Партнерам відомі "червоні лінії" України в перемовинах, - Сибіга
Партнерам України добре відомі, які "червоні лінії" є в Києва у перемовинах про мирне врегулювання у війні проти Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту в Брюссель, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання про те, чи чинять США тиск на Україну або схиляють його до неприйнятних компромісів з РФ для прискорення мирних перемовин, Сибіга зауважив, що "не уявляє, як це може відбутися".
"Наші партнери чітко знають ті "червоні лінії", ті фундаментальні речі, на яких наполягає українська сторона. Ми ніколи не визнаємо території, які на сьогодні є тимчасово окупованими Росією. Ніколи не буде такого визнання. Ми не визнаємо жодного обмеження для української армії. Не буде жодного обмеження для зовнішньої політики України щодо вибору тих чи інших альянсів",- заявив очільник зовнішньополітичного відомства.
Міністр зазначив, що з боку європейських союзників і не лише них, Україна відчуває чітку підтримку своєї позиції.
"Жодних компромісів коштом українського суверенітету, чи української територіальної цілісності",- наголосив Сибіга.
Кацапи говорять, що де русский язик , то то їх земля. УКРАЇНЦІ МАЮТЬ говорити - де сало там і Україна. І зробити фестивалі сала по всьому світу
Де Сало, там і Україна !!! https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
мабуть, про сало забула.
будь яка бумажка, що підписана в умовах щоденної втрати територій, це капітуляція!!!!!!!