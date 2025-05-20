УКР
Новини Розмова Трампа та Путіна
12 314 166

Трамп: У моїй голові є "червона лінія" щодо переговорів між Україною та РФ

Трамп зробив заяву про червону лінію щодо переговорів України та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що має у голові "червону лінію", перехід якої змусив би його відступити від мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут, тому Трамп і говоритиме з Путіним.

"Якщо Росія не бажає брати участь (у перемовинах - ред.), то зрештою США повинні будуть сказати, що це не наша війна", - додав він.

Читайте також: Розмова Трампа та Путіна на принесла жодного прориву, - Bloomberg

У Трампа запитали, чи є в нього певна "червона лінія", яка змусить відступити від мирного процесу. Той відповів:

Так, в моїй голові, але я не збираюся про це оголошувати

Лідер США сказав, що це "не його війна", він тут просто, щоб "спробувати допомогти".

Нагадаємо, раніше Трамп провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цього він заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни.

Читайте: Війна в Україні мала б лишатися європейською ситуацією. Ми зробили набагато більше у плані коштів, ніж Європа, - Трамп

Автор: 

росія (67333) США (24127) Трамп Дональд (6987) переговори з Росією (1417)
Топ коментарі
+38
В тебе падло в голові любофь до пуйла і ненависть до України.
показати весь коментар
20.05.2025 10:35 Відповісти
+35
є подібна "голова" в якій "вже закінчили війну в своїй голові" ....
показати весь коментар
20.05.2025 10:35 Відповісти
+27
Забрав тренд у Дімки алконавта.
показати весь коментар
20.05.2025 10:35 Відповісти
В галаве маей апилки - да, да, да!
показати весь коментар
20.05.2025 14:12 Відповісти
Як в пустій голові ,в які дві нейрони щось може бути ?
показати весь коментар
20.05.2025 14:15 Відповісти
"Це не моя війна" - казав Джон Рембо пересмикнувши затвор кулемета M60.
Але ті часи пройшли і настала епоха сцикунів по анексії на дурняка корисних копалин.
показати весь коментар
20.05.2025 14:22 Відповісти
Якщо США справді мають якісь "червоні лінії", то добре було б, щоб вони чітко озвучували їх партнерам. Невизначеність лише грає на руку Росії. Україні потрібна не абстрактна підтримка, а конкретні кроки та гарантії.
показати весь коментар
20.05.2025 14:41 Відповісти
Трампло тупа путлерська *****.
показати весь коментар
20.05.2025 14:53 Відповісти
Лідер США сказав, що це "не його війна"
---------------------------------------------------------------
Твоя. Не увиливай.
США были инициаторами того, чтобы Украина отказалась от ядерного оружия и по Будапештскому меморандуму за это гарантировали неприкосновенность границ Украины.
Великобритания и Франция свои обязанности выполняют.
А США как уж на сковородке.
показати весь коментар
20.05.2025 15:45 Відповісти
та будьте ви реалістами
завжди їснувала цивілізація (римська, грецько-візантійська, скіфи-русини, британська, французька, іспанська, і так далі) за межами якої жили варвари, і ніколи цивілізація не намагалася "всіх варварів" уконтрапупити чи перевиховати : будували Змієві Вали, рови, фортеці і "співїснували"

трамп вийде з переговорів, це вже зрозуміло
але головне тут - що буде далі ? зараз він виступає як вищезазначена "цивілізація в фортеці", нас "за своїх" ще не вважають (бо тоді б стали на наш захист), але торгується з варварами за мир в "сірій зоні", куди попадає вся Україна

а що буде після того як трамп вийде з переговорів ? буде опиратися коли Україна купуватиме в США літаки та ракети ? буде знімати санкції з росії ?
якщо опиратися купівлі зброї не буде і санкції з росії не зніме, тоді перепрошую, що він такого супер-ганебного сказав, щоб обкладати його матюками ?
показати весь коментар
20.05.2025 15:52 Відповісти
ключове слово ЯКЩО (якщо опиратися купівлі зброї не буде і санкції з росії не зніме...)
а якщо буде?
його поведінка вже на цьому етапі вбсолютно неадекватна.
Не будемо згадувати буд. меморнадум, чи згвалтування по підписанню договору з копалинам і все інше. Людина себе веде неадекватно. Тому і матюкаються
показати весь коментар
21.05.2025 01:11 Відповісти
з копалинами ще не все очевидно : якби хотіли руки викрутити то викрутили би, а так зробили шоу і погодились на поправки

взагалі, політика трампа включає великий елемент шоу, так він створює хаос і дивиться, де і як дзьобнути

я думаю, що й тему нарциссизму він включає коли треба "з'їхати з теми", починає нахвалювати себе поки співбесідник подумає "тю, та ну тебе з твоїми вихвалянками", це такий психологічний прийом, і він ним користається на всі сто

чому він так себе веде ? тому що "цивілізація" окреслила коло, "тут наше а там живіть як хочете", і українці десь в напів-смеркові поза тим колом, всі ж бачили і кучму, і януковіча, і зєлєнского, плюс 17% русскіх записаних як громадяни України - тому українців в "коло" і не взяли

але війна багато чого змінила, з'явилась навіть перша українська нобелівська лауреатка (це не про Ольгу Токарчук)

так що шанси попасти в "цивілізацію" є, і треба за них чіплятися, авансом туди не приймають, ще з часів мікейців
показати весь коментар
21.05.2025 03:32 Відповісти
Лінія в голові - це круто!!! Краще б там були мізки!!!
показати весь коментар
20.05.2025 16:33 Відповісти
Трамп- мозок у нього так собі, зате який пишний маразм!
показати весь коментар
21.05.2025 00:25 Відповісти
Воно суперганебне, бо супердурне.

Воно все це каже напередодні намагань вкоськати Іран, щоб той відмовився від ядерної зброї…
показати весь коментар
20.05.2025 16:34 Відповісти
И соглашение по редкоземам не помогли. **** и ****** слились в экстазе.
показати весь коментар
20.05.2025 17:00 Відповісти
В твоїй голові мотузочка, на якій вуха тримаються.
показати весь коментар
20.05.2025 17:01 Відповісти
а мозги еще остались или уже гаплык?
показати весь коментар
20.05.2025 17:22 Відповісти
Тобто зараз Трамп не дає патріотам перемогти, і якщо він вийде з перемовин то патріотам вже нічого не заважатиме на шляху до перемоги.
показати весь коментар
20.05.2025 17:24 Відповісти
> У моїй голові є "червона лінія"
Заметно. Это инсульт назвается.
показати весь коментар
20.05.2025 17:51 Відповісти
і"корічнєва лінія" нижче спини. в резерві ))
показати весь коментар
20.05.2025 18:30 Відповісти
Якщо цю лінію перерізати - у рудого маразматика відпадуть вуха)
показати весь коментар
20.05.2025 19:20 Відповісти
Спасибо жителям Техаса
За президента пи-раса.
показати весь коментар
20.05.2025 19:27 Відповісти
Швидка трансформація: від "закінчу за 24 години" до "не моя війна". Яскраве обличчя ******** політики...
показати весь коментар
20.05.2025 19:34 Відповісти
Трампу треба зрозуміти, що Україна є приватною власністю громадян України.
показати весь коментар
20.05.2025 19:56 Відповісти
недоумкуватий індик у тебе в голові а не червоні лініі !
показати весь коментар
20.05.2025 20:25 Відповісти
То не лінія, то вавка, зеленкою голову помаж .... допомагає....
показати весь коментар
20.05.2025 21:03 Відповісти
В країні не припиняється антитрампівська пропаганда.Що можна хотіти,коли по радіо(NV),телевізії цілими днями,і ведучі,і гості студії- поважні експерти,розжовують,який поганий президент США і який молодець президент ОЗ. Істерія зашкалює.А що далі,якщо Трамп відмовиться від участі посередництва в переговорах по закінченню війни?
В шобли,козиря є свій план,реальний,по закінченню війни?
Сумнівно,що він реальний,скоріше,черговий, типу "плану перемоги".
показати весь коментар
20.05.2025 21:11 Відповісти
Украина без трампа не сможет капитулировать?
показати весь коментар
20.05.2025 21:15 Відповісти
Краще би,якщо без...то без козиря.
Якщо Трамп вийде з переговорів,то все складно буде.
Ось,напр.зараз на Еспресо,О.Рибачук розказує,що "першопричина"-це США.
Що можна вже чекати від тих,хто це дивиться-по дописах видно.
показати весь коментар
20.05.2025 21:36 Відповісти
Так зачем смотришь? А от трампа пока что только писдилс.
показати весь коментар
20.05.2025 22:18 Відповісти
Дивитися можна,та фільтрувати треба,що розказують і показують,щоб потім не світитись з такими типу заявками "А от трампа пока что только писдилс".
показати весь коментар
20.05.2025 22:34 Відповісти
Надо смотреть на слова, а самое главное действия непосредственно субъекта, а не мнения третьих лиц. Тогда не придется светится с глупыми оправданиями очередного писдилса.
показати весь коментар
20.05.2025 23:10 Відповісти
На действия: так дивіться їх від зе і ерма. А на словах то добре читають тексти дімилітвіна-емоційно.
Трамп не займається пропагандою,а вирішив допомогти.Допомогти у закінченні війни.
Шобла противиться,бо закінчення означає для неї те саме,що і янека,хто би не взійшов.
показати весь коментар
20.05.2025 23:29 Відповісти
трамп не помогает в окончании войны, а давит исключительно на Украину для скорейшей капитуляции. Осталось еще начать оружием раше помогать.
показати весь коментар
20.05.2025 23:32 Відповісти
В цьому вся зепропаганда,хто сі розуміє у ній-людей дурити.
показати весь коментар
20.05.2025 23:45 Відповісти
это не пропаганда, а оценка действий трампа, которая не зависит от действий зе. Так же как оценка действий зе не зависит от действий тр. И также и с пу. Если три короля голые, то они голые независимо друг от друга.
показати весь коментар
20.05.2025 23:59 Відповісти
потужно,але неправдоподібно
показати весь коментар
21.05.2025 07:35 Відповісти
Считаешь ли ты правдоподобным, что Украина спровоцировала нападение раши тем, что стремилась в ЕС и НАТО и создала угрозу национальной безопасности раши?
показати весь коментар
21.05.2025 08:11 Відповісти
Ось,це якраз хотіла всунути шобла Порошенку?
"Считати" неправдоподібне-правдоподібним, означає стати просувачем зепропаганди,яка нічим не відрізняється в методах просуванні брехні, від російської.Прикладом також є просування істерії на президента Трампа,який якось вирішив допомогти у закінченні війни.
Щоб відрізнити зепропаганду,прикриту ззовні красивими слівцями,від незепропаганди,досить поставити питання КОМУ ЦЕ ВИГІДНО.
Та і це просування настільке топорне,ведуть його 18-20 військові російської інформаційної армії(є така армія),служба яких-сидіння за компютерами.Роблять іноді проколи,які проявляються і не лише тут: знецінення ролі Трампа,ролі НАТО у міжнародній безпеці,сугубо рос.матюки,перекладені на укр.мову,перехід зразу до срачу,уникання оцінки ролі ерма у керуванні країною.
Таких,чи не половина отут...
показати весь коментар
21.05.2025 08:45 Відповісти
а теперь просто ответь да или нет
показати весь коментар
21.05.2025 08:58 Відповісти
Думай-те,за висловом одного горе-політика.Крапка.
показати весь коментар
21.05.2025 09:16 Відповісти
так все-таки да или нет?
показати весь коментар
21.05.2025 09:21 Відповісти
"да или нет?"-говоріть від свого імені.
Від себе додам,що " Украина спровоцировала нападение раши тем, что стремилась в ЕС и НАТО и создала угрозу национальной безопасности раши?"-нарратив рос.пропаганди,як і зрештою антитрампівська істерія.
показати весь коментар
21.05.2025 11:04 Відповісти
То есть это утверждение не соответствует действительности? Правильно? Если так, то охарактеризуй людей, которые утверждают, что Украина спровоцировала нападение раши.
показати весь коментар
21.05.2025 11:20 Відповісти
Ваших інформаційних воїнів(образно рос.інф.війська) вже характеризував.
Нехай виїдуть за межі підмосковя і опишуть,як там їх люди живуть,а не тут поучувати будуть.
показати весь коментар
21.05.2025 11:46 Відповісти
Так можешь прямо ответить, что утверждение ложное и несколькими эпитетами охарактеризовать людей утверждающих обратное?
показати весь коментар
21.05.2025 11:54 Відповісти
Ви з тих "воїнів": да или нет? Яке звання?
показати весь коментар
21.05.2025 12:16 Відповісти
Я нет. А ты так и не ответил на вопрос. Как ты охарактеризуешь человека, утверждающего: «Я уже 20 лет слышу, что если Украина пойдет в НАТО - это будет реальной проблемой для РФ. Я слышал это долгое время. Я думаю, что именно поэтому эта война началась»?
показати весь коментар
21.05.2025 12:24 Відповісти
Ти "слышал это долгое время",Маша?
Проколу нема ніякого? Яке звання,у відставці,чи діючий?
показати весь коментар
21.05.2025 12:34 Відповісти
От шельмец, раскусил таки меня. А вот я за работой, озвучиваю новую методичку. https://www.instagram.com/reel/DEjhPnAoI3Z/
показати весь коментар
21.05.2025 12:36 Відповісти
Інста не маю,шо там?
показати весь коментар
21.05.2025 12:40 Відповісти
Вот еще я за работой. На 23 минуте как раз говорю о том, что «Я уже 20 лет слышу, что если Украина пойдет в НАТО - это будет реальной проблемой для РФ. Я слышал это долгое время. Я думаю, что именно поэтому эта война началась». https://www.youtube.com/watch?v=blqIZGXWUpU
показати весь коментар
21.05.2025 12:43 Відповісти
На 23-Трамп, анг.мова,не ви Маша,в чому прикол?
Та і сказані колись слова не означають нагальну дію,нагадати,що обіцяв зе: "як не зможу-то піду".
І шо, пішов?
показати весь коментар
21.05.2025 13:05 Відповісти
Ясно. Значит человеку на видео можно продвигать российскую брехню. Хорошо.
показати весь коментар
21.05.2025 13:14 Відповісти
Чи не дох.іна діалогу?
На тому все,всього...
показати весь коментар
21.05.2025 13:21 Відповісти
Понятно, https://www.youtube.com/watch?v=B7GkKiiPT7c это другое
показати весь коментар
21.05.2025 13:24 Відповісти
Сам то зрозумів шо наваяв?
показати весь коментар
21.05.2025 09:05 Відповісти
Хоча старий,а просить посилання.Це загальновідомий факт,гугл в поміч.
показати весь коментар
21.05.2025 09:18 Відповісти
...18-20-річні військові...
показати весь коментар
21.05.2025 09:35 Відповісти
уже один Нарко Дегенерат в своей голове закончил войну, разминировал Чонгар, отвел войска, запретил работу снайперских групп и бпла и т.д результат на лицо...
показати весь коментар
20.05.2025 21:16 Відповісти
На фото взлянешь этого дурака и подумаешь что умный какой-то.
показати весь коментар
20.05.2025 22:39 Відповісти
Та ви всьо врьотє, он Марко Рубіо, Державний секретар, відкинув критику політики адміністрації щодо України і заявив, що президент Дональд Трамп не пішов на жодні поступки росії. А він ближче всіх до дупи трампа, він знає...
показати весь коментар
20.05.2025 22:40 Відповісти
Немає та голова нічого.
Полова - максимум.
показати весь коментар
21.05.2025 02:08 Відповісти
Його червона лінія це зірватися й відсмоктати пуйлу👍.
показати весь коментар
21.05.2025 02:38 Відповісти
...що в тебе одна червона лінія є, усі вже зрозуміли, а мізки де твої?
показати весь коментар
21.05.2025 07:01 Відповісти
Що воно меле?
Не лінія - а хвуй.
Не в голові - в сраці.
Про червоне - не *******.
показати весь коментар
21.05.2025 07:33 Відповісти
А мав би бути мозок, а не червона лінія.
показати весь коментар
21.05.2025 08:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 