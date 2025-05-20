Трамп: У моїй голові є "червона лінія" щодо переговорів між Україною та РФ
Президент США Дональд Трамп заявив, що має у голові "червону лінію", перехід якої змусив би його відступити від мирних переговорів між Україною та Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут, тому Трамп і говоритиме з Путіним.
"Якщо Росія не бажає брати участь (у перемовинах - ред.), то зрештою США повинні будуть сказати, що це не наша війна", - додав він.
У Трампа запитали, чи є в нього певна "червона лінія", яка змусить відступити від мирного процесу. Той відповів:
Так, в моїй голові, але я не збираюся про це оголошувати
Лідер США сказав, що це "не його війна", він тут просто, щоб "спробувати допомогти".
Нагадаємо, раніше Трамп провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цього він заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни.
Але ті часи пройшли і настала епоха сцикунів по анексії на дурняка корисних копалин.
---------------------------------------------------------------
Твоя. Не увиливай.
США были инициаторами того, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия и по Будапештскому меморандуму за это гарантировали неприкосновенность границ Украины.
Великобритания и Франция свои обязанности выполняют.
А США как уж на сковородке.
завжди їснувала цивілізація (римська, грецько-візантійська, скіфи-русини, британська, французька, іспанська, і так далі) за межами якої жили варвари, і ніколи цивілізація не намагалася "всіх варварів" уконтрапупити чи перевиховати : будували Змієві Вали, рови, фортеці і "співїснували"
трамп вийде з переговорів, це вже зрозуміло
але головне тут - що буде далі ? зараз він виступає як вищезазначена "цивілізація в фортеці", нас "за своїх" ще не вважають (бо тоді б стали на наш захист), але торгується з варварами за мир в "сірій зоні", куди попадає вся Україна
а що буде після того як трамп вийде з переговорів ? буде опиратися коли Україна купуватиме в США літаки та ракети ? буде знімати санкції з росії ?
якщо опиратися купівлі зброї не буде і санкції з росії не зніме, тоді перепрошую, що він такого супер-ганебного сказав, щоб обкладати його матюками ?
а якщо буде?
його поведінка вже на цьому етапі вбсолютно неадекватна.
Не будемо згадувати буд. меморнадум, чи згвалтування по підписанню договору з копалинам і все інше. Людина себе веде неадекватно. Тому і матюкаються
взагалі, політика трампа включає великий елемент шоу, так він створює хаос і дивиться, де і як дзьобнути
я думаю, що й тему нарциссизму він включає коли треба "з'їхати з теми", починає нахвалювати себе поки співбесідник подумає "тю, та ну тебе з твоїми вихвалянками", це такий психологічний прийом, і він ним користається на всі сто
чому він так себе веде ? тому що "цивілізація" окреслила коло, "тут наше а там живіть як хочете", і українці десь в напів-смеркові поза тим колом, всі ж бачили і кучму, і януковіча, і зєлєнского, плюс 17% русскіх записаних як громадяни України - тому українців в "коло" і не взяли
але війна багато чого змінила, з'явилась навіть перша українська нобелівська лауреатка (це не про Ольгу Токарчук)
так що шанси попасти в "цивілізацію" є, і треба за них чіплятися, авансом туди не приймають, ще з часів мікейців
Воно все це каже напередодні намагань вкоськати Іран, щоб той відмовився від ядерної зброї…
Заметно. Это инсульт назвается.
За президента пи-раса.
В шобли,козиря є свій план,реальний,по закінченню війни?
Сумнівно,що він реальний,скоріше,черговий, типу "плану перемоги".
Якщо Трамп вийде з переговорів,то все складно буде.
Ось,напр.зараз на Еспресо,О.Рибачук розказує,що "першопричина"-це США.
Що можна вже чекати від тих,хто це дивиться-по дописах видно.
Трамп не займається пропагандою,а вирішив допомогти.Допомогти у закінченні війни.
Шобла противиться,бо закінчення означає для неї те саме,що і янека,хто би не взійшов.
"Считати" неправдоподібне-правдоподібним, означає стати просувачем зепропаганди,яка нічим не відрізняється в методах просуванні брехні, від російської.Прикладом також є просування істерії на президента Трампа,який якось вирішив допомогти у закінченні війни.
Щоб відрізнити зепропаганду,прикриту ззовні красивими слівцями,від незепропаганди,досить поставити питання КОМУ ЦЕ ВИГІДНО.
Та і це просування настільке топорне,ведуть його 18-20 військові російської інформаційної армії(є така армія),служба яких-сидіння за компютерами.Роблять іноді проколи,які проявляються і не лише тут: знецінення ролі Трампа,ролі НАТО у міжнародній безпеці,сугубо рос.матюки,перекладені на укр.мову,перехід зразу до срачу,уникання оцінки ролі ерма у керуванні країною.
Таких,чи не половина отут...
Від себе додам,що " Украина спровоцировала нападение раши тем, что стремилась в ЕС и НАТО и создала угрозу национальной безопасности раши?"-нарратив рос.пропаганди,як і зрештою антитрампівська істерія.
Нехай виїдуть за межі підмосковя і опишуть,як там їх люди живуть,а не тут поучувати будуть.
Проколу нема ніякого? Яке звання,у відставці,чи діючий?
Та і сказані колись слова не означають нагальну дію,нагадати,що обіцяв зе: "як не зможу-то піду".
І шо, пішов?
На тому все,всього...
Полова - максимум.
Не лінія - а хвуй.
Не в голові - в сраці.
Про червоне - не *******.