УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10009 відвідувачів онлайн
Новини Дзвінок Трампа Путіну
894 11

Путін після розмови з Трампом не змінив позиції і хоче війни, тиск треба посилити, - міністр оборони Естонії Певкур

Певкур про розмову Трампа та Путіна

Російський диктатор Володимир Путін планує продовжувати війну в Україні, попри його заяви про готовність до миру. 

Про це перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ та міністрів оборони заявив глава оборонного відомства Естонії Ханно Певкур, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується телефонного дзвінка між Трампом та Путіним, то важливо розуміти, що Путін ніколи не змінював своєї позиції. Це - ключове розуміння. Він неодноразово повторював це, і ми бачимо, що Росія насправді не хоче припиняти війну. Вони все ще на тому ж шляху, що хочуть захопити щонайменше чотири області плюс Крим, і вони не зупиняться", - сказав він.

Певкур також вказав на те, що навіть безпосередньо перед розмовою між Трампом та Путіним Росія здійснила масштабну атаку "Шахедами" по Україні, запустивши близько 200 дронів. І при цьому в Кремлі говорять про готовність до мирних переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шакалієне про розмову Трампа та Путіна: нагадує зіпсовану платівку

Окрім того, естонський міністр наголосив, що "важливо показати, що незалежно від того, що робить Путін, ми допомагатимемо Україні".

"Ми також посилимо нашу підтримку Україні, зокрема з точки зору європейських регуляцій, ми можемо зробити більше, щоб надати Україні кращі позиції під час цих мирних переговорів", - сказав він.

За словами Певкура, Європа має "різні варіанти для цього, щоб більше допомогти Україні". І питання збільшення цієї підтримки буде одним з головних на сьогоднішній зустрічі у Брюсселі.

Також очільник оборонного відомства Естонії наголосив на важливості нових обмежувальних заходів проти Росії, передусім у питанні санкціонування російського "тіньового флоту" та банківської системи РФ.

Також читайте: Припинення війни в Україні наразі малоймовірне, - CNN

При цьому, на переконання Певкура, який тиждень тому зустрічався з конгресменами у Вашингтоні, американська сторона також готова продовжувати посилення санкційного тиску на РФ.

Автор: 

путін володимир (24681) Естонія (1689) Трамп Дональд (6987)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Тільки маленькі балтійські країни розуміють що воно таке *****, бо розуміють що вони наступні.
показати весь коментар
20.05.2025 12:49 Відповісти
+4
показати весь коментар
20.05.2025 13:06 Відповісти
+3
Трамп бачить в рашці можливого партнера по видобутку ресурсів, він хоче з рашкою торгувати.
А Україна для Трампа це переграда, що не дозволяє йому везти бізнес.
показати весь коментар
20.05.2025 12:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
розмова з трампом путіна надихнула.
показати весь коментар
20.05.2025 12:43 Відповісти
То всім зрозуміло крім трампова.
показати весь коментар
20.05.2025 12:45 Відповісти
Трамп бачить в рашці можливого партнера по видобутку ресурсів, він хоче з рашкою торгувати.
А Україна для Трампа це переграда, що не дозволяє йому везти бізнес.
показати весь коментар
20.05.2025 12:46 Відповісти
Тільки маленькі балтійські країни розуміють що воно таке *****, бо розуміють що вони наступні.
показати весь коментар
20.05.2025 12:49 Відповісти
У Трампа такий склад розуму, що він буде любити ВВХ до тих пір, поки той не кине його на гроші, а от тоді Донні може і ракетою по Кремлю жахнути
показати весь коментар
20.05.2025 12:49 Відповісти
Не жахне , бо воно боягузливе
показати весь коментар
20.05.2025 12:57 Відповісти
Тероризувати Украіну для кремлівського ублюдка ,
це як свіжої крові випити для вампіра і отримати задоволення !!
Настане час і побажання всіх нормальних людей материалізуються
і воно відкине копита , мерзенна істота🙁

показати весь коментар
20.05.2025 12:56 Відповісти
Побалакали 2 старих імпотента-пирдуна, і фюрер кацапів в черговий раз витер свою сраку мордою Донні, начальника Білого дурдому..
показати весь коментар
20.05.2025 12:58 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼саме так !
показати весь коментар
20.05.2025 13:01 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 13:06 Відповісти
Виглядає так , що вся шобла Ттампа є співучасниками цієї
жахливої бойні в Украіні !
Де обіцяні санкції від США ?
показати весь коментар
20.05.2025 13:26 Відповісти
 
 