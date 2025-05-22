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Новини Буферна зона
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РФ створює "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною, - Путін

Путін доручив створити буферну зону безпеки на кордоні України

Російський диктатор Володимир Путін доручив створити так звану "буферну зону безпеки" вздовж кордону РФ та України.

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України", - заявив Путін.

За його словами, російські війська нібито зараз вирішують завдання зі створення "буферної зони".

Диктатор додав, що війська РФ "активно придушують вогневі точки противника".

Деталі про те, де саме планується ця "зона", і якими засобами Росія збирається її забезпечити, Путін не уточнив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ідея створення буферної зони на 30 км від фронту є "неживою" на сьогодні, - Зеленський

Раніше Росія неодноразово висловлювалася про потребу в "зоні безпеки" вздовж українського кордону, зокрема після атак дронів та обстрілів прикордонних районів РФ.

Водночас Україна наполягає, що бойові дії ведуться виключно в межах оборони та звільнення окупованих територій.

Автор: 

кордон (4807) путін володимир (24051) росія (65800) війна в Україні (4507)


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Топ коментарі
+28
Не п'зди. 90% кацапських "відео раз*обів" це відео роз*обу їх самих. Уже мільйон раз спростовували кауапняве творчєство, нє знов "очевидці" з русвєсни лізуть...
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22.05.2025 18:18
+25
афігєть!
плєшивая крємлядь визнає кордони україни?
от, жеж, наш зе!лідар потужний переможний кластер......
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22.05.2025 18:05
+23
Там де расіюшка получила п-зди там і кордон...
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22.05.2025 18:20
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Не п'зди. 90% кацапських "відео раз*обів" це відео роз*обу їх самих. Уже мільйон раз спростовували кауапняве творчєство, нє знов "очевидці" з русвєсни лізуть...
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22.05.2025 18:18 Відповісти
Він вважає себе верховним наполеончиком і хоче увійти в якісь анали історії)
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22.05.2025 18:37 Відповісти
А насправді він мавпа з гранатою
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23.05.2025 00:34 Відповісти
Майже рік тому з вуст ***** лунала подібна заява.
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22.05.2025 18:05 Відповісти
Так , лунала ... але рік тому ще не було Потужної Курської Авантюри і фронт на Донбаськой Промисловій Агломерації тримався більш-менш міцно. Мабуть Путло чекало - коли йому допоможуть створити умови для створення буферної зони і таки Путло дочекалося серпня 2024 року - найбільш боєздатні бригади ЗСУ були перекинути з Донбасу на Курщину , а по шМарафону почали розповідати байки , як Найвеличніший та його ЗЕкоМАНДА будуть обмінювати Курщину на ЗАЕС та інші окуповані території.
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23.05.2025 12:50 Відповісти
буферна ********* - кулі
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23.05.2025 14:03 Відповісти
афігєть!
плєшивая крємлядь визнає кордони україни?
от, жеж, наш зе!лідар потужний переможний кластер......
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22.05.2025 18:05 Відповісти
по факту визнає
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22.05.2025 18:10 Відповісти
По факту ? А це що:


«Договір
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон



( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-15 1681-15 ) від 20.04.2004 )



Дата підписання: 28.01.2003

Дата набуття чинності: 23.04.2004

Україна і Російська Федерація, далі "Договірні Сторони",»

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22.05.2025 19:21 Відповісти
використаний туалет папір

читайте Бісмарка про міжнародне дєлопроізводство в рашці

.
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22.05.2025 20:03 Відповісти
Ти встряв не розуміючи про що мова.
Тут один заявив:

« mg42ua

по факту визнає.»

А я йому тицьнув, що не по факту, а є підписаний кацапами ДОКУМЕНТ.

Бо й місцеві хохлокацапи і куУти до цих пір бризкаються піною: «А почєму УкрАіна до сіх пор нє подпісала договор о дємілітації граніц с россієй!!!?»

То от оцим ДокУмєнтом треба тицяти їм у писок.
Читай.
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22.05.2025 20:24 Відповісти
у сраку буйло тицяє той "документ"

.
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22.05.2025 22:59 Відповісти
«Договір
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон

( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-15 1681-15 ) від 20.04.2004 )

Дата підписання: 28.01.2003

Дата набуття чинності: 23.04.2004
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23.05.2025 06:23 Відповісти
Там де расіюшка получила п-зди там і кордон...
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22.05.2025 18:20 Відповісти
х@йло визнає кордони, прописані в їхній конституції....😡😡😡 І тому буде лізти, поки не отримає хорошої пи# ди, або поки не досягне бажаного...
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22.05.2025 18:21 Відповісти
буфарна зона може бути лише з "правом чобота" - безпосередньою окупацією території

Липці, Вовчанськ - буферна зона яку кацапи "створюють" вже цілий рік

.
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22.05.2025 18:07 Відповісти
Що це означає ?
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22.05.2025 18:08 Відповісти
чергову муйню - пролізуть настільки, наскільки зможуть на Півночі

.
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22.05.2025 18:11 Відповісти
Та це зрозуміло , але -

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.rbc.ua/rus/news/situatsiya-zagostryuetsya-sumskiy-oblasti-1747645921.html&ved=2ahUKEwjBr8uNsLeNAxVxPxAIHe0_AcgQFnoECC8QAQ&usg=AOvVaw1vveEjmKlnhq2qhl0xzWK_

у Сумській області евакуюють понад 200 (!) населених пунктів



tps://w
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22.05.2025 18:21 Відповісти
Їм особливо і не треба лізти на Сумщину, для них головне зробити у нас в прикордонні випалену безлюдну зону довжиною 563 км а от ширина її - це питання, бо на сьогоднішній день вона дуже різна.
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22.05.2025 19:35 Відповісти
Він знову спиз..Ів.
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22.05.2025 18:14 Відповісти
*****!
Та ми й так не забуваємо, що ти *****!
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22.05.2025 18:08 Відповісти
Яке ж воно кончене...
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22.05.2025 18:10 Відповісти
Та ні, ще треба прикончити і поштрикати палкою.
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22.05.2025 18:16 Відповісти
Це уговори,щоб захід не панікував
А само робе завоювання території
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22.05.2025 18:15 Відповісти
Буферна зона за рахунок території України. Наступна буферна зона буде за рахунок Прибалтики чи Фінляндії??

Вони там точно психічно хворі маньяки
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22.05.2025 18:17 Відповісти
Буферна зона: Брянська, Курська, Білгородська, Воронежська та Ростовська області - поки що московії.
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22.05.2025 18:19 Відповісти
Та й Краснодарський край стане буферною зоною - бо Крим є Україна!
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22.05.2025 18:26 Відповісти
кубань! не забувайте про кубань.
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22.05.2025 18:27 Відповісти
При Порошенко зебіли волали нічого робити подібного не треба
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22.05.2025 18:21 Відповісти
Ми думали що Трамп - це наш козирний туз а виявилося що це проста шістка
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22.05.2025 18:26 Відповісти
Штатам все рівно прийдеться стати на наш бік,просто шкода що ми втрачаємо час в саме головне людей
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22.05.2025 18:30 Відповісти
Хто таке думав про Трампа? Дебіли з розумом інфузорії? Нічого хорошого від Трампа не чекав ніхто, хто має претензію називатися Homo Sapiens Sapiens.
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22.05.2025 19:13 Відповісти
Чому ?
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22.05.2025 19:54 Відповісти
Бо трамп - інфантильний нарцис з деменцією і геть без принципів. Тому, що саме через Трампа пів-року блокувалося виділення нового пакету допомоги Україні, бо він відкрито був проти цього. Мало?
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22.05.2025 20:29 Відповісти
Что хорошего можно ждать от полуидиота, которого исключили из двух средних школ за неадекватность и неспособность усваивать простой материал...
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23.05.2025 07:47 Відповісти
Про "буферну" зону.

Це суспільство - сарана. І сенс їхнього існування - лізти вперед, незважаючи ні на що, і захоплювати нові території

Щодня на Вовчанську вони лізуть на штурми маленькими групами по 3−5 осіб. Лізуть по трупах тих, що за декілька годин до них лізли штурмувати ту саму позицію. Ніякого сенсу, ніякої осмисленості, ніяких успіхів, тільки закидати нас трупами.
Це відрізняється від м'ясних штурмів часів маршала Жукова лише тим, що зараз атакують маленькими групами, і мета - не захоплення кілометрів, а зайняти одну єдину позицію на декілька квадратних метрів. Щоденно, методично - накат за накатом, втратили - відкотились, якщо залишилось кому відкотитись. Але з якоюсь божевільною наполегливістю. Індивід втрачає себе і стає частиною рою, де загибель декількох комах взагалі не враховується. Ніяк по-іншому я не можу пояснити собі, чому вони лізуть, навіть розуміючи, що ми їх зараз вб'ємо.

Моя філософська освіта заважає мені дивитися на цю буденність очами математика і просто фіксувати: мінус один, мінус п'ять, мінус сорок. Моя філософська і теологічна освіта штурхає мій мозок спробувати осмислити - навіщо цей умовний Homo erectus («людина прямоходяча», бо назвати їх Homo Sapiens я не можу чисто органічно, адже я не бачу в цьому дійстві розумності) лізе по трупах індивідів зі свого рою на вірну смерть, по руїнах міста, схожого на марсіанський пейзаж. Задля чого? Яка мотивація? Що ти розраховуєш за це отримати?(с)
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22.05.2025 18:30 Відповісти
Якщо в тебе філософська освіта (якої не існує) - сиди на дупі рівно і не вякай…

В чем разница между естественными (математика, физика, химия, биология) и гуманитарными "неестественными" (философия, история, юриспруденция, политология, религиоведение) науками?
Да очень просто…
Настоящие науки (математика, физика, квантовая механика, химия, биология) проверяемы и их результаты не зависят от решений партий, идеологии, съездов, пятилеток, и здоровья гитлера, сталина и леонида иллича.
"неестественные" (философия, история, юриспруденция, политология, религиоведение) науки существуют в воспаленном воображении тех, кто не способен постичь естественные науки (математика, физика, химия, биология) и, соответственно, готовы колебаться с линией партии на сегодняшний момент
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22.05.2025 19:13 Відповісти
«Математи́чні нача́ла натура́льної філосо́фії» (лат. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)
Фундаментальна праця І. Ньютона.
Пошук Бога:
Багато дослідників припускають, що І. Ньютон розглядав науку як один із шляхів до Бога. Він намагався знайти зв'язок між природними законами та божественним планом.»
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22.05.2025 19:32 Відповісти
"Багато дослідників припускають"
а эти исследователи тоже небось философы?
я бы, блеать, собрал бы всех филососов, юристов, историков на острове и 8 часов в день преподавал им квантовую мезанику. Потом - экзамен. Кто не сдал - палкой по роже и лишение пайки
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22.05.2025 19:40 Відповісти
Курс квантової механікі це курс вишу.
Об'язаловка.
А от як тобі «Онтологія Бутття» Курта Геделя ?
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22.05.2025 19:53 Відповісти
какое отношение имеет мусор типа «Онтологія Бутття» Курта Геделя к созданию (расчету) атомной бомбы?
В экономике нобелевская премия за создание теории опционов была лишь успешной попыткой применения дифуров (Ито лемма)
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22.05.2025 20:04 Відповісти
Діючий зразок Першої Атомної бомби робила ТРІЙЦЯ: Теллер, Улам, Кістяківський.
Керував Теллер.
Розрахунок атомної бомби провів Станіслав Улам. Поляк.
А от за що там відповідав Георгій Богданович Кістяківський?
Українець.
У подальшому особистий радник Президента Ейзенхауера з науки і техніки?
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22.05.2025 20:15 Відповісти
В цілому згоден - жодний філософ не мав ніякого відношення до атомної бомби (і курт гедель також)
1. "Розрахунок атомної бомби провів Станіслав Улам, Кістяківський" непідтверджена брехня. це як касапія - батьківщина слонів. Пруфи у студію, пліз...
2. телер не мав прямого відношення до атомної бомби - він займався водородною
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22.05.2025 20:35 Відповісти
Читай

Vv Tt

В цілому згоден - жодний філософ не мав ніякого відношення до атомної бомби (і курт гедель також)
1. "Розрахунок атомної бомби провів Станіслав Улам, Кістяківський" непідтверджена брехня. це як касапія - батьківщина слонів. Пруфи у студію, пліз...
2. телер не мав прямого відношення до атомної бомби - він займався водородною

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кістяківський Георгій Богданович - Вікіпедія (wikipedia.org)



https://achievement-org.translate.goog/achiever/edward-teller-ph-d/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq Эдвард Теллер, доктор философии | Академия достижений (achievement-org.translate.goog)

Еще в 1940 году Теллер рассматривал возможность использования интенсивного тепла, выделяемого при ядерном делении, для запуска процесса, называемого ядерным синтезом, еще более взрывного явления. Теллер надеялся, что в Лос-Аламосе будут реализованы как варианты деления, так и синтеза, но создание более простого устройства деления в одиночку оказалось настолько сложным, что исследования по синтезу были прекращены. Теллер был глубоко разочарован.

Эдвард Теллер внес большой вклад в разработку атомной бомбы. С самого начала некоторые ученые опасались, что неконтролируемая ядерная реакция, подобная той, что была в предлагаемой бомбе, может продолжаться бесконечно, поглощая Землю. Расчеты Теллера убедили команду в том, что ядерный взрыв, хотя и чрезвычайно мощный, уничтожит лишь ограниченную территорию. В 1945 году атомная бомба была успешно испытана в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Немецкий проект был еще далек от завершения, когда Германия капитулировала. В течение нескольких недель после первого испытания американские бомбы уничтожили японские города Хиросиму и Нагасаки. Япония капитулировала, и война закончилась. После окончания войны Теллер снова попытался, но безуспешно, убедить своих начальников в Лос-Аламосе заняться синтезом и создать термоядерное оружие, намного более мощное, чем бомбы, сброшенные на Японию.

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22.05.2025 20:51 Відповісти
Чувак, ти дійсно не знав про творців ДІЮЧОГО ЗРАЗКА ПЕРШОЇ АТОМНОЇ???????

Станіслав Улам
Невдовзі, після зустрічі навесні https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 року з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD Джоном фон Нойманом, Улям одержує запрошення від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B5 Ганса Бете до лабораторії в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81 Лос-Аламос для участі у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82 Мангеттенському проєкті (проєктування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 атомної бомби). В Лос-Аламос Станіслав Улям тісно співпрацює з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96 Енріко Фермі та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4 Річардом Фейнманом і безпосередньо з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80 Едвардом Теллером, вже на майбутнє, над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 водневою бомбою. Після випробування атомної бомби Улям на деякий час відходить з лабораторії Лос-Аламос і працює у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Каліфорнійському університеті.
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22.05.2025 21:19 Відповісти
Дурік, це слова муфтія Саїда Ісмагілова. Лейтенанта з 57-ї омбре.
І йому видніше яка існує освіта ніж tt з інтернету, що навіть нездатне висловити свої думки українською ..
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22.05.2025 19:39 Відповісти
тобі самому хоч зрозуміло що ти висрало?
муфтій = лейтенант, що навіть нездатне висловити свої думки...
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22.05.2025 19:56 Відповісти
Прикинь, дурік, зараз навіть муфтії стають лейтенантами.
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22.05.2025 20:00 Відповісти
Ну, песец лейтенантам...
5 раз в день всему личному составу стать раком на меку и вопить алахакбар
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22.05.2025 20:07 Відповісти
Буферна зона буде від Дону до Уралу на Україно-Китайському кордоні, падло ботоксне!

Але це, на жаль, лише мої мрії
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22.05.2025 18:32 Відповісти
А дотепер там школярі ходили, кульбабки нюхали))).
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22.05.2025 18:32 Відповісти
пердун забыл, шо уже ее создавал... теперь все снова
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22.05.2025 18:53 Відповісти
На два метра землі вглиб йому буферну зону!
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22.05.2025 18:55 Відповісти
бункерна зона вже путину потрібна
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22.05.2025 18:55 Відповісти
Впаяйте то шо пропонують 81 зі 100 сенаторів, і хай через 3 місяця своїм баранам пояснить п'ятикратне зростання всього, і хай далі про торгову буферну зону паяє!
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22.05.2025 18:56 Відповісти
можно хоч криком кричати і спорити але ці підори сунут вперед майже на всіх напрямках, тому не треба брихати хоча собі, або наша влада щось зміне в ході бд або час формувати загони партизанів по всій Украіні.
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22.05.2025 19:16 Відповісти
З появою дронів та інших ******** засобів ураження, партизанські загони не будуть мати ніякої ефективності. Не живіть ілюзіями, потрібно з корупцією наводити порядок на всіх рівнях, та ввести контроль за виробництвом озброєння.
Все решта казки для пенсіонерів рівня марафону.
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22.05.2025 19:32 Відповісти
ну, когда народ (холопы, конечно) безоружный, необученный, за производство оружия и самооборону судят и сажают (госмонополия, только мины бракованные), отменили срочную службу, нихрена вместо не сделали, до сих пор, (а мобилизацию и войну запилили с 25 лет и месяц подготовки), никаких схронов\туннелей\дотов не делается (очевидно, потому как всю землю уже прихватизировали более ценные физиономии, которые находятся где-то в Монако и выгоднее забабахать высотку и продать, а деньги пропить, чем бетонный бункер), то партизанщина конечно никак не выживет да и не создастся. и причина не наличие забугорных и китайских "******** засобів ураження", а отсутствие мозгов, логики, стратегии и планирования в целом.
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22.05.2025 20:24 Відповісти
***** черговий раз довів,що він *****.
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22.05.2025 19:26 Відповісти
*****, на своей территории ты можешь делать шо хош!!! Если нужно очистить территорию, то ВСУ поможет!!🤡🥳🤗😆🤪🤣
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22.05.2025 19:33 Відповісти
Нині ворог на одній із ділянок ЛБЗ на відстані в 1,5км від адмінкордону з Дніпропетровською областю. Значить, буде сунути і далі, за кордон, попри все, що би ***** не *******.
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22.05.2025 19:43 Відповісти
какая безмерная однобокость!!!😀
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22.05.2025 19:45 Відповісти
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22.05.2025 20:12 Відповісти
Ну,є прогес) Буферна зона ,а за нею НАТО)
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22.05.2025 21:03 Відповісти
Так створили ж вже в Курській і Бєлгородській областях. Невже мало?
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22.05.2025 21:30 Відповісти
забор краще поставте висотою метрів 50. І колючку під електричною напругою. І не тільки на українському кордоні, а від всього світу навколо. Бо ви токсичні, агресивні, кровожерливі шакали. Світ хоче жити у безпеці.
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22.05.2025 21:43 Відповісти
Смішно,до сліз-"найбільша" на планеті ядена держава всцикається від згадки про Україну і хоче якусь буферну зону з нами...
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22.05.2025 21:53 Відповісти
Пуйло ніяк не второпає того , що тисячами здихають його
гобліни на украінській землі і буферна зона тут ні до чого !!
Вам всім , кацапам , скоро гаплик настане від украінців 👹
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22.05.2025 23:30 Відповісти
Яке кончене.
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23.05.2025 09:13 Відповісти
Еволюція кремлівських погроз: від "Київ за 3 дні" до "можемо 21 рік"
https://www.youtube.com/watch?v=F__NzamGJ78
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23.05.2025 13:28 Відповісти
 
 