Попытка Зеленского склонить Трампа на свою сторону провалилась, - The Wall Street Journal

Президент Украины Владимир Зеленский пытается склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону, используя к нему более мягкий подход. Однако эта задача может оказаться невыполнимой.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Зеленский уже согласился на временное прекращение огня, предложенное Трампом, а также подписал соглашение о полезных ископаемых с США. Кроме того, президент Украины полетел в Турцию на переговоры, к которым призвал российского диктатора Владимира Путина.

Даже такой подход почти ничего не принес Зеленскому, считают в издании. Трамп после вчерашнего разговора с Путиным снова переключился на предложенную главой Кремля последовательность действий по прекращению войны, а также смягчил свою позицию в отношении Москвы.

Когда Путин отказался подписать соглашение о 30-дневном прекращении огня, Трамп не стал вводить новые санкции против России, как он угрожал сделать, напомнили в издании. Вместо этого президент США заявил, что Украина и Россия должны вести переговоры между собой.

Кроме того, готовность Трампа терпеть уклонение Путина от прекращения огня контрастирует с его взрывной реакцией на заявление Зеленского о том, что Россия не собирается прекращать войну, которое украинский лидер сделал во время их встречи в Овальном кабинете в феврале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры европейских стран хотят склонить Трампа на свою сторону и обломать Россию во всем, - Песков

Журналисты подчеркнули, что готовность Зеленского подчиниться требованиям Трампа после провальной встречи принесла ему новую встречу с президентом США в Ватикане в конце апреля, где они, похоже, помирились. Однако американский лидер все еще относится к Путину благосклонно.

В издании добавили, что российский диктатор говорит о том, что он открыт для завершения войны, но продолжает отказываться от инициативы Украины и США о временном перемирии. Он настаивает на том, что якобы "необходимо решить целый ряд сложных вопросов", прежде чем сделать паузу в боевых действиях.

Старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая в разговоре с журналистами заявила, что расплывчатый меморандум, к которому недавно призвал Путин, - это не более чем способ предложить Трампу что-то такое, что президент США сможет назвать российской уступкой. Она считает, что Кремль может использовать это, чтобы протолкнуть пункты о прекращении западной военной помощи Украине, а также об отказе Киева от претензий на оккупированные территории. По ее словам, российский диктатор уверен в том, что США будут склонять Украину к выполнению некоторых требований Москвы.

"Путин будет бороться за Украину любыми способами до самой смерти. Он абсолютно одержим. Он считает, что если Россия не добьется своего в Украине, то ей грозит собственное уничтожение. И так или иначе, он верит, что добьется своего", - резюмировала Становая.

Также читайте: Путин дурит Трампа, а тот, похоже, даже не осознает этого, - WP