РФ створює "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін доручив створити так звану "буферну зону безпеки" вздовж кордону РФ та України.

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України", - заявив Путін.

За його словами, російські війська нібито зараз вирішують завдання зі створення "буферної зони".

Диктатор додав, що війська РФ "активно придушують вогневі точки противника".

Деталі про те, де саме планується ця "зона", і якими засобами Росія збирається її забезпечити, Путін не уточнив.

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Раніше Росія неодноразово висловлювалася про потребу в "зоні безпеки" вздовж українського кордону, зокрема після атак дронів та обстрілів прикордонних районів РФ.

Водночас Україна наполягає, що бойові дії ведуться виключно в межах оборони та звільнення окупованих територій.