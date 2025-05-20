Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Росії: До списку увійшли 189 танкерів та "Сургутнєфтєгаз" (оновлено)

Європейський Союз схвалив новий, вже сімнадцятий, пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

Про це повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас у соцмережі Х.

За її словами, обмеження вдарять по майже 200 кораблів "тіньового флоту" Росії.

"Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. Проти Росії готуються додаткові санкції. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", – наголосила європейська дипломатка.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, загалом 17-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії передбачає запровадження обмежувальних заходів щодо 189 танкерів "тіньового флоту" РФ. Після цього загальна кількість причетних до перевезення російської нафти танкерів, що потрапили під санкції ЄС, досягла 342.

Крім того, ЄС запровадив індивідуальні санкції (заморожування активів та заборону на надання коштів), спрямовані на екосистему тіньового флоту, а саме на суб'єктів, які сприяють функціонуванню тіньового флоту.

"Ці заходи стосуються судноплавних компаній, відповідальних за транспортування сирої нафти та нафтопродуктів морем та займаються небезпечною практикою на морі під час транспортування російської нафти, включаючи суб'єкти з ОАЕ, Туреччини та Гонконгу. До списку також входить один важливий страховик російської нафтогазової галузі", – зазначається у повідомленні.

Крім того, ЄС також запроваджує обмежувальні заходи щодо "Сургутнєфтєгазу", великої російської нафтової компанії.

До санкційного списку ЄС також внесли понад 45 російських компаній та фізичних осіб, які постачають російській армії безпілотники, зброю, боєприпаси, військову техніку, критично важливі компоненти та логістичну підтримку.

Крім того, ЄС додав 31 нову організацію до переліку осіб, на яких поширюються жорсткіші експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного використання, через їхню підтримку військово-промислового комплексу Росії.

"Деякі з цих суб'єктів розташовані в третіх країнах (Сербія, ОАЕи, Туреччина, В'єтнам та Узбекистан) та були причетні до обходу експортних обмежень, зокрема на безпілотні літальні апарати (БПЛА) або верстати з числовим програмним керуванням", – зазначається у повідомленні.

ЄС також запровадив подальші обмеження на експорт товарів, що сприяють військовому та технологічному розвитку Росії, розвитку її оборонного та безпекового сектору, розробці або виробництву її військових систем, включаючи хімічні прекурсори енергетичних матеріалів та запасні частини для верстатів.

Як повідомлялося, посли країн Європейського Союзу 14 травня схвалили 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Санкції охоплюють, зокрема, "тіньовий флот" Росії – під обмеження потрапили майже 200 суден, включно з нафтовими танкерами.

Також ЄС схвалив введення санкцій проти близько 30 нових компаній, причетних до обходу санкцій (особливо щодо товарів подвійного призначення).

Євросоюз схвалив також 75 нових індивідуальних санкцій проти фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з військово-промисловим комплексом РФ.