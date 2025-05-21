УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10748 відвідувачів онлайн
Новини допомога Україні від США Допомога Україні від Європи
8 292 56

Трамп не зміг завершити війну, бо навіть не намагався, - Bloomberg

Чому Трамп не може завершити війну в Україні

Можна бути розчарованим або стурбованим результатом телефонної розмови Дональда Трампа із Путіним, але не здивованим. Президент США не зміг покласти край війні, оскільки і не намагався.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Із першого дня Трамп зосередився на тому, щоб досягти перезавантаження відносин з Росією, що принесло б США вигоду в економічному плані. Участь США у війні була перешкодою, яку потрібно було усунути до того, як це станеться, і зробити це через мирне врегулювання, а не через відмову від України. Однак це не було вирішальним, йдеться в матеріалі.

"Це була європейська ситуація, і вона повинна була залишитися європейською. Отже, з цим розібралися, що тепер?" - цитує видання Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лекорню закликав ЄС посилити ЗСУ на тлі заяв РФ про "демілітаризацію" України: Важливо допомагати в довгостроковій перспективі

По-перше, якщо Конгрес не змусить Трампа діяти, він може залишити довгу й невдячну справу посередництва у мирному врегулюванні Папі Римському, президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану чи будь-кому іншому, хто захоче цим зайнятися. Тим часом він зможе зосередитися на зароблянні грошей.

"З точки зору Москви, усе могло завершитися навряд чи краще. Путін зробив нову розпливчасту пропозицію розпочати прямі переговори з Україною і викласти свої вимоги в меморандумі. Можна досить точно здогадатися, що саме в ньому буде, адже Кремль неодноразово озвучував свої умови миру. Тепер, коли Трамп вийшов з гри, у Путіна менше причин іти на поступки: Україна повинна буде передати не лише окуповані території, які Росія формально анексувала, а й неокуповані, відмовитися від зв’язків із НАТО і демобілізувати більшу частину своїх збройних сил", - зазначає автор.

Ось чому в українців немає іншого вибору, окрім як боротися далі, вважає видання. Без майбутньої здатності захищати себе їхня країна більше не існуватиме як суверенна держава.

Читайте також: Європі варто віднайти стійкість в умовах війни РФ проти України, - глава МЗС Греції Герапетрітіс

"Чи зможе Україна утримати хоча б поточний рівень оборони, не кажучи вже про наступ, - або ж зазнає катастрофічного прориву через брак зброї та боєприпасів - тепер залежить від Європи", - пише видання.

Bloomberg звертає увагу, що європейські лідери знали про ймовірність виходу США з конфлікту з моменту обрання Трампа. Лунали правильні слова, але дії точно не збігалися із заявами. 

"Українські війська, без сумніву, перебувають у поганому становищі, але вони продовжуватимуть воювати, бо мусять. А Велика Британія, Франція, Німеччина і більшість країн Північної й Східної Європи визнають, що захист України - це значною мірою і їхній власний захист", - зазначає автор.

У цих країн є фінансові можливості, проте їм бракує промислового потенціалу, щоб заповнити порожнечу, яку залишить після себе вихід США, а також колективного відчуття нагальної потреби зробити все необхідне, щоб це виправити.

Також читайте: Те, як завершиться війна в Україні, вплине на формування системи безпеки Європи, - глава МЗС Нідерландів Велдкамп

Європа має докласти зусиль, проте не зобов'язана забезпечувати все. За рік до повномасштабного вторгнення РФ Україна, пише видання, виробила військової техніки на суму близько 750 мільйонів доларів.  Цього року вона має потенціал, якщо не кошти, щоб виробити військової техніки на суму близько 35 мільярдів доларів, включно з найкращою у світі індустрією безпілотників. Президент України Володимир Зеленський заявив, що 40% зброї, яка використовується на фронті, сьогодні виробляється в його країні, і ця частка продовжує зростати.

Європейські уряди й виробники озброєнь можуть зосередитися на заповненні критичних прогалин у виробництві літаків, ракет, систем протиповітряної оборони тощо, які Україна не може виробляти самостійно.

У Трампа були ресурси для посилення фінансового та військового тиску на Путіна, поки той не сів за стіл справжніх мирних переговорів; він просто вирішив їх не використовувати. Тепер настала черга Європи, підсумував автор.

Читайте: Партнерам відомі "червоні лінії" України в перемовинах, - Сибіга

Автор: 

Європа (1972) США (24136) Трамп Дональд (7001)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Оце нарешті, після багатьох дипломатичних та обережних слів написали абсолютну правду. Подяка Bloomberg за прямоту.
Навіть не намагався. А не всі оці - путлєр його обхитрив і т.п. Трампу, його оточенню та його "ядерному" електорату абсолютно на*рати на Україну та життя українців. Це показник і їх моралі, і їх цивілізованості і їх віри в бога. Вони живуть лише вірою в долар у власній кишені та бензин по 1,5 бакси за галон.
І від цього все гостріше стоїть питання співпраці з Європою та власного ВПК. Але.....зелені, цим все сказано.
показати весь коментар
21.05.2025 11:30 Відповісти
+20
Це сволота, нарцис і психопат. ПАТОЛОГІЧНЕ брехло і тд. По факту як наш ЗЕ тільки гірше - ЗЕ родився в звичайні сімї і хоч десь колись бачив життя
показати весь коментар
21.05.2025 11:23 Відповісти
+14
Не просто не намагався, а ще всюди захищає та відбілює рашку. Це руде чмо діє, як йорбан в Євросоюзі. В великій сімці блокує називати рашку агресором та підтримувати Україну, пуйлу обіцяє економічну співпрацю. Щоб воно здохло.
показати весь коментар
21.05.2025 11:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це сволота, нарцис і психопат. ПАТОЛОГІЧНЕ брехло і тд. По факту як наш ЗЕ тільки гірше - ЗЕ родився в звичайні сімї і хоч десь колись бачив життя
показати весь коментар
21.05.2025 11:23 Відповісти
Це Президент США.
Його обирав народ США.
Це не Президент України.
показати весь коментар
21.05.2025 12:37 Відповісти
рудий донні не просто піZдабол
рудий донні друг *****
він сам так про себе сказав
показати весь коментар
21.05.2025 11:24 Відповісти
А пригадайте, скільки бувших "наших" з Америки захлинались в екстазі від додіка та готові були нам горло перегризти за цього уЙопка!
До речі, теж саме відбувалось і відбувається у нас з сектою ЗЕбуїна - їм все Божа роса.
Такі люди й приводять узурпаторів до влади, а потім самі ж і страждають від цього.
показати весь коментар
21.05.2025 11:39 Відповісти
Україна має оголосити недовіру до дій чинного президента США,бо ця історія не буде мати кінця.
показати весь коментар
21.05.2025 11:24 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 11:47 Відповісти
Ти про що? Яке відношення ми маємо до чужого президента? Ми його обирали?
показати весь коментар
21.05.2025 11:49 Відповісти
Власне,він лізе робити мир за рахунок української території,а його про це не просять,його просять тільки зброю,щоб забезпечити справедливий мир,а не то,що собі ******* намріяло.Дії президента США не є дружніми щодо України,про це треба голосно сказати,а не кивати гривою
показати весь коментар
21.05.2025 14:39 Відповісти
Трамп після інавгурації прямо сказав: "Україна ще в 2022 році повинна була віддати ***** все що він просив. Сильніший завжди перемагає слабшого. Як все б віддали і війни б не було."
Трамп стоїть на цих позиціях до сих пір і вчора заявив що ніяких санцій проти рашки він запроваджувати не збирається, тому що буде торгувати з рашистами.
А про зброю він сказав, нащо вона вам якщо йдуть мирні переговори?
Про Трампа треба забути, він нам допомагати не збирається.
показати весь коментар
21.05.2025 17:56 Відповісти
АФЕРИСТИ І БРЕХУНИ ВІЙНИ ПІДТРИМУЮТЬ І НА НИХ НАЖИВАЮТЬСЯ ,АЛЕ НІКОЛИ ВОНИ ЇХ НЕ ЗАКІНЧУЮТЬ...
показати весь коментар
21.05.2025 11:25 Відповісти
*****, та скажіть вже чітко - Трампон є завербованим здавна агентом рахи, як і його Мелашка.
Скільки можна носитись з цим рудим дідом.
показати весь коментар
21.05.2025 11:29 Відповісти
Сенатори США так і говорять
показати весь коментар
21.05.2025 11:30 Відповісти
Але таких мало. Якби їх була більшість, то вже організували б імпічмент.
показати весь коментар
21.05.2025 11:35 Відповісти
Спостерігаючи за діями та вчинками трампа, навіть сліпому та глухому стає зрозуміло, що якби він залишився президентом на другий термін, війна б не просто розпочалася. Трамп відкрито б підтримав "свого друга" - ху#ла.
показати весь коментар
21.05.2025 12:34 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 11:29 Відповісти
Трамп-банкрот і трппло старе, на шпагаті, а ******, тримає його руками за бейці! Ось такий Трамп-банкрот, договірник «матьорий»…
Типова доля, для афериста шоумена, що називав себе, чомусь, бізьнесьМЕНОМ!?!?
показати весь коментар
21.05.2025 11:29 Відповісти
Оце нарешті, після багатьох дипломатичних та обережних слів написали абсолютну правду. Подяка Bloomberg за прямоту.
Навіть не намагався. А не всі оці - путлєр його обхитрив і т.п. Трампу, його оточенню та його "ядерному" електорату абсолютно на*рати на Україну та життя українців. Це показник і їх моралі, і їх цивілізованості і їх віри в бога. Вони живуть лише вірою в долар у власній кишені та бензин по 1,5 бакси за галон.
І від цього все гостріше стоїть питання співпраці з Європою та власного ВПК. Але.....зелені, цим все сказано.
показати весь коментар
21.05.2025 11:30 Відповісти
Він зрозумів що від нього нічого не залежить. Але балаболіть любить.
показати весь коментар
21.05.2025 11:32 Відповісти
Не просто не намагався, а ще всюди захищає та відбілює рашку. Це руде чмо діє, як йорбан в Євросоюзі. В великій сімці блокує називати рашку агресором та підтримувати Україну, пуйлу обіцяє економічну співпрацю. Щоб воно здохло.
показати весь коментар
21.05.2025 11:32 Відповісти
@ (в перекладі):
"Проблема в тому, що Захід досі не розуміє, чим для ***** вимірюється ціна війни.
Для ***** вона вимірюється не грошима і не солдатськими життями, бо ***** певнене, що й того, й іншого йому вистачить. А на життя солдатів йому взагалі глибоко начхати.
Тож, ціна війни для ***** вимірюється ВИКЛЮЧНО територіями.
Бо ***** - не просто імперське, а воно архаїчно імперське, тому і мислить саме категоріями розміру рашистської імперії.
Якщо територій під контролем рашистської пітьми стає більше - то виходить, що й війна йде успішно. Так собі вбачає *****.
І тому, до речі, воно готове вести війну довго. Час, ресурси, люди - це все не має значення. Поки вдається захоплювати території, війна для ***** виправдана і воно її продовжуватиме.
Отже, ЄДИНИЙ спосіб зробити для ***** ціну війни неприйнятною - це почати позбавляти його територій.
Тобто, простіше кажучи, надати ЗСУ ресурси, необхідні для повернення Україні суттєвих частин тих територій, які окуповані пітьмою.
Тільки це змусить ***** погодитись на припинення війни.
Але Захід цього не розуміє.
Цього не розумів Байден, цього не розуміє Тромб, цього не розуміють лідери країн Європи."
показати весь коментар
21.05.2025 11:32 Відповісти
Не тільки території, ще так званий "образ сили".
Щоб було так: когда приходим мы, русские, вам остаётся только дать всё, что мы потребуем, ведь мы это всё равно получим, так или иначе.
показати весь коментар
21.05.2025 12:55 Відповісти
Ну що вдієш, треба ще повоювати, поки вони поторгуються та пісюнами поміряються. Ви не переживайте, зброю потроху даватимуть, так що воювати можна буде.
показати весь коментар
21.05.2025 11:33 Відповісти
Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки.
показати весь коментар
21.05.2025 11:36 Відповісти
Усі, крім українського народу отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада - грабунок країни.
показати весь коментар
21.05.2025 11:45 Відповісти
Але ж розумний нарід саме це бажав, коли у 2019 сходив на президентські а потім і на парламентські вибори. Інша справа, що нарід настільки розумний наскільки і красивий.
показати весь коментар
21.05.2025 14:03 Відповісти
Лохторат вже 30 років маніпулується олігархами через ЗМІ та інфлюенсерів.
показати весь коментар
21.05.2025 15:37 Відповісти
Умисне відключення нарідом свого розуму не може слугувати для нього виправданням
показати весь коментар
21.05.2025 17:56 Відповісти
А я і не виправдовую. Народ заслуговує на той уряд, що має.
показати весь коментар
21.05.2025 18:18 Відповісти
"А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території."

То може розмінування Чонгару...)
показати весь коментар
21.05.2025 11:46 Відповісти
Цей барига нацистам і газові камери б продавав, щоб лишній долар заробити
показати весь коментар
21.05.2025 11:39 Відповісти
4 місяці переживав з пустого в порожнє цілий президент наймогутнішої колись держави світу...
показати весь коментар
21.05.2025 11:42 Відповісти
отже те, про що багато говорилося схоже на правду: на трумпа реально насцяли московитські повії, але, судячи з усього не прості, а ... малолітні.
показати весь коментар
21.05.2025 11:43 Відповісти
Ох і мразота цей Трамп, просто немає цензурних слів. Набираємось витримки та чекаємо коли він здохне, або його посадять, або вб'ють. Колись це свято прийде до всіх добрих людей всього світу.
показати весь коментар
21.05.2025 11:49 Відповісти
воно тільки язиком ляпає, ідіот
показати весь коментар
21.05.2025 11:49 Відповісти
якби менше наші генерали сточували в дурнуватих наступах піхоту то були б люди і на оборону і на латання дірок і на контрнаступи.
бо наші генерали 4 рік війни вперто не визнають той факт що ми слабші а воюємо як сильна сторона.
тож, якщо стратегію не змінювати то поразка неминуча.
показати весь коментар
21.05.2025 11:50 Відповісти
"дурнуваті наступи" звільнили 8% України. Це площа еквівалентна всій окупованій за 2014-2021 території. Ви не "воюєте як сильна сторона", ви брякаєте на теми, в яких дупля не відбиваєте.
показати весь коментар
21.05.2025 11:58 Відповісти
Звільняли коли Головкомом ЗСУ був В.Ф.Залужний.
показати весь коментар
21.05.2025 12:41 Відповісти
Боневтік Янелохович вже закінчив війну у своїй голові ще у 2019 році.
показати весь коментар
21.05.2025 11:52 Відповісти
Правокуколд збрехав? Не може бути! Це все соросятинська пропаганда!
показати весь коментар
21.05.2025 11:55 Відповісти
75% українців під час виборів підтримували Трампона, а не Сонного Джо
показати весь коментар
21.05.2025 11:55 Відповісти
люди перестали мозгами на выборах вообще шевелить, "бараны в смартфоне", по другому тяжело их назвать
показати весь коментар
21.05.2025 11:56 Відповісти
У пистолетного Дони (Gun Dony) идет война тараканов левого полушария с тараканами правого полушария - ему не политики вообще!
показати весь коментар
21.05.2025 12:06 Відповісти
багато грошей у московії , але шоб поставити до влади консерваторів на чолі з напівдурнем ,треба мати розум у контрозвідки ,не такий як і Буданова чи Баканова ...здається шо у кремлівських баштах засіли етнічні українці ...
показати весь коментар
21.05.2025 12:08 Відповісти
і навпаки в український ОПі , етнічні кацапи ...фсб
показати весь коментар
21.05.2025 12:13 Відповісти
Тампон промосковское обосцанное чмо. Он изначально был за московию и сейчас таким остается. Но хло тампона очень разочаровал и подвел, когда московия обгадилась в Украине.
показати весь коментар
21.05.2025 12:18 Відповісти
В Україні - нарцис-курдупель, в США-нарцис-годзілла! Результати одинакові.Ніякі...
показати весь коментар
21.05.2025 12:18 Відповісти
Конгрес! Бери Трампушку за рижі пасма і застав працювати на благо США та світу! Не хоче? Жени приблуду геть...
показати весь коментар
21.05.2025 12:21 Відповісти
Україна виграла цю війну і доведе її до кінця звільнивши усі свої території, ніяких переговорів з кацапстанцями не потрібно було і вести!
показати весь коментар
21.05.2025 12:29 Відповісти
Подельники Трампа бегут как крысы с корабля.
Срыгнули южноафриканский эмигрант Иблон Маск, одноизвиленный солдафон Майкл Вальс, сворачивает ********* пальто корефан Витькофф.
Даже малограмотный надзиратель концлагеря, алкаш Хегсет, подвергает сомнению гениальную сделку Трампа с изумительными парнями из Талибана и обоснованность списания в дар Талибану оружия на $30 миллиардов.
Поскольку эти очаровательные талибаны божатся, что получили всего на 1 миллиард.
показати весь коментар
21.05.2025 12:31 Відповісти
В світі з'явилось ***** №2.В них кохання!
показати весь коментар
21.05.2025 12:37 Відповісти
Трамп - це такий же Рюрік, як і Путін. В цих старих маразматіках є місія, причому захапати чужі землі є у обох.
показати весь коментар
21.05.2025 12:51 Відповісти
Ще раз кажу, вони ідуть до сценарію "Падіння імперії"
показати весь коментар
21.05.2025 12:54 Відповісти
Скоро внесуть Трампа до розстрільного списку "Миротворця"
показати весь коментар
21.05.2025 13:34 Відповісти
У Європи повинно винукнути питання
"ДЛЯ ЧОГО. НАТО?",
Від кого буде захищати Трамп?
показати весь коментар
21.05.2025 14:54 Відповісти
США начинают становится Китаем в этой войне...
К огромному для нас сожалению, и значительно ухудшая наше положение.
Будем надеяться на то, что Европа (в ее широком смысле слова) увеличит нашу поддержку: военную, финансовую и политическую. Она может это потянуть легко, если только справится с собственными бюрократическими и политическими трудностями. Пару процентов ВВП Европы на нашу поддержку всего лишь нужно... Они бы даже не заметили...
Во время Второй Мировой одни немцы наваляли совку. Вдумайтесь, одни немцы всему совку, а тут одна росия. При наличии средств, думаю, что Украина, сможет отбиться от росии.
показати весь коментар
21.05.2025 18:48 Відповісти
 
 