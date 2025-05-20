УКР
Те, як завершиться війна в Україні, вплине на формування системи безпеки Європи, - глава МЗС Нідерландів Велдкамп

Каспар Велдкамп про безпеку Європи

Те, як завершиться війна в Україні, вплине на формування системи безпеки в Європі на найближчі роки, а можливо, й десятиліття.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, відповідаючи на запитання журналістів в Брюсселі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я приділяю багато уваги ситуації в Україні та її наслідкам для європейської безпеки в цілому, а отже, і для Нідерландів. Те, яким чином закінчиться ця жахлива війна в Україні, матиме наслідки для європейської безпеки та того, як вона буде організована в найближчі роки, а можливо, навіть десятиліття. Тож це надзвичайно важливо. Це справді дуже важливе питання",- сказав дипломат.

..спочатку допоможіть її закігчити!!!
показати весь коментар
20.05.2025 19:52 Відповісти
А якщо не завершиться то і безпеки Європі не відать
показати весь коментар
20.05.2025 19:57 Відповісти
Їм якраз вигідно щоб війна у нас продовжувалась. Поки війна в нас, в них її немає.
показати весь коментар
20.05.2025 20:10 Відповісти
Та звичайно, якщо Україна програє і буде у московській імперії, то вся Європа тремтячи від страху буде платити данину *****. І це не вигадка.
показати весь коментар
20.05.2025 20:03 Відповісти
"Нє торопісь-пісь-пісь!" (с)
показати весь коментар
20.05.2025 20:30 Відповісти
ЕС пропитано новыми избирателями. Понаехавшими. И я не удивлюсь если они читают свои особые новостные ресурсы где написано что "только рассия за традиционные ценности а запад погряз во греховности". Доигрались в повесточку. Западные спецслужбы не работают вообще.
показати весь коментар
20.05.2025 20:32 Відповісти
Тобто, будьонівка, про всяк випадок, в кишені?
показати весь коментар
20.05.2025 21:40 Відповісти
европа без штатов никто. Штаты за окияном. Их ...ОПы в опасности и деваться им некуда случись чего. Зашебуршились как тараканы почуяв отраву . Кругом китайцы, индусы, хуситы и другие представители планета Земля. Вот они и в шоцi
показати весь коментар
20.05.2025 22:41 Відповісти
 
 