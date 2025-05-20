РУС
Новости Звонок Трампа Путину
894 11

Путин после разговора с Трампом не изменил позиции и хочет войны, давление нужно усилить, - министр обороны Эстонии Певкур

Певкур о разговоре Трампа и Путина

Российский диктатор Владимир Путин планирует продолжать войну в Украине, несмотря на его заявления о готовности к миру.

Об этом перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам и министров обороны заявил глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается телефонного звонка между Трампом и Путиным, то важно понимать, что Путин никогда не менял своей позиции. Это - ключевое понимание. Он неоднократно повторял это, и мы видим, что Россия на самом деле не хочет прекращать войну. Они все еще на том же пути, что хотят захватить как минимум четыре области плюс Крым, и они не остановятся", - сказал он.

Певкур также указал на то, что даже непосредственно перед разговором между Трампом и Путиным Россия осуществила масштабную атаку "Шахедами" по Украине, запустив около 200 дронов. И при этом в Кремле говорят о готовности к мирным переговорам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шакалиене о разговоре Трампа и Путина: напоминает испорченную пластинку

Кроме того, эстонский министр подчеркнул, что "важно показать, что независимо от того, что делает Путин, мы будем помогать Украине".

"Мы также усилим нашу поддержку Украине, в частности с точки зрения европейских регуляций, мы можем сделать больше, чтобы предоставить Украине лучшие позиции во время этих мирных переговоров", - сказал он.

По словам Певкура, Европа имеет "различные варианты для этого, чтобы больше помочь Украине". И вопрос увеличения этой поддержки будет одним из главных на сегодняшней встрече в Брюсселе.

Также глава оборонного ведомства Эстонии отметил важность новых ограничительных мер против России, прежде всего в вопросе санкционирования российского "теневого флота" и банковской системы РФ.

Также читайте: Прекращение войны в Украине пока маловероятно, - CNN

При этом, по убеждению Певкура, который неделю назад встречался с конгрессменами в Вашингтоне, американская сторона также готова продолжать усиление санкционного давления на РФ.

Автор: 

путин владимир (32073) Эстония (1496) Трамп Дональд (6466)
Топ комментарии
+5
Тільки маленькі балтійські країни розуміють що воно таке *****, бо розуміють що вони наступні.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:49 Ответить
+4
показать весь комментарий
20.05.2025 13:06 Ответить
+3
Трамп бачить в рашці можливого партнера по видобутку ресурсів, він хоче з рашкою торгувати.
А Україна для Трампа це переграда, що не дозволяє йому везти бізнес.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:46 Ответить
розмова з трампом путіна надихнула.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:43 Ответить
То всім зрозуміло крім трампова.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:45 Ответить
20.05.2025 12:46 Ответить
20.05.2025 12:49 Ответить
У Трампа такий склад розуму, що він буде любити ВВХ до тих пір, поки той не кине його на гроші, а от тоді Донні може і ракетою по Кремлю жахнути
показать весь комментарий
20.05.2025 12:49 Ответить
Не жахне , бо воно боягузливе
показать весь комментарий
20.05.2025 12:57 Ответить
Тероризувати Украіну для кремлівського ублюдка ,
це як свіжої крові випити для вампіра і отримати задоволення !!
Настане час і побажання всіх нормальних людей материалізуються
і воно відкине копита , мерзенна істота🙁

показать весь комментарий
20.05.2025 12:56 Ответить
Побалакали 2 старих імпотента-пирдуна, і фюрер кацапів в черговий раз витер свою сраку мордою Донні, начальника Білого дурдому..
показать весь комментарий
20.05.2025 12:58 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼саме так !
показать весь комментарий
20.05.2025 13:01 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 13:06 Ответить
Виглядає так , що вся шобла Ттампа є співучасниками цієї
жахливої бойні в Украіні !
Де обіцяні санкції від США ?
показать весь комментарий
20.05.2025 13:26 Ответить
 
 