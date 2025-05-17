РУС
Лекорню призвал ЕС усилить ВСУ на фоне заявлений РФ о "демилитаризации" Украины: Важно помогать в долгосрочной перспективе

Лекорню призывает страны ЕС увеличить помощь Украине

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Европе чрезвычайно важно усилить украинскую армию в средней и долгосрочной перспективе, особенно на фоне заявлений России о необходимости "демилитаризации" Украины.

Об этом французский министр сказал по итогам встречи с коллегами из Германии, Италии, Польши и Великобритании, состоявшейся в Риме, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Лекорню отметил, что Европа уделяет много времени планированию дальнейших действий в Украине, но существует большая неопределенность, согласится ли РФ на прекращение огня.

По словам французского министра, необходимо составить четкий план помощи и усиления ВСУ в долгосрочной перспективе.

"Как вы знаете, среди требований России есть, по сути, форма демилитаризации Украины, которая, очевидно, является частью дискуссий, которые ведутся Москвой. Поэтому для нас важно не только продолжать помогать Украине в краткосрочной перспективе, но и делать это в средне- и долгосрочной перспективе",- сказал Лекорню.

Читайте также: Великобритания и Франция стремятся укрепить позицию Украины на переговорах, - Bloomberg

Министр добавил, что такая помощь требует мобилизации всех возможных финансовых инструментов. В частности, по его словам, речь идет об объединении усилий не только на уровне стран, а также с привлечением возможностей ЕС.

"Европейский Союз, который участвовал в наших обсуждениях, также должен подумать над тем, как поддержать эти усилия по восстановлению украинской армии. Сегодня их осуществляют государства. Но в долгосрочной перспективе, мы должны иметь взаимодополняемость между нашими союзами и государствами-членами", - сказал министр вооруженных сил Франции.

Читайте также: Первая гарантия безопасности - это поддержка украинской армии, - Лекорню

Себастьєн.
17.05.2025 01:44 Ответить
В Україні мають працювати евррпейські лікарі у кожний лікарні і на фронті. Це надасть досвід у ******** війні і інформаційність на Заході.
17.05.2025 04:44 Ответить
Оксана Корчинська

2 дн. ·

Перше , що повторюють ВСІ військові і цивільні офтальмологи , при використанні захисних тактичних окулярів і масок , кількість важких поранень очей знизилась би на 90%!

Приблизно кожен десятий поранений має травму ока.

Нагадуємо , ризик збільшення таких поранень виникає за умов відсутності тактичних окулярів.

На превеликий жаль , до 50% поранень ока є проникними, які призводять до ускладнень та втрати зору.
17.05.2025 04:45 Ответить
Сергей Карпенко- Daniil Lisovyi .лять ...посмотри на любое фото солдат США в Ираке/Афганистане...70% в очках.....ибо если без них то хер тебе а не компенсация
Ігор Тіщенк- Сергей Карпенко так само за відсутності захисного шолома у зоні БД.
17.05.2025 04:49 Ответить
шо вам не до сну?
17.05.2025 05:15 Ответить
 
 