Трамп не зміг завершити війну, бо навіть не намагався, - Bloomberg

Можна бути розчарованим або стурбованим результатом телефонної розмови Дональда Трампа із Путіним, але не здивованим. Президент США не зміг покласти край війні, оскільки і не намагався.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Із першого дня Трамп зосередився на тому, щоб досягти перезавантаження відносин з Росією, що принесло б США вигоду в економічному плані. Участь США у війні була перешкодою, яку потрібно було усунути до того, як це станеться, і зробити це через мирне врегулювання, а не через відмову від України. Однак це не було вирішальним, йдеться в матеріалі.

"Це була європейська ситуація, і вона повинна була залишитися європейською. Отже, з цим розібралися, що тепер?" - цитує видання Трампа.

По-перше, якщо Конгрес не змусить Трампа діяти, він може залишити довгу й невдячну справу посередництва у мирному врегулюванні Папі Римському, президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану чи будь-кому іншому, хто захоче цим зайнятися. Тим часом він зможе зосередитися на зароблянні грошей.

"З точки зору Москви, усе могло завершитися навряд чи краще. Путін зробив нову розпливчасту пропозицію розпочати прямі переговори з Україною і викласти свої вимоги в меморандумі. Можна досить точно здогадатися, що саме в ньому буде, адже Кремль неодноразово озвучував свої умови миру. Тепер, коли Трамп вийшов з гри, у Путіна менше причин іти на поступки: Україна повинна буде передати не лише окуповані території, які Росія формально анексувала, а й неокуповані, відмовитися від зв’язків із НАТО і демобілізувати більшу частину своїх збройних сил", - зазначає автор.

Ось чому в українців немає іншого вибору, окрім як боротися далі, вважає видання. Без майбутньої здатності захищати себе їхня країна більше не існуватиме як суверенна держава.

"Чи зможе Україна утримати хоча б поточний рівень оборони, не кажучи вже про наступ, - або ж зазнає катастрофічного прориву через брак зброї та боєприпасів - тепер залежить від Європи", - пише видання.

Bloomberg звертає увагу, що європейські лідери знали про ймовірність виходу США з конфлікту з моменту обрання Трампа. Лунали правильні слова, але дії точно не збігалися із заявами.

"Українські війська, без сумніву, перебувають у поганому становищі, але вони продовжуватимуть воювати, бо мусять. А Велика Британія, Франція, Німеччина і більшість країн Північної й Східної Європи визнають, що захист України - це значною мірою і їхній власний захист", - зазначає автор.

У цих країн є фінансові можливості, проте їм бракує промислового потенціалу, щоб заповнити порожнечу, яку залишить після себе вихід США, а також колективного відчуття нагальної потреби зробити все необхідне, щоб це виправити.

Європа має докласти зусиль, проте не зобов'язана забезпечувати все. За рік до повномасштабного вторгнення РФ Україна, пише видання, виробила військової техніки на суму близько 750 мільйонів доларів. Цього року вона має потенціал, якщо не кошти, щоб виробити військової техніки на суму близько 35 мільярдів доларів, включно з найкращою у світі індустрією безпілотників. Президент України Володимир Зеленський заявив, що 40% зброї, яка використовується на фронті, сьогодні виробляється в його країні, і ця частка продовжує зростати.

Європейські уряди й виробники озброєнь можуть зосередитися на заповненні критичних прогалин у виробництві літаків, ракет, систем протиповітряної оборони тощо, які Україна не може виробляти самостійно.

У Трампа були ресурси для посилення фінансового та військового тиску на Путіна, поки той не сів за стіл справжніх мирних переговорів; він просто вирішив їх не використовувати. Тепер настала черга Європи, підсумував автор.

