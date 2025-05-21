УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3913 відвідувачів онлайн
Новини Президент Трамп
3 852 74

Трамп анонсував нову систему протиракетної оборони США "Золотий купол" за $175 млрд

Дональд Трамп

США розпочнуть створення нової системи протиракетної оборони під назвою "Золотий купол" (Golden Dome).

Про це під час спілкування з журналістами заявив президент США Дональд Трамп, передає Цензор.НЕТ.

"Це історичний момент. Ми виконуємо передвиборчу обіцянку й створюємо найсучасніший щит проти ракет, коли-небудь уявлений людством", - сказав Трамп.

Він також пообіцяв досягти "майже стовідсоткового" перехоплення ворожих ракет.

Читайте: Розмова Трампа з Путіним є помилкою для США. Схоже, Америка відмовиться від посередництва в переговорах, - Болтон

Під час анонсу Трамп оголосив, що вже обрано архітектуру системи, яка об’єднає новітні можливості з наявними наземними, морськими та космічними засобами ППО:

  • Космічні сенсори й перехоплювачі: супутники з передовими радарами та перехоплювачами в низькій навколоземній орбіті;
  • Наземні ракетні пускові установки: мобільні комплекси на території США для швидкого реагування;
  • Флот протиракетних кораблів: модернізовані есмінці з вдосконаленими радарами та зенітними ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про дії США після того, як ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ: "Побачимо"

"Цей "щит" захищатиме кожен куточок нашої країни", — наголосив Трамп.

Також, за його словами, Канада висловила зацікавленість у приєднанні до програми для захисту власної території. Тому вже ведуться перемовини про розширення Golden Dome на всю Північну Америку.

Крім того, Трамп розповів, що систему введуть в експлуатацію протягом трьох років та закликав Конгрес США ухвалити "один великий прекрасний закон", заклавши $25 мільярдів початкового фінансування і довівши загальні витрати до приблизно $175 мільярдів.

Також читайте: 59% американців вважають, що Трамп недостатньо жорсткий з Путіним, - опитування

Автор: 

ракети (4153) США (24127) Трамп Дональд (6987)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
21.05.2025 03:32 Відповісти
+16
А що там заздрити? В Україні є такий самий дегенерат. Тут заздрити можна лише тому,що трамп старий і скоро сам здохне, а зеленський молодий і може навіть Україну з українцями пережити.
показати весь коментар
21.05.2025 04:20 Відповісти
+10
Нахера?? У него же есть оружие которое способно управлять временем и пространством, уже лучше "золотой дождь" назвал бы!
показати весь коментар
21.05.2025 02:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нахера?? У него же есть оружие которое способно управлять временем и пространством, уже лучше "золотой дождь" назвал бы!
показати весь коментар
21.05.2025 02:06 Відповісти
заздріть мовчки
показати весь коментар
21.05.2025 03:36 Відповісти
А що там заздрити? В Україні є такий самий дегенерат. Тут заздрити можна лише тому,що трамп старий і скоро сам здохне, а зеленський молодий і може навіть Україну з українцями пережити.
показати весь коментар
21.05.2025 04:20 Відповісти
Золотий дощ в нього був Москві колись
показати весь коментар
21.05.2025 04:24 Відповісти
А Трамп не хоче Україну взяти під "Золотий купол"?
показати весь коментар
21.05.2025 02:07 Відповісти
хай Зеленський нашепче йому, що якщо включить Україну в всій купол, то "подльотноє врємя от Харькова 7 мінут" і мацкви немає перше нуж кацапські міжконтинентальні ракети покинуть територію рф в разу запуску.
показати весь коментар
21.05.2025 02:13 Відповісти
треба припинить бойові дії і дати можливість харківʼянам зробити свій вибір
залишитися чи втекти
показати весь коментар
21.05.2025 03:44 Відповісти
Бойові дії стій, раз, два. Все просто, коли ти дурачок.
показати весь коментар
21.05.2025 04:33 Відповісти
Втекти куди - в срасію разом з містом чи всією областю?
показати весь коментар
21.05.2025 06:53 Відповісти
Що значить москви немає? Трамп збирається там свої трамп-башні будувати. Моцкву тепер не можна чіпати. Там кореш його сидить вофка пуйло.
показати весь коментар
21.05.2025 04:23 Відповісти
під золотий дощ 😬
показати весь коментар
21.05.2025 03:37 Відповісти
не хоче
і американці не хочуть
в'єтнамська війна ще у памʼяті американців
показати весь коментар
21.05.2025 03:41 Відповісти
А афганської не було? Де ваші вилупки тільки свого носа не всунули! А пам'ятають тільки В'єтнам, виходить.
показати весь коментар
21.05.2025 06:56 Відповісти
Цікава логіка - пам'ятати тільки про те, де вам 3,14ди вламали.
показати весь коментар
21.05.2025 06:58 Відповісти
Золотого купола як і золотого парашуту на всіх не вистачить. Тому для нас він робить золотий дощ. Один в один як і ЗЕ зі слугами.
показати весь коментар
21.05.2025 05:31 Відповісти
А хіба Трамп президент України? Наш Білося під час війни на останні гроші, які йому залишили "бариги" в бюджеті піарився і заривав у "Велике крадівництво", під одобрямс великої маси наріду 73%, купуючи дорожний бітум і самоскиди у ворога. Крім дорожного бітуму Бідося купував у ворога вугілля, електроенергію, нафту, автобуси і тролейбуси МАЗ, якими сьогодні забиті всі українські міста і це під час війни. А в США війни немає і не буде.
показати весь коментар
21.05.2025 07:25 Відповісти
Від корешка "залатиє купала"?
показати весь коментар
21.05.2025 02:09 Відповісти
вєтєр сєвєрний )
показати весь коментар
21.05.2025 05:40 Відповісти
Ну то ,що буде на вагу золота і не сумнівався
показати весь коментар
21.05.2025 02:20 Відповісти
3 роки? 175 мільярдів?
Відчуваю запах потужної брехні. По перше це дуже швидко. Нереальні строки для такого комплексу. По друге це занадто дешево для озвучених параметрів.
Реальність буде такою (один з варіантів):
1. Це програма на десятиліття, що з'їсть левову частку військового бюджету США з туманними перспективами. І чим далі, тим важче буде наступникам її закрити, адже пояснити народу таку кількість списаного в трубу бабла буде нереальною.
2. В реальності це буде пшик. Зв'яжуть між собою існуючі системи озброєнь, пафосно переріжуть стрічку і все..... Ну і розпиляне бабло звісно.
3. Нібито систему зроблять Lockheed Martin (тут без питань, вони можуть, правда за багато-багато грошей), SpaceX, Palantir, та Anduril. І от тут цікаво, бо це Ілон Маск, Пітер Тіль, Палмер Лакі - спонсори Трампа на виборах. І це вже дуже схоже на корупцію для спонсорів, адже якщо SpaceX хоч має досвід, то Palantir, а особливо Anduril не схожі на авторитетів в системі ПРО.
А тепер доля реальності - експерти оцінюють вартість від 500млрд. і строк в 20 років (в ідеальних умовах 10). І нові, тепер уже космічні перегони озброєнь гарантовані. Адже як там рашка, а от КНР сидіти мовчки точно не буде. І боротьба з такою системою досить проста - космічна шрапнель і превентивне розміщення ядерної зброї в космосі. Фантастика 70-80-их швидко стане реальністю, а годинник Судного дня буде за секунду до опівночі.
показати весь коментар
21.05.2025 02:32 Відповісти
На 175 ярдов наклепають петріотов та ракет для них, це самий простий варіант, і більш реальний за 3 роки! Максимум це аналог залізного купола ізраїлю, а бо його копію, але назвуть більш пафосно! А самий реалістичний варіант буде "я не пом'ятаю шоб такого казав"!
показати весь коментар
21.05.2025 02:49 Відповісти
В доповнення до свого "Залізного куполу" ізраїльтянам доводилося інтегрувати системи дальньої дії ( "Праща Давида" і "Стріла"), а також реагувати на супутникову розвідку (більша частина якої надавалася США).
показати весь коментар
21.05.2025 04:16 Відповісти
Багато дурниці про шрапнель і пр. Якщо Маск докачає свій Старшип, то у США буде дуже сильна перевага. На кожнись рузький спутник вони виведуть сотні, на кожний китайский десятки як мінімум. Звичайно знищити спутники можливо, но тоді не буде можливості нанести удар зненацька. Придеться спочатку возитися зі спутниками і за цей час вже можна ракети по своїй території получити!
Вивід ядерних боєголовок в космос відслідковують. І якщо хтось попробує, думаю зразу зібьють, ніхто гратися з таким не буде.
показати весь коментар
21.05.2025 03:24 Відповісти
я б сприймав те що війна прийде в космос як довершений факт
всі причетні вже давно розробляють ці програми
показати весь коментар
21.05.2025 03:53 Відповісти
Все це реально і не на десятиліття, а максимум на три роки. Будуть штампувати комплекси і ракети до комплексу "Петріот", THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) - американський ПРК рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності і впевнений, що за рік будуть ще новіші. Це ж не "Велике крідівництво" де Найвєлічайший Лідор Світу Боневтік Потужно-Брехливий всі гроші закатав у асфальт і припинив фінансування розробок СД-300, та "Кільчень",познімавши навіть клістрони, які з великим трудом завезли "бариги" з кацапії, залишивши українців голими і босими перед кацапськими ракетами.
показати весь коментар
21.05.2025 07:32 Відповісти
Брехня
показати весь коментар
21.05.2025 08:35 Відповісти
Брехня була в Україні з 2019 року, коли знищили ракетні програми і сказали, та що там сказали, виробляли асфальт на 500 мільярдів, який ніби мав захистити Україну.
показати весь коментар
21.05.2025 09:33 Відповісти
Золотий дощ під Куполом для пізДонні-клоуна!
показати весь коментар
21.05.2025 02:38 Відповісти
У Трампа все "золоте", в т.ч. він сам. І це не про золото взагалі
показати весь коментар
21.05.2025 03:24 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 03:32 Відповісти
Шо за банщик?
показати весь коментар
21.05.2025 05:41 Відповісти
Шановна пані, з міжнародного права відомо, що на прийом гості можуть з'являтися в святковому національному одязі, що характерно для країн Азії, Африки,арабів, скандинавських країн і Індії. До речі, коли Бідося готував картинку зустрічі в Омані, що ніби зустрічався не з кацапами, а їхнім султаном, то там точно така була картинка.
показати весь коментар
21.05.2025 07:20 Відповісти
Я більш ніж впевнений, що той бабай ще й без трусів був. Ото вже неповага так неповага!
показати весь коментар
21.05.2025 08:41 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 19:45 Відповісти
Саудівський принц вже написав статтю що він жаліє що запросив цю руду мавпу в гості. З його слів, Тампон херовий переговорщик і як людина дебіл. Мовляв, Тампон приїхав не домовлятися про якісь важливі речі, а приїхав красиво потусити, потриндіти на камери який він великий і важливий півень всесвіту. Ще принц сказав що Тампон їздить по світу збирати дань, а не вирішувати проблеми. Так що цього кінченого рижого паскуду на Сході вже розкусили. ***** теж зрозумів що Тампон хоче тільки грошей і йому на всіх насрати, тому при телефонних розмовах говорив з Тампоном не про війну а про гроші. Жалко що в Європі і в Україні від цього обмудка ще чогось чекають хорошого.
показати весь коментар
21.05.2025 09:26 Відповісти
Створять, через три роки після побудови Лас Вегаса у Газі.
показати весь коментар
21.05.2025 03:44 Відповісти
рыжий дегенерат - сцарь "Мидас" на минималке К чему не дотронется все в дерьмо
показати весь коментар
21.05.2025 03:56 Відповісти
я би не сказав,що на мінімалке. Він підриває основи, фундамент Світового порядку. Фундамент без опори може завалити весь будинок в один день.
показати весь коментар
21.05.2025 04:30 Відповісти
https://www.youtube.com/@%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D1%887%D0%BA6%D1%86 @Виталий-ш7к6цhttps://www.youtube.com/watch?v=RsvXncrlgK4&lc=UgxugbMtoY0xewNFSAd4AaABAg 3 часа назад

Можно,звичайно,звинувачувати Трампа Чи ще когось у провалах та невдачах.Нема сенсу.Марно.Просто треба було ще у 2014 році ввести не сміхотворно військове положення,а РЕЖИМ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ.По-справжньому,без понтів.Війна йде,а юридично в них військове положення...Прохідний двір у країні,тому й різне лайно літає.Анархію треба завершувати,країна зтікає кров'ю...
показати весь коментар
21.05.2025 03:59 Відповісти
Пекельні борошна
показати весь коментар
21.05.2025 04:35 Відповісти
Вибачте. А хто такий, цей https://www.youtube.com/@%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D1%887%D0%BA6%D1%86 @Виталий-ш7к6цhttps://www.youtube.com/watch?v=RsvXncrlgK4&lc=UgxugbMtoY0xewNFSAd4AaABAg 3, якого Ви зацитували? Просто цікаво. )
показати весь коментар
21.05.2025 08:46 Відповісти
Велике куполобудівництво. Це ж було вже.
показати весь коментар
21.05.2025 04:27 Відповісти
У'бан😁
показати весь коментар
21.05.2025 04:33 Відповісти
Справжньою проблемою, як і в випадку з "Зоряними війнами" Рейгана, стане розміщення в космосі боєздатних ракет-перехоплювачів. Протиповітряна оборона часто стикається з нестачею оборонних ракет. Переваги лазерів прості.
Ніяких ракет, які можуть закінчитися, плюс система працює зі швидкістю світла, тобто в рази швидше будь-якої звичайної оборонної ракети.
Проте серйозні технічні труднощі ніхто не відміняв.
Ефективну систему "Залізний купол" важко уявити без лазерного компонента.
 Усе це коштуватиме величезні гроші.
Багатомільярдні щорічні витрати витіснять інші важливі витрати на оборону.
показати весь коментар
21.05.2025 04:33 Відповісти
Канада та Сполучені Штати вже співпрацюють через Північноамериканське командування з повітряної оборони, або NORAD, яке може виявляти і збивати деякі ракетні загрози, такі як крилаті ракети.
Проте Канада не є частиною системи протиповітряної оборони США під керівництвом Північного командування США.
Це означає, що, хоча Канада допомагає моніторити і виявляти ракетні загрози через NORAD, право на збиття балістичної ракети повністю залишається на розсуд американців.
показати весь коментар
21.05.2025 04:40 Відповісти
Трамп: "Канада також хоче мати захист.
Тож, як зазвичай, ми допомагаємо Канаді зробити все можливе."

Трамп пізніше додав, що "автоматично" є сенс включити Канаду в нову оборонну систему, але наполягав, що Канада "заплатить свою частку."
показати весь коментар
21.05.2025 04:43 Відповісти
175 мільярдів доларів - це попередня офіційна оцінка вартості програми, але Бюджетне бюро Конгресу США підрахувало, що лише космічна складова «Золотого куполу» може обійтися в 524 мільярди протягом 20 років.
показати весь коментар
21.05.2025 05:34 Відповісти
У 1983 році президент США Рональд Рейган оголосив про Стратегічну оборонну ініціативу (СОІ) для створення над США нової системи ПРО, зокрема в космосі. Тоді Рейган заявив про необхідність "протидіяти жахливій радянській ракетній загрозі". У ЗМІ нову програму назвали "зоряними війнами".Це призвело до загострення відносин США та СРСР і посилило гонку озброєнь. У 1993 році програма СОІ була згорнута.
показати весь коментар
21.05.2025 05:40 Відповісти
Програма СОІ була згорнута тому, що вона досягла своєї мети: розвалу Радянського Союзу у 1991 році.
показати весь коментар
21.05.2025 08:39 Відповісти
Заплатить свою частку або стане 51-м штатом США.
показати весь коментар
21.05.2025 08:49 Відповісти
Золотий понос трампа
показати весь коментар
21.05.2025 05:01 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 05:14 Відповісти
Коротше ! Нехай робить що хоче, аби нам не припиняв надавати важке озброєння
показати весь коментар
21.05.2025 05:36 Відповісти
Він ще і не починав його давати. Отримуємо те, що виділив Байден.
показати весь коментар
21.05.2025 09:14 Відповісти

показати весь коментар
21.05.2025 05:36 Відповісти
https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



https://x.com/FranzMaser/status/1925029570375233810
Трамп анонсував нову систему протиракетної оборони США "Золотий купол" за $175 млрд. Судячи із зміни назви "Залізний купол" на "золотий" Трамп знайшов аналог "ремонту доріг" за авторства Зеленського
показати весь коментар
21.05.2025 11:29 Відповісти
Все сходиться у нього в москві був золотий дождь з малолетками а в сша золотий купол.
показати весь коментар
21.05.2025 05:44 Відповісти
А в самого "купол" вже давно протік.
показати весь коментар
21.05.2025 05:51 Відповісти
Еще один любитель Звездных войн нарисовался.
показати весь коментар
21.05.2025 07:24 Відповісти
может золотой дождь ?
показати весь коментар
21.05.2025 08:26 Відповісти
Золото ! Золото ! Золото ! Все повинно бути золотим, або позолоченим ! Це фобія !
показати весь коментар
21.05.2025 09:01 Відповісти
Скоріше б його поклали у золоту труну та залили лайном....
показати весь коментар
21.05.2025 09:11 Відповісти
Головне питання, від чиїх ракет збирається захищати США цей Остап Бендер і ввалювати в це, як мінімум, 200 мільярдів баксів? Вся нечисть планети у нього в переліку "нормальних хлопців", з якими можна просто домовитись.
Чи це буде аналог зеленого великого крадівництва тільки в значно більших масштабах?
показати весь коментар
21.05.2025 09:12 Відповісти
Ох уж эти сказочники....
показати весь коментар
21.05.2025 09:15 Відповісти
А де завивання Венса, Маска і остальних виродків які верещали що потрібно скорочувати витрати?Тобто Тампон хоче за рахунок американських платників податків побудувати протиракетний щит проти Сосії яку так любить і не дає знищити Україні? Оце так Тампон зекономив гроші що замість того щом дати Україні пару десятків мільярдів і можна було покінчити з Сосією раз і назавжди, рижий обмудок буде тепер трильйони викидати на оборону проти Сосії і нічого ця оборона не допоможе так як і стіна з мексикою. Цьому може бути тільки одне пояснення, що американська влада спеціально не дає Сосії розпастися щоб потім красти трильйони доларів виділених з бюджету на оборону. Це ж золота жила красти на оборонці де ніхто не зможе перевірити куди ділись гроші і навіщо
показати весь коментар
21.05.2025 09:16 Відповісти
Золота вундервафля
показати весь коментар
21.05.2025 10:30 Відповісти
От такої , Трампон зрадив своему імиджу Peace-deal 'а !
показати весь коментар
21.05.2025 12:09 Відповісти
О, це ж, Велике куполівництво!
Зеконмили?
Тепер давай пилять!
показати весь коментар
21.05.2025 14:50 Відповісти
 
 