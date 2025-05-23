Сенат США угрожает новыми санкциями, если Путин не пойдет на перемирие, - Bloomberg

Республиканцы в Сенате США предупредили Россию о готовности принять новые жесткие санкции, если Владимир Путин не согласится на переговоры о прекращении огня с Украиной или нарушит возможную договоренность.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что, в случае отказа Кремля от серьезной дипломатии, Сенат вместе с администрацией Дональда Трампа рассмотрит дополнительные ограничения, которые должны заставить Россию сесть за стол переговоров.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который ранее представил собственный законопроект о санкциях против РФ, подчеркнул, что будет действовать решительно и ожидает четких результатов уже в ближайшие дни.

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"Мы ждем, что Россия сделает на следующей неделе. Если мы достигнем прекращения огня или переговоров, прекрасно. Тогда мы еще подождем. Но если Россия продолжит вести свою игру, то мы начнем действовать", - сказал он.

Законопроект Грэма предусматривает первичные и вторичные санкции против Москвы, если она не согласится на прекращение огня. В частности, речь идет о 500-процентных пошлинах на товары из РФ для третьих стран, закупающих российскую нефть, газ или уран, а также о запрете американцам покупать российские государственные облигации. Документ должен быть поддержан также Палатой представителей.

Как отмечается, попытки США заставить Путина к перемирию пока не дали результата: понедельничный двухчасовой телефонный разговор между Трампом и Путиным не принес прорыва, и Вашингтон отошел от прямого взаимодействия.

В то же время госсекретарь Марко Рубио предостерег, что новые санкции могут быть рискованными. В тот же день Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России, который сосредоточен, в частности, на почти 200 судах "теневого флота", помогающих обходить ограничения на экспорт нефти и энергоресурсов.

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