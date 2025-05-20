Путін скаржився Трампу на Україну: готували "теракти" біля Кремля напередодні 9 травня, - росЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін у розмові з Дональдом Трампом розповідав про "теракти" в районі Кремля та на Червоній площі напередодні 9 травня, яким вдалося запобігти.
Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За словами глави Кремлі, загрозу "терактів" усунули в ніч на 7 травня.
Також диктатор розповів лідеру США, що Україна тоді випустила по РФ 524 БпЛА та ракети Storm Shadow.
"Путін, звичайно, невипадково згадав про це Трампу, оскільки українці безпосередньо загрожували закордонним учасникам святкових заходів, намагалися - і наш президент публічно про це говорив - залякати закордонних лідерів і не допустити їхнього приїзду до Москви", - сказав Ушаков.
з одної сторони сподобалось, з іншої - не дуже…
500 000 трупів
14 млн біженців у нас
це просто мразота що робиться
І що цікаво трампу це подобається
А розказувати будуть, що кому до вподоби! Яка там московська війна проти України???