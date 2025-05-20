Україна закликала G-7 знизити ліміт ціни на російську нафту до $30 за барель. Євросоюз поки що пропонує $50

Україна вдячна ЄС за схвалення 17-го пакету санкцій проти РФ, проте пропонує посилити тиск на агресора, знизивши до $30 за барель граничну ціну на російську нафту, вище якої західним компаніям забороняється надавати послуги для її експорту.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у Брюсселі, передає Укрінформ.

Сибіга подякував за 17-й пакет санкцій ЄС, який було схвалено 20 травня, але закликав піти далі цього пакету та підвищити ціну за російську агресію, запровадивши обмеження ціни на російську нафту на рівні не вище $30 за барель.

Міністр додав, що також потрібні нові санкції щодо російської банківської інфраструктури, включаючи Центробанк РФ.

За його словами, такі сильні кроки потрібні зараз, щоб продовжувати чинити тиск на Росію, аби вона завершила цю війну.

"Тому так важливо мати цю повну дипломатичну мобілізацію – для стримування російської агресії і відновлення миру", – наголосив очільник МЗС України.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс раніше заявив, що Євросоюз запропонує країнам "Великої сімки" (G7) знизити граничну ціну на російську нафту, вище якої західним компаніям забороняється надавати послуги для її експорту.

Він не уточнив, наскільки саме ЄС хотів би знизити граничну ціну. Однак, за даними агентства Reuters, Євросоюз запропонує зменшити її із нинішніх $60 до $50 за барель.

Однак через падіння світових цін середня ціна російських сортів нафти Urals та ESPO на початку травня знижувалася до $49 за барель.

Через падіння цін на енергоносії, які забезпечують третину доходів федерального бюджету Росії, російський уряд підвищив прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 3,8 трильйона рублів ($46,5 млрд за поточним курсом) або 1,7% ВВП, що втричі більше затвердженого раніше показника (1,2 трлн рублів, або 0,5% ВВП).

Нагадаємо, країни G7 домовилися про обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель у грудні 2022 року. Західним компаням забороняється надавати будь-які послуги для її транспортування, вона продається за вищою за цей ліміт ціною.

Цей обмеження мало зменшити доходи Росії від експорту енергоносіїв, водночас запобігаючи різкому падінню постачання нафти на світовий ринок.

Однак Росія успішно навчилася обходити обмеження цін G7 за допомогою "тіньового флоту" танкерів, які не отримують послуг від західних компаній, а російська нафта Urals більшу частину часу торгувалася вище граничної ціни.