РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11257 посетителей онлайн
Новости помощь Украине от США Помощь Украине от Европы
8 292 56

Трамп не смог завершить войну, потому что даже не пытался, - Bloomberg

Почему Трамп не может завершить войну в Украине

Можно быть разочарованным или обеспокоенным результатом телефонного разговора Дональда Трампа с Путиным, но не удивленным. Президент США не смог положить конец войне, поскольку и не пытался.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

С первого дня Трамп сосредоточился на том, чтобы достичь перезагрузки отношений с Россией, что принесло бы США выгоду в экономическом плане. Участие США в войне было препятствием, которое нужно было устранить до того, как это произойдет, и сделать это через мирное урегулирование, а не через отказ от Украины. Однако это не было решающим, говорится в материале.

"Это была европейская ситуация, и она должна была остаться европейской. Итак, с этим разобрались, что теперь?" - цитирует издание Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лекорню призвал ЕС усилить ВСУ на фоне заявлений РФ о "демилитаризации" Украины: Важно помогать в долгосрочной перспективе

Во-первых, если Конгресс не заставит Трампа действовать, он может оставить долгое и неблагодарное дело посредничества в мирном урегулировании Папе Римскому, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану или любому другому, кто захочет этим заняться. Тем временем он сможет сосредоточиться на зарабатывании денег.

"С точки зрения Москвы, все могло завершиться вряд ли лучше. Путин сделал новое расплывчатое предложение начать прямые переговоры с Украиной и изложить свои требования в меморандуме. Можно довольно точно догадаться, что именно в нем будет, ведь Кремль неоднократно озвучивал свои условия мира. Теперь, когда Трамп вышел из игры, у Путина меньше причин идти на уступки: Украина должна будет передать не только оккупированные территории, которые Россия формально аннексировала, но и неоккупированные, отказаться от связей с НАТО и демобилизовать большую часть своих вооруженных сил", - отмечает автор.

Вот почему у украинцев нет другого выбора, кроме как бороться дальше, считает издание. Без будущей способности защищать себя их страна больше не будет существовать как суверенное государство.

Читайте также: Европе стоит обрести устойчивость в условиях войны РФ против Украины, - глава МИД Греции Герапетритис

"Сможет ли Украина удержать хотя бы текущий уровень обороны, не говоря уже о наступлении, - или же потерпит катастрофический прорыв из-за нехватки оружия и боеприпасов - теперь зависит от Европы", - пишет издание.

Bloomberg обращает внимание, что европейские лидеры знали о вероятности выхода США из конфликта с момента избрания Трампа. Звучали правильные слова, но действия точно не совпадали с заявлениями.

"Украинские войска, без сомнения, находятся в плохом положении, но они будут продолжать воевать, потому что должны. А Великобритания, Франция, Германия и большинство стран Северной и Восточной Европы признают, что защита Украины - это в значительной степени и их собственная защита", - отмечает автор.

У этих стран есть финансовые возможности, однако им не хватает промышленного потенциала, чтобы заполнить пустоту, которую оставит после себя выход США, а также коллективного ощущения настоятельной необходимости сделать все необходимое, чтобы это исправить.

Также читайте: То, как завершится война в Украине, повлияет на формирование системы безопасности Европы, - глава МИД Нидерландов Велдкамп

Европа должна приложить усилия, однако не обязана обеспечивать все. За год до полномасштабного вторжения РФ Украина, пишет издание, произвела военной техники на сумму около 750 миллионов долларов. В этом году она имеет потенциал, если не средства, чтобы произвести военной техники на сумму около 35 миллиардов долларов, включая лучшую в мире индустрию беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 40% оружия, используемого на фронте, сегодня производится в его стране, и эта доля продолжает расти.

Европейские правительства и производители вооружений могут сосредоточиться на заполнении критических пробелов в производстве самолетов, ракет, систем противовоздушной обороны и т.д., которые Украина не может производить самостоятельно.

У Трампа были ресурсы для усиления финансового и военного давления на Путина, пока тот не сел за стол настоящих мирных переговоров; он просто решил их не использовать. Теперь настала очередь Европы, подытожил автор.

Читайте: Партнерам известны "красные линии" Украины в переговорах, - Сибига

Автор: 

Европа (2004) США (27780) Трамп Дональд (6480)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Оце нарешті, після багатьох дипломатичних та обережних слів написали абсолютну правду. Подяка Bloomberg за прямоту.
Навіть не намагався. А не всі оці - путлєр його обхитрив і т.п. Трампу, його оточенню та його "ядерному" електорату абсолютно на*рати на Україну та життя українців. Це показник і їх моралі, і їх цивілізованості і їх віри в бога. Вони живуть лише вірою в долар у власній кишені та бензин по 1,5 бакси за галон.
І від цього все гостріше стоїть питання співпраці з Європою та власного ВПК. Але.....зелені, цим все сказано.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:30 Ответить
+20
Це сволота, нарцис і психопат. ПАТОЛОГІЧНЕ брехло і тд. По факту як наш ЗЕ тільки гірше - ЗЕ родився в звичайні сімї і хоч десь колись бачив життя
показать весь комментарий
21.05.2025 11:23 Ответить
+14
Не просто не намагався, а ще всюди захищає та відбілює рашку. Це руде чмо діє, як йорбан в Євросоюзі. В великій сімці блокує називати рашку агресором та підтримувати Україну, пуйлу обіцяє економічну співпрацю. Щоб воно здохло.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це сволота, нарцис і психопат. ПАТОЛОГІЧНЕ брехло і тд. По факту як наш ЗЕ тільки гірше - ЗЕ родився в звичайні сімї і хоч десь колись бачив життя
показать весь комментарий
21.05.2025 11:23 Ответить
Це Президент США.
Його обирав народ США.
Це не Президент України.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:37 Ответить
рудий донні не просто піZдабол
рудий донні друг *****
він сам так про себе сказав
показать весь комментарий
21.05.2025 11:24 Ответить
А пригадайте, скільки бувших "наших" з Америки захлинались в екстазі від додіка та готові були нам горло перегризти за цього уЙопка!
До речі, теж саме відбувалось і відбувається у нас з сектою ЗЕбуїна - їм все Божа роса.
Такі люди й приводять узурпаторів до влади, а потім самі ж і страждають від цього.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:39 Ответить
Україна має оголосити недовіру до дій чинного президента США,бо ця історія не буде мати кінця.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:24 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2025 11:47 Ответить
Ти про що? Яке відношення ми маємо до чужого президента? Ми його обирали?
показать весь комментарий
21.05.2025 11:49 Ответить
Власне,він лізе робити мир за рахунок української території,а його про це не просять,його просять тільки зброю,щоб забезпечити справедливий мир,а не то,що собі ******* намріяло.Дії президента США не є дружніми щодо України,про це треба голосно сказати,а не кивати гривою
показать весь комментарий
21.05.2025 14:39 Ответить
Трамп після інавгурації прямо сказав: "Україна ще в 2022 році повинна була віддати ***** все що він просив. Сильніший завжди перемагає слабшого. Як все б віддали і війни б не було."
Трамп стоїть на цих позиціях до сих пір і вчора заявив що ніяких санцій проти рашки він запроваджувати не збирається, тому що буде торгувати з рашистами.
А про зброю він сказав, нащо вона вам якщо йдуть мирні переговори?
Про Трампа треба забути, він нам допомагати не збирається.
показать весь комментарий
21.05.2025 17:56 Ответить
АФЕРИСТИ І БРЕХУНИ ВІЙНИ ПІДТРИМУЮТЬ І НА НИХ НАЖИВАЮТЬСЯ ,АЛЕ НІКОЛИ ВОНИ ЇХ НЕ ЗАКІНЧУЮТЬ...
показать весь комментарий
21.05.2025 11:25 Ответить
*****, та скажіть вже чітко - Трампон є завербованим здавна агентом рахи, як і його Мелашка.
Скільки можна носитись з цим рудим дідом.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:29 Ответить
Сенатори США так і говорять
показать весь комментарий
21.05.2025 11:30 Ответить
Але таких мало. Якби їх була більшість, то вже організували б імпічмент.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:35 Ответить
Спостерігаючи за діями та вчинками трампа, навіть сліпому та глухому стає зрозуміло, що якби він залишився президентом на другий термін, війна б не просто розпочалася. Трамп відкрито б підтримав "свого друга" - ху#ла.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:34 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2025 11:29 Ответить
Трамп-банкрот і трппло старе, на шпагаті, а ******, тримає його руками за бейці! Ось такий Трамп-банкрот, договірник «матьорий»…
Типова доля, для афериста шоумена, що називав себе, чомусь, бізьнесьМЕНОМ!?!?
показать весь комментарий
21.05.2025 11:29 Ответить
Оце нарешті, після багатьох дипломатичних та обережних слів написали абсолютну правду. Подяка Bloomberg за прямоту.
Навіть не намагався. А не всі оці - путлєр його обхитрив і т.п. Трампу, його оточенню та його "ядерному" електорату абсолютно на*рати на Україну та життя українців. Це показник і їх моралі, і їх цивілізованості і їх віри в бога. Вони живуть лише вірою в долар у власній кишені та бензин по 1,5 бакси за галон.
І від цього все гостріше стоїть питання співпраці з Європою та власного ВПК. Але.....зелені, цим все сказано.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:30 Ответить
Він зрозумів що від нього нічого не залежить. Але балаболіть любить.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:32 Ответить
Не просто не намагався, а ще всюди захищає та відбілює рашку. Це руде чмо діє, як йорбан в Євросоюзі. В великій сімці блокує називати рашку агресором та підтримувати Україну, пуйлу обіцяє економічну співпрацю. Щоб воно здохло.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:32 Ответить
@ (в перекладі):
"Проблема в тому, що Захід досі не розуміє, чим для ***** вимірюється ціна війни.
Для ***** вона вимірюється не грошима і не солдатськими життями, бо ***** певнене, що й того, й іншого йому вистачить. А на життя солдатів йому взагалі глибоко начхати.
Тож, ціна війни для ***** вимірюється ВИКЛЮЧНО територіями.
Бо ***** - не просто імперське, а воно архаїчно імперське, тому і мислить саме категоріями розміру рашистської імперії.
Якщо територій під контролем рашистської пітьми стає більше - то виходить, що й війна йде успішно. Так собі вбачає *****.
І тому, до речі, воно готове вести війну довго. Час, ресурси, люди - це все не має значення. Поки вдається захоплювати території, війна для ***** виправдана і воно її продовжуватиме.
Отже, ЄДИНИЙ спосіб зробити для ***** ціну війни неприйнятною - це почати позбавляти його територій.
Тобто, простіше кажучи, надати ЗСУ ресурси, необхідні для повернення Україні суттєвих частин тих територій, які окуповані пітьмою.
Тільки це змусить ***** погодитись на припинення війни.
Але Захід цього не розуміє.
Цього не розумів Байден, цього не розуміє Тромб, цього не розуміють лідери країн Європи."
показать весь комментарий
21.05.2025 11:32 Ответить
Не тільки території, ще так званий "образ сили".
Щоб було так: когда приходим мы, русские, вам остаётся только дать всё, что мы потребуем, ведь мы это всё равно получим, так или иначе.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:55 Ответить
Ну що вдієш, треба ще повоювати, поки вони поторгуються та пісюнами поміряються. Ви не переживайте, зброю потроху даватимуть, так що воювати можна буде.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:33 Ответить
Щоб послабити рашку, рашка повинна воювати. А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:36 Ответить
Усі, крім українського народу отримують бажане: рашка - території, США та ЄС - дешеве вічне ослаблення рашки чужими життями, українська влада - грабунок країни.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:45 Ответить
Але ж розумний нарід саме це бажав, коли у 2019 сходив на президентські а потім і на парламентські вибори. Інша справа, що нарід настільки розумний наскільки і красивий.
показать весь комментарий
21.05.2025 14:03 Ответить
Лохторат вже 30 років маніпулується олігархами через ЗМІ та інфлюенсерів.
показать весь комментарий
21.05.2025 15:37 Ответить
Умисне відключення нарідом свого розуму не може слугувати для нього виправданням
показать весь комментарий
21.05.2025 17:56 Ответить
А я і не виправдовую. Народ заслуговує на той уряд, що має.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:18 Ответить
"А щоб рашка хотіла воювати, рашка повинна отримувати території."

То може розмінування Чонгару...)
показать весь комментарий
21.05.2025 11:46 Ответить
Цей барига нацистам і газові камери б продавав, щоб лишній долар заробити
показать весь комментарий
21.05.2025 11:39 Ответить
4 місяці переживав з пустого в порожнє цілий президент наймогутнішої колись держави світу...
показать весь комментарий
21.05.2025 11:42 Ответить
отже те, про що багато говорилося схоже на правду: на трумпа реально насцяли московитські повії, але, судячи з усього не прості, а ... малолітні.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:43 Ответить
Ох і мразота цей Трамп, просто немає цензурних слів. Набираємось витримки та чекаємо коли він здохне, або його посадять, або вб'ють. Колись це свято прийде до всіх добрих людей всього світу.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:49 Ответить
воно тільки язиком ляпає, ідіот
показать весь комментарий
21.05.2025 11:49 Ответить
якби менше наші генерали сточували в дурнуватих наступах піхоту то були б люди і на оборону і на латання дірок і на контрнаступи.
бо наші генерали 4 рік війни вперто не визнають той факт що ми слабші а воюємо як сильна сторона.
тож, якщо стратегію не змінювати то поразка неминуча.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:50 Ответить
"дурнуваті наступи" звільнили 8% України. Це площа еквівалентна всій окупованій за 2014-2021 території. Ви не "воюєте як сильна сторона", ви брякаєте на теми, в яких дупля не відбиваєте.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:58 Ответить
Звільняли коли Головкомом ЗСУ був В.Ф.Залужний.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:41 Ответить
Боневтік Янелохович вже закінчив війну у своїй голові ще у 2019 році.
показать весь комментарий
21.05.2025 11:52 Ответить
Правокуколд збрехав? Не може бути! Це все соросятинська пропаганда!
показать весь комментарий
21.05.2025 11:55 Ответить
75% українців під час виборів підтримували Трампона, а не Сонного Джо
показать весь комментарий
21.05.2025 11:55 Ответить
люди перестали мозгами на выборах вообще шевелить, "бараны в смартфоне", по другому тяжело их назвать
показать весь комментарий
21.05.2025 11:56 Ответить
У пистолетного Дони (Gun Dony) идет война тараканов левого полушария с тараканами правого полушария - ему не политики вообще!
показать весь комментарий
21.05.2025 12:06 Ответить
багато грошей у московії , але шоб поставити до влади консерваторів на чолі з напівдурнем ,треба мати розум у контрозвідки ,не такий як і Буданова чи Баканова ...здається шо у кремлівських баштах засіли етнічні українці ...
показать весь комментарий
21.05.2025 12:08 Ответить
і навпаки в український ОПі , етнічні кацапи ...фсб
показать весь комментарий
21.05.2025 12:13 Ответить
Тампон промосковское обосцанное чмо. Он изначально был за московию и сейчас таким остается. Но хло тампона очень разочаровал и подвел, когда московия обгадилась в Украине.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:18 Ответить
В Україні - нарцис-курдупель, в США-нарцис-годзілла! Результати одинакові.Ніякі...
показать весь комментарий
21.05.2025 12:18 Ответить
Конгрес! Бери Трампушку за рижі пасма і застав працювати на благо США та світу! Не хоче? Жени приблуду геть...
показать весь комментарий
21.05.2025 12:21 Ответить
Україна виграла цю війну і доведе її до кінця звільнивши усі свої території, ніяких переговорів з кацапстанцями не потрібно було і вести!
показать весь комментарий
21.05.2025 12:29 Ответить
Подельники Трампа бегут как крысы с корабля.
Срыгнули южноафриканский эмигрант Иблон Маск, одноизвиленный солдафон Майкл Вальс, сворачивает ********* пальто корефан Витькофф.
Даже малограмотный надзиратель концлагеря, алкаш Хегсет, подвергает сомнению гениальную сделку Трампа с изумительными парнями из Талибана и обоснованность списания в дар Талибану оружия на $30 миллиардов.
Поскольку эти очаровательные талибаны божатся, что получили всего на 1 миллиард.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:31 Ответить
В світі з'явилось ***** №2.В них кохання!
показать весь комментарий
21.05.2025 12:37 Ответить
Трамп - це такий же Рюрік, як і Путін. В цих старих маразматіках є місія, причому захапати чужі землі є у обох.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:51 Ответить
Ще раз кажу, вони ідуть до сценарію "Падіння імперії"
показать весь комментарий
21.05.2025 12:54 Ответить
Скоро внесуть Трампа до розстрільного списку "Миротворця"
показать весь комментарий
21.05.2025 13:34 Ответить
У Європи повинно винукнути питання
"ДЛЯ ЧОГО. НАТО?",
Від кого буде захищати Трамп?
показать весь комментарий
21.05.2025 14:54 Ответить
США начинают становится Китаем в этой войне...
К огромному для нас сожалению, и значительно ухудшая наше положение.
Будем надеяться на то, что Европа (в ее широком смысле слова) увеличит нашу поддержку: военную, финансовую и политическую. Она может это потянуть легко, если только справится с собственными бюрократическими и политическими трудностями. Пару процентов ВВП Европы на нашу поддержку всего лишь нужно... Они бы даже не заметили...
Во время Второй Мировой одни немцы наваляли совку. Вдумайтесь, одни немцы всему совку, а тут одна росия. При наличии средств, думаю, что Украина, сможет отбиться от росии.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:48 Ответить
 
 