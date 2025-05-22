Трамп сказал, что его сокращение программ USAID было "разрушительным"
Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение его администрацией Агентства США по международному развитию (USAID) и его программ помощи по всему миру были "разрушительными".
Об этом он сказал во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Трампа спросили о сокращении большинства программ внешней помощи, в частности программ Агентства США по международному развитию (USAID). Журналист отметил, что это решение имело существенные последствия для Африки.
"Это имело разрушительный эффект, и, надеюсь, многие люди начнут тратить много денег", - ответил он.
Трамп добавил, что "говорил с другими странами" и выразил желание, чтобы "и они участвовали и тратили средства, ведь мы (США - Ред.) потратили много".
"А проблема большая - колоссальная проблема во многих странах. Очень много проблем. Соединенные Штаты всегда получают запросы на средства. Никто другой не помогает", - отметил американский лидер.
.
ви побачили заголовок "Трамп сказав, що його скорочення програм USAID було "руйнівним" " і ви чомусь вирішили що "руйнівним" для сша, але це ж не те що трамп казав.
-----------
З одного боку він і має рацію, поки там США мілілради вливають в Африку на гуманітарну допомогу, медицину, а також і на цілковиту дурницю, на кшталт «трансгенденові вистави для племен південної дельти Нілу», то Китай чи кацапляндія спокійно й у лоб купує місцевих чиновників, качає там ресурси й усі поклони б'ють Китаю, а США - це злісний агресор
З іншого боку, нічого іншого він не запропонував
А ми говоримо про пуделя путіна
донні лише витерся і почав плющити всіх, від Гренландії до ПАР
.
А рашка зараз понти гонить лише завдяки доні
Але ж все це тому , що зараз у білому домі пудель путена
За копійчані проєкти в освіті та медицині, жвачку та кока-колу насаджувався американський спосіб життя.
І завдяки цьому панувала Америка в світі
Зараз знову будете крутити хвости коровам як в 19 ст., срані ковбої, які захотіли погратись в ізоляціонізм.
.
А з останньою так
Бо поки що замість Америки , пудель путена, великою робить лише депресію у ФША
Це дуже схоже на казки цапіків.
Тому ні , все не так
У долар вкладаються, вибачте , вкладалися бо це була найбільш надійна валюта
Але тут ключове слово - була
Зараз , після обрання рудого і як наслідок того , що найбільша і найінформованіша Moody's навіть понизила кред рейтинг США
Від долара - почали відмовлятись
А тампон просто тупий комерс, тому він все згортає.
Переходять не на рупії , дурню . а у Євро (як наслідок доллар падає щодо євро) ну і плюс інвестують в Європейський бізнес + трохи навіть у Китайський. Але там проблема з конвертацію юаня і рестріктами КНР
Хоча кому я це розповідаю. Одразу ж видно ,що ти не маєш ,бодай, базової економічної освіти
Ти ще скажи , що зниження кредитного рейтингу США після обрання рудого не було
Який же ти відірваний від реальності і не освічений
Я все ще чекаю на приклад реального переходу від долара на іншу валюту. Ви так і не навели жодного. У Китай і так весь світ вкладається, тому їхня економіка і демонструвала стабільний зріст у 6-7% щорічно. Європейський бізнес зараз у повній дупі, якщо ви не помітили. Так хто переходить і куди, є приклади?
Чомусь , жодна розумна людина коли її називають розумною - не ображається
Але ж і там і там речі називаються своїми іменами
Але кумедно , що дурень так і не зміг спростувати наведені мною факти
Що ж до Європейського бізнесу який "у дупі" , то він у такій дупі, що Євро з початку обрання донні зміцнилося до долара на майже 10%
Хоча, профан цього не помітив.
На то він і профан
Але як ми бачиму більш розумні люди вже підтримали мій допис.
А дурня вчити - лише псувати
Ти настільки тупе, що навіть не змогло прочитати моє запитання. Я спробую його повторити третій раз, може дійде: хто саме переходить на євро, є приклади?
Хоч би просто ображав, тоді не було б настільки зрозуміло, що ти ще й повний профан, бо зміцнення курсу однієї валюти до іншої взагалі не має ніякого відношення до того, чи переходять якісь країни на іншу валюту у розрахунках, чи ні. При тому, що ти настільки не розумієш про що кажеш, що просто взяв курс лише однієї валюти до долара, хоча це не євро зріс, а долар впав, бо він впав так само до багатьох валют.
Я так и вижу миллионные толпы благодарных южноафриканских спидозников скупающих всю кока колу, Биг маки и Форды/доджи.
Кстати эти копейки обходились в 20-40 миллиардов в год. Это 200-400 ежегодно с каждого налогоплательщика.
Так він швидше політично скопититься і буде шанс швидше отримати щось путнє в оральному кабінеті.
Не факт, що Штатам це тепер допоможе, але хоча б врятувати залишки того, чим США були ще кілька місяців тому, шанси є. Але діяти треба швидко, чого Сенат робити не бажає - і дуже даремно...
Ну нічо, тоді спробую натиснути хоча б на оцю...
Ідіот!!! 🤦♀️
хочу щоб трамп прожив довге життя і щоб щодня бачив та чув як його ненавидять американці як ненавидять меркель німці.