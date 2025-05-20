Путин после разговора с Трампом не изменил позиции и хочет войны, давление нужно усилить, - министр обороны Эстонии Певкур

Российский диктатор Владимир Путин планирует продолжать войну в Украине, несмотря на его заявления о готовности к миру.

Об этом перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам и министров обороны заявил глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается телефонного звонка между Трампом и Путиным, то важно понимать, что Путин никогда не менял своей позиции. Это - ключевое понимание. Он неоднократно повторял это, и мы видим, что Россия на самом деле не хочет прекращать войну. Они все еще на том же пути, что хотят захватить как минимум четыре области плюс Крым, и они не остановятся", - сказал он.

Певкур также указал на то, что даже непосредственно перед разговором между Трампом и Путиным Россия осуществила масштабную атаку "Шахедами" по Украине, запустив около 200 дронов. И при этом в Кремле говорят о готовности к мирным переговорам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шакалиене о разговоре Трампа и Путина: напоминает испорченную пластинку

Кроме того, эстонский министр подчеркнул, что "важно показать, что независимо от того, что делает Путин, мы будем помогать Украине".

"Мы также усилим нашу поддержку Украине, в частности с точки зрения европейских регуляций, мы можем сделать больше, чтобы предоставить Украине лучшие позиции во время этих мирных переговоров", - сказал он.

По словам Певкура, Европа имеет "различные варианты для этого, чтобы больше помочь Украине". И вопрос увеличения этой поддержки будет одним из главных на сегодняшней встрече в Брюсселе.

Также глава оборонного ведомства Эстонии отметил важность новых ограничительных мер против России, прежде всего в вопросе санкционирования российского "теневого флота" и банковской системы РФ.

Также читайте: Прекращение войны в Украине пока маловероятно, - CNN

При этом, по убеждению Певкура, который неделю назад встречался с конгрессменами в Вашингтоне, американская сторона также готова продолжать усиление санкционного давления на РФ.