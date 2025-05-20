РУС
То, как закончится война в Украине, повлияет на формирование системы безопасности Европы, - глава МИД Нидерландов Велдкамп

Каспар Велдкамп о безопасности Европы

То, как завершится война в Украине, повлияет на формирование системы безопасности в Европе на ближайшие годы, а возможно, и десятилетия.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я уделяю много внимания ситуации в Украине и ее последствиям для европейской безопасности в целом, а следовательно, и для Нидерландов. То, каким образом закончится эта ужасная война в Украине, будет иметь последствия для европейской безопасности и того, как она будет организована в ближайшие годы, а возможно, даже десятилетия. Поэтому это чрезвычайно важно. Это действительно очень важный вопрос",- сказал дипломат.

безопасность (1125) Европа (2004) война в Украине (5806)
..спочатку допоможіть її закігчити!!!
20.05.2025 19:52 Ответить
А якщо не завершиться то і безпеки Європі не відать
20.05.2025 19:57 Ответить
Їм якраз вигідно щоб війна у нас продовжувалась. Поки війна в нас, в них її немає.
20.05.2025 20:10 Ответить
Та звичайно, якщо Україна програє і буде у московській імперії, то вся Європа тремтячи від страху буде платити данину *****. І це не вигадка.
20.05.2025 20:03 Ответить
"Нє торопісь-пісь-пісь!" (с)
20.05.2025 20:30 Ответить
ЕС пропитано новыми избирателями. Понаехавшими. И я не удивлюсь если они читают свои особые новостные ресурсы где написано что "только рассия за традиционные ценности а запад погряз во греховности". Доигрались в повесточку. Западные спецслужбы не работают вообще.
20.05.2025 20:32 Ответить
Тобто, будьонівка, про всяк випадок, в кишені?
20.05.2025 21:40 Ответить
европа без штатов никто. Штаты за окияном. Их ...ОПы в опасности и деваться им некуда случись чего. Зашебуршились как тараканы почуяв отраву . Кругом китайцы, индусы, хуситы и другие представители планета Земля. Вот они и в шоцi
20.05.2025 22:41 Ответить
 
 