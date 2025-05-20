Європі варто віднайти стійкість в умовах війни РФ проти України, - глава МЗС Греції Герапетрітіс

Очільник МЗС Греції Георгос Герапетрітіс вважає, що Європа переживає "кризу політичної ідентичності".

Про це він заявив в інтерв'ю AP, передає Цензор.НЕТ.

"Здається, що іноді ми забуваємо, які саме елементи об'єднали нас як європейців, і ми дійсно страждаємо від певних розбіжностей і конфліктів. А зараз ми переживаємо посттравматичний синдром після війни в Україні. Тому я вважаю, що Європі потрібно знову знайти свою стійкість та ідентичність", - сказав міністр.

Греція підтримує Україну, оскільки вона підтримує верховенство права, її суверенітет і територіальну цілісність, додав Герапетрітіс.

Коментуючи санкції проти РФ міністр заявив, що вони були лише частково успішними, оскільки Москва знайшла способи обійти їхній вплив.

Економічні санкції не стали "поворотним моментом для миру", сказав він.

