У МЗС відповіли Путіну щодо "буферної зони": Така зона може бути на російських територіях
"Буферна зона", про яку говорив кремлівський диктатор Володимир Путін може бути створена на території Росії. Саме для цього Сили оборони ведуть операції в Курській та Бєлгородській областях.
Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Він підкреслив, що така заява від Путіна показує, що саме він є причиною російсько-української війни та того, що вона досі триває попри вимоги країн-партнерів України прийняти пропозицію щодо безумовного припинення вогню на 30 днів з можливістю продовження.
"Ці слова вони доводять наочно, що саме Путін, саме Росія є перешкодою для мирних зусиль зараз, і саме на них потрібно посилювати тиск всіх форм того, щоби примушувати Росію і Путіну до миру і до повного тривалого припинення вогню", - наголосив речник.
Раніше Путін доручив створити так звану "буферну зону безпеки" вздовж кордону РФ та України.
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Это ничтожество что-то вате в 100, 500-й раз провозглашает.
Имеем укрепление фундамента фашизма.
що значить, мзс відповіло?
це, що, ****, "конкурс капітанов".
відповідь може бути тільки одна!!! і цю відповідь, зроблять, або зсу або спеціально навчені випадкові перехожі!!!
прошу, не кажи нікому!
)))