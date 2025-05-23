Сенат США погрожує новими санкціями, якщо Путін не піде на перемир’я, - Bloomberg
Республіканці в Сенаті США попередили Росію про готовність ухвалити нові жорсткі санкції, якщо Володимир Путін не погодиться на перемовини про припинення вогню з Україною або порушить можливу домовленість.
Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Лідер республіканської меншості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що, у разі відмови Кремля від серйозної дипломатії, Сенат разом з адміністрацією Дональда Трампа розгляне додаткові обмеження, які мали б змусити Росію сісти за стіл переговорів.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який раніше представив власний законопроєкт про санкції проти РФ, підкреслив, що діятиме рішуче й очікує на чіткі результати вже найближчими днями.
"Ми чекаємо, що Росія зробить наступного тижня. Якщо ми досягнемо припинення вогню або переговорів, чудово. Тоді ми ще почекаємо. Але якщо Росія продовжить вести свою гру, то ми почнемо діяти", - сказав він.
Законопроєкт Грема передбачає первинні та вторинні санкції проти Москви, якщо вона не погодиться на припинення вогню. Зокрема, йдеться про 500-відсоткові мита на товари з РФ для третіх країн, що закуповують російську нафту, газ чи уран, а також про заборону американцям купувати російські державні облігації. Документ має бути підтриманий також Палатою представників.
Як зазначається, спроби США змусити Путіна до перемир’я наразі не дали результату: понеділкова двогодинна телефонна розмова між Трампом і Путіним не принесла прориву, і Вашингтон відійшов від прямої взаємодії.
Водночас держсекретар Марко Рубіо застеріг, що нові санкції можуть бути ризикованими. Того ж дня Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії, який зосереджено, зокрема, на майже 200 суднах "тіньового флоту", що допомагають обходити обмеження на експорт нафти та енергоресурсів.
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меланка заїпеться міняти памперси
І я, старий, і моє покоління чудово пам'ятає про грізне "1001 последнєє кітайскоє прєдупрєждєніє"
А у понеділок - знову нічого, крім дуже суворих погроз.
Там в Конгресі - ситуація практично така ж сама, як і в нашій ВР. Скільки би зібізяна Агрохімія не грозилась би - а все-одно без відмашки з ОПи дермака кабанюра питання на розгляд, тим більше на голосування - не винесе. Скльки би отой лідер більшості в Сенаті Тун (до речі, адміни, виправляйте помилку в тексті: Тун - лідер республіканської більшості) не свистів - а головуючий в Сенаті диванойоб Венс без відмашки трапа жодної проблеми не вирішуватиме.
Череж тиждень
Чекають на відповідь наступного тижня ....і т.д. ... поки не закинчиться правління Трампа
Над американским Сенатом
Конгрессом
Белым Домом
Над ООН
Над Европарламентом
Магате
И всем этим так называемым ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ МИРОМ
Который настроил авианосцы
Сверхзвуковые истребители
Ракеты разных мастей
Но при этом ссыт
Перед тем ,у кого ракеты не взлетают
Крейсеры дымят и тонут
А боеприпасы на передовую везут на ослах
Пора уже ИЗРАИЛЮ занять место США
Крошечный Израиль дает по зубам всем ,кто посягнул на его жизнь
И это правильно
ЄС: 18-е останнє європейське попередження, або миритесь, або буде 18-й пакет санкцій !
сенат США: останнє американське попередження , або ух як влупимо !