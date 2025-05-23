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Новости Санкции ЕС Прекращение огня между Украиной и РФ
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Сенат США угрожает новыми санкциями, если Путин не пойдет на перемирие, - Bloomberg

санкції

Республиканцы в Сенате США предупредили Россию о готовности принять новые жесткие санкции, если Владимир Путин не согласится на переговоры о прекращении огня с Украиной или нарушит возможную договоренность.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что, в случае отказа Кремля от серьезной дипломатии, Сенат вместе с администрацией Дональда Трампа рассмотрит дополнительные ограничения, которые должны заставить Россию сесть за стол переговоров.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который ранее представил собственный законопроект о санкциях против РФ, подчеркнул, что будет действовать решительно и ожидает четких результатов уже в ближайшие дни.

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"Мы ждем, что Россия сделает на следующей неделе. Если мы достигнем прекращения огня или переговоров, прекрасно. Тогда мы еще подождем. Но если Россия продолжит вести свою игру, то мы начнем действовать", - сказал он.

Законопроект Грэма предусматривает первичные и вторичные санкции против Москвы, если она не согласится на прекращение огня. В частности, речь идет о 500-процентных пошлинах на товары из РФ для третьих стран, закупающих российскую нефть, газ или уран, а также о запрете американцам покупать российские государственные облигации. Документ должен быть поддержан также Палатой представителей.

Как отмечается, попытки США заставить Путина к перемирию пока не дали результата: понедельничный двухчасовой телефонный разговор между Трампом и Путиным не принес прорыва, и Вашингтон отошел от прямого взаимодействия.

В то же время госсекретарь Марко Рубио предостерег, что новые санкции могут быть рискованными. В тот же день Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против России, который сосредоточен, в частности, на почти 200 судах "теневого флота", помогающих обходить ограничения на экспорт нефти и энергоресурсов.

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Автор: 

путин владимир (31501) США (27043) перемирие (1683)


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Топ комментарии
+8
🤣🤣🤣 забули дописати, в який це раз....🤡🤡🤡
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23.05.2025 11:40
+6
Вираз "останнє китайське попередження" означає марні погрози без реальних дій, що походить з історичних подій 1950 - 60-х років між Китаєм та США. Цей фразеологізм є прикладом виразів, що відображають абсурдність ситуацій, подібно до інших, як-от "кіно і німці".30 апр. 2025 г.
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23.05.2025 11:57
+5
Конгрес до військової допомоги ще не дозрів?
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23.05.2025 11:42
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🤣🤣🤣 забули дописати, в який це раз....🤡🤡🤡
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23.05.2025 11:40 Ответить
у рудого донні буде енурез
меланка заїпеться міняти памперси
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23.05.2025 11:41 Ответить
Конгрес до військової допомоги ще не дозрів?
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23.05.2025 11:42 Ответить
Пообiцяли погрожувати..
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23.05.2025 11:43 Ответить
Сенат США погрожує новими санкціями

І я, старий, і моє покоління чудово пам'ятає про грізне "1001 последнєє кітайскоє прєдупрєждєніє"
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23.05.2025 11:45 Ответить
А палата представників не погрожує. Тобто, в реальності нічого зробити не можуть, але язиком то вже всі гроші в росії відібрали.
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23.05.2025 12:09 Ответить
Дивись які грізні.
А у понеділок - знову нічого, крім дуже суворих погроз.
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23.05.2025 11:48 Ответить
Ці "погрози" - просто пердьож.
Там в Конгресі - ситуація практично така ж сама, як і в нашій ВР. Скільки би зібізяна Агрохімія не грозилась би - а все-одно без відмашки з ОПи дермака кабанюра питання на розгляд, тим більше на голосування - не винесе. Скльки би отой лідер більшості в Сенаті Тун (до речі, адміни, виправляйте помилку в тексті: Тун - лідер республіканської більшості) не свистів - а головуючий в Сенаті диванойоб Венс без відмашки трапа жодної проблеми не вирішуватиме.
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23.05.2025 11:48 Ответить
Чекають на відповідь наступного тижня

Череж тиждень

Чекають на відповідь наступного тижня ....і т.д. ... поки не закинчиться правління Трампа
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23.05.2025 11:48 Ответить
Ну как минимум угроза введения таких санкций позволяет покупателям мордорской нефти дополнительно выкручивать руки оркам, сбивая цену. Мол мы сейчас будем покупать, корабли поплывут - а американцы введут санкции и у нас будут проблемы. Потому давайте мы купим, но вы нам еще несколько долларов скинете. И с точки зрения покупателя не так важно будут санкции или нет, главное что в данный момент можно использовать их угрозу в свою пользу. Мы же не думаем что китайцы и индийцы так любят мордорчан что покупают их нефть чтобы тех выручить? Нет конечно, покупают потому что им это выгодно. И делают абсолютно все чтобы свою выгоду увеличить.
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23.05.2025 11:50 Ответить
згодом це значить через рік
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23.05.2025 11:50 Ответить
ні, це звучить так: через місяць ми придумаємо нову погрозу. А ще через місяць - іншу, І т.д.
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23.05.2025 11:52 Ответить
Представляю - как ржут путин и вся его кодла
Над американским Сенатом
Конгрессом
Белым Домом
Над ООН
Над Европарламентом
Магате
И всем этим так называемым ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ МИРОМ
Который настроил авианосцы
Сверхзвуковые истребители
Ракеты разных мастей
Но при этом ссыт
Перед тем ,у кого ракеты не взлетают
Крейсеры дымят и тонут
А боеприпасы на передовую везут на ослах
Пора уже ИЗРАИЛЮ занять место США
Крошечный Израиль дает по зубам всем ,кто посягнул на его жизнь
И это правильно
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23.05.2025 11:52 Ответить
Вираз "останнє китайське попередження" означає марні погрози без реальних дій, що походить з історичних подій 1950 - 60-х років між Китаєм та США. Цей фразеологізм є прикладом виразів, що відображають абсурдність ситуацій, подібно до інших, як-от "кіно і німці".30 апр. 2025 г.
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23.05.2025 11:57 Ответить
4-й рік повномасштабки:

ЄС: 18-е останнє європейське попередження, або миритесь, або буде 18-й пакет санкцій !

сенат США: останнє американське попередження , або ух як влупимо !
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23.05.2025 12:11 Ответить
Всєм баяцца. І негайно.
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23.05.2025 12:16 Ответить
Злякав їжака голим задом. Це про США, Трампа та їх "санкції"
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23.05.2025 12:58 Ответить
З таким само результатом США можуть погрожувати навіть марсіанам
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23.05.2025 13:24 Ответить
 
 