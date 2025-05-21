Трамп после разговора с Путиным отказался от своего призыва к прекращению огня в Украине, - Bild

Президент США Дональд Трамп отказался от призыва к России относительно немедленного прекращения огня в Украине.

Об этом пишет немецкая газета Bild, информирует Цензор.НЕТ.

В материале отмечается, что по информации издания The New York Times, Трамп после разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным заявил, что "Россия и Украина должны самостоятельно найти решение относительно войны", и отказался участвовать в европейской кампании по введению новых санкций против РФ.

Bild пишет, что такая позиция Трампа стала ударом для канцлера Германии Фридриха Мерца, поскольку он рассчитывал на поддержку американского лидера, когда выдвинул России ультиматум и угрожал санкциями.

Теперь, как отмечается, Мерц и другие европейские лидеры остались без поддержки президента США.

