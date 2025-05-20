Сибіга: Україна зацікавлена у прямій зустрічі Зеленського з Путіним

Україна прагне, щоб наступна зустріч із Росією відбулася на рівні лідерів.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми зацікавлені у прямій зустрічі президента Зеленського з Путіним. Цю позицію знають наші союзники, цю позицію президент Зеленський обговорив з президентом Трампом. Ми знаємо, що у Росії є одна людина, яка може завершити війну", - наголосив Сибіга.

Він зазначив, що Україна залишається відданою мирним зусиллям, про що свідчать, зокрема, переговори в Туреччині. Серед можливих майданчиків для зустрічі міністр назвав Ватикан, зокрема з огляду на пропозицію Папи Римського Лева XIV.

Крім того, Сибіга повідомив про активізацію процесу запровадження нових санкцій проти РФ. "Санкції мають не просто прийняти, вони мають бути болючими. Ми також маємо працювати над вторинними санкціями, вони мають бути дієвими. Я сьогодні відчув готовність Євросоюзу застосовувати ці санкції", - заявив він.

