Угорщина хоче врятувати від санкцій дочірню компанію "Лукойла", – ЗМІ

Угорщина не перешкоджатиме ухваленню 17-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, але намагається "врятувати" компанію-партнера російського "Лукойла".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає Європейська правда.

За даними з кулуарів, Угорщина загалом готова підтримати санкційний пакет, проте спробує добитися невключення у нього однієї компанії.

Йдеться про зареєстровану у Дубаї Litasco – дочірню компанію російського енергетичного гіганта "Лукойл". Її хочуть включити до санкційних списків через те, що вона "уможливила закупівлю численних суден, що входять до так званого "тіньового флоту".

Окрім того, між посадовцями Європи тривають дискусії, чи бити санкціями по шести китайських компаніях – щоб не надто образити Пекін у ситуації, коли між Європою і Китаєм зберігається активна торгівля.

Йдеться, зокрема, про Poly Technologies, яка продавала компоненти для російських військових гелікоптерів, та Skywalker Technology, що залучена у виробництво російських БПЛА "Гербера" – "фальшивок" без вибухівки, якими відволікають ресурси української ППО під час повітряних атак ударними безпілотниками.

Як повідомлялося, 6 травня представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії, а також на так званому "тіньовому флоті" Москви. Його можуть ухвалити 20 травня.

За даними ЗМІ, цього разу Угорщина не має наміру блокувати його ухвалення, оскільки він спрямований, переважно, проти окремих юридичних осіб.