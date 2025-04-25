США обмежили допомогу Україні у галузі кібербезпеки, частину обладнання так і не доставили, – Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа суттєво обмежила допомогу Україні у сфері кібербезпеки, що робить життєво важливі українські системи вразливішими до хакерів, яких підтримує Кремль.

Контракти з десятками фахівців, які надавали технічну допомогу з кібербезпеки на сотнях об'єктів по всій Україні, були скасовані або призупинені, а вже заплановані поставки комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення так і не були доставлені, повідомляє Bloomberg із посиланням на вісім джерел.

За словами співрозмовників агентства, саме завдяки допомозі США Україні раніше вдалося відбити російські кібератаки на електростанції та ресурси Кабінету Міністрів.

За останні п'ять років лише Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило понад $200 мільйонів на допомогу Україні у галузі кібербезпеці. Крім того, допомогу у цьому напрямку надавало Агентство національної безпеки та Кіберкомандування США.

Ця допомога включала спеціалізовану підтримку, навчання, обладнання та програмне забезпечення для організацій по всій Україні, зокрема для десятків урядових установ та відомств, а також для ключових постачальників газу та електроенергії, Національного банку та ядерних об'єктів, зазначає Bloomberg.

Читайте також: На реформу митниці треба знайти сотні мільйонів доларів, її мало фінансувати USAID, – урядовий уповноважений

За словами джерел агентства, фінансування США було найбільшим джерелом підтримки у галузі кібербезпеки для України.

Зокрема, гранти USAID профінансували кілька ініціатив у сфері кібербезпеки в Україні, деякі з яких були схвалені ще за часів першої адміністрації Трампа, зокрема зусилля щодо захисту виборчої інфраструктури країни та її дипломатичних комунікаційних мереж.

Найбільшим контрактом USAID, пов'язаним з кібербезпекою України, був проєкт на суму $128 мільйонів для захисту критичної інфраструктури країни від кібератак. Його було укладено у 2020 році з американською консалтинговою фірмою DAI Global LLC, яка працювала з десятками субпідрядників. Термін дії контракту мав закінчитися у вересні, але DAI очікувала продовжити його до вересня 2026 року.

Ініціатива під керівництвом DAI включала надання обладнання для кібербезпеки, у тому числі обладнання для відновлення даних, системи резервного копіювання та інструменти виявлення загроз. Допомога готувалася для десятків організацій, включно з "Укренерго", Податковою службою, кількома міністерствами, а також включала підтримку кібербезпеки аеропортів, об'єктів управління радіоактивними відходами та ЧАЕС.

Після заморожування фінансування у січні багато людей, які працювали над проєктом DAI, були відправлені у відпустку, і його майбутнє зараз незрозуміле.

Інші американські підрядники, такі як CRDF Global,, працювали в Україні над проєктами цифрової оборони, проводили навчальні курси та співпрацювали з РНБО для створення центрів операцій з кібербезпеки. Ця робота також зараз призупинена, і невідомо, чи буде вона відновлена.