Те, як завершиться війна в Україні, вплине на формування системи безпеки Європи, - глава МЗС Нідерландів Велдкамп

Те, як завершиться війна в Україні, вплине на формування системи безпеки в Європі на найближчі роки, а можливо, й десятиліття.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, відповідаючи на запитання журналістів в Брюсселі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я приділяю багато уваги ситуації в Україні та її наслідкам для європейської безпеки в цілому, а отже, і для Нідерландів. Те, яким чином закінчиться ця жахлива війна в Україні, матиме наслідки для європейської безпеки та того, як вона буде організована в найближчі роки, а можливо, навіть десятиліття. Тож це надзвичайно важливо. Це справді дуже важливе питання",- сказав дипломат.

Читайте також: Європі варто віднайти стійкість в умовах війни РФ проти України, - глава МЗС Греції Герапетрітіс