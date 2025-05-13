БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
903 1

ЄС може запровадити мита проти Росії у разі вето Угорщини на санкції, – FT

Санкції ЄС проти РФ

Європейський Союз готується застосувати контроль за рухом капіталу та мита проти Росії, якщо Угорщина вирішить заблокувати продовження антиросійських економічних санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на війну в Україні.

Про це пише Financial Times із посиланням на пʼятьох обізнаних посадовців, передає Forbes.

За даними видання, Європейська комісія повідомила столиці держав, що значну частину санкцій, включаючи заморожені російські державні активи на суму 200 млрд євро, може бути переведено на іншу правову основу, щоб обійти вето Будапешта.

Підготовка почалася на тлі обіцянок ЄС продовжувати чинити економічний тиск на Москву і дипломатичних зусиль змусити Росію погодитись на запропоноване припинення вогню та прямі мирні переговори з Україною.

Утім Угорщина пригрозила накласти вето на продовження економічних обмежень, які можуть закінчитися наприкінці липня, якщо всі 27 держав-членів не погодяться продовжити їх ще на пів року.

Читайте також: Угорщина хоче врятувати від санкцій дочірню компанію "Лукойла", – ЗМІ

Обхідні шляхи, що розглядаються, вимагатимуть підтримки лише більшості країн ЄС для продовження санкцій. Контроль за рухом капіталу, який запобігатиме припливу коштів до Росії, і торгові заходи, такі як мита, є двома варіантами, які були згадані Єврокомісією в останні тижні, заявили співрозмовники видання.

Попередні ідеї включали двосторонні національні заходи, які б дозволили таким країнам, як Бельгія, де заморожена більша частина російських активів у розмірі 200 млрд євро, заборонити репатріацію російських активів.

"Ми всі зосереджені на плані А", – сказав один із посадовців. "Але ведуться обговорення щодо правової основи альтернативних варіантів".

Будапешт не висунув серйозних заперечень щодо нового пакету санкцій проти Москви, який обговорювався на зустрічі всіх 27 послів 12 травня, за словами трьох дипломатів. 

Як повідомлялося, 6 травня представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії, а також на так званому "тіньовому флоті" Москви. Його можуть ухвалити 20 травня.

За даними ЗМІ, цього разу Угорщина не має наміру блокувати його ухвалення, оскільки він спрямований, переважно, проти окремих юридичних осіб.

Автор: 

мито (870) росія (14906) санкції (4661) Євросоюз (5338)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно пора изменить правила голосования в ЕС и НАТО и вместо консенсуса сделать принятие решения квалифицированным большинством в 2/3 голосов. А если поганая Венгрия и Словакия не согласны-выпихнуть их из НАТО и ЕС поганой метлой
показати весь коментар
13.05.2025 16:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 