Припинення фінансування USAID Скорочення бюджету Держдепу та USAID
Трамп сказав, що його скорочення програм USAID було "руйнівним"

Трамп оцінив наслідки скорочення програм USAID

Президент США Дональд Трамп заявив, що скорочення його адміністрацією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та його програм допомоги по всьому світу були "руйнівними".

Про це він сказав під час зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Трампа запитали про скорочення більшості програм зовнішньої допомоги, зокрема програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Журналіст зазначив, що це рішення мало суттєві наслідки для Африки.

"Це мало руйнівний ефект, і, сподіваюся, багато людей почнуть витрачати багато грошей", - відповів він.

Читайте: США обмежили допомогу Україні у галузі кібербезпеки, частину обладнання так і не доставили, – Bloomberg

Трамп додав, що "говорив з іншими країнами" і висловив бажання, щоб "і вони долучалися та витрачали кошти, адже ми (США - Ред.) витратили багато".

"А проблема велика - колосальна проблема у багатьох країнах. Дуже багато проблем. Сполучені Штати завжди отримують запити на кошти. Ніхто інший не допомагає", - зазначив американський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США закриває підрозділ з протидії іноземній пропаганді та дезінформації

Трамп Дональд USAID
+22
USAID був створений Дж.Кеннеді для завоювання Третього світу через "м'яку силу" США.

За копійчані проєкти в освіті та медицині, жвачку та кока-колу насаджувався американський спосіб життя.
І завдяки цьому панувала Америка в світі

Зараз знову будете крутити хвости коровам як в 19 ст., срані ковбої, які захотіли погратись в ізоляціонізм.

.
показати весь коментар
22.05.2025 02:26 Відповісти
+18
показати весь коментар
22.05.2025 01:29 Відповісти
+16
Чайна зараз порівняно з США виглядає договороздатною
А рашка зараз понти гонить лише завдяки доні
Але ж все це тому , що зараз у білому домі пудель путена
показати весь коментар
22.05.2025 03:19 Відповісти
А ХТО БЛ ЦЕ ЗРОБИВ?
показати весь коментар
22.05.2025 01:26 Відповісти
Конон-варвар

.
показати весь коментар
22.05.2025 02:18 Відповісти
руйнівним для кого? ви прочитали новину, і не зрозуміли що ж там написано.

ви побачили заголовок "Трамп сказав, що його скорочення програм USAID було "руйнівним" " і ви чомусь вирішили що "руйнівним" для сша, але це ж не те що трамп казав.
показати весь коментар
22.05.2025 06:41 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2025 01:29 Відповісти
Журналіст зазначив, що це рішення мало суттєві наслідки для Африки.
-----------

З одного боку він і має рацію, поки там США мілілради вливають в Африку на гуманітарну допомогу, медицину, а також і на цілковиту дурницю, на кшталт «трансгенденові вистави для племен південної дельти Нілу», то Китай чи кацапляндія спокійно й у лоб купує місцевих чиновників, качає там ресурси й усі поклони б'ють Китаю, а США - це злісний агресор

З іншого боку, нічого іншого він не запропонував
показати весь коментар
22.05.2025 01:48 Відповісти
А треба було щоб запропонував? Кому і що?
показати весь коментар
22.05.2025 02:05 Відповісти
Так , треба було запропонувати альтернати, але ж тоді би він був нормальним презедентом
А ми говоримо про пуделя путіна
показати весь коментар
22.05.2025 02:21 Відповісти
Чайна запропонувала альтернативу - корупцію, а рашка - вагнера

донні лише витерся і почав плющити всіх, від Гренландії до ПАР

.
показати весь коментар
22.05.2025 02:29 Відповісти
Чайна зараз порівняно з США виглядає договороздатною
А рашка зараз понти гонить лише завдяки доні
Але ж все це тому , що зараз у білому домі пудель путена
показати весь коментар
22.05.2025 03:19 Відповісти
USAID був створений Дж.Кеннеді для завоювання Третього світу через "м'яку силу" США.

За копійчані проєкти в освіті та медицині, жвачку та кока-колу насаджувався американський спосіб життя.
І завдяки цьому панувала Америка в світі

Зараз знову будете крутити хвости коровам як в 19 ст., срані ковбої, які захотіли погратись в ізоляціонізм.

.
показати весь коментар
22.05.2025 02:26 Відповісти
Ну з першою строкою не зовсім згоден
А з останньою так
Бо поки що замість Америки , пудель путена, великою робить лише депресію у ФША
показати весь коментар
22.05.2025 03:20 Відповісти
Там ще одна мета - роздавати долари якомога більше будь-яким способом. Світ повинен сидіти на доларі міцно. Щоб навіть не думав про іншу валюту. Тоді США будуть у шоколаді. Бо у них унікальна ситуація - США просто друкують цей долар. Їм байдуже скільки вони його роздадуть (гарний приклад був під час пандемії, коли вони просто надрукували 2 трильйони). А тампон мислить як комерс, якому ці гроші треба заробляти.
показати весь коментар
22.05.2025 10:27 Відповісти
Якщо б все було так ,як ти кажеш , то Трамп би зараз все це не згортав.
Це дуже схоже на казки цапіків.
Тому ні , все не так
У долар вкладаються, вибачте , вкладалися бо це була найбільш надійна валюта
Але тут ключове слово - була
Зараз , після обрання рудого і як наслідок того , що найбільша і найінформованіша Moody's навіть понизила кред рейтинг США
Від долара - почали відмовлятись
показати весь коментар
22.05.2025 10:57 Відповісти
Якраз відмова від долара і є казкою "цапіків". Є реальні приклади відмови? Хто конкретно це робить? Раша тудей? Он раїся спробувала продавати нафту Індії за рупії, і що з ними сталося? Назад Індія свої рупії не хоче, вона хоче долари за свої товари. От і вся "дедоларізація".
А тампон просто тупий комерс, тому він все згортає.
показати весь коментар
22.05.2025 11:40 Відповісти
От дурбецело. Чув дзвін ,а не знає де він
Переходять не на рупії , дурню . а у Євро (як наслідок доллар падає щодо євро) ну і плюс інвестують в Європейський бізнес + трохи навіть у Китайський. Але там проблема з конвертацію юаня і рестріктами КНР
Хоча кому я це розповідаю. Одразу ж видно ,що ти не маєш ,бодай, базової економічної освіти
Ти ще скажи , що зниження кредитного рейтингу США після обрання рудого не було
Який же ти відірваний від реальності і не освічений
показати весь коментар
22.05.2025 12:08 Відповісти
Як показово, коли у дискусії неймовірно освідчений співрозмовник одразу переходить на особистості. Вибачте, що я настільки відірваний від реальності, що одразу не почав вас ображати. Я виправлюсь.
Я все ще чекаю на приклад реального переходу від долара на іншу валюту. Ви так і не навели жодного. У Китай і так весь світ вкладається, тому їхня економіка і демонструвала стабільний зріст у 6-7% щорічно. Європейський бізнес зараз у повній дупі, якщо ви не помітили. Так хто переходить і куди, є приклади?
показати весь коментар
22.05.2025 12:37 Відповісти
Як показово , коли дурні ображаються на те що їх звуть дурнями
Чомусь , жодна розумна людина коли її називають розумною - не ображається
Але ж і там і там речі називаються своїми іменами

Але кумедно , що дурень так і не зміг спростувати наведені мною факти
Що ж до Європейського бізнесу який "у дупі" , то він у такій дупі, що Євро з початку обрання донні зміцнилося до долара на майже 10%
Хоча, профан цього не помітив.
На то він і профан

Але як ми бачиму більш розумні люди вже підтримали мій допис.
А дурня вчити - лише псувати
показати весь коментар
22.05.2025 14:59 Відповісти
Добре, як я зрозумів, тобі подобаеться такий стиль спілкування.
Ти настільки тупе, що навіть не змогло прочитати моє запитання. Я спробую його повторити третій раз, може дійде: хто саме переходить на євро, є приклади?
Хоч би просто ображав, тоді не було б настільки зрозуміло, що ти ще й повний профан, бо зміцнення курсу однієї валюти до іншої взагалі не має ніякого відношення до того, чи переходять якісь країни на іншу валюту у розрахунках, чи ні. При тому, що ти настільки не розумієш про що кажеш, що просто взяв курс лише однієї валюти до долара, хоча це не євро зріс, а долар впав, бо він впав так само до багатьох валют.
показати весь коментар
22.05.2025 16:54 Відповісти
Да конечно, благодаря бесплатным лекарствам и театральным представлениям о геях панувала Америка в мире.
Я так и вижу миллионные толпы благодарных южноафриканских спидозников скупающих всю кока колу, Биг маки и Форды/доджи.
Кстати эти копейки обходились в 20-40 миллиардов в год. Это 200-400 ежегодно с каждого налогоплательщика.
показати весь коментар
22.05.2025 07:32 Відповісти
зато сейчас, благодаря трампу сша опущены ниже плинтуса...., доллару- кердык, внешний долг растёт как на дрождях, со всеми союзниками- посрались, из мирового лидера превратились в обычную заштатную страну. Круто !
показати весь коментар
22.05.2025 07:51 Відповісти
зато сэкономите свои 200-400
показати весь коментар
22.05.2025 07:52 Відповісти
Якщо сидіти в хаті на відшибі і гнати самогон, то не потрібно. Хоча... все одно потрібно для розширення клієнтурної бази
показати весь коментар
22.05.2025 02:27 Відповісти
З іншого боку - сша спочатку викачують ті мільярди з усього світу тим чи іншим способом, а потім уже кидають подачки з барського плеча.
показати весь коментар
22.05.2025 06:12 Відповісти
А взагалі,щоб зрозуміти трампа,треба бути трампом.Будь-який його вислів-безглуздий набір слів.
показати весь коментар
22.05.2025 05:09 Відповісти
ця хвороба має назву - шизофазія.
показати весь коментар
22.05.2025 06:10 Відповісти
Той словесний поток навіть людському перекладу не піддається.
показати весь коментар
22.05.2025 06:16 Відповісти
Його не треба розуміти і взагалі реагувати на його понос.
Так він швидше політично скопититься і буде шанс швидше отримати щось путнє в оральному кабінеті.
Не факт, що Штатам це тепер допоможе, але хоча б врятувати залишки того, чим США були ще кілька місяців тому, шанси є. Але діяти треба швидко, чого Сенат робити не бажає - і дуже даремно...
показати весь коментар
22.05.2025 08:47 Відповісти
Ой, не на ту кнопочку натиснув!
Ну нічо, тоді спробую натиснути хоча б на оцю...
показати весь коментар
22.05.2025 05:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TJzetZdeXJo Новий «скандал Зеленського». Чекаємо нових "зеленських".
показати весь коментар
22.05.2025 06:12 Відповісти
+++
показати весь коментар
22.05.2025 06:23 Відповісти
Трампидло, пирдун старий, ти краще прокукурікай як тебе, старого імпотента постивив раком фюрер кацапів *****, такий-же старий пирдун як і ти, Донні.
показати весь коментар
22.05.2025 07:29 Відповісти
А як поставив молодого та зеленого. Америка поки цвіте , а в нас пів країни розвалено і скрізь кацапські агенти.
показати весь коментар
22.05.2025 19:28 Відповісти
Хрін вона цвіте,поки що не остаточно згівнялася в економічному плані ,але у плані свободи слова то вже майже як у рашці про світовий авторитет то вже можна забути
показати весь коментар
22.05.2025 20:36 Відповісти
Я не настільки дурний, щоб поставити блазня. Я завжди голосував і буду голосувати за справжнього українського патріота і справжнього президента Порошенка. Це блазень тупоголовий приніс війну в Україну і пробував капітулювати перед ****** у Стамбулі.
показати весь коментар
23.05.2025 09:46 Відповісти
Клоун
показати весь коментар
22.05.2025 07:51 Відповісти
Наклав велику кучу, і пишається тим!
Ідіот!!! 🤦‍♀️
показати весь коментар
22.05.2025 09:39 Відповісти
у чувака явно, огидно "протікає дах" на темі бабла.. воно і маму рідну продасть, якщо буде, навіть, копійчаний гешефт..
показати весь коментар
22.05.2025 09:49 Відповісти
найближчі наслідки - на наступних виборах в країнах по всьому світу програють політики які будуть орієнтуватися на сша, громадська думка хитнеться в бік антиамериканізму, все американське стане звичайним а не З КРАЇНИ ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ а, отже, конкуруватиме з иншим товаром і не факт що успішно.
хочу щоб трамп прожив довге життя і щоб щодня бачив та чув як його ненавидять американці як ненавидять меркель німці.
показати весь коментар
22.05.2025 10:41 Відповісти
Герой соцтруда Мокшандии Донни Чубчик.
показати весь коментар
22.05.2025 20:03 Відповісти
 
 