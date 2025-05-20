УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10774 відвідувача онлайн
Новини Безпека Європи
805 4

Європі варто віднайти стійкість в умовах війни РФ проти України, - глава МЗС Греції Герапетрітіс

У Греції заявили про кризу політичної ідентичності в Європі

Очільник МЗС Греції Георгос Герапетрітіс вважає, що Європа переживає "кризу політичної ідентичності".

Про це він заявив в інтерв'ю AP, передає Цензор.НЕТ.

"Здається, що іноді ми забуваємо, які саме елементи об'єднали нас як європейців, і ми дійсно страждаємо від певних розбіжностей і конфліктів. А зараз ми переживаємо посттравматичний синдром після війни в Україні. Тому я вважаю, що Європі потрібно знову знайти свою стійкість та ідентичність", - сказав міністр.

Греція підтримує Україну, оскільки вона підтримує верховенство права, її суверенітет і територіальну цілісність, додав Герапетрітіс.

Коментуючи санкції проти РФ міністр заявив, що вони були лише частково успішними, оскільки Москва знайшла способи обійти їхній вплив.

Економічні санкції не стали "поворотним моментом для миру", сказав він.

Читайте: Лекорню закликав ЄС посилити ЗСУ на тлі заяв РФ про "демілітаризацію" України: Важливо допомагати в довгостроковій перспективі

Автор: 

Греція (609) Європа (1971) війна в Україні (5846)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну стадія після "після війни" ше не прийшла. Тому й багато розбіжностей
показати весь коментар
20.05.2025 09:50 Відповісти
Одні гасла і більше нічого .Потрібно , - а чому не має згуртованності.
показати весь коментар
20.05.2025 09:56 Відповісти
Ребята, у вас бабок как говна за баней. У одной только Норвегии заначка 2 трлн баксов. Займите у норвежцев денег, постройте военные заводы. Современный завод с нуля строится за полгода. За время Второй Мировой войны, одна окруженнная со всех сторон Германия, с минимумом ресурсов - одних танков произвела 30 тысяч штук, не считая сотен тысяч видов другого вооружения. А вы снаряды производить разучились((( Хотя вы же их когда то и придумали.
показати весь коментар
20.05.2025 10:05 Відповісти
Європа переживає кризу глобальної самостійності. Вона нагадує переростка, який давно живе сам, але кожен раз ходить до батьків за порадою і боїться, що будуть сварити за щось.
показати весь коментар
20.05.2025 10:57 Відповісти
 
 