РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9127 посетителей онлайн
Новости Прекращение войны
11 911 112

Трамп о завершении войны: США пытаются помочь, но это не наше дело, а Украины и РФ

Трамп о прекращении войны

Американский лидер Дональд Трамп заявил о достижении прогресса в процессе завершения войны в Украине после своего разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным 19 мая.

Об этом он сказал во время визита президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы в Вашингтон, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что США пытаются помочь завершить войну, которую начала Россия против Украины, хотя это "не их дело".

"Это не наше дело, а Украины и России. Но если мы можем спасти 5 000 душ, мы это сделаем. Понимаете? Мы достаточно хорошо это делаем, но это действительно плохая ситуация", - сказал глава США.

Также Трамп выразил удивление, что в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский посещал ЮАР и имел встречу с президентом Рамафосой.

Читайте также: Трамп не будет вводить санкций против РФ, потому что хочет деловых соглашений с Путиным. Он дистанцируется от переговоров, - NYT

На что президент ЮАР Рамафоса ответил Трампу, что таким образом президент Зеленский пытается привлечь как можно больше стран к завершению войны и мирного процесса.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп не планирует вводить санкции против России, поскольку стремится заключить с РФ ряд коммерческих сделок. Также он намерен дистанцироваться от переговорного процесса.

Читайте также: Трамп после разговора с Путиным отказался от своего призыва к прекращению огня в Украине, - Bild

Автор: 

россия (96970) США (27780) Трамп Дональд (6480) война в Украине (5823)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
показать весь комментарий
21.05.2025 21:23 Ответить
+40
показать весь комментарий
21.05.2025 21:27 Ответить
+36
Яке ж воно кончене!
показать весь комментарий
21.05.2025 21:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Але він таки обісравсь. Він таки покидьок. Шо тобі заважає зафіксувати цей факт? Бо ти смердючий трампіст і стало трохи невдобно?
показать весь комментарий
22.05.2025 01:18 Ответить
Смердючий трампист смотрит на тебя, недоумка из зеркала. Или ты уже забыл как плясал тут в присядку 'Трамп прийде порядок наведе'?
показать весь комментарий
22.05.2025 15:01 Ответить
Твой президент Трампон Трампакс обосрался, тебе легче стало шо он обосранный?! Это был его главный козырь?!?!🤪🤣🤡🥳🤗😆
показать весь комментарий
22.05.2025 16:32 Ответить
У вас президен засранец и без козырей, идите подмойтесь.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:36 Ответить
Ця руда мерзота своїми компліментами путіну вже частково морально захистила росію. Це те саме, що виправдати кримінального злочинця-вбивцю, залишити його безкарним і планувати з ним економічні проекти.
показать весь комментарий
22.05.2025 00:34 Ответить
Ну, він коментарі на "цензорі" не читає, тому йому пох. Що хто йому зробе?
показать весь комментарий
22.05.2025 02:51 Ответить
Он як піндос заспівав після розмови з ******!!
показать весь комментарий
22.05.2025 03:24 Ответить
Какой был смысл про ископаемых подписывать америкосов тупых подтягивать в дела Украины будут вылазить. Закон поменять в дальнейшем и придумать как от них отвязаться за свои не выполнения
показать весь комментарий
22.05.2025 04:42 Ответить
Трампидло, пирдун старий, для тебе, ідіота, якщо тобі не надавали по морді лиця то це вже великі переговори і успіх.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:32 Ответить
Трамп лиже дупу пуйла і каже що то не його справа… цей брехун вдає що забув, що прийшов до влади на обіцянці завершити війну за 24 години. Американці такі ж самі наївні як і українці, бо вірять нічим не підкріпленим обіцянкам політиків.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:38 Ответить
Чесно "краснов" сказав, що Штати намагаються допомогти, але це--не справа команди трампона.
показать весь комментарий
22.05.2025 08:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 