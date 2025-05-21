Трамп не зміг завершити війну, бо навіть не намагався, - Bloomberg
Можна бути розчарованим або стурбованим результатом телефонної розмови Дональда Трампа із Путіним, але не здивованим. Президент США не зміг покласти край війні, оскільки і не намагався.
Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Із першого дня Трамп зосередився на тому, щоб досягти перезавантаження відносин з Росією, що принесло б США вигоду в економічному плані. Участь США у війні була перешкодою, яку потрібно було усунути до того, як це станеться, і зробити це через мирне врегулювання, а не через відмову від України. Однак це не було вирішальним, йдеться в матеріалі.
"Це була європейська ситуація, і вона повинна була залишитися європейською. Отже, з цим розібралися, що тепер?" - цитує видання Трампа.
По-перше, якщо Конгрес не змусить Трампа діяти, він може залишити довгу й невдячну справу посередництва у мирному врегулюванні Папі Римському, президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану чи будь-кому іншому, хто захоче цим зайнятися. Тим часом він зможе зосередитися на зароблянні грошей.
"З точки зору Москви, усе могло завершитися навряд чи краще. Путін зробив нову розпливчасту пропозицію розпочати прямі переговори з Україною і викласти свої вимоги в меморандумі. Можна досить точно здогадатися, що саме в ньому буде, адже Кремль неодноразово озвучував свої умови миру. Тепер, коли Трамп вийшов з гри, у Путіна менше причин іти на поступки: Україна повинна буде передати не лише окуповані території, які Росія формально анексувала, а й неокуповані, відмовитися від зв’язків із НАТО і демобілізувати більшу частину своїх збройних сил", - зазначає автор.
Ось чому в українців немає іншого вибору, окрім як боротися далі, вважає видання. Без майбутньої здатності захищати себе їхня країна більше не існуватиме як суверенна держава.
"Чи зможе Україна утримати хоча б поточний рівень оборони, не кажучи вже про наступ, - або ж зазнає катастрофічного прориву через брак зброї та боєприпасів - тепер залежить від Європи", - пише видання.
Bloomberg звертає увагу, що європейські лідери знали про ймовірність виходу США з конфлікту з моменту обрання Трампа. Лунали правильні слова, але дії точно не збігалися із заявами.
"Українські війська, без сумніву, перебувають у поганому становищі, але вони продовжуватимуть воювати, бо мусять. А Велика Британія, Франція, Німеччина і більшість країн Північної й Східної Європи визнають, що захист України - це значною мірою і їхній власний захист", - зазначає автор.
У цих країн є фінансові можливості, проте їм бракує промислового потенціалу, щоб заповнити порожнечу, яку залишить після себе вихід США, а також колективного відчуття нагальної потреби зробити все необхідне, щоб це виправити.
Європа має докласти зусиль, проте не зобов'язана забезпечувати все. За рік до повномасштабного вторгнення РФ Україна, пише видання, виробила військової техніки на суму близько 750 мільйонів доларів. Цього року вона має потенціал, якщо не кошти, щоб виробити військової техніки на суму близько 35 мільярдів доларів, включно з найкращою у світі індустрією безпілотників. Президент України Володимир Зеленський заявив, що 40% зброї, яка використовується на фронті, сьогодні виробляється в його країні, і ця частка продовжує зростати.
Європейські уряди й виробники озброєнь можуть зосередитися на заповненні критичних прогалин у виробництві літаків, ракет, систем протиповітряної оборони тощо, які Україна не може виробляти самостійно.
У Трампа були ресурси для посилення фінансового та військового тиску на Путіна, поки той не сів за стіл справжніх мирних переговорів; він просто вирішив їх не використовувати. Тепер настала черга Європи, підсумував автор.
Його обирав народ США.
Це не Президент України.
рудий донні друг *****
він сам так про себе сказав
До речі, теж саме відбувалось і відбувається у нас з сектою ЗЕбуїна - їм все Божа роса.
Такі люди й приводять узурпаторів до влади, а потім самі ж і страждають від цього.
Трамп стоїть на цих позиціях до сих пір і вчора заявив що ніяких санцій проти рашки він запроваджувати не збирається, тому що буде торгувати з рашистами.
А про зброю він сказав, нащо вона вам якщо йдуть мирні переговори?
Про Трампа треба забути, він нам допомагати не збирається.
Скільки можна носитись з цим рудим дідом.
Типова доля, для афериста шоумена, що називав себе, чомусь, бізьнесьМЕНОМ!?!?
Навіть не намагався. А не всі оці - путлєр його обхитрив і т.п. Трампу, його оточенню та його "ядерному" електорату абсолютно на*рати на Україну та життя українців. Це показник і їх моралі, і їх цивілізованості і їх віри в бога. Вони живуть лише вірою в долар у власній кишені та бензин по 1,5 бакси за галон.
І від цього все гостріше стоїть питання співпраці з Європою та власного ВПК. Але.....зелені, цим все сказано.
"Проблема в тому, що Захід досі не розуміє, чим для ***** вимірюється ціна війни.
Для ***** вона вимірюється не грошима і не солдатськими життями, бо ***** певнене, що й того, й іншого йому вистачить. А на життя солдатів йому взагалі глибоко начхати.
Тож, ціна війни для ***** вимірюється ВИКЛЮЧНО територіями.
Бо ***** - не просто імперське, а воно архаїчно імперське, тому і мислить саме категоріями розміру рашистської імперії.
Якщо територій під контролем рашистської пітьми стає більше - то виходить, що й війна йде успішно. Так собі вбачає *****.
І тому, до речі, воно готове вести війну довго. Час, ресурси, люди - це все не має значення. Поки вдається захоплювати території, війна для ***** виправдана і воно її продовжуватиме.
Отже, ЄДИНИЙ спосіб зробити для ***** ціну війни неприйнятною - це почати позбавляти його територій.
Тобто, простіше кажучи, надати ЗСУ ресурси, необхідні для повернення Україні суттєвих частин тих територій, які окуповані пітьмою.
Тільки це змусить ***** погодитись на припинення війни.
Але Захід цього не розуміє.
Цього не розумів Байден, цього не розуміє Тромб, цього не розуміють лідери країн Європи."
Щоб було так: когда приходим мы, русские, вам остаётся только дать всё, что мы потребуем, ведь мы это всё равно получим, так или иначе.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки.
То може розмінування Чонгару...)
бо наші генерали 4 рік війни вперто не визнають той факт що ми слабші а воюємо як сильна сторона.
тож, якщо стратегію не змінювати то поразка неминуча.
Срыгнули южноафриканский эмигрант Иблон Маск, одноизвиленный солдафон Майкл Вальс, сворачивает ********* пальто корефан Витькофф.
Даже малограмотный надзиратель концлагеря, алкаш Хегсет, подвергает сомнению гениальную сделку Трампа с изумительными парнями из Талибана и обоснованность списания в дар Талибану оружия на $30 миллиардов.
Поскольку эти очаровательные талибаны божатся, что получили всего на 1 миллиард.
"ДЛЯ ЧОГО. НАТО?",
Від кого буде захищати Трамп?
К огромному для нас сожалению, и значительно ухудшая наше положение.
Будем надеяться на то, что Европа (в ее широком смысле слова) увеличит нашу поддержку: военную, финансовую и политическую. Она может это потянуть легко, если только справится с собственными бюрократическими и политическими трудностями. Пару процентов ВВП Европы на нашу поддержку всего лишь нужно... Они бы даже не заметили...
Во время Второй Мировой одни немцы наваляли совку. Вдумайтесь, одни немцы всему совку, а тут одна росия. При наличии средств, думаю, что Украина, сможет отбиться от росии.