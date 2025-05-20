Разговор Трампа с Путиным является ошибкой для США. Похоже, Америка откажется от посредничества в переговорах, - Болтон

Российский диктатор Владимир Путин достиг целей во время вчерашнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который занимал эту должность во время первого срока Дональда Трампа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По словам Болтона, Путин достиг того, к чему стремился: разговор состоялся, однако без каких-либо конкретных результатов или договоренностей.

"Единственное, чего хотел Путин - это непосредственный диалог с Трампом. И он его получил", - отметил Болтон.

Он также подчеркнул, что в процесс переговоров не вмешивались ни Владимир Зеленский, ни европейские лидеры, поэтому никакого внешнего давления на стороны не было.

Болтон отметил, что Трамп наконец осознал - дипломатический процесс зашел в тупик, и сейчас США стоят на пороге решения об отказе от участия в качестве посредника в переговорах.

"Это выглядит как логичный следующий шаг для него", - предположил Болтон.

Однако, по его мнению, настоящим вызовом станет вопрос: не повлечет ли выход США из переговорного процесса остановку поставок оружия Украине.

"Это был бы чрезвычайно опасный сценарий", - подчеркнул он.