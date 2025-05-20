Путин жаловался Трампу на Украину: готовили "теракты" возле Кремля накануне 9 мая, - росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом рассказывал о "терактах" в районе Кремля и на Красной площади накануне 9 мая, которые удалось предотвратить.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам главы Кремля, угрозу "терактов" устранили в ночь на 7 мая.

Также диктатор рассказал лидеру США, что Украина тогда выпустила по РФ 524 БпЛА и ракеты Storm Shadow.

"Путин, конечно, неслучайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались - и наш президент публично об этом говорил - запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву", - сказал Ушаков.

