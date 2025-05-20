РУС
Путин жаловался Трампу на Украину: готовили "теракты" возле Кремля накануне 9 мая, - росСМИ

Путин жаловался Трампу. Что говорил диктатор

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом рассказывал о "терактах" в районе Кремля и на Красной площади накануне 9 мая, которые удалось предотвратить.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам главы Кремля, угрозу "терактов" устранили в ночь на 7 мая.

Также диктатор рассказал лидеру США, что Украина тогда выпустила по РФ 524 БпЛА и ракеты Storm Shadow.

"Путин, конечно, неслучайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались - и наш президент публично об этом говорил - запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву", - сказал Ушаков.

Читайте: Путин после разговора с Трампом не изменил позиции и хочет войны, давление надо усилить, - министр обороны Эстонии Певкур

+17
Один кретин пожаловался второму кретину на свои глюки и измены.... обычная история из быта психушки.
20.05.2025 14:54 Ответить
+15
***** рудого за ідіота тримає. Ким він власне і є.
20.05.2025 14:55 Ответить
+11
В благодарность Зеленскому за спокойный праздник 9 мая (как и в предыдущие годы) Путин привычно и потужно обосрал нашего миротворца. Давай, Зелька, готуй следующие угоды. И не спеши мыться.
20.05.2025 14:56 Ответить
--скаржуся тобі доня, бІндєри крємлЬ взарвать хатєлі,, а ісчщьо доня, називалі, - кінченим ******!,- так, тіки я і нє понял доня,, кінчєним, цеж не я,,, -- вєрю вАлодя, ти хароший парєнь, а у ніх нєт казирєй,,, --- ось така ****** псіхіатрія, а найсумніше те, що світ, чомусь не зацікавлений у кардинальному виправленні оцих двох Довбойобів!(
20.05.2025 15:32 Ответить
Це , як ботоксне чмо з рижим піндосом обмінюється враженнями після відвідання гей клубу:

з одної сторони сподобалось, з іншої - не дуже…
20.05.2025 15:41 Ответить
а були б в Україні балістичні ракети типу "Сапсан" на 1000км, ніякого параду б на червоній площі не було б.
20.05.2025 14:55 Ответить
Трамп мразь ще нас винними зробить

500 000 трупів
14 млн біженців у нас

це просто мразота що робиться
20.05.2025 14:56 Ответить
ничего святого!)))
20.05.2025 14:57 Ответить
світовий терорист з нумером один,куйло всія 3,14дерації,котрий окуповує з2014 року частину України і постійно її терирозує ракетними обчтрілами.шахедами .та багатосоттисячною ордою рашистських вбивць жаліється...такаго світового терориста куйла, потрібно вже давно за терор "в сортірє в дєрмє утопіть"
20.05.2025 14:58 Ответить
Правильно, усі кацапстанці повинні бути знищені в той чи інший спосіб!
20.05.2025 15:01 Ответить
Ага. В борщ насрали )))
20.05.2025 15:01 Ответить
Яке ж воно кончене...
20.05.2025 15:01 Ответить
***** стоїть по горло в людській крові і ще про якість теракти белькоче, *****!
20.05.2025 15:02 Ответить
Брехня і фальсифікації - суть життя психічнохворих москалів!
20.05.2025 15:02 Ответить
Мало того що цей старий плешивий мудак - полудурник та недомірок на лабутенах серущий у валізу то він ще і ябеда.
20.05.2025 15:04 Ответить
20.05.2025 15:04 Ответить
от дійсно б підходило " папа Трамп, Рудий XLVII"
20.05.2025 15:10 Ответить
так..так.. абсолютно всі вірять ,що рос змі набрешуть.
20.05.2025 15:06 Ответить
Коли тебе суку вже убють ,доки ти варвар будеш знущатись ?
20.05.2025 15:12 Ответить
Це вже який раз ***** робить с трампа повного ідіота ?

І що цікаво трампу це подобається
20.05.2025 15:22 Ответить
А Трамп, його про «АШИБКУ» хотів запитати, як ***** ракетами убиває Українців, але, якось сором'язливо, так і забув, хотів про ТИСЯЧІ московитів здохлих в Україні з 2022 року ( уже майже 970.000 орків), теж забув, про «потужний ДІЛ» з воєнним злочинцем прутіним щось там проплямкав… Так, мабуть, і закимарили, як не крути, а старість, бере своє щоденно… що ******, а що Трамп, старі та немічні …
А розказувати будуть, що кому до вподоби! Яка там московська війна проти України???
20.05.2025 15:29 Ответить
х%йло скаржиться, тому що Меланія до нього не приїхала - воно ж "памалажє" трампа - геблівий "натяк" трамп так і не зрозумів.
20.05.2025 15:51 Ответить
Зелене сцикло знову обтікає!!!
20.05.2025 16:39 Ответить
А ще називали путіна земляним хробаком, жовтою рибою....та х.йлом!!!
20.05.2025 17:18 Ответить
живий же, жначить ****** готували
20.05.2025 17:29 Ответить
 
 