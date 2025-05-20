536 8
Те, як завершиться війна в Україні, вплине на формування системи безпеки Європи, - глава МЗС Нідерландів Велдкамп
Те, як завершиться війна в Україні, вплине на формування системи безпеки в Європі на найближчі роки, а можливо, й десятиліття.
Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, відповідаючи на запитання журналістів в Брюсселі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я приділяю багато уваги ситуації в Україні та її наслідкам для європейської безпеки в цілому, а отже, і для Нідерландів. Те, яким чином закінчиться ця жахлива війна в Україні, матиме наслідки для європейської безпеки та того, як вона буде організована в найближчі роки, а можливо, навіть десятиліття. Тож це надзвичайно важливо. Це справді дуже важливе питання",- сказав дипломат.
