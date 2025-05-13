ЄС може запровадити мита проти Росії у разі вето Угорщини на санкції, – FT

Європейський Союз готується застосувати контроль за рухом капіталу та мита проти Росії, якщо Угорщина вирішить заблокувати продовження антиросійських економічних санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на війну в Україні.

Про це пише Financial Times із посиланням на пʼятьох обізнаних посадовців, передає Forbes.

За даними видання, Європейська комісія повідомила столиці держав, що значну частину санкцій, включаючи заморожені російські державні активи на суму 200 млрд євро, може бути переведено на іншу правову основу, щоб обійти вето Будапешта.

Підготовка почалася на тлі обіцянок ЄС продовжувати чинити економічний тиск на Москву і дипломатичних зусиль змусити Росію погодитись на запропоноване припинення вогню та прямі мирні переговори з Україною.

Утім Угорщина пригрозила накласти вето на продовження економічних обмежень, які можуть закінчитися наприкінці липня, якщо всі 27 держав-членів не погодяться продовжити їх ще на пів року.

Обхідні шляхи, що розглядаються, вимагатимуть підтримки лише більшості країн ЄС для продовження санкцій. Контроль за рухом капіталу, який запобігатиме припливу коштів до Росії, і торгові заходи, такі як мита, є двома варіантами, які були згадані Єврокомісією в останні тижні, заявили співрозмовники видання.

Попередні ідеї включали двосторонні національні заходи, які б дозволили таким країнам, як Бельгія, де заморожена більша частина російських активів у розмірі 200 млрд євро, заборонити репатріацію російських активів.

"Ми всі зосереджені на плані А", – сказав один із посадовців. "Але ведуться обговорення щодо правової основи альтернативних варіантів".

Будапешт не висунув серйозних заперечень щодо нового пакету санкцій проти Москви, який обговорювався на зустрічі всіх 27 послів 12 травня, за словами трьох дипломатів.

Як повідомлялося, 6 травня представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії, а також на так званому "тіньовому флоті" Москви. Його можуть ухвалити 20 травня.

За даними ЗМІ, цього разу Угорщина не має наміру блокувати його ухвалення, оскільки він спрямований, переважно, проти окремих юридичних осіб.