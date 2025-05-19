Євросоюз спільно із США почали готувати 18-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз почав готувати 18-й пакет санкцій проти Росії у координації з американськими партнерами.

Про це під час брифінгу повідомив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає Укрінформ.

"Готується 18-й пакет. Це є результатом заяви в Києві (під час візиту лідерів чотирьох європейських держав 10 травня, – ред.). І для цього пакета санкцій розглядаються всі варіанти, ... це координується і має бути узгоджено з американцями...Спільні санкції ефективніші, оскільки мають більшу силу", – наголосив він.

За словами Корнеліуса, німецький канцлер Фрідріх Мерц працює з європейськими та американськими партнерами над цим новим пакетом. Робота над ним розпочалась після закінчення терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.

Щодо змісту пакета речник додав, що німецький уряд підтримує пункти, які стосуються газогону "Північний потік".

"Звичайно, також важливо, щоб США підтримали потенційний пакет санкцій. Це дуже залежатиме від результату сьогоднішньої розмови", – зауважив речник, маючи на увазі заплановану телефонну розмову президента США Дональда Трампа пізніше в понеділок з президентом України, очільником РФ і керівниками низки європейських держав.

Корнеліус нагадав, що основний меседж в тому, що німецький уряд разом зі своїми європейськими партнерами та США неодноразово закликав Росію погодитися на безумовне припинення вогню, щоб можна було розпочати мирний процес. У цьому контексті додаткові санкції лише мають на меті ще раз підкреслити основну вимогу, а саме те, що від керівника Росії очікують згоди на безумовне припинення вогню.

Загалом щодо санкцій, то в Берліні переконані, що вони "безумовно, мають ефект", хоча громадськість дуже часто недооцінює їх вплив на російську економіку.

Як повідомлялося, посли країн Європейського Союзу 14 травня схвалили 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Санкції охоплюють, зокрема, "тіньовий флот" Росії – під обмеження потрапили майже 200 суден, включно з нафтовими танкерами.

Також ЄС схвалив введення санкцій проти близько 30 нових компаній, причетних до обходу санкцій (особливо щодо товарів подвійного призначення).

Євросоюз схвалив також 75 нових індивідуальних санкцій проти фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з військово-промисловим комплексом РФ.

Новий пакет санкцій проти Росії мають затвердити під час Ради ЄС у закордонних справах 20 травня.