Путин жаловался Трампу на Украину: готовили "теракты" возле Кремля накануне 9 мая, - росСМИ
Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом рассказывал о "терактах" в районе Кремля и на Красной площади накануне 9 мая, которые удалось предотвратить.
Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По словам главы Кремля, угрозу "терактов" устранили в ночь на 7 мая.
Также диктатор рассказал лидеру США, что Украина тогда выпустила по РФ 524 БпЛА и ракеты Storm Shadow.
"Путин, конечно, неслучайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались - и наш президент публично об этом говорил - запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву", - сказал Ушаков.
з одної сторони сподобалось, з іншої - не дуже…
500 000 трупів
14 млн біженців у нас
це просто мразота що робиться
І що цікаво трампу це подобається
А розказувати будуть, що кому до вподоби! Яка там московська війна проти України???