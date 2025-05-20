Европе стоит найти устойчивость в условиях войны РФ против Украины, - глава МИД Греции Герапетритис

Глава МИД Греции Георгос Герапетритис считает, что Европа переживает "кризис политической идентичности".

Об этом он заявил в интервью AP, передает Цензор.НЕТ.

"Кажется, что иногда мы забываем, какие именно элементы объединили нас как европейцев, и мы действительно страдаем от определенных разногласий и конфликтов. А сейчас мы переживаем посттравматический синдром после войны в Украине. Поэтому я считаю, что Европе нужно снова найти свою устойчивость и идентичность", - сказал министр.

Греция поддерживает Украину, поскольку она поддерживает верховенство права, ее суверенитет и территориальную целостность, добавил Герапетритис.

Комментируя санкции против РФ министр заявил, что они были лишь частично успешными, поскольку Москва нашла способы обойти их влияние.

Экономические санкции не стали "поворотным моментом для мира", сказал он.

