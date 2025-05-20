РУС
Европе стоит найти устойчивость в условиях войны РФ против Украины, - глава МИД Греции Герапетритис

В Греции заявили о кризисе политической идентичности в Европе

Глава МИД Греции Георгос Герапетритис считает, что Европа переживает "кризис политической идентичности".

Об этом он заявил в интервью AP, передает Цензор.НЕТ.

"Кажется, что иногда мы забываем, какие именно элементы объединили нас как европейцев, и мы действительно страдаем от определенных разногласий и конфликтов. А сейчас мы переживаем посттравматический синдром после войны в Украине. Поэтому я считаю, что Европе нужно снова найти свою устойчивость и идентичность", - сказал министр.

Греция поддерживает Украину, поскольку она поддерживает верховенство права, ее суверенитет и территориальную целостность, добавил Герапетритис.

Комментируя санкции против РФ министр заявил, что они были лишь частично успешными, поскольку Москва нашла способы обойти их влияние.

Экономические санкции не стали "поворотным моментом для мира", сказал он.

Читайте: Лекорню призвал ЕС усилить ВСУ на фоне заявлений РФ о "демилитаризации" Украины: Важно помогать в долгосрочной перспективе

Греция (732) Европа (2002) война в Украине (5806)
ну стадія після "після війни" ше не прийшла. Тому й багато розбіжностей
20.05.2025 09:50 Ответить
Одні гасла і більше нічого .Потрібно , - а чому не має згуртованності.
20.05.2025 09:56 Ответить
Ребята, у вас бабок как говна за баней. У одной только Норвегии заначка 2 трлн баксов. Займите у норвежцев денег, постройте военные заводы. Современный завод с нуля строится за полгода. За время Второй Мировой войны, одна окруженнная со всех сторон Германия, с минимумом ресурсов - одних танков произвела 30 тысяч штук, не считая сотен тысяч видов другого вооружения. А вы снаряды производить разучились((( Хотя вы же их когда то и придумали.
20.05.2025 10:05 Ответить
Європа переживає кризу глобальної самостійності. Вона нагадує переростка, який давно живе сам, але кожен раз ходить до батьків за порадою і боїться, що будуть сварити за щось.
20.05.2025 10:57 Ответить
 
 