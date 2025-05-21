Трамп о завершении войны: США пытаются помочь, но это не наше дело, а Украины и РФ

Американский лидер Дональд Трамп заявил о достижении прогресса в процессе завершения войны в Украине после своего разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным 19 мая.

Об этом он сказал во время визита президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы в Вашингтон, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что США пытаются помочь завершить войну, которую начала Россия против Украины, хотя это "не их дело".

"Это не наше дело, а Украины и России. Но если мы можем спасти 5 000 душ, мы это сделаем. Понимаете? Мы достаточно хорошо это делаем, но это действительно плохая ситуация", - сказал глава США.

Также Трамп выразил удивление, что в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский посещал ЮАР и имел встречу с президентом Рамафосой.

Читайте также: Трамп не будет вводить санкций против РФ, потому что хочет деловых соглашений с Путиным. Он дистанцируется от переговоров, - NYT

На что президент ЮАР Рамафоса ответил Трампу, что таким образом президент Зеленский пытается привлечь как можно больше стран к завершению войны и мирного процесса.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп не планирует вводить санкции против России, поскольку стремится заключить с РФ ряд коммерческих сделок. Также он намерен дистанцироваться от переговорного процесса.

Читайте также: Трамп после разговора с Путиным отказался от своего призыва к прекращению огня в Украине, - Bild