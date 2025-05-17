Лекорню призвал ЕС усилить ВСУ на фоне заявлений РФ о "демилитаризации" Украины: Важно помогать в долгосрочной перспективе

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Европе чрезвычайно важно усилить украинскую армию в средней и долгосрочной перспективе, особенно на фоне заявлений России о необходимости "демилитаризации" Украины.

Об этом французский министр сказал по итогам встречи с коллегами из Германии, Италии, Польши и Великобритании, состоявшейся в Риме.

Лекорню отметил, что Европа уделяет много времени планированию дальнейших действий в Украине, но существует большая неопределенность, согласится ли РФ на прекращение огня.

По словам французского министра, необходимо составить четкий план помощи и усиления ВСУ в долгосрочной перспективе.

"Как вы знаете, среди требований России есть, по сути, форма демилитаризации Украины, которая, очевидно, является частью дискуссий, которые ведутся Москвой. Поэтому для нас важно не только продолжать помогать Украине в краткосрочной перспективе, но и делать это в средне- и долгосрочной перспективе",- сказал Лекорню.

Министр добавил, что такая помощь требует мобилизации всех возможных финансовых инструментов. В частности, по его словам, речь идет об объединении усилий не только на уровне стран, а также с привлечением возможностей ЕС.

"Европейский Союз, который участвовал в наших обсуждениях, также должен подумать над тем, как поддержать эти усилия по восстановлению украинской армии. Сегодня их осуществляют государства. Но в долгосрочной перспективе, мы должны иметь взаимодополняемость между нашими союзами и государствами-членами", - сказал министр вооруженных сил Франции.

