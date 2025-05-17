Лекорню закликав ЄС посилити ЗСУ на тлі заяв РФ про "демілітаризацію" України: Важливо допомагати в довгостроковій перспективі
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Європі надзвичайно важливо посилити українську армію в середній та довгостроковій перспективі, особливо на тлі заяв Росії щодо необхідності "демілітаризації" України.
Про це французький міністр сказав за підсумками зустрічі з колегами з Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, що відбулася в Римі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Лекорню зазначив, що Європа приділяє багато часу плануванню подальших дій в Україні, але існує велика невизначеність, чи погодиться РФ на припинення вогню.
За словами французького міністра, необхідно скласти чіткий план допомоги та посилення ЗСУ в довгостроковій перспективі.
"Як ви знаєте, серед вимог Росії є, по суті, форма демілітаризації України, яка, очевидно, є частиною дискусій, що ведуться Москвою. Тому для нас важливо не тільки продовжувати допомагати Україні в короткостроковій перспективі, а й робити це в середньо- та довгостроковій перспективі",- сказав Лекорню.
Міністр додав, що така допомога вимагає мобілізації всіх можливих фінансових інструментів. Зокрема, за його словами, йдеться про об’єднання зусиль не лише на рівні країн, а також із залученням можливостей ЄС.
"Європейський Союз, який брав участь у наших обговореннях, також повинен подумати над тим, як підтримати ці зусилля з відновлення української армії. Сьогодні їх здійснюють держави. Але в довгостроковій перспективі, ми повинні мати взаємодоповнюваність між нашими союзами та державами-членами", - міністр збройних сил Франції.
