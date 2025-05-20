Сибига: Украина заинтересована в прямой встрече Зеленского с Путиным

Украина стремится, чтобы следующая встреча с Россией состоялась на уровне лидеров.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы заинтересованы в прямой встрече президента Зеленского с Путиным. Эту позицию знают наши союзники, эту позицию президент Зеленский обсудил с президентом Трампом. Мы знаем, что у России есть один человек, который может завершить войну", - подчеркнул Сибига.

Он отметил, что Украина остается преданной мирным усилиям, о чем свидетельствуют, в частности, переговоры в Турции. Среди возможных площадок для встречи министр назвал Ватикан, в частности учитывая предложение Папы Римского Льва XIV.

Кроме того, Сибига сообщил об активизации процесса введения новых санкций против РФ. "Санкции должны не просто принять, они должны быть болезненными. Мы также должны работать над вторичными санкциями, они должны быть действенными. Я сегодня почувствовал готовность Евросоюза применять эти санкции", - заявил он.

