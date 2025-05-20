УКР
Новини Розмова Трампа та Путіна Дзвінок Трампа Путіну
Путін скаржився Трампу на Україну: готували "теракти" біля Кремля напередодні 9 травня, - росЗМІ

Путін скаржився Трампу. Що казав диктатор

Російський диктатор Володимир Путін у розмові з Дональдом Трампом розповідав про "теракти" в районі Кремля та на Червоній площі напередодні 9 травня, яким вдалося запобігти.

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами глави Кремлі, загрозу "терактів" усунули в ніч на 7 травня. 

Також диктатор розповів лідеру США, що Україна тоді випустила по РФ 524 БпЛА та ракети Storm Shadow.

"Путін, звичайно, невипадково згадав про це Трампу, оскільки українці безпосередньо загрожували закордонним учасникам святкових заходів, намагалися - і наш президент публічно про це говорив - залякати закордонних лідерів і не допустити їхнього приїзду до Москви", - сказав Ушаков.

Читайте: Путін після розмови з Трампом не змінив позиції і хоче війни, тиск треба посилити, - міністр оборони Естонії Певкур

путін володимир (24681) росія (67333) Трамп Дональд (6987)
+17
Один кретин пожаловался второму кретину на свои глюки и измены.... обычная история из быта психушки.
20.05.2025 14:54 Відповісти
+15
***** рудого за ідіота тримає. Ким він власне і є.
20.05.2025 14:55 Відповісти
+11
В благодарность Зеленскому за спокойный праздник 9 мая (как и в предыдущие годы) Путин привычно и потужно обосрал нашего миротворца. Давай, Зелька, готуй следующие угоды. И не спеши мыться.
20.05.2025 14:56 Відповісти
--скаржуся тобі доня, бІндєри крємлЬ взарвать хатєлі,, а ісчщьо доня, називалі, - кінченим ******!,- так, тіки я і нє понял доня,, кінчєним, цеж не я,,, -- вєрю вАлодя, ти хароший парєнь, а у ніх нєт казирєй,,, --- ось така ****** псіхіатрія, а найсумніше те, що світ, чомусь не зацікавлений у кардинальному виправленні оцих двох Довбойобів!(
20.05.2025 15:32 Відповісти
Це , як ботоксне чмо з рижим піндосом обмінюється враженнями після відвідання гей клубу:

з одної сторони сподобалось, з іншої - не дуже…
20.05.2025 15:41 Відповісти
а були б в Україні балістичні ракети типу "Сапсан" на 1000км, ніякого параду б на червоній площі не було б.
20.05.2025 14:55 Відповісти
Трамп мразь ще нас винними зробить

500 000 трупів
14 млн біженців у нас

це просто мразота що робиться
20.05.2025 14:56 Відповісти
ничего святого!)))
20.05.2025 14:57 Відповісти
світовий терорист з нумером один,куйло всія 3,14дерації,котрий окуповує з2014 року частину України і постійно її терирозує ракетними обчтрілами.шахедами .та багатосоттисячною ордою рашистських вбивць жаліється...такаго світового терориста куйла, потрібно вже давно за терор "в сортірє в дєрмє утопіть"
20.05.2025 14:58 Відповісти
Правильно, усі кацапстанці повинні бути знищені в той чи інший спосіб!
20.05.2025 15:01 Відповісти
Ага. В борщ насрали )))
20.05.2025 15:01 Відповісти
Яке ж воно кончене...
20.05.2025 15:01 Відповісти
***** стоїть по горло в людській крові і ще про якість теракти белькоче, *****!
20.05.2025 15:02 Відповісти
Брехня і фальсифікації - суть життя психічнохворих москалів!
20.05.2025 15:02 Відповісти
Мало того що цей старий плешивий мудак - полудурник та недомірок на лабутенах серущий у валізу то він ще і ябеда.
20.05.2025 15:04 Відповісти
20.05.2025 15:04 Відповісти
от дійсно б підходило " папа Трамп, Рудий XLVII"
20.05.2025 15:10 Відповісти
так..так.. абсолютно всі вірять ,що рос змі набрешуть.
20.05.2025 15:06 Відповісти
Коли тебе суку вже убють ,доки ти варвар будеш знущатись ?
20.05.2025 15:12 Відповісти
Це вже який раз ***** робить с трампа повного ідіота ?

І що цікаво трампу це подобається
20.05.2025 15:22 Відповісти
А Трамп, його про «АШИБКУ» хотів запитати, як ***** ракетами убиває Українців, але, якось сором'язливо, так і забув, хотів про ТИСЯЧІ московитів здохлих в Україні з 2022 року ( уже майже 970.000 орків), теж забув, про «потужний ДІЛ» з воєнним злочинцем прутіним щось там проплямкав… Так, мабуть, і закимарили, як не крути, а старість, бере своє щоденно… що ******, а що Трамп, старі та немічні …
А розказувати будуть, що кому до вподоби! Яка там московська війна проти України???
20.05.2025 15:29 Відповісти
х%йло скаржиться, тому що Меланія до нього не приїхала - воно ж "памалажє" трампа - геблівий "натяк" трамп так і не зрозумів.
20.05.2025 15:51 Відповісти
Зелене сцикло знову обтікає!!!
20.05.2025 16:39 Відповісти
А ще називали путіна земляним хробаком, жовтою рибою....та х.йлом!!!
20.05.2025 17:18 Відповісти
живий же, жначить ****** готували
20.05.2025 17:29 Відповісти
 
 