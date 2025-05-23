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Новини Санкції ЄС Припинення вогню між Україною та РФ
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Сенат США погрожує новими санкціями, якщо Путін не піде на перемир’я, - Bloomberg

санкції

Республіканці в Сенаті США попередили Росію про готовність ухвалити нові жорсткі санкції, якщо Володимир Путін не погодиться на перемовини про припинення вогню з Україною або порушить можливу домовленість.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Лідер республіканської меншості в Сенаті Джон Тьюн заявив, що, у разі відмови Кремля від серйозної дипломатії, Сенат разом з адміністрацією Дональда Трампа розгляне додаткові обмеження, які мали б змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який раніше представив власний законопроєкт про санкції проти РФ, підкреслив, що діятиме рішуче й очікує на чіткі результати вже найближчими днями.

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"Ми чекаємо, що Росія зробить наступного тижня. Якщо ми досягнемо припинення вогню або переговорів, чудово. Тоді ми ще почекаємо. Але якщо Росія продовжить вести свою гру, то ми почнемо діяти", - сказав він.

Законопроєкт Грема передбачає первинні та вторинні санкції проти Москви, якщо вона не погодиться на припинення вогню. Зокрема, йдеться про 500-відсоткові мита на товари з РФ для третіх країн, що закуповують російську нафту, газ чи уран, а також про заборону американцям купувати російські державні облігації. Документ має бути підтриманий також Палатою представників.

Як зазначається, спроби США змусити Путіна до перемир’я наразі не дали результату: понеділкова двогодинна телефонна розмова між Трампом і Путіним не принесла прориву, і Вашингтон відійшов від прямої взаємодії.

Водночас держсекретар Марко Рубіо застеріг, що нові санкції можуть бути ризикованими. Того ж дня Євросоюз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії, який зосереджено, зокрема, на майже 200 суднах "тіньового флоту", що допомагають обходити обмеження на експорт нафти та енергоресурсів.

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Автор: 

путін володимир (24060) США (23290) перемир’я (990)


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Топ коментарі
+8
🤣🤣🤣 забули дописати, в який це раз....🤡🤡🤡
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23.05.2025 11:40
+6
Вираз "останнє китайське попередження" означає марні погрози без реальних дій, що походить з історичних подій 1950 - 60-х років між Китаєм та США. Цей фразеологізм є прикладом виразів, що відображають абсурдність ситуацій, подібно до інших, як-от "кіно і німці".30 апр. 2025 г.
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23.05.2025 11:57
+5
Конгрес до військової допомоги ще не дозрів?
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23.05.2025 11:42
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🤣🤣🤣 забули дописати, в який це раз....🤡🤡🤡
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23.05.2025 11:40 Відповісти
у рудого донні буде енурез
меланка заїпеться міняти памперси
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23.05.2025 11:41 Відповісти
Конгрес до військової допомоги ще не дозрів?
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23.05.2025 11:42 Відповісти
Пообiцяли погрожувати..
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23.05.2025 11:43 Відповісти
Сенат США погрожує новими санкціями

І я, старий, і моє покоління чудово пам'ятає про грізне "1001 последнєє кітайскоє прєдупрєждєніє"
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23.05.2025 11:45 Відповісти
А палата представників не погрожує. Тобто, в реальності нічого зробити не можуть, але язиком то вже всі гроші в росії відібрали.
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23.05.2025 12:09 Відповісти
Дивись які грізні.
А у понеділок - знову нічого, крім дуже суворих погроз.
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23.05.2025 11:48 Відповісти
Ці "погрози" - просто пердьож.
Там в Конгресі - ситуація практично така ж сама, як і в нашій ВР. Скільки би зібізяна Агрохімія не грозилась би - а все-одно без відмашки з ОПи дермака кабанюра питання на розгляд, тим більше на голосування - не винесе. Скльки би отой лідер більшості в Сенаті Тун (до речі, адміни, виправляйте помилку в тексті: Тун - лідер республіканської більшості) не свистів - а головуючий в Сенаті диванойоб Венс без відмашки трапа жодної проблеми не вирішуватиме.
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23.05.2025 11:48 Відповісти
Чекають на відповідь наступного тижня

Череж тиждень

Чекають на відповідь наступного тижня ....і т.д. ... поки не закинчиться правління Трампа
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23.05.2025 11:48 Відповісти
Ну как минимум угроза введения таких санкций позволяет покупателям мордорской нефти дополнительно выкручивать руки оркам, сбивая цену. Мол мы сейчас будем покупать, корабли поплывут - а американцы введут санкции и у нас будут проблемы. Потому давайте мы купим, но вы нам еще несколько долларов скинете. И с точки зрения покупателя не так важно будут санкции или нет, главное что в данный момент можно использовать их угрозу в свою пользу. Мы же не думаем что китайцы и индийцы так любят мордорчан что покупают их нефть чтобы тех выручить? Нет конечно, покупают потому что им это выгодно. И делают абсолютно все чтобы свою выгоду увеличить.
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23.05.2025 11:50 Відповісти
згодом це значить через рік
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23.05.2025 11:50 Відповісти
ні, це звучить так: через місяць ми придумаємо нову погрозу. А ще через місяць - іншу, І т.д.
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23.05.2025 11:52 Відповісти
Представляю - как ржут путин и вся его кодла
Над американским Сенатом
Конгрессом
Белым Домом
Над ООН
Над Европарламентом
Магате
И всем этим так называемым ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ МИРОМ
Который настроил авианосцы
Сверхзвуковые истребители
Ракеты разных мастей
Но при этом ссыт
Перед тем ,у кого ракеты не взлетают
Крейсеры дымят и тонут
А боеприпасы на передовую везут на ослах
Пора уже ИЗРАИЛЮ занять место США
Крошечный Израиль дает по зубам всем ,кто посягнул на его жизнь
И это правильно
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23.05.2025 11:52 Відповісти
Вираз "останнє китайське попередження" означає марні погрози без реальних дій, що походить з історичних подій 1950 - 60-х років між Китаєм та США. Цей фразеологізм є прикладом виразів, що відображають абсурдність ситуацій, подібно до інших, як-от "кіно і німці".30 апр. 2025 г.
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23.05.2025 11:57 Відповісти
4-й рік повномасштабки:

ЄС: 18-е останнє європейське попередження, або миритесь, або буде 18-й пакет санкцій !

сенат США: останнє американське попередження , або ух як влупимо !
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23.05.2025 12:11 Відповісти
Всєм баяцца. І негайно.
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23.05.2025 12:16 Відповісти
Злякав їжака голим задом. Це про США, Трампа та їх "санкції"
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23.05.2025 12:58 Відповісти
З таким само результатом США можуть погрожувати навіть марсіанам
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23.05.2025 13:24 Відповісти
 
 