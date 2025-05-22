Трамп сказав, що його скорочення програм USAID було "руйнівним"

Президент США Дональд Трамп заявив, що скорочення його адміністрацією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та його програм допомоги по всьому світу були "руйнівними".

Про це він сказав під час зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Трампа запитали про скорочення більшості програм зовнішньої допомоги, зокрема програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Журналіст зазначив, що це рішення мало суттєві наслідки для Африки.

"Це мало руйнівний ефект, і, сподіваюся, багато людей почнуть витрачати багато грошей", - відповів він.

Читайте: США обмежили допомогу Україні у галузі кібербезпеки, частину обладнання так і не доставили, – Bloomberg

Трамп додав, що "говорив з іншими країнами" і висловив бажання, щоб "і вони долучалися та витрачали кошти, адже ми (США - Ред.) витратили багато".

"А проблема велика - колосальна проблема у багатьох країнах. Дуже багато проблем. Сполучені Штати завжди отримують запити на кошти. Ніхто інший не допомагає", - зазначив американський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США закриває підрозділ з протидії іноземній пропаганді та дезінформації