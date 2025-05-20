УКР
Сибіга: Україна зацікавлена у прямій зустрічі Зеленського з Путіним

Андрій Сибіга

Україна прагне, щоб наступна зустріч із Росією відбулася на рівні лідерів.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми зацікавлені у прямій зустрічі президента Зеленського з Путіним. Цю позицію знають наші союзники, цю позицію президент Зеленський обговорив з президентом Трампом. Ми знаємо, що у Росії є одна людина, яка може завершити війну", - наголосив Сибіга.

Він зазначив, що Україна залишається відданою мирним зусиллям, про що свідчать, зокрема, переговори в Туреччині. Серед можливих майданчиків для зустрічі міністр назвав Ватикан, зокрема з огляду на пропозицію Папи Римського Лева XIV.

Крім того, Сибіга повідомив про активізацію процесу запровадження нових санкцій проти РФ. "Санкції мають не просто прийняти, вони мають бути болючими. Ми також маємо працювати над вторинними санкціями, вони мають бути дієвими. Я сьогодні відчув готовність Євросоюзу застосовувати ці санкції", - заявив він.

Зеленський Володимир (25253) путін володимир (24681) Сибіга Андрій (622)
+9
Україна зацікавлена, що би і Зеленський, і Уйло, ОБА ПІЙШЛИ ГЕТЬ!
показати весь коментар
20.05.2025 17:25 Відповісти
+8
Він каже що є надія, що наш потужний дипломат, майже без досвіду, зможе вплинути на чекіста з 50-річним досвідом розведення лохів? Авжеж я в це вірю. І в домових вірю, у русалок.
показати весь коментар
20.05.2025 17:32 Відповісти
+7
Там у Лідора всіх Зелених є спеціальний указ, яким заборонено перемовини з путлом. Це, якщо Сибіга не в тємє. https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249
показати весь коментар
20.05.2025 17:29 Відповісти
***** ніколи не піде на прямі перемовини з ним.
показати весь коментар
20.05.2025 17:23 Відповісти
Одноіменні заряди **************
показати весь коментар
20.05.2025 18:05 Відповісти
То не Україна зацікавлена, а твої хозяї з юдотатарськой мафії, що грабує Україну разом з олігархами. Щоб безкарно здриснути була можливість з награбованим.
показати весь коментар
20.05.2025 17:24 Відповісти
Україна зацікавлена, що би і Зеленський, і Уйло, ОБА ПІЙШЛИ ГЕТЬ!
показати весь коментар
20.05.2025 17:25 Відповісти
Ну це Ви дуже м"яко кажете
показати весь коментар
20.05.2025 18:07 Відповісти
я би сказав, але тут модер шалений, на всю голову...
показати весь коментар
20.05.2025 18:32 Відповісти
Там у Лідора всіх Зелених є спеціальний указ, яким заборонено перемовини з путлом. Це, якщо Сибіга не в тємє. https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249
показати весь коментар
20.05.2025 17:29 Відповісти
Він каже що є надія, що наш потужний дипломат, майже без досвіду, зможе вплинути на чекіста з 50-річним досвідом розведення лохів? Авжеж я в це вірю. І в домових вірю, у русалок.
показати весь коментар
20.05.2025 17:32 Відповісти
А як же зєлін указ від 30 вересня 2022 року ,яким він заборонив сам собі вести переговори з путлєром ? Ілі ета что-то другоє ?
показати весь коментар
20.05.2025 17:34 Відповісти
піаністу все кортить в дупу, чі в душу ***** зазирнути. Займись країною, телепень !
показати весь коментар
20.05.2025 17:38 Відповісти
Для цього треба мати розум і досвід, але де ж його візьмеш...
показати весь коментар
20.05.2025 19:05 Відповісти
нууу....
як що, зе!гундос задушить плєшивого, то добре.
але, як же заїбали зелені дегенерати.
на кого це розраховано?
на поціновувачів марафону?
яка мета зустрічі? знову очко?
показати весь коментар
20.05.2025 17:38 Відповісти
Мета зустрічі-емітація буремної діяльності. Начебто вони проти, а на самому ділі за, про що кажуть не слова, а дії- корупція, шкідництво, розпродаж країни і безглузді накази на фронті що приводить до не виправдених втрат.
показати весь коментар
20.05.2025 19:06 Відповісти
Хіба що щоб його вбити при зустрічі
показати весь коментар
20.05.2025 17:39 Відповісти
У нелоха дипломатія рівня (мене звати вова,my name is Vova).Всі інші фрази непередбачувані навіть самим нелохом.Це *** цирк.Коли голосували за нього в 2019р,я не міг зрозуміти,як це малоумне буде спілківатися з іншими представниками держав.
показати весь коментар
20.05.2025 17:40 Відповісти
Це потрібно бути таким конченим щоб вірити що з ****** можна домовитись? Поїж краще гівна
показати весь коментар
20.05.2025 17:42 Відповісти
По перше - вже зустрічались, по друге - велика вірогідність, що проковтне *****ло з кресленням на лобі КГБ пионера в зелених шортах з кресленням КВН.
показати весь коментар
20.05.2025 17:43 Відповісти
Ніколи не буде розмови між кгбістом і нарком,причина-нарк не той рівень!!!
показати весь коментар
20.05.2025 17:49 Відповісти
Не дарма записочку через Мединського передав.
показати весь коментар
20.05.2025 18:08 Відповісти
Черговий пАтужний пук...
показати весь коментар
20.05.2025 18:09 Відповісти
Так Зеленський маленький, а Путін старий! Як же вони будуть битись?
показати весь коментар
20.05.2025 18:27 Відповісти
главное,чтобы на встрече присутствовал рояль.
показати весь коментар
20.05.2025 18:30 Відповісти
Цей поц і його сутенери з ОПи питали думку українців з цього приводу?
Не пам'ятаю такого.
показати весь коментар
20.05.2025 18:48 Відповісти
Та то таке, хоч би гірше не стало...
показати весь коментар
20.05.2025 19:03 Відповісти
Він наївний, або, скоріш за все, звичайний придводний підлабузник, який вірить у силу магічних чар очей, свого патрона, а також про його харизму переконувати свого візаві, особливо такого, як кремлівський упир.
показати весь коментар
20.05.2025 20:00 Відповісти
Трамп ублажає *****, а Зеля ублажає Трампа. Трамп поняв шо лишній і спетляв.
показати весь коментар
21.05.2025 00:32 Відповісти
 
 