Трамп сказал, что его сокращение программ USAID было "разрушительным"

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение его администрацией Агентства США по международному развитию (USAID) и его программ помощи по всему миру были "разрушительными".

Об этом он сказал во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Трампа спросили о сокращении большинства программ внешней помощи, в частности программ Агентства США по международному развитию (USAID). Журналист отметил, что это решение имело существенные последствия для Африки.

"Это имело разрушительный эффект, и, надеюсь, многие люди начнут тратить много денег", - ответил он.

Трамп добавил, что "говорил с другими странами" и выразил желание, чтобы "и они участвовали и тратили средства, ведь мы (США - Ред.) потратили много".

"А проблема большая - колоссальная проблема во многих странах. Очень много проблем. Соединенные Штаты всегда получают запросы на средства. Никто другой не помогает", - отметил американский лидер.

