обіцянках пролізли туди, де вами чмирями й смердіти неповинно...
Зробило воно...
Хай тепер подивляться уважна на це зажрате чмо і зроблять висновки - бо щось мені підказує що коли Вінні Пух поліза на Тайвань - всі це трампи-венси-кубіки-рубіки прилетять в ЄС і будуть з трибуни розповідати про високі ідеали свободи і демократії які треба захизати всім НАТО десь в сраці географії.
Знає, падло, що у України *********** не нескінченна кількість. ЗМІ писали, що до червня. Отже, як росіяни почнуть літній наступ, а у України якраз почнеться брак *********** і фронт почне гнутися (як під час 6-місячної паузи в Конгресі, коли через це Авдіївку було втрачено), то Україна "буде більш зговірливою" . . . Того і тягне кота за хвіст. І навіть санкції проти росії не скасовує, аби вже занадто не палитися - і так шлях примусу нас до капітуляції з його точки зору досить "надійний".
Я казав, що треба було публічно бити з ним горшки ще після того цирку в Овальному кабінеті - відкликати посла, заявляти, що США нас зрадило і т. п. Тоді би в США був би через це досить сильний резонанс, якій міг перерости у жорстку внутрішньополітичну кризу. А так . . . Як казав Черчіль - якщо між війною і ганьбою ви оберете ганьбу, то ви отримаєте і війну, і ганьбу. У даному випадку якщо війну розглядати як "дипломатичну війну України і США", то дідо Черчіль був повністю правий . . .
**** проросійська. ТРМП ПНХ !