Разговор Трампа с Путиным является ошибкой для США. Похоже, Америка откажется от посредничества в переговорах, - Болтон

Джон Болтон

Российский диктатор Владимир Путин достиг целей во время вчерашнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который занимал эту должность во время первого срока Дональда Трампа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По словам Болтона, Путин достиг того, к чему стремился: разговор состоялся, однако без каких-либо конкретных результатов или договоренностей.

"Единственное, чего хотел Путин - это непосредственный диалог с Трампом. И он его получил", - отметил Болтон.

Он также подчеркнул, что в процесс переговоров не вмешивались ни Владимир Зеленский, ни европейские лидеры, поэтому никакого внешнего давления на стороны не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин после разговора с Трампом не изменил позиции и хочет войны, давление надо усилить, - министр обороны Эстонии Певкур

Болтон отметил, что Трамп наконец осознал - дипломатический процесс зашел в тупик, и сейчас США стоят на пороге решения об отказе от участия в качестве посредника в переговорах.

"Это выглядит как логичный следующий шаг для него", - предположил Болтон.

Однако, по его мнению, настоящим вызовом станет вопрос: не повлечет ли выход США из переговорного процесса остановку поставок оружия Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шакалиене о разговоре Трампа и Путина: напоминает испорченную пластинку

"Это был бы чрезвычайно опасный сценарий", - подчеркнул он.

+24
Помилкою є те, що Фред Трамп зекономив презерватив і в результаті появився Донні-гандонні.
20.05.2025 13:51 Ответить
+20
https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



https://x.com/FranzMaser/status/1924660261585051986
Результатом двогодинної розмови Трампа і Путіна стали дві речі - по-перше - РФ уникла американських санкцій, чисто перегравши Трампа порожніми обіцянками підготовки "меморандуму про угоду з Україною". По-друге - Трамп вирішив поступово відійти від "миротворчої місії" і передати її реалізацію європейському співтовариству. Для України це означає, що "потужна угода" про мінеральні ресурси була просто бездарним політичним кроком недолугої української влади.
20.05.2025 13:44 Ответить
+18
Є ще в США адекватні люди
20.05.2025 13:42 Ответить
Є ще в США адекватні люди
20.05.2025 13:42 Ответить
Помилкою є те, що Фред Трамп зекономив презерватив і в результаті появився Донні-гандонні.
20.05.2025 13:51 Ответить
Хіба тільки він? Якби папа Саша теж ними корисувався, то може й мордор з пуйлом не змогли накоїти такої біди в Україні.
20.05.2025 14:43 Ответить
https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



https://x.com/FranzMaser/status/1924660261585051986
Результатом двогодинної розмови Трампа і Путіна стали дві речі - по-перше - РФ уникла американських санкцій, чисто перегравши Трампа порожніми обіцянками підготовки "меморандуму про угоду з Україною". По-друге - Трамп вирішив поступово відійти від "миротворчої місії" і передати її реалізацію європейському співтовариству. Для України це означає, що "потужна угода" про мінеральні ресурси була просто бездарним політичним кроком недолугої української влади.
20.05.2025 13:44 Ответить
А якби українська влада відмовилась підписувати "потужну угоду", ти б волав, що недолуга влада втратила шанс на захист... Це ж твоя безпрограшна методичка всім відома...
20.05.2025 14:29 Ответить
але вийшло, як вийшло: найвеличніший віслюк всесвіту знову потужну обхезався
20.05.2025 15:03 Ответить
Ти правий, віслюк трамп обхезався! Та ти ж такий потужний, що не можеш про це писати, бо в тебе інше завдання...
20.05.2025 15:20 Ответить
"Потужна угода" це проєкт Зеленського.
Спочатку там були умови безпеки для України, але це не сподобалося Трампу і тепер маємо те що маємо.
Не може бути успішним президент без політичного та дипломатичного досвіду до свого обрання.
20.05.2025 15:44 Ответить
https://x.com/OblomovAlexandr

alexandr oblomov@OblomovAlexandr



https://x.com/OblomovAlexandr/status/1924674358460489980

Трамп не отвяжется от Украины. Давление на Украину с целью капитуляции продолжится. Слишком Трамп зависит от кремля. Вот и будет кремль использовать Трампа до конца. Не даст отойти.
20.05.2025 13:45 Ответить
Він не залежить від кремля, він йому належить
20.05.2025 13:52 Ответить
Не належить і не залежить. Трамп грає в свою гру, а кремль це тимчасовий партнер, який має зруйнувати Міжнародний порядок. Чи нагадати про бажання Трампа анексувати Канаду та Гренландію, там такі ж амбіції як і в путіна.
20.05.2025 14:07 Ответить
Ну. в в Канади він відсмокче
20.05.2025 15:08 Ответить
Справа не в тому відсмокче чи ні, а в планах та амбіціях. Та і нікому не відомо, що в його голові відбувається і чи не змовиться він з путіним атакувати Канаду, перекинувши війська на Аляску.
20.05.2025 15:29 Ответить
Якщо ху...ло послав трампанутого, то трампанутий йому помститься, за це не буде поставляти зброю Україні. І це ще масканутий покурити не заносив
20.05.2025 13:50 Ответить
Ти зрозумів що написав? Чи ти кацап і користуєшся гугл перекладачем?
Із твого допису виходить: якщо ху@ло послало Трампа, то він каратиме Україну, так чи ні?
20.05.2025 15:53 Ответить
Мда, а якби на виборах перемогла Каміла Гаріс зараз би були зовсім інші перемовини.
20.05.2025 13:51 Ответить
капитон очевидность
20.05.2025 13:54 Ответить
Ну що ж ! В принципі , не скажу що я розчарований . Бо я на іржавого з самого початку і не сподівався .
Я тільки й чекав коли він це нарешті скаже - я нічого зробити не можу , тому - вмиваю руки . Коротше -
.
20.05.2025 13:56 Ответить
Мда... Обалденный посредник)))
20.05.2025 13:57 Ответить
**** не отпустит Трампло со службы!
20.05.2025 13:58 Ответить
Ірак, Лівія, Сирія, Афганістан. Всіх Америка кинула. Хто сказав, що Україна мала стати виключенням з правила?
20.05.2025 14:01 Ответить
Віхід з переговорів - це звичайна погроза для бізнесу, так навіть CNN пише про маневри Тампона. Хай погрожують, хай виходять куди хочуть. Все одно Трамп зробить, як йому заманеться. А Земля кругла, все одно все повернеться.
20.05.2025 14:05 Ответить
Тільки може статись вже без України.
показать весь комментарий
20.05.2025 15:55 Ответить
всі події вказують на те,що трамп- НІХТО. Авторитет США знаходиться на нулі. Скоро вишикується черга тих, хто буде посилати США нафіг.
20.05.2025 14:14 Ответить
"Авторитет США знаходиться на нулі."

Давно вже. З початку 90-х.
20.05.2025 14:27 Ответить
Можна скільки завгодно критикувати Трампа, але:
Україна одна з найкорумпованіших країн світу.
І мова йде не тільки про корупцію у вищих ешелонах влади. Візьміть медицину. Будь-який лікар апріорі хабарник. Дільничні офіцери поліції. Геть усі судді, геть усі прокурори. Вчителі, директори і директорки шкіл, викладачі ВНЗ і т.д. і т.п. Геть усі дотичні до бюджетних коштів - це теж корупціонери. Винятків занадто мало, щоб такою ганьбою всеукраїнською пишатися. Рядові громадяни дають на лапу - вчителям, викладачам ВНЗ, лікарям, суддям, поліцейським. Тендерні державні закупівлі ну майже усі корупційні. Навіть корупціонували ОСББ. Геть усі керівники ОСББ теж живуть відкатами. Це вже стиль життя наш. І таку країну точно захищати ніхто не стане. Усі ідейні давно на фронті і вороття живими їм немає, бо немає демобілізації для них і, очевидно, не буде. Я багато думав про це і вважаю, що така країна і мені не потрібна. А Трампу - так тим більш.
20.05.2025 14:19 Ответить
"Винятків занадто мало"

Їх взагалі нема.
20.05.2025 14:25 Ответить
Чому ж нема? Я тільки но проходив курс лікування 10 днів. Витрати були тільки на ліки. Так що не наговорюйте на всіх лікарів.
20.05.2025 14:44 Ответить
Покажи мені українця, який, порушивши ПДР, гордо відкине пропозицію мєнта "порішать" все на місці за 5 тисяч і піде платити в касу 10.
20.05.2025 14:55 Ответить
Я взагалі-то про лікарів казав, без узагальнень
20.05.2025 16:28 Ответить
Це ви просто інших країн не знаєте!
Чи ви давно були у Греції, в Угорщині, в арабських країнах, у Африці, на Кавказі?! Навіть у Німеччині все тримається на "вітаміні В" - блаті...
20.05.2025 14:33 Ответить
Трумпу на це по фіг. Його цікавлять лише гроші. І ***** їх йому дає
20.05.2025 15:09 Ответить
У США одна помилка: трамп взагалі і президент трамп зокрема!
20.05.2025 14:29 Ответить
М-да, надіялись що буде союзником а став посереднім посередником.
20.05.2025 14:46 Ответить
може Ви ще надіялись, що і гундосик з 95-го кварталу стане дійсно Президентом?
20.05.2025 15:10 Ответить
оон и компания нафиг не нужны тогда. также, как и всякие сот, морские права, границы, магате и остальные сокращения. бабло тратить и кататься туда-назад не нужно.
20.05.2025 14:51 Ответить
 
 