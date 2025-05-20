Разговор Трампа с Путиным является ошибкой для США. Похоже, Америка откажется от посредничества в переговорах, - Болтон
Российский диктатор Владимир Путин достиг целей во время вчерашнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом.
Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который занимал эту должность во время первого срока Дональда Трампа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По словам Болтона, Путин достиг того, к чему стремился: разговор состоялся, однако без каких-либо конкретных результатов или договоренностей.
"Единственное, чего хотел Путин - это непосредственный диалог с Трампом. И он его получил", - отметил Болтон.
Он также подчеркнул, что в процесс переговоров не вмешивались ни Владимир Зеленский, ни европейские лидеры, поэтому никакого внешнего давления на стороны не было.
Болтон отметил, что Трамп наконец осознал - дипломатический процесс зашел в тупик, и сейчас США стоят на пороге решения об отказе от участия в качестве посредника в переговорах.
"Это выглядит как логичный следующий шаг для него", - предположил Болтон.
Однако, по его мнению, настоящим вызовом станет вопрос: не повлечет ли выход США из переговорного процесса остановку поставок оружия Украине.
"Это был бы чрезвычайно опасный сценарий", - подчеркнул он.
tZE inform@FranzMaser
https://x.com/FranzMaser/status/1924660261585051986
Результатом двогодинної розмови Трампа і Путіна стали дві речі - по-перше - РФ уникла американських санкцій, чисто перегравши Трампа порожніми обіцянками підготовки "меморандуму про угоду з Україною". По-друге - Трамп вирішив поступово відійти від "миротворчої місії" і передати її реалізацію європейському співтовариству. Для України це означає, що "потужна угода" про мінеральні ресурси була просто бездарним політичним кроком недолугої української влади.
Спочатку там були умови безпеки для України, але це не сподобалося Трампу і тепер маємо те що маємо.
Не може бути успішним президент без політичного та дипломатичного досвіду до свого обрання.
alexandr oblomov@OblomovAlexandr
https://x.com/OblomovAlexandr/status/1924674358460489980
Трамп не отвяжется от Украины. Давление на Украину с целью капитуляции продолжится. Слишком Трамп зависит от кремля. Вот и будет кремль использовать Трампа до конца. Не даст отойти.
Із твого допису виходить: якщо ху@ло послало Трампа, то він каратиме Україну, так чи ні?
Я тільки й чекав коли він це нарешті скаже - я нічого зробити не можу , тому - вмиваю руки . Коротше -
.
Давно вже. З початку 90-х.
Україна одна з найкорумпованіших країн світу.
І мова йде не тільки про корупцію у вищих ешелонах влади. Візьміть медицину. Будь-який лікар апріорі хабарник. Дільничні офіцери поліції. Геть усі судді, геть усі прокурори. Вчителі, директори і директорки шкіл, викладачі ВНЗ і т.д. і т.п. Геть усі дотичні до бюджетних коштів - це теж корупціонери. Винятків занадто мало, щоб такою ганьбою всеукраїнською пишатися. Рядові громадяни дають на лапу - вчителям, викладачам ВНЗ, лікарям, суддям, поліцейським. Тендерні державні закупівлі ну майже усі корупційні. Навіть корупціонували ОСББ. Геть усі керівники ОСББ теж живуть відкатами. Це вже стиль життя наш. І таку країну точно захищати ніхто не стане. Усі ідейні давно на фронті і вороття живими їм немає, бо немає демобілізації для них і, очевидно, не буде. Я багато думав про це і вважаю, що така країна і мені не потрібна. А Трампу - так тим більш.
Їх взагалі нема.
Чи ви давно були у Греції, в Угорщині, в арабських країнах, у Африці, на Кавказі?! Навіть у Німеччині все тримається на "вітаміні В" - блаті...