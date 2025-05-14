Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Що вони передбачають (оновлено)

Посли країн Європейського Союзу 14 травня схвалили 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі X.

"Посли країн Євросоюзу щойно дали "зелене світло" 17-му пакету санкцій проти Росії", – зазначив він.

Водночас, за його словами, паралельно посли ЄС також схвалили додаткові санкції проти РФ за "порушення прав людини, гібридне втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї".

За даними Європейської правди, санкції охоплюють, зокрема, "тіньовий флот" Росії. Так, під обмеження потрапили майже 200 суден, включно з нафтовими танкерами.

Також ЄС схвалив введення санкцій проти близько 30 нових компаній, причетних до обходу санкцій (особливо щодо товарів подвійного призначення).

За словами дипломата однієї з країн блоку, Євросоюз схвалив також 75 нових індивідуальних санкцій проти фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з військово-промисловим комплексом РФ.

Пізніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила схвалення нових санкцій проти Москви.

"Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій, що застосовуються на полі бою. І ми додали у список ще 189 суден "тіньового флоту", щоб вдарити по енергетичному експорту Росії. Ця війна має завершитись, Ми продовжимо підтримувати високий тиск на Кремль", – наголосила вона у соцмережі X.

Новий пакет санкцій проти Росії мають затвердити під час Ради ЄС у закордонних справах 20 травня.

Як повідомлялося, Євросоюз готується застосувати контроль за рухом капіталу та мита проти Росії, якщо Угорщина вирішить заблокувати продовження антиросійських економічних санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на війну в Україні.