Трамп: У моїй голові є "червона лінія" щодо переговорів між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що має у голові "червону лінію", перехід якої змусив би його відступити від мирних переговорів між Україною та Росією.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що переговори щодо війни в Україні зайшли в певний глухий кут, тому Трамп і говоритиме з Путіним.

"Якщо Росія не бажає брати участь (у перемовинах - ред.), то зрештою США повинні будуть сказати, що це не наша війна", - додав він.

У Трампа запитали, чи є в нього певна "червона лінія", яка змусить відступити від мирного процесу. Той відповів:

Так, в моїй голові, але я не збираюся про це оголошувати

Лідер США сказав, що це "не його війна", він тут просто, щоб "спробувати допомогти".

Нагадаємо, раніше Трамп провів більш ніж двогодинну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цього він заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і війни.

