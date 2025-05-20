То, как закончится война в Украине, повлияет на формирование системы безопасности Европы, - глава МИД Нидерландов Велдкамп

То, как завершится война в Украине, повлияет на формирование системы безопасности в Европе на ближайшие годы, а возможно, и десятилетия.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я уделяю много внимания ситуации в Украине и ее последствиям для европейской безопасности в целом, а следовательно, и для Нидерландов. То, каким образом закончится эта ужасная война в Украине, будет иметь последствия для европейской безопасности и того, как она будет организована в ближайшие годы, а возможно, даже десятилетия. Поэтому это чрезвычайно важно. Это действительно очень важный вопрос",- сказал дипломат.

