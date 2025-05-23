Сенат США погрожує новими санкціями, якщо Путін не піде на перемир’я, - Bloomberg

Республіканці в Сенаті США попередили Росію про готовність ухвалити нові жорсткі санкції, якщо Володимир Путін не погодиться на перемовини про припинення вогню з Україною або порушить можливу домовленість.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Лідер республіканської меншості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що, у разі відмови Кремля від серйозної дипломатії, Сенат разом з адміністрацією Дональда Трампа розгляне додаткові обмеження, які мали б змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який раніше представив власний законопроєкт про санкції проти РФ, підкреслив, що діятиме рішуче й очікує на чіткі результати вже найближчими днями.

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"Ми чекаємо, що Росія зробить наступного тижня. Якщо ми досягнемо припинення вогню або переговорів, чудово. Тоді ми ще почекаємо. Але якщо Росія продовжить вести свою гру, то ми почнемо діяти", - сказав він.

Законопроєкт Грема передбачає первинні та вторинні санкції проти Москви, якщо вона не погодиться на припинення вогню. Зокрема, йдеться про 500-відсоткові мита на товари з РФ для третіх країн, що закуповують російську нафту, газ чи уран, а також про заборону американцям купувати російські державні облігації. Документ має бути підтриманий також Палатою представників.

Як зазначається, спроби США змусити Путіна до перемир’я наразі не дали результату: понеділкова двогодинна телефонна розмова між Трампом і Путіним не принесла прориву, і Вашингтон відійшов від прямої взаємодії.

Водночас держсекретар Марко Рубіо застеріг, що нові санкції можуть бути ризикованими. Того ж дня Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії, який зосереджено, зокрема, на майже 200 суднах "тіньового флоту", що допомагають обходити обмеження на експорт нафти та енергоресурсів.

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