Путин после разговора с Трампом не изменил позиции и хочет войны, давление нужно усилить, - министр обороны Эстонии Певкур
Российский диктатор Владимир Путин планирует продолжать войну в Украине, несмотря на его заявления о готовности к миру.
Об этом перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам и министров обороны заявил глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается телефонного звонка между Трампом и Путиным, то важно понимать, что Путин никогда не менял своей позиции. Это - ключевое понимание. Он неоднократно повторял это, и мы видим, что Россия на самом деле не хочет прекращать войну. Они все еще на том же пути, что хотят захватить как минимум четыре области плюс Крым, и они не остановятся", - сказал он.
Певкур также указал на то, что даже непосредственно перед разговором между Трампом и Путиным Россия осуществила масштабную атаку "Шахедами" по Украине, запустив около 200 дронов. И при этом в Кремле говорят о готовности к мирным переговорам.
Кроме того, эстонский министр подчеркнул, что "важно показать, что независимо от того, что делает Путин, мы будем помогать Украине".
"Мы также усилим нашу поддержку Украине, в частности с точки зрения европейских регуляций, мы можем сделать больше, чтобы предоставить Украине лучшие позиции во время этих мирных переговоров", - сказал он.
По словам Певкура, Европа имеет "различные варианты для этого, чтобы больше помочь Украине". И вопрос увеличения этой поддержки будет одним из главных на сегодняшней встрече в Брюсселе.
Также глава оборонного ведомства Эстонии отметил важность новых ограничительных мер против России, прежде всего в вопросе санкционирования российского "теневого флота" и банковской системы РФ.
При этом, по убеждению Певкура, который неделю назад встречался с конгрессменами в Вашингтоне, американская сторона также готова продолжать усиление санкционного давления на РФ.
А Україна для Трампа це переграда, що не дозволяє йому везти бізнес.
це як свіжої крові випити для вампіра і отримати задоволення !!
Настане час і побажання всіх нормальних людей материалізуються
і воно відкине копита , мерзенна істота🙁
жахливої бойні в Украіні !
Де обіцяні санкції від США ?