Трамп анонсував нову систему протиракетної оборони США "Золотий купол" за $175 млрд
США розпочнуть створення нової системи протиракетної оборони під назвою "Золотий купол" (Golden Dome).
Про це під час спілкування з журналістами заявив президент США Дональд Трамп, передає Цензор.НЕТ.
"Це історичний момент. Ми виконуємо передвиборчу обіцянку й створюємо найсучасніший щит проти ракет, коли-небудь уявлений людством", - сказав Трамп.
Він також пообіцяв досягти "майже стовідсоткового" перехоплення ворожих ракет.
Під час анонсу Трамп оголосив, що вже обрано архітектуру системи, яка об’єднає новітні можливості з наявними наземними, морськими та космічними засобами ППО:
- Космічні сенсори й перехоплювачі: супутники з передовими радарами та перехоплювачами в низькій навколоземній орбіті;
- Наземні ракетні пускові установки: мобільні комплекси на території США для швидкого реагування;
- Флот протиракетних кораблів: модернізовані есмінці з вдосконаленими радарами та зенітними ракетами.
"Цей "щит" захищатиме кожен куточок нашої країни", — наголосив Трамп.
Також, за його словами, Канада висловила зацікавленість у приєднанні до програми для захисту власної території. Тому вже ведуться перемовини про розширення Golden Dome на всю Північну Америку.
Крім того, Трамп розповів, що систему введуть в експлуатацію протягом трьох років та закликав Конгрес США ухвалити "один великий прекрасний закон", заклавши $25 мільярдів початкового фінансування і довівши загальні витрати до приблизно $175 мільярдів.
залишитися чи втекти
і американці не хочуть
в'єтнамська війна ще у памʼяті американців
Відчуваю запах потужної брехні. По перше це дуже швидко. Нереальні строки для такого комплексу. По друге це занадто дешево для озвучених параметрів.
Реальність буде такою (один з варіантів):
1. Це програма на десятиліття, що з'їсть левову частку військового бюджету США з туманними перспективами. І чим далі, тим важче буде наступникам її закрити, адже пояснити народу таку кількість списаного в трубу бабла буде нереальною.
2. В реальності це буде пшик. Зв'яжуть між собою існуючі системи озброєнь, пафосно переріжуть стрічку і все..... Ну і розпиляне бабло звісно.
3. Нібито систему зроблять Lockheed Martin (тут без питань, вони можуть, правда за багато-багато грошей), SpaceX, Palantir, та Anduril. І от тут цікаво, бо це Ілон Маск, Пітер Тіль, Палмер Лакі - спонсори Трампа на виборах. І це вже дуже схоже на корупцію для спонсорів, адже якщо SpaceX хоч має досвід, то Palantir, а особливо Anduril не схожі на авторитетів в системі ПРО.
А тепер доля реальності - експерти оцінюють вартість від 500млрд. і строк в 20 років (в ідеальних умовах 10). І нові, тепер уже космічні перегони озброєнь гарантовані. Адже як там рашка, а от КНР сидіти мовчки точно не буде. І боротьба з такою системою досить проста - космічна шрапнель і превентивне розміщення ядерної зброї в космосі. Фантастика 70-80-их швидко стане реальністю, а годинник Судного дня буде за секунду до опівночі.
Вивід ядерних боєголовок в космос відслідковують. І якщо хтось попробує, думаю зразу зібьють, ніхто гратися з таким не буде.
всі причетні вже давно розробляють ці програми
Можно,звичайно,звинувачувати Трампа Чи ще когось у провалах та невдачах.Нема сенсу.Марно.Просто треба було ще у 2014 році ввести не сміхотворно військове положення,а РЕЖИМ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ.По-справжньому,без понтів.Війна йде,а юридично в них військове положення...Прохідний двір у країні,тому й різне лайно літає.Анархію треба завершувати,країна зтікає кров'ю...
Ніяких ракет, які можуть закінчитися, плюс система працює зі швидкістю світла, тобто в рази швидше будь-якої звичайної оборонної ракети.
Проте серйозні технічні труднощі ніхто не відміняв.
Ефективну систему "Залізний купол" важко уявити без лазерного компонента.
Усе це коштуватиме величезні гроші.
Багатомільярдні щорічні витрати витіснять інші важливі витрати на оборону.
Проте Канада не є частиною системи протиповітряної оборони США під керівництвом Північного командування США.
Це означає, що, хоча Канада допомагає моніторити і виявляти ракетні загрози через NORAD, право на збиття балістичної ракети повністю залишається на розсуд американців.
Тож, як зазвичай, ми допомагаємо Канаді зробити все можливе."
Трамп пізніше додав, що "автоматично" є сенс включити Канаду в нову оборонну систему, але наполягав, що Канада "заплатить свою частку."
Трамп анонсував нову систему протиракетної оборони США "Золотий купол" за $175 млрд. Судячи із зміни назви "Залізний купол" на "золотий" Трамп знайшов аналог "ремонту доріг" за авторства Зеленського
Чи це буде аналог зеленого великого крадівництва тільки в значно більших масштабах?
Зеконмили?
Тепер давай пилять!