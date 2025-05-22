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Новини Буферна зона
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У МЗС відповіли Путіну щодо "буферної зони": Така зона може бути на російських територіях

Речник МЗС Георгій Тихий

"Буферна зона", про яку говорив кремлівський диктатор Володимир Путін може бути створена на території Росії. Саме для цього Сили оборони ведуть операції в Курській та Бєлгородській областях.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він підкреслив, що така заява від Путіна показує, що саме він є причиною російсько-української війни та того, що вона досі триває попри вимоги країн-партнерів України прийняти пропозицію щодо безумовного припинення вогню на 30 днів з можливістю продовження.

"Ці слова вони доводять наочно, що саме Путін, саме Росія є перешкодою для мирних зусиль зараз, і саме на них потрібно посилювати тиск всіх форм того, щоби примушувати Росію і Путіну до миру і до повного тривалого припинення вогню", - наголосив речник.

Читайте: Росіяни на перемовинах у Стамбулі висували неприйнятні для України вимоги, - МЗС

Раніше Путін доручив створити так звану "буферну зону безпеки" вздовж кордону РФ та України.

Автор: 

МЗС (4157) путін володимир (24051) Тихий Георгій (12)


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Топ коментарі
+26
Різниця лише в тому що озброєні до зубів орки ***** цю зону створюють, а заброньовані піджачки з українського МЗС про неї лише пиз.. говорять з теплих київських кабінетів.
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22.05.2025 21:01
+19
Есть такое. Пустые угрозы вызывают только обратную реакцию. Мы уже видели "удар" по параду на 9 мая. Охрененно потужно вышло.
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22.05.2025 21:17
+16
Так кацапи дякуючи вашій курській авантюрі вже починають створювати буферну зону в Сумській області .
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22.05.2025 21:09
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Ну ,а українці вже збудували багатоешеловану лінію оборони чи ні?
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22.05.2025 21:01 Відповісти
Ні...🥺😠 Суми
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22.05.2025 22:11 Відповісти
Звісно, лінія оборони вже збудована ... а ще досить багато виробили лопат від ТМ "Кулеба".
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23.05.2025 12:43 Відповісти
Різниця лише в тому що озброєні до зубів орки ***** цю зону створюють, а заброньовані піджачки з українського МЗС про неї лише пиз.. говорять з теплих київських кабінетів.
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22.05.2025 21:01 Відповісти
Есть такое. Пустые угрозы вызывают только обратную реакцию. Мы уже видели "удар" по параду на 9 мая. Охрененно потужно вышло.
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22.05.2025 21:17 Відповісти
Тихий, коли Курщину будем міняти на ЗАЕС?
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22.05.2025 21:01 Відповісти
Всі два села і три яри... ?
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22.05.2025 21:15 Відповісти
Сами все обнуляют соглашательством. Уповаем на трампизм.
Это ничтожество что-то вате в 100, 500-й раз провозглашает.
Имеем укрепление фундамента фашизма.
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22.05.2025 21:08 Відповісти
"Буферна зона", при наявності ракет і безпілотників, на сьогоднішній день, знаходиться в районі Новосибірська.
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22.05.2025 21:09 Відповісти
Хорошая фраза "при наличии ракет". Только мы их видим пока исключительно в видосиках "величайшего". Хотя согласно его постоянным обещаниям с начала года мы должны были видеть не менее 1000 ударов именно дальнобойными ракетами.
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22.05.2025 21:20 Відповісти
Так кацапи дякуючи вашій курській авантюрі вже починають створювати буферну зону в Сумській області .
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22.05.2025 21:09 Відповісти
Гарно сказало наше МЗС, так 73%? А що для цього робиться? Нічого, одна болтовня і запевнення, що колись ми помстимося, а ворог кожного дня вбиває місцевих на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та Луганщині.
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22.05.2025 21:09 Відповісти
Ага "помстяться" вони , "нєуловімиє мстітєлі " блін.
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22.05.2025 21:14 Відповісти
Лопат не вистачає на месників.... а то б вони огогоо..
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22.05.2025 21:16 Відповісти
Вже кацапи в Сирії зони робили, навіть всім казали тікати звідтіля. Ось тільки самі втекли з Сирії.
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22.05.2025 21:10 Відповісти
З Афганістану теж втекли, тільки щось в тих країнах-переможцях ніхто жити не хоче.
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22.05.2025 22:42 Відповісти
А цей тихий не такий вже й тихий , кар"єрист ще той ,далеко піде ,ще й сибігу підсидить .
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22.05.2025 21:11 Відповісти
Нам би відбитись - вже потім за буфера думати
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22.05.2025 21:12 Відповісти
як же задовбало оце ****** 95 шапіто!
що значить, мзс відповіло?
це, що, ****, "конкурс капітанов".
відповідь може бути тільки одна!!! і цю відповідь, зроблять, або зсу або спеціально навчені випадкові перехожі!!!
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22.05.2025 21:14 Відповісти
ти мене викрив!
прошу, не кажи нікому!
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22.05.2025 22:23 Відповісти
Одесит Гончаренко депутат України,а ти шмат лайна в порівнянні з ним,тому сидиш і пишеш висери свої в коментах.
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23.05.2025 10:33 Відповісти
ну, а про тебе тоді і мови немає, щодо хто ти.
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23.05.2025 11:10 Відповісти
Десь буде...европейскій вал вже є, буде і зона
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22.05.2025 21:15 Відповісти
ПріЗедєнт, наприклад, вже створив буферну зону в сваєй галавє, ось і Жора тихий не відстає...
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22.05.2025 21:16 Відповісти
А ще й "пасєрєдіне".
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23.05.2025 12:02 Відповісти
путін підарас!
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22.05.2025 21:26 Відповісти
Що тільки путляра не казав. Воно й на місяць у 2016 році полетіло, воно казало, що ціна на газ буде така, яку москва поставить, воно обіцяло імпортозаміщення, а трактори чомусь перестали щавити харчи з країн Європи, воно обіцяло відмовитись від долара, воно казало країнам НАТО повернутися на кордони 1991 року. Досить слухати, що ця гидота каже.Як кажуть в Україні :" Дурень думкою багатіє". Смерть путлеру!
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22.05.2025 21:35 Відповісти
Буферна зона - це жіноча зона, де усі з великими буферами!
)))
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22.05.2025 21:40 Відповісти
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22.05.2025 22:29 Відповісти
не може бути, а має бути.
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22.05.2025 22:18 Відповісти
На территорії нацистської россії нічого не буде. За чотири роки повномасштабної агрессії жодного удару у відповідь (!) жодного удару нема.
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23.05.2025 11:27 Відповісти
Для кого ви оце підп*дуєте?
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23.05.2025 11:38 Відповісти
А чому незламний потужно не відповів?
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23.05.2025 11:53 Відповісти
Буферна зона може бути створена на території москалів. А може й не бути створена. І який з цих двох варіантів реальний?
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23.05.2025 12:39 Відповісти
 
 