Разговор Тампа с Путиним Звонок Трампа Путину
5 222 38

Путин дурачит Трампа, а тот, похоже, даже не осознает этого, - WP

Отношения Трампа и Путина — диктатор водит его за нос

Президент США Дональд Трамп в общении с российским диктатором Владимиром Путиным, который продолжает саботировать показательные мирные усилия Вашингтона, направленные на прекращение войны в Украине, похоже, имеет бесконечный запас терпения, доброжелательности и понимания.

Об этом пишет издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

11 марта президент Украины Владимир Зеленский согласился на предложение администрации Трампа о 30-дневном прекращении огня. Путин - нет. Он четко дал понять, что неспровоцированная агрессия России будет продолжаться, пока, по его мнению, не будут устранены "первопричины" конфликта.

30 марта Трамп заявил, что он "очень зол" на Путина за затягивание переговоров, и пригрозил ввести дополнительные санкции на экспорт российской нефти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин жаловался Трампу на Украину: готовили "теракты" возле Кремля накануне 9 мая, - росСМИ

Издание напоминает, что это было 50 дней назад, и до сих пор нет никаких признаков каких-либо дополнительных санкций.

Зато вчера, 19 мая, президент США провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным, который не принес никакого заметного прогресса.

Вместо того, чтобы объявить, что Россия будет придерживаться режима прекращения огня, Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что "Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о прекращении войны".

Колумнист издания Макс Бут замечает, что учитывая то, сколько внимания Трамп уделяет прекращению войны в Украине - можно было бы подумать, что такая неуступчивость России разозлит его. Но нет. Вместо того, чтобы ругать Путина, как он ранее ругал Зеленского, Трамп настаивал на том, что его безрезультатный телефонный разговор с российским диктатором "прошел очень хорошо".

Также читайте: Разговор Трампа с Путиным является ошибкой для США. Похоже, Америка откажется от посредничества в переговорах, - Болтон

"Если бы Украина прекратила войну в одностороннем порядке, она была бы уничтожена как нация. Если бы Россия прекратила воевать, война была бы закончена. Однако Трамп никогда не провозглашает эту очевидную истину публично - и, насколько нам известно, в частных разговорах тоже. Путин водит Трампа за нос, а Трамп позволяет ему это делать", - отмечает WP.

За закрытыми дверями, как сообщает издание, глава Белого дома говорит, что закончить войну труднее, чем кажется.

"Было бы гораздо проще, если бы он был готов обращаться с Путиным так же, как он обращается со всеми, кто бросает вызов его воле. Если бы Трамп действительно стремился прекратить войну в Украине, он бы немедленно сделал три шага для усиления давления на Россию. Во-первых, он бы добился, чтобы европейские государства передали Украине не менее 300 миллиардов долларов замороженных российских активов; во-вторых, усилил бы санкции против российского энергетического экспорта, чтобы подорвать экономику РФ; и в-третьих - пообещал бы предоставить или хотя бы продать Украине все необходимое вооружение для длительной обороны. В таком случае Путин понял бы, что шансы выиграть войну исчезают, и ему придется серьезно садиться за стол переговоров", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор Трампа и Путина не принес никакого прорыва, - Bloomberg

Издание добавляет, что ситуация может измениться в течение следующего года при условии, что Украина сможет предотвратить весеннее наступление России и не допустить его значительного усиления.

"Есть определенные основания для оптимизма по этому поводу, в основном благодаря быстрому росту собственной оборонной промышленности Украины... Хотя провал Трампа в попытках достичь мира еще не означает катастрофы для Украины, он точно разрушает его образ искусного переговорщика. Столкнувшись с жесткой позицией России, Трамп пренебрегает главным правилом эффективных переговоров - необходимостью давления", - резюмирует WP.

путин владимир россия США Трамп Дональд
