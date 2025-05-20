УКР
Партнерам відомі "червоні лінії" України в перемовинах, - Сибіга

Сибіга каже, що партнери знають червоні лінії України

Партнерам України добре відомі, які "червоні лінії" є в Києва у перемовинах про мирне врегулювання у війні проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту в Брюссель, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання про те, чи чинять США тиск на Україну або схиляють його до неприйнятних компромісів з РФ для прискорення мирних перемовин, Сибіга зауважив, що "не уявляє, як це може відбутися".

"Наші партнери чітко знають ті "червоні лінії", ті фундаментальні речі, на яких наполягає українська сторона. Ми ніколи не визнаємо території, які на сьогодні є тимчасово окупованими Росією. Ніколи не буде такого визнання. Ми не визнаємо жодного обмеження для української армії. Не буде жодного обмеження для зовнішньої політики України щодо вибору тих чи інших альянсів",- заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Міністр зазначив, що з боку європейських союзників і не лише них, Україна відчуває чітку підтримку своєї позиції.

"Жодних компромісів коштом українського суверенітету, чи української територіальної цілісності",- наголосив Сибіга.

20.05.2025 21:26 Відповісти
Сабіга , нехай віддають Кубань
Кацапи говорять, що де русский язик , то то їх земля. УКРАЇНЦІ МАЮТЬ говорити - де сало там і Україна. І зробити фестивалі сала по всьому світу

Де Сало, там і Україна !!! https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
20.05.2025 21:28 Відповісти
сільно бухающая шмара, казала про борщ.
мабуть, про сало забула.
20.05.2025 21:51 Відповісти
Та їй взагалі треба язика відірвати
20.05.2025 21:53 Відповісти
Території і величина армії це зрозуміло, а відмова від поступки щодо НАТО, в яке Україну і так не беруть - по-факту означає жодних поступок і війна до перемоги. Те ж саме кажуть і в кремлі.
20.05.2025 21:41 Відповісти
а, українцям?
будь яка бумажка, що підписана в умовах щоденної втрати територій, це капітуляція!!!!!!!
20.05.2025 21:50 Відповісти
так партнери, як з'ясувалося, до переговорів не допущени.
20.05.2025 23:43 Відповісти
21.05.2025 08:35 Відповісти
 
 