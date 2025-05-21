Трамп не смог завершить войну, потому что даже не пытался, - Bloomberg

Можно быть разочарованным или обеспокоенным результатом телефонного разговора Дональда Трампа с Путиным, но не удивленным. Президент США не смог положить конец войне, поскольку и не пытался.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

С первого дня Трамп сосредоточился на том, чтобы достичь перезагрузки отношений с Россией, что принесло бы США выгоду в экономическом плане. Участие США в войне было препятствием, которое нужно было устранить до того, как это произойдет, и сделать это через мирное урегулирование, а не через отказ от Украины. Однако это не было решающим, говорится в материале.

"Это была европейская ситуация, и она должна была остаться европейской. Итак, с этим разобрались, что теперь?" - цитирует издание Трампа.

Во-первых, если Конгресс не заставит Трампа действовать, он может оставить долгое и неблагодарное дело посредничества в мирном урегулировании Папе Римскому, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану или любому другому, кто захочет этим заняться. Тем временем он сможет сосредоточиться на зарабатывании денег.

"С точки зрения Москвы, все могло завершиться вряд ли лучше. Путин сделал новое расплывчатое предложение начать прямые переговоры с Украиной и изложить свои требования в меморандуме. Можно довольно точно догадаться, что именно в нем будет, ведь Кремль неоднократно озвучивал свои условия мира. Теперь, когда Трамп вышел из игры, у Путина меньше причин идти на уступки: Украина должна будет передать не только оккупированные территории, которые Россия формально аннексировала, но и неоккупированные, отказаться от связей с НАТО и демобилизовать большую часть своих вооруженных сил", - отмечает автор.

Вот почему у украинцев нет другого выбора, кроме как бороться дальше, считает издание. Без будущей способности защищать себя их страна больше не будет существовать как суверенное государство.

"Сможет ли Украина удержать хотя бы текущий уровень обороны, не говоря уже о наступлении, - или же потерпит катастрофический прорыв из-за нехватки оружия и боеприпасов - теперь зависит от Европы", - пишет издание.

Bloomberg обращает внимание, что европейские лидеры знали о вероятности выхода США из конфликта с момента избрания Трампа. Звучали правильные слова, но действия точно не совпадали с заявлениями.

"Украинские войска, без сомнения, находятся в плохом положении, но они будут продолжать воевать, потому что должны. А Великобритания, Франция, Германия и большинство стран Северной и Восточной Европы признают, что защита Украины - это в значительной степени и их собственная защита", - отмечает автор.

У этих стран есть финансовые возможности, однако им не хватает промышленного потенциала, чтобы заполнить пустоту, которую оставит после себя выход США, а также коллективного ощущения настоятельной необходимости сделать все необходимое, чтобы это исправить.

Европа должна приложить усилия, однако не обязана обеспечивать все. За год до полномасштабного вторжения РФ Украина, пишет издание, произвела военной техники на сумму около 750 миллионов долларов. В этом году она имеет потенциал, если не средства, чтобы произвести военной техники на сумму около 35 миллиардов долларов, включая лучшую в мире индустрию беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 40% оружия, используемого на фронте, сегодня производится в его стране, и эта доля продолжает расти.

Европейские правительства и производители вооружений могут сосредоточиться на заполнении критических пробелов в производстве самолетов, ракет, систем противовоздушной обороны и т.д., которые Украина не может производить самостоятельно.

У Трампа были ресурсы для усиления финансового и военного давления на Путина, пока тот не сел за стол настоящих мирных переговоров; он просто решил их не использовать. Теперь настала очередь Европы, подытожил автор.

