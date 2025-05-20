РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10239 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
899 9

Партнерам известны "красные линии" Украины в переговорах, - Сибига

Сибига говорит, что партнеры знают красные линии Украины

Партнерам Украины хорошо известны, какие "красные линии" есть у Киева в переговорах о мирном урегулировании в войне против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Брюссель, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, оказывают ли США давление на Украину или склоняют ее к неприемлемым компромиссам с РФ для ускорения мирных переговоров, Сибига отметил, что "не представляет, как это может произойти".

"Наши партнеры четко знают те "красные линии", те фундаментальные вещи, на которых настаивает украинская сторона. Мы никогда не признаем территории, которые на сегодня являются временно оккупированными Россией. Никогда не будет такого признания. Мы не признаем никакого ограничения для украинской армии. Не будет никакого ограничения для внешней политики Украины по выбору тех или иных альянсов", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что со стороны европейских союзников и не только их, Украина чувствует четкую поддержку своей позиции.

"Никаких компромиссов за счет украинского суверенитета, или украинской территориальной целостности",- подчеркнул Сибига.

Читайте также: Сибига: Украина заинтересована в прямой встрече Зеленского с Путиным

Автор: 

Европа (2004) переговоры (5132) США (27770) Сибига Андрей (615)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.05.2025 21:26 Ответить
Сабіга , нехай віддають Кубань
Кацапи говорять, що де русский язик , то то їх земля. УКРАЇНЦІ МАЮТЬ говорити - де сало там і Україна. І зробити фестивалі сала по всьому світу

Де Сало, там і Україна !!! https://youtu.be/yJ2U-X7xS9w
показать весь комментарий
20.05.2025 21:28 Ответить
сільно бухающая шмара, казала про борщ.
мабуть, про сало забула.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:51 Ответить
Та їй взагалі треба язика відірвати
показать весь комментарий
20.05.2025 21:53 Ответить
Території і величина армії це зрозуміло, а відмова від поступки щодо НАТО, в яке Україну і так не беруть - по-факту означає жодних поступок і війна до перемоги. Те ж саме кажуть і в кремлі.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:41 Ответить
а, українцям?
будь яка бумажка, що підписана в умовах щоденної втрати територій, це капітуляція!!!!!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 21:50 Ответить
так партнери, як з'ясувалося, до переговорів не допущени.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:43 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2025 08:35 Ответить
 
 