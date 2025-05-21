Трамп анонсував нову систему протиракетної оборони США "Золотий купол" за $175 млрд

США розпочнуть створення нової системи протиракетної оборони під назвою "Золотий купол" (Golden Dome).

Про це під час спілкування з журналістами заявив президент США Дональд Трамп, передає Цензор.НЕТ.

"Це історичний момент. Ми виконуємо передвиборчу обіцянку й створюємо найсучасніший щит проти ракет, коли-небудь уявлений людством", - сказав Трамп.

Він також пообіцяв досягти "майже стовідсоткового" перехоплення ворожих ракет.

Під час анонсу Трамп оголосив, що вже обрано архітектуру системи, яка об’єднає новітні можливості з наявними наземними, морськими та космічними засобами ППО:

Космічні сенсори й перехоплювачі: супутники з передовими радарами та перехоплювачами в низькій навколоземній орбіті;

Наземні ракетні пускові установки: мобільні комплекси на території США для швидкого реагування;

Флот протиракетних кораблів: модернізовані есмінці з вдосконаленими радарами та зенітними ракетами.

"Цей "щит" захищатиме кожен куточок нашої країни", — наголосив Трамп.

Також, за його словами, Канада висловила зацікавленість у приєднанні до програми для захисту власної території. Тому вже ведуться перемовини про розширення Golden Dome на всю Північну Америку.

Крім того, Трамп розповів, що систему введуть в експлуатацію протягом трьох років та закликав Конгрес США ухвалити "один великий прекрасний закон", заклавши $25 мільярдів початкового фінансування і довівши загальні витрати до приблизно $175 мільярдів.

