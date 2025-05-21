Трамп не смог завершить войну, потому что даже не пытался, - Bloomberg
Можно быть разочарованным или обеспокоенным результатом телефонного разговора Дональда Трампа с Путиным, но не удивленным. Президент США не смог положить конец войне, поскольку и не пытался.
Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
С первого дня Трамп сосредоточился на том, чтобы достичь перезагрузки отношений с Россией, что принесло бы США выгоду в экономическом плане. Участие США в войне было препятствием, которое нужно было устранить до того, как это произойдет, и сделать это через мирное урегулирование, а не через отказ от Украины. Однако это не было решающим, говорится в материале.
"Это была европейская ситуация, и она должна была остаться европейской. Итак, с этим разобрались, что теперь?" - цитирует издание Трампа.
Во-первых, если Конгресс не заставит Трампа действовать, он может оставить долгое и неблагодарное дело посредничества в мирном урегулировании Папе Римскому, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану или любому другому, кто захочет этим заняться. Тем временем он сможет сосредоточиться на зарабатывании денег.
"С точки зрения Москвы, все могло завершиться вряд ли лучше. Путин сделал новое расплывчатое предложение начать прямые переговоры с Украиной и изложить свои требования в меморандуме. Можно довольно точно догадаться, что именно в нем будет, ведь Кремль неоднократно озвучивал свои условия мира. Теперь, когда Трамп вышел из игры, у Путина меньше причин идти на уступки: Украина должна будет передать не только оккупированные территории, которые Россия формально аннексировала, но и неоккупированные, отказаться от связей с НАТО и демобилизовать большую часть своих вооруженных сил", - отмечает автор.
Вот почему у украинцев нет другого выбора, кроме как бороться дальше, считает издание. Без будущей способности защищать себя их страна больше не будет существовать как суверенное государство.
"Сможет ли Украина удержать хотя бы текущий уровень обороны, не говоря уже о наступлении, - или же потерпит катастрофический прорыв из-за нехватки оружия и боеприпасов - теперь зависит от Европы", - пишет издание.
Bloomberg обращает внимание, что европейские лидеры знали о вероятности выхода США из конфликта с момента избрания Трампа. Звучали правильные слова, но действия точно не совпадали с заявлениями.
"Украинские войска, без сомнения, находятся в плохом положении, но они будут продолжать воевать, потому что должны. А Великобритания, Франция, Германия и большинство стран Северной и Восточной Европы признают, что защита Украины - это в значительной степени и их собственная защита", - отмечает автор.
У этих стран есть финансовые возможности, однако им не хватает промышленного потенциала, чтобы заполнить пустоту, которую оставит после себя выход США, а также коллективного ощущения настоятельной необходимости сделать все необходимое, чтобы это исправить.
Европа должна приложить усилия, однако не обязана обеспечивать все. За год до полномасштабного вторжения РФ Украина, пишет издание, произвела военной техники на сумму около 750 миллионов долларов. В этом году она имеет потенциал, если не средства, чтобы произвести военной техники на сумму около 35 миллиардов долларов, включая лучшую в мире индустрию беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 40% оружия, используемого на фронте, сегодня производится в его стране, и эта доля продолжает расти.
Европейские правительства и производители вооружений могут сосредоточиться на заполнении критических пробелов в производстве самолетов, ракет, систем противовоздушной обороны и т.д., которые Украина не может производить самостоятельно.
У Трампа были ресурсы для усиления финансового и военного давления на Путина, пока тот не сел за стол настоящих мирных переговоров; он просто решил их не использовать. Теперь настала очередь Европы, подытожил автор.
Його обирав народ США.
Це не Президент України.
рудий донні друг *****
він сам так про себе сказав
До речі, теж саме відбувалось і відбувається у нас з сектою ЗЕбуїна - їм все Божа роса.
Такі люди й приводять узурпаторів до влади, а потім самі ж і страждають від цього.
Трамп стоїть на цих позиціях до сих пір і вчора заявив що ніяких санцій проти рашки він запроваджувати не збирається, тому що буде торгувати з рашистами.
А про зброю він сказав, нащо вона вам якщо йдуть мирні переговори?
Про Трампа треба забути, він нам допомагати не збирається.
Скільки можна носитись з цим рудим дідом.
Типова доля, для афериста шоумена, що називав себе, чомусь, бізьнесьМЕНОМ!?!?
Навіть не намагався. А не всі оці - путлєр його обхитрив і т.п. Трампу, його оточенню та його "ядерному" електорату абсолютно на*рати на Україну та життя українців. Це показник і їх моралі, і їх цивілізованості і їх віри в бога. Вони живуть лише вірою в долар у власній кишені та бензин по 1,5 бакси за галон.
І від цього все гостріше стоїть питання співпраці з Європою та власного ВПК. Але.....зелені, цим все сказано.
"Проблема в тому, що Захід досі не розуміє, чим для ***** вимірюється ціна війни.
Для ***** вона вимірюється не грошима і не солдатськими життями, бо ***** певнене, що й того, й іншого йому вистачить. А на життя солдатів йому взагалі глибоко начхати.
Тож, ціна війни для ***** вимірюється ВИКЛЮЧНО територіями.
Бо ***** - не просто імперське, а воно архаїчно імперське, тому і мислить саме категоріями розміру рашистської імперії.
Якщо територій під контролем рашистської пітьми стає більше - то виходить, що й війна йде успішно. Так собі вбачає *****.
І тому, до речі, воно готове вести війну довго. Час, ресурси, люди - це все не має значення. Поки вдається захоплювати території, війна для ***** виправдана і воно її продовжуватиме.
Отже, ЄДИНИЙ спосіб зробити для ***** ціну війни неприйнятною - це почати позбавляти його територій.
Тобто, простіше кажучи, надати ЗСУ ресурси, необхідні для повернення Україні суттєвих частин тих територій, які окуповані пітьмою.
Тільки це змусить ***** погодитись на припинення війни.
Але Захід цього не розуміє.
Цього не розумів Байден, цього не розуміє Тромб, цього не розуміють лідери країн Європи."
Щоб було так: когда приходим мы, русские, вам остаётся только дать всё, что мы потребуем, ведь мы это всё равно получим, так или иначе.
Коли б США і ЄС хотіли б насправді заморозки, то вони б дали в кілька разів більше зброї і рашка безуспішно довбалася б об стіну і захотіла б заморозки.
То може розмінування Чонгару...)
бо наші генерали 4 рік війни вперто не визнають той факт що ми слабші а воюємо як сильна сторона.
тож, якщо стратегію не змінювати то поразка неминуча.
Срыгнули южноафриканский эмигрант Иблон Маск, одноизвиленный солдафон Майкл Вальс, сворачивает ********* пальто корефан Витькофф.
Даже малограмотный надзиратель концлагеря, алкаш Хегсет, подвергает сомнению гениальную сделку Трампа с изумительными парнями из Талибана и обоснованность списания в дар Талибану оружия на $30 миллиардов.
Поскольку эти очаровательные талибаны божатся, что получили всего на 1 миллиард.
"ДЛЯ ЧОГО. НАТО?",
Від кого буде захищати Трамп?
К огромному для нас сожалению, и значительно ухудшая наше положение.
Будем надеяться на то, что Европа (в ее широком смысле слова) увеличит нашу поддержку: военную, финансовую и политическую. Она может это потянуть легко, если только справится с собственными бюрократическими и политическими трудностями. Пару процентов ВВП Европы на нашу поддержку всего лишь нужно... Они бы даже не заметили...
Во время Второй Мировой одни немцы наваляли совку. Вдумайтесь, одни немцы всему совку, а тут одна росия. При наличии средств, думаю, что Украина, сможет отбиться от росии.