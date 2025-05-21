Трамп после разговора с Путиным отказался от своего призыва к прекращению огня в Украине, - Bild
Президент США Дональд Трамп отказался от призыва к России относительно немедленного прекращения огня в Украине.
Об этом пишет немецкая газета Bild, информирует Цензор.НЕТ.
В материале отмечается, что по информации издания The New York Times, Трамп после разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным заявил, что "Россия и Украина должны самостоятельно найти решение относительно войны", и отказался участвовать в европейской кампании по введению новых санкций против РФ.
Bild пишет, что такая позиция Трампа стала ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца, поскольку он рассчитывал на поддержку американского лидера, когда выдвинул России ультиматум и угрожал санкциями.
Теперь, как отмечается, Мерц и другие европейские лидеры остались без поддержки президента США.
Ну нарешті порозумнішав
Там набагато крутезніше досьє, про яке ми можемо тільки здогадуватися.
Після 4-місячних переговорів Ющенко підписав 4 серпня 2006 року подання у Верховну Раду на призначення Януковича прем'єр-міністром.
І вводити санкції він не буде поки його не примусять це зробити...
"З приходом до влади Президента Ніксона розпочали впроваджувати в життя так звану Доктрину Ніксона - поступове виведення американських військ із В'єтнаму в той час як військові операції поступово скорочувалися, обмежуючись лише проведенням незначних за масштабом бойових дій. Звернувшись за допомогою до урядів Радянського Союзу та Китайської Народної Республіки, Ніксон також продовжив ведення переговорів, паралельно створив умови для ведення переговорів між супердержавами."
(ну фінал союзників США в цій війні відомий)
"Це не наша війна. Це не моя війна. Це взагалі не та війна, в яку ми мали влазити. Ми влізли туди, куди не слід. Це смертельна пастка бла-бла-бла..."
Цей спіч - знаковий, бо засвідчив деградацію Америки, як світового поборника свободи та захисника фундаментальних принципів міжнародного права.
Сподіватись Україні на подальшу військову допомогу США - марно. І виходячи з цього, потрібно вибудовувати тактику і стратегію війни з рашистською пітьмою.
Приблизно такі заголовки мають статті в таблоіді Більд. Ну дуууже не рекомендую вірити будь-чому з матеріалів...
не вартий ціни того паперу !