Партнерам известны "красные линии" Украины в переговорах, - Сибига

Партнерам Украины хорошо известны, какие "красные линии" есть у Киева в переговорах о мирном урегулировании в войне против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Брюссель, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, оказывают ли США давление на Украину или склоняют ее к неприемлемым компромиссам с РФ для ускорения мирных переговоров, Сибига отметил, что "не представляет, как это может произойти".

"Наши партнеры четко знают те "красные линии", те фундаментальные вещи, на которых настаивает украинская сторона. Мы никогда не признаем территории, которые на сегодня являются временно оккупированными Россией. Никогда не будет такого признания. Мы не признаем никакого ограничения для украинской армии. Не будет никакого ограничения для внешней политики Украины по выбору тех или иных альянсов", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что со стороны европейских союзников и не только их, Украина чувствует четкую поддержку своей позиции.

"Никаких компромиссов за счет украинского суверенитета, или украинской территориальной целостности",- подчеркнул Сибига.

