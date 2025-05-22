РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Прекращение финансирования USAID Сокращение бюджета Госдепа и USAID
11 915 39

Трамп сказал, что его сокращение программ USAID было "разрушительным"

Трамп оценил последствия сокращения программ USAID

Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение его администрацией Агентства США по международному развитию (USAID) и его программ помощи по всему миру были "разрушительными".

Об этом он сказал во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Трампа спросили о сокращении большинства программ внешней помощи, в частности программ Агентства США по международному развитию (USAID). Журналист отметил, что это решение имело существенные последствия для Африки.

"Это имело разрушительный эффект, и, надеюсь, многие люди начнут тратить много денег", - ответил он.

Читайте: США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности, часть оборудования так и не доставили, - Bloomberg

Трамп добавил, что "говорил с другими странами" и выразил желание, чтобы "и они участвовали и тратили средства, ведь мы (США - Ред.) потратили много".

"А проблема большая - колоссальная проблема во многих странах. Очень много проблем. Соединенные Штаты всегда получают запросы на средства. Никто другой не помогает", - отметил американский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдепартамент США закрывает подразделение по противодействию иностранной пропаганде и дезинформации

Автор: 

Трамп Дональд (6485) USAID (92)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
USAID був створений Дж.Кеннеді для завоювання Третього світу через "м'яку силу" США.

За копійчані проєкти в освіті та медицині, жвачку та кока-колу насаджувався американський спосіб життя.
І завдяки цьому панувала Америка в світі

Зараз знову будете крутити хвости коровам як в 19 ст., срані ковбої, які захотіли погратись в ізоляціонізм.

.
показать весь комментарий
22.05.2025 02:26 Ответить
+18
показать весь комментарий
22.05.2025 01:29 Ответить
+16
Чайна зараз порівняно з США виглядає договороздатною
А рашка зараз понти гонить лише завдяки доні
Але ж все це тому , що зараз у білому домі пудель путена
показать весь комментарий
22.05.2025 03:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ХТО БЛ ЦЕ ЗРОБИВ?
показать весь комментарий
22.05.2025 01:26 Ответить
Конон-варвар

.
показать весь комментарий
22.05.2025 02:18 Ответить
руйнівним для кого? ви прочитали новину, і не зрозуміли що ж там написано.

ви побачили заголовок "Трамп сказав, що його скорочення програм USAID було "руйнівним" " і ви чомусь вирішили що "руйнівним" для сша, але це ж не те що трамп казав.
показать весь комментарий
22.05.2025 06:41 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2025 01:29 Ответить
Журналіст зазначив, що це рішення мало суттєві наслідки для Африки.
-----------

З одного боку він і має рацію, поки там США мілілради вливають в Африку на гуманітарну допомогу, медицину, а також і на цілковиту дурницю, на кшталт «трансгенденові вистави для племен південної дельти Нілу», то Китай чи кацапляндія спокійно й у лоб купує місцевих чиновників, качає там ресурси й усі поклони б'ють Китаю, а США - це злісний агресор

З іншого боку, нічого іншого він не запропонував
показать весь комментарий
22.05.2025 01:48 Ответить
А треба було щоб запропонував? Кому і що?
показать весь комментарий
22.05.2025 02:05 Ответить
Так , треба було запропонувати альтернати, але ж тоді би він був нормальним презедентом
А ми говоримо про пуделя путіна
показать весь комментарий
22.05.2025 02:21 Ответить
Чайна запропонувала альтернативу - корупцію, а рашка - вагнера

донні лише витерся і почав плющити всіх, від Гренландії до ПАР

.
показать весь комментарий
22.05.2025 02:29 Ответить
Чайна зараз порівняно з США виглядає договороздатною
А рашка зараз понти гонить лише завдяки доні
Але ж все це тому , що зараз у білому домі пудель путена
показать весь комментарий
22.05.2025 03:19 Ответить
USAID був створений Дж.Кеннеді для завоювання Третього світу через "м'яку силу" США.

За копійчані проєкти в освіті та медицині, жвачку та кока-колу насаджувався американський спосіб життя.
І завдяки цьому панувала Америка в світі

Зараз знову будете крутити хвости коровам як в 19 ст., срані ковбої, які захотіли погратись в ізоляціонізм.

.
показать весь комментарий
22.05.2025 02:26 Ответить
Ну з першою строкою не зовсім згоден
А з останньою так
Бо поки що замість Америки , пудель путена, великою робить лише депресію у ФША
показать весь комментарий
22.05.2025 03:20 Ответить
Там ще одна мета - роздавати долари якомога більше будь-яким способом. Світ повинен сидіти на доларі міцно. Щоб навіть не думав про іншу валюту. Тоді США будуть у шоколаді. Бо у них унікальна ситуація - США просто друкують цей долар. Їм байдуже скільки вони його роздадуть (гарний приклад був під час пандемії, коли вони просто надрукували 2 трильйони). А тампон мислить як комерс, якому ці гроші треба заробляти.
показать весь комментарий
22.05.2025 10:27 Ответить
Якщо б все було так ,як ти кажеш , то Трамп би зараз все це не згортав.
Це дуже схоже на казки цапіків.
Тому ні , все не так
У долар вкладаються, вибачте , вкладалися бо це була найбільш надійна валюта
Але тут ключове слово - була
Зараз , після обрання рудого і як наслідок того , що найбільша і найінформованіша Moody's навіть понизила кред рейтинг США
Від долара - почали відмовлятись
показать весь комментарий
22.05.2025 10:57 Ответить
Якраз відмова від долара і є казкою "цапіків". Є реальні приклади відмови? Хто конкретно це робить? Раша тудей? Он раїся спробувала продавати нафту Індії за рупії, і що з ними сталося? Назад Індія свої рупії не хоче, вона хоче долари за свої товари. От і вся "дедоларізація".
А тампон просто тупий комерс, тому він все згортає.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:40 Ответить
От дурбецело. Чув дзвін ,а не знає де він
Переходять не на рупії , дурню . а у Євро (як наслідок доллар падає щодо євро) ну і плюс інвестують в Європейський бізнес + трохи навіть у Китайський. Але там проблема з конвертацію юаня і рестріктами КНР
Хоча кому я це розповідаю. Одразу ж видно ,що ти не маєш ,бодай, базової економічної освіти
Ти ще скажи , що зниження кредитного рейтингу США після обрання рудого не було
Який же ти відірваний від реальності і не освічений
показать весь комментарий
22.05.2025 12:08 Ответить
Як показово, коли у дискусії неймовірно освідчений співрозмовник одразу переходить на особистості. Вибачте, що я настільки відірваний від реальності, що одразу не почав вас ображати. Я виправлюсь.
Я все ще чекаю на приклад реального переходу від долара на іншу валюту. Ви так і не навели жодного. У Китай і так весь світ вкладається, тому їхня економіка і демонструвала стабільний зріст у 6-7% щорічно. Європейський бізнес зараз у повній дупі, якщо ви не помітили. Так хто переходить і куди, є приклади?
показать весь комментарий
22.05.2025 12:37 Ответить
Як показово , коли дурні ображаються на те що їх звуть дурнями
Чомусь , жодна розумна людина коли її називають розумною - не ображається
Але ж і там і там речі називаються своїми іменами

Але кумедно , що дурень так і не зміг спростувати наведені мною факти
Що ж до Європейського бізнесу який "у дупі" , то він у такій дупі, що Євро з початку обрання донні зміцнилося до долара на майже 10%
Хоча, профан цього не помітив.
На то він і профан

Але як ми бачиму більш розумні люди вже підтримали мій допис.
А дурня вчити - лише псувати
показать весь комментарий
22.05.2025 14:59 Ответить
Добре, як я зрозумів, тобі подобаеться такий стиль спілкування.
Ти настільки тупе, що навіть не змогло прочитати моє запитання. Я спробую його повторити третій раз, може дійде: хто саме переходить на євро, є приклади?
Хоч би просто ображав, тоді не було б настільки зрозуміло, що ти ще й повний профан, бо зміцнення курсу однієї валюти до іншої взагалі не має ніякого відношення до того, чи переходять якісь країни на іншу валюту у розрахунках, чи ні. При тому, що ти настільки не розумієш про що кажеш, що просто взяв курс лише однієї валюти до долара, хоча це не євро зріс, а долар впав, бо він впав так само до багатьох валют.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:54 Ответить
Да конечно, благодаря бесплатным лекарствам и театральным представлениям о геях панувала Америка в мире.
Я так и вижу миллионные толпы благодарных южноафриканских спидозников скупающих всю кока колу, Биг маки и Форды/доджи.
Кстати эти копейки обходились в 20-40 миллиардов в год. Это 200-400 ежегодно с каждого налогоплательщика.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:32 Ответить
зато сейчас, благодаря трампу сша опущены ниже плинтуса...., доллару- кердык, внешний долг растёт как на дрождях, со всеми союзниками- посрались, из мирового лидера превратились в обычную заштатную страну. Круто !
показать весь комментарий
22.05.2025 07:51 Ответить
зато сэкономите свои 200-400
показать весь комментарий
22.05.2025 07:52 Ответить
Якщо сидіти в хаті на відшибі і гнати самогон, то не потрібно. Хоча... все одно потрібно для розширення клієнтурної бази
показать весь комментарий
22.05.2025 02:27 Ответить
З іншого боку - сша спочатку викачують ті мільярди з усього світу тим чи іншим способом, а потім уже кидають подачки з барського плеча.
показать весь комментарий
22.05.2025 06:12 Ответить
А взагалі,щоб зрозуміти трампа,треба бути трампом.Будь-який його вислів-безглуздий набір слів.
показать весь комментарий
22.05.2025 05:09 Ответить
ця хвороба має назву - шизофазія.
показать весь комментарий
22.05.2025 06:10 Ответить
Той словесний поток навіть людському перекладу не піддається.
показать весь комментарий
22.05.2025 06:16 Ответить
Його не треба розуміти і взагалі реагувати на його понос.
Так він швидше політично скопититься і буде шанс швидше отримати щось путнє в оральному кабінеті.
Не факт, що Штатам це тепер допоможе, але хоча б врятувати залишки того, чим США були ще кілька місяців тому, шанси є. Але діяти треба швидко, чого Сенат робити не бажає - і дуже даремно...
показать весь комментарий
22.05.2025 08:47 Ответить
Ой, не на ту кнопочку натиснув!
Ну нічо, тоді спробую натиснути хоча б на оцю...
показать весь комментарий
22.05.2025 05:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TJzetZdeXJo Новий «скандал Зеленського». Чекаємо нових "зеленських".
показать весь комментарий
22.05.2025 06:12 Ответить
+++
показать весь комментарий
22.05.2025 06:23 Ответить
Трампидло, пирдун старий, ти краще прокукурікай як тебе, старого імпотента постивив раком фюрер кацапів *****, такий-же старий пирдун як і ти, Донні.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:29 Ответить
А як поставив молодого та зеленого. Америка поки цвіте , а в нас пів країни розвалено і скрізь кацапські агенти.
показать весь комментарий
22.05.2025 19:28 Ответить
Хрін вона цвіте,поки що не остаточно згівнялася в економічному плані ,але у плані свободи слова то вже майже як у рашці про світовий авторитет то вже можна забути
показать весь комментарий
22.05.2025 20:36 Ответить
Я не настільки дурний, щоб поставити блазня. Я завжди голосував і буду голосувати за справжнього українського патріота і справжнього президента Порошенка. Це блазень тупоголовий приніс війну в Україну і пробував капітулювати перед ****** у Стамбулі.
показать весь комментарий
23.05.2025 09:46 Ответить
Клоун
показать весь комментарий
22.05.2025 07:51 Ответить
Наклав велику кучу, і пишається тим!
Ідіот!!! 🤦‍♀️
показать весь комментарий
22.05.2025 09:39 Ответить
у чувака явно, огидно "протікає дах" на темі бабла.. воно і маму рідну продасть, якщо буде, навіть, копійчаний гешефт..
показать весь комментарий
22.05.2025 09:49 Ответить
найближчі наслідки - на наступних виборах в країнах по всьому світу програють політики які будуть орієнтуватися на сша, громадська думка хитнеться в бік антиамериканізму, все американське стане звичайним а не З КРАЇНИ ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ а, отже, конкуруватиме з иншим товаром і не факт що успішно.
хочу щоб трамп прожив довге життя і щоб щодня бачив та чув як його ненавидять американці як ненавидять меркель німці.
показать весь комментарий
22.05.2025 10:41 Ответить
Герой соцтруда Мокшандии Донни Чубчик.
показать весь комментарий
22.05.2025 20:03 Ответить
 
 