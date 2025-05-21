РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9669 посетителей онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Разговор Тампа с Путиним
11 069 56

Трамп после разговора с Путиным отказался от своего призыва к прекращению огня в Украине, - Bild

Трамп больше не призывает к прекращению огня

Президент США Дональд Трамп отказался от призыва к России относительно немедленного прекращения огня в Украине.

Об этом пишет немецкая газета Bild, информирует Цензор.НЕТ.

В материале отмечается, что по информации издания The New York Times, Трамп после разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным заявил, что "Россия и Украина должны самостоятельно найти решение относительно войны", и отказался участвовать в европейской кампании по введению новых санкций против РФ.

Bild пишет, что такая позиция Трампа стала ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца, поскольку он рассчитывал на поддержку американского лидера, когда выдвинул России ультиматум и угрожал санкциями.

Теперь, как отмечается, Мерц и другие европейские лидеры остались без поддержки президента США.

Читайте также: Трамп не смог завершить войну, потому что даже не пытался, - Bloomberg

Автор: 

путин владимир (32078) Трамп Дональд (6480) Фридрих Мерц (216) прекращения огня (332)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Все зрозуміло - фактично відмовившись від підтримки України , СЩА в особі їх президента , дали "друге дихання" кацапській агресії ... тепер вони точно не заспокояться !
показать весь комментарий
21.05.2025 18:20 Ответить
+25
кремль нагадав старому рудому, яке досьє має на нього. А там досьє нехіле. І про ****** у бані з наташами не йдеться, то фігня.
Там набагато крутезніше досьє, про яке ми можемо тільки здогадуватися.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:22 Ответить
+23
В кущі, в кущі риже падло втік.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В кущі, в кущі риже падло втік.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:19 Ответить
Трамп: "Моє слово джентельмена -хочу даю, хочу беру назад"
показать весь комментарий
21.05.2025 18:42 Ответить
В цьому сумному випадку термін "ідіот" - не образа. Це - визначення.
показать весь комментарий
21.05.2025 21:22 Ответить
і до чого тепер буде заклик, до знищення )(уйлокассапердонії чи тільки )(уйла ? 🤓
показать весь комментарий
21.05.2025 18:19 Ответить
Все зрозуміло - фактично відмовившись від підтримки України , СЩА в особі їх президента , дали "друге дихання" кацапській агресії ... тепер вони точно не заспокояться !
показать весь комментарий
21.05.2025 18:20 Ответить
Бачу ти вже не сперечаєшся що перше дихання кацапській агресії надав твій обранець ЗЕ.
Ну нарешті порозумнішав
показать весь комментарий
21.05.2025 18:55 Ответить
Тема про Трампа - але соєва ботва , вперто , навіть тут без Зеленського не може !
показать весь комментарий
21.05.2025 19:35 Ответить
Завдяки зебілам верховний зебіл скрізь причетний
показать весь комментарий
21.05.2025 19:55 Ответить
Гнида ти, Трумп!
показать весь комментарий
21.05.2025 18:21 Ответить
кремль нагадав старому рудому, яке досьє має на нього. А там досьє нехіле. І про ****** у бані з наташами не йдеться, то фігня.
Там набагато крутезніше досьє, про яке ми можемо тільки здогадуватися.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:22 Ответить
Це там де на нього шльонри пісяли?
показать весь комментарий
21.05.2025 19:21 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2025 21:01 Ответить
Ви пропонуєте слухати *****? Тезу щодо малоросійської гілки російського етносу?
показать весь комментарий
21.05.2025 18:26 Ответить
Не несіть чуш про Ющенко,який він гарний.Може вам нагадати?Цитую:
Після 4-місячних переговорів Ющенко підписав 4 серпня 2006 року подання у Верховну Раду на призначення Януковича прем'єр-міністром.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:35 Ответить
Будапештський меморандум зобов,язує допомогати роззброїли і відають пі рам кацапам а допомога де собачі діти чи витівки молодого трампа варті життів українців ? Томоже одного обітяного розміняти щоб іншим жилося
показать весь комментарий
22.05.2025 12:01 Ответить
краснов відкрив козирі. як там закінчення війни за 24 години, не пройшло ще півроку і трампон здувся.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:23 Ответить
А хіба даремно цього неадеквата гебня в свій записувала на камеру в москвабадському готелі зі шльондрами? Все вже очевидно Трампон на гачку у *****. Питання тільки в одному...Де ж хвалене ЦРУ? Де ФБР? США виявилися величними тільки в Голлівуді. Ганьба.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:23 Ответить
Навіть не в Голлівуді... а в Х@ЙЛОвуді.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:30 Ответить
Да вже зрозуміло ше два місяца тому що Трам брехло, в нього інші інтереси до рашки.

І вводити санкції він не буде поки його не примусять це зробити...
показать весь комментарий
21.05.2025 18:25 Ответить
Тампон таке ж ****** як і *****. Ідіоти ті які думають що Тампон може гарантувати мир комусь
показать весь комментарий
21.05.2025 18:25 Ответить
«И носило меня, как осенний листок» співає агент Краснов, деменція також присутня у діда
показать весь комментарий
21.05.2025 18:26 Ответить
це стало ясно ще зранку, коли дрони знов полетіли до росії.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:26 Ответить
Ой ой ой ніколи такого не було, Трамп то шось просто унікальне)

"З приходом до влади Президента Ніксона розпочали впроваджувати в життя так звану Доктрину Ніксона - поступове виведення американських військ із В'єтнаму в той час як військові операції поступово скорочувалися, обмежуючись лише проведенням незначних за масштабом бойових дій. Звернувшись за допомогою до урядів Радянського Союзу та Китайської Народної Республіки, Ніксон також продовжив ведення переговорів, паралельно створив умови для ведення переговорів між супердержавами."

(ну фінал союзників США в цій війні відомий)
показать весь комментарий
21.05.2025 18:26 Ответить
От яка,рижа стара сволоч.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:26 Ответить
Рідкісна сволота - таке творити
показать весь комментарий
21.05.2025 18:27 Ответить
Хочуть зібрати всі сливки, у війні росії проти україни вони америкоси хочуть стати переможцями і зібрати всі бенефіти собі.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:31 Ответить
Тому шо русня їм щось пообіцяла.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:29 Ответить
Невже хтось розраховував на трампа??? На решті і на заході зрозуміли що Трамп це піздабол і довбойоб!!!
показать весь комментарий
21.05.2025 18:30 Ответить
Рудий під@р, хапай дітей та відвозь до школи, там підійди до людини на мотоциклі😎🛵💀
показать весь комментарий
21.05.2025 18:33 Ответить
Палити кацапські НПЗ та нафтосховища. Перестати мати діло з рудою мавпою.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:34 Ответить
Штаты больше не могут решать все мировые проблемы - Рубио
показать весь комментарий
21.05.2025 18:45 Ответить
не даром путин сказав рудому шо поважає його жінку Маню , натяк на компромат
показать весь комментарий
21.05.2025 18:49 Ответить
**** руда!!!
показать весь комментарий
21.05.2025 18:49 Ответить
Тобто воно вирішило спокійно спостерігати як вбивають українців.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:54 Ответить
Аби не полізло допомагати "любому другу володьє"! Бо воно здатне багато на що, аби бабло лилося у його кишені. Може почати постачати зброю до москви, може почати бомбити Україну - щоб швиденько закінчити вже "цю дурну війну" і заробляти гроші, які пообіцяв йому х*йло!
показать весь комментарий
21.05.2025 22:52 Ответить
Тромб:
"Це не наша війна. Це не моя війна. Це взагалі не та війна, в яку ми мали влазити. Ми влізли туди, куди не слід. Це смертельна пастка бла-бла-бла..."
Цей спіч - знаковий, бо засвідчив деградацію Америки, як світового поборника свободи та захисника фундаментальних принципів міжнародного права.
Сподіватись Україні на подальшу військову допомогу США - марно. І виходячи з цього, потрібно вибудовувати тактику і стратегію війни з рашистською пітьмою.
показать весь комментарий
21.05.2025 18:55 Ответить
Заява рубио про невозможность сша решать все мировые проблемы показало о нежелании нынешней администрации выполнять хоть какие договора о взаимопомощи или защите подписаные раньше "не мы виноваты в этой войне/кризисе", это звучит сразу после высадки десанта кнр на острова подконтрольных Тайваню, одним словом, торговую войну трамп проиграл "моргнул первый", при прямом конфликте трампа вынесут на носилках так же быстро! Весь международный имидж и мощь штатов при трампе, смыли в унитаз венсы, виткофы, рубио и т.д вместе с трампом!
показать весь комментарий
21.05.2025 18:56 Ответить
Як там Угода про рідкоземи?Не поспішив наш інтелектуал?
показать весь комментарий
21.05.2025 18:57 Ответить
Ти дійсно глюк, тому - в спам
показать весь комментарий
21.05.2025 20:39 Ответить
ще трошки трампівських перемовин і двічі ку перед путіним буде робити не тільки зеленський а і трамп.
показать весь комментарий
21.05.2025 19:02 Ответить
Я все думав, що Трамп дурний чи покидьок, але тепер мені зрозуміло: він просто чмошник, галімий фуфлогон.
показать весь комментарий
21.05.2025 19:11 Ответить
Та досить вже носитися з тим трампом . Ну вже ж всім зрозуміло що воно - ганчірка , об яку ***** витирає ноги ,, і сподіватися на нього марно . Треба забути про нього - раз і назавжди , і робити своє . І європейцям і нам .
показать весь комментарий
21.05.2025 19:22 Ответить
Поховав Трамп республіканців з головою.. я вже мовчу про нас і Європу - ця руда мавпа просто не адекватна
показать весь комментарий
21.05.2025 19:22 Ответить
трамп нынче на постановке у путина. Отсюда напрашивается логический вывод-либо у путина есть на трампа убойный компромат, либо что ещё хуже он действительно завербованный агент ФСБ. Другого объяснения таких действий найти трудно. Даже у европейских лидеров все его выкрутасы вызывают страх.
показать весь комментарий
21.05.2025 19:29 Ответить
Мабуть він, як і гундос, приймав зі всіх сторін і побільше в стилі акторки німецьких фільмів для дорослих🤔
показать весь комментарий
21.05.2025 21:50 Ответить
Мальчіка нашлі в канавє: єво васпіталі ракі

Приблизно такі заголовки мають статті в таблоіді Більд. Ну дуууже не рекомендую вірити будь-чому з матеріалів...
показать весь комментарий
21.05.2025 20:03 Ответить
Хм... Мабуть він, як і гундос, приймав зі всіх сторін і побільше в стилі акторки німецьких фільмів для дорослих?..🤔
показать весь комментарий
21.05.2025 21:47 Ответить
Меморандум підписаний Америкою
не вартий ціни того паперу !
показать весь комментарий
21.05.2025 22:21 Ответить
Прочитав коментарі і стало ще страшніше. Не будемо більше вибирати Трампа, бо він не виправдав наші надії і не вигнав кацапів з України? А хіба це мав робити Трамп, а не наш ЗЕ? Не подумайте, я ніяким чином не підтримую дії Трампа, краще щоб він підтримував Україну, а не кацапа і це справедливо з різних точок зору, бо не ми, а на нас напали. Але в нас був шанс шість років, коли президентом був Байден і найпотужніша підтримка Європи, ми цим не скористалися не тому, що не бажали, а тому, що при владі мародери і брехуни, піарщики і вороги. Крали, крадуть і далі будуть красти, а армію мають заезпечувати волонтери і бідні пенсіонери та і самі військові, які скидаються, щоб щось необхідне купити та ще й не забувати хвалити Боневтіка, що якби не він, то нам би давно була кришка.
показать весь комментарий
21.05.2025 22:43 Ответить
 
 