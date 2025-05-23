Сенат США угрожает новыми санкциями, если Путин не пойдет на перемирие, - Bloomberg
Республиканцы в Сенате США предупредили Россию о готовности принять новые жесткие санкции, если Владимир Путин не согласится на переговоры о прекращении огня с Украиной или нарушит возможную договоренность.
Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Лидер республиканского меньшинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что, в случае отказа Кремля от серьезной дипломатии, Сенат вместе с администрацией Дональда Трампа рассмотрит дополнительные ограничения, которые должны заставить Россию сесть за стол переговоров.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который ранее представил собственный законопроект о санкциях против РФ, подчеркнул, что будет действовать решительно и ожидает четких результатов уже в ближайшие дни.
"Мы ждем, что Россия сделает на следующей неделе. Если мы достигнем прекращения огня или переговоров, прекрасно. Тогда мы еще подождем. Но если Россия продолжит вести свою игру, то мы начнем действовать", - сказал он.
Законопроект Грэма предусматривает первичные и вторичные санкции против Москвы, если она не согласится на прекращение огня. В частности, речь идет о 500-процентных пошлинах на товары из РФ для третьих стран, закупающих российскую нефть, газ или уран, а также о запрете американцам покупать российские государственные облигации. Документ должен быть поддержан также Палатой представителей.
Как отмечается, попытки США заставить Путина к перемирию пока не дали результата: понедельничный двухчасовой телефонный разговор между Трампом и Путиным не принес прорыва, и Вашингтон отошел от прямого взаимодействия.
В то же время госсекретарь Марко Рубио предостерег, что новые санкции могут быть рискованными. В тот же день Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России, который сосредоточен, в частности, на почти 200 судах "теневого флота", помогающих обходить ограничения на экспорт нефти и энергоресурсов.
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меланка заїпеться міняти памперси
І я, старий, і моє покоління чудово пам'ятає про грізне "1001 последнєє кітайскоє прєдупрєждєніє"
А у понеділок - знову нічого, крім дуже суворих погроз.
Там в Конгресі - ситуація практично така ж сама, як і в нашій ВР. Скільки би зібізяна Агрохімія не грозилась би - а все-одно без відмашки з ОПи дермака кабанюра питання на розгляд, тим більше на голосування - не винесе. Скльки би отой лідер більшості в Сенаті Тун (до речі, адміни, виправляйте помилку в тексті: Тун - лідер республіканської більшості) не свистів - а головуючий в Сенаті диванойоб Венс без відмашки трапа жодної проблеми не вирішуватиме.
Череж тиждень
Чекають на відповідь наступного тижня ....і т.д. ... поки не закинчиться правління Трампа
Над американским Сенатом
Конгрессом
Белым Домом
Над ООН
Над Европарламентом
Магате
И всем этим так называемым ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ МИРОМ
Который настроил авианосцы
Сверхзвуковые истребители
Ракеты разных мастей
Но при этом ссыт
Перед тем ,у кого ракеты не взлетают
Крейсеры дымят и тонут
А боеприпасы на передовую везут на ослах
Пора уже ИЗРАИЛЮ занять место США
Крошечный Израиль дает по зубам всем ,кто посягнул на его жизнь
И это правильно
ЄС: 18-е останнє європейське попередження, або миритесь, або буде 18-й пакет санкцій !
сенат США: останнє американське попередження , або ух як влупимо !