Путін після розмови з Трампом не змінив позиції і хоче війни, тиск треба посилити, - міністр оборони Естонії Певкур

Російський диктатор Володимир Путін планує продовжувати війну в Україні, попри його заяви про готовність до миру.

Про це перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ та міністрів оборони заявив глава оборонного відомства Естонії Ханно Певкур, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується телефонного дзвінка між Трампом та Путіним, то важливо розуміти, що Путін ніколи не змінював своєї позиції. Це - ключове розуміння. Він неодноразово повторював це, і ми бачимо, що Росія насправді не хоче припиняти війну. Вони все ще на тому ж шляху, що хочуть захопити щонайменше чотири області плюс Крим, і вони не зупиняться", - сказав він.

Певкур також вказав на те, що навіть безпосередньо перед розмовою між Трампом та Путіним Росія здійснила масштабну атаку "Шахедами" по Україні, запустивши близько 200 дронів. І при цьому в Кремлі говорять про готовність до мирних переговорів.

Окрім того, естонський міністр наголосив, що "важливо показати, що незалежно від того, що робить Путін, ми допомагатимемо Україні".

"Ми також посилимо нашу підтримку Україні, зокрема з точки зору європейських регуляцій, ми можемо зробити більше, щоб надати Україні кращі позиції під час цих мирних переговорів", - сказав він.

За словами Певкура, Європа має "різні варіанти для цього, щоб більше допомогти Україні". І питання збільшення цієї підтримки буде одним з головних на сьогоднішній зустрічі у Брюсселі.

Також очільник оборонного відомства Естонії наголосив на важливості нових обмежувальних заходів проти Росії, передусім у питанні санкціонування російського "тіньового флоту" та банківської системи РФ.

При цьому, на переконання Певкура, який тиждень тому зустрічався з конгресменами у Вашингтоні, американська сторона також готова продовжувати посилення санкційного тиску на РФ.