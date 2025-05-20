РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10191 посетитель онлайн
Новости Переговоры Трампа и Путина Отношения Трампа и Путина слабость
7 074 43

Попытка Зеленского склонить Трампа на свою сторону провалилась, - The Wall Street Journal

Отношения Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский пытается склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону, используя к нему более мягкий подход. Однако эта задача может оказаться невыполнимой.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Зеленский уже согласился на временное прекращение огня, предложенное Трампом, а также подписал соглашение о полезных ископаемых с США. Кроме того, президент Украины полетел в Турцию на переговоры, к которым призвал российского диктатора Владимира Путина.

Даже такой подход почти ничего не принес Зеленскому, считают в издании. Трамп после вчерашнего разговора с Путиным снова переключился на предложенную главой Кремля последовательность действий по прекращению войны, а также смягчил свою позицию в отношении Москвы.

Когда Путин отказался подписать соглашение о 30-дневном прекращении огня, Трамп не стал вводить новые санкции против России, как он угрожал сделать, напомнили в издании. Вместо этого президент США заявил, что Украина и Россия должны вести переговоры между собой.

Кроме того, готовность Трампа терпеть уклонение Путина от прекращения огня контрастирует с его взрывной реакцией на заявление Зеленского о том, что Россия не собирается прекращать войну, которое украинский лидер сделал во время их встречи в Овальном кабинете в феврале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры европейских стран хотят склонить Трампа на свою сторону и обломать Россию во всем, - Песков

Журналисты подчеркнули, что готовность Зеленского подчиниться требованиям Трампа после провальной встречи принесла ему новую встречу с президентом США в Ватикане в конце апреля, где они, похоже, помирились. Однако американский лидер все еще относится к Путину благосклонно.

В издании добавили, что российский диктатор говорит о том, что он открыт для завершения войны, но продолжает отказываться от инициативы Украины и США о временном перемирии. Он настаивает на том, что якобы "необходимо решить целый ряд сложных вопросов", прежде чем сделать паузу в боевых действиях.

Старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая в разговоре с журналистами заявила, что расплывчатый меморандум, к которому недавно призвал Путин, - это не более чем способ предложить Трампу что-то такое, что президент США сможет назвать российской уступкой. Она считает, что Кремль может использовать это, чтобы протолкнуть пункты о прекращении западной военной помощи Украине, а также об отказе Киева от претензий на оккупированные территории. По ее словам, российский диктатор уверен в том, что США будут склонять Украину к выполнению некоторых требований Москвы.

"Путин будет бороться за Украину любыми способами до самой смерти. Он абсолютно одержим. Он считает, что если Россия не добьется своего в Украине, то ей грозит собственное уничтожение. И так или иначе, он верит, что добьется своего", - резюмировала Становая.

Также читайте: Путин дурит Трампа, а тот, похоже, даже не осознает этого, - WP

Автор: 

Зеленский Владимир (21714) путин владимир (32073) Трамп Дональд (6466) война в Украине (5806)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
20.05.2025 18:46 Ответить
+11
Зеленський мав схилити Трампа на свій бік? Дуже цікаво, а як?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:40 Ответить
+8
Вже і не згадаєш, коли востаннє, якість намагання Володі завершувалися успіхом.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горбатого могила випрямить
показать весь комментарий
20.05.2025 18:40 Ответить
Бідний зєля. Скільки підлабузнічав, заносив дупіту рижому п.дару і гарантований облом. Мужську любофф з плішивим трампло не продає.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:50 Ответить
Головне , що робить цей висновок видання Мердока . Він же володіє й FOX NEWS - а якщо не на боці ЗЕ то на чиєму тоді боці маганарцист ?
показать весь комментарий
20.05.2025 21:46 Ответить
Зеленський мав схилити Трампа на свій бік? Дуже цікаво, а як?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:40 Ответить
ну писать же что то надо писакам)
показать весь комментарий
20.05.2025 18:44 Ответить
У нього був шанс в паській резиденції поставити Трампа р...(censored) але видно,що ***** навіть по телефону викликає у дональда оргазм.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:47 Ответить
Руками👊🤜🤛
показать весь комментарий
20.05.2025 18:49 Ответить
Так само як араби нещодавно переконали Трампа відмовитися від підтримки Ізраїлю, купивши лояльність рудого лідора за гроші.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:51 Ответить
Показав би, як можна грати в гольф без ключки.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:16 Ответить
А хто, взмозі з ідіота зробити,лауреата нобелівської премії ?
дайте Трампу дзеркало нехай любується
показать весь комментарий
20.05.2025 18:44 Ответить
У него хватает. Он с Белого дома уже и так сделал "цыганское барокко" с зеркалами и золотыми побрякушками.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:51 Ответить
Бо русня таки вміє краще, і засобів більше має.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:45 Ответить
Бо Трамп агент Краснов і Пуйло має на нього компромат.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:58 Ответить
Ріелтер вважае,що путін мачо.Він навіть не уявляе,яку шкоду приніс цей мачо світу.Трамп також запросто міг би стати злочинцем. Для нього це норма,як і для Путіна.Виродки.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:46 Ответить
Вже і не згадаєш, коли востаннє, якість намагання Володі завершувалися успіхом.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:46 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 18:46 Ответить
мені цікаво, який редактор дозволяє собі публікувати такий допис в коментарях? ЦН перетворився на Жовту пресу, а бутусов на п'яничку підпарканну.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:04 Ответить
На цьому сайті можна усе крім поминати ім"я сивочолого всує...
показать весь комментарий
21.05.2025 05:21 Ответить
Тобі зебіле щось не подобається? То і я не в захваті від життя при твоєму придурошному приЗЕдентові.
показать весь комментарий
21.05.2025 06:07 Ответить
два кремлівські агенти ,один 🤠 другий 🤡...на світової арени геополітикі ...разом проти України ,міняють сценарій по методічці з кремля , і їдуть туди куди їх ху* ло посилає ...а за цей час ,ні одне видання чи журналіст ,навіть не натякають , про втрати ,які зеленський завдав Україні !!!
показать весь комментарий
20.05.2025 18:48 Ответить
І копалини не допомогли
показать весь комментарий
20.05.2025 18:52 Ответить
Трумп Непохитний...
показать весь комментарий
20.05.2025 18:53 Ответить
Всі розумні, давно від рудої мавпи у світі відмовилися. Зе, маючи підтримку Західних країн, чомусь пішов загравати з трампом та з путлярою, не дивлячись навіть на те, що це шкодить Україні. Смерть кацапії! Путлер капут. Трампа на звалище!
показать весь комментарий
20.05.2025 18:53 Ответить
Нездала влада ЕрЗе. В усьому нездала.

І ті 73/43%зебіли, які її набрали нам всім на біду - навіть не покаються...
показать весь комментарий
20.05.2025 18:54 Ответить
пропонуєте всім піти до церкви і бити поклони ?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:07 Ответить
А відсмоктати у трампа, він ще не спромігся? Може це схилить рудого на його сторону? 😁
показать весь комментарий
20.05.2025 19:01 Ответить
якщо на балістичні ракети не спромігся, то хай спробує. щось же повинно в Зелі виходить добре
показать весь комментарий
20.05.2025 19:08 Ответить
На жаль, Зеленському доведеться лизати дупу Трампу все одно. Навіть коли зрозуміло, що Трамп все вирішив давно. Бо рижий ублюдок запросто нам може зробити гірше. Так що в цій плоскості зельку не ругайте.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:06 Ответить
Так це не новина, все чого торкається ЗЕлена клешня закінчується провалом
показать весь комментарий
20.05.2025 19:07 Ответить
саме тут відімо Тампон все вирішив заздалегідь.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:10 Ответить
І Сі, і Путін - це брати азіати. Трампу не вийде відірвати Путіна від брата.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:10 Ответить
Як можна схилити кудись какашку? Вона просто розповзається во всі боки та мерзенно тхне.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:18 Ответить
Бо Трамп нічого не може. Він старий імпотент. Так само як штати перетворилися з гегемона на позорисько
показать весь комментарий
20.05.2025 19:23 Ответить
Цікаво як Меланія почувається як жінка поряд з цим старим лайном з висохлими причандалами та мозком?
показать весь комментарий
20.05.2025 20:21 Ответить
Не на бік України, а на свій бік.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:32 Ответить
ЗАТО КОПАЛИНИ ВСІ ВІДДАВ
показать весь комментарий
20.05.2025 19:49 Ответить
ты даже до начала копания тех копалин не дотянешь.минимум с 2040) чтото будут наверх подымать если есть что подымать еще)
показать весь комментарий
20.05.2025 20:36 Ответить
Зеленський робить все можливе. В той час коли у нього за спиною хтось краде з його партії. До нього всі хто займав його пост Взагалі Нічого не робили та дозволяли красти не тільки за спиною, а і перед обличчям вимагаючи свій відсоток. Слава Богу, що ці всі Злодії не при владі
показать весь комментарий
20.05.2025 20:06 Ответить
товсто
показать весь комментарий
20.05.2025 20:44 Ответить
Цього старого бовдура може "протверезити" лише Конгрес та американське суспільство.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:17 Ответить
переходь на темну сторону трамп каже
показать весь комментарий
20.05.2025 21:54 Ответить
Путін буде боротися за Україну будь-якими способами до самої смерті. Він абсолютно одержимий. Він вважає, що якщо Росія не доб'ється свого в Україні, то їй загрожує власне знищення. І так чи інакше, він вірить, що доб'ється свого", - резюмувала Станова. Джерело: https://censor.net/ua/n3553345
- якщо це дійсно так - для українців це дуже погані новини !
показать весь комментарий
20.05.2025 22:06 Ответить
 
 