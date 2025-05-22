РФ создает "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин поручил создать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль границы РФ и Украины.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины", - заявил Путин.

По его словам, российские войска якобы сейчас решают задачу по созданию "буферной зоны".

Диктатор добавил, что войска РФ "активно подавляют огневые точки противника".

Детали о том, где именно планируется эта "зона", и какими средствами Россия собирается ее обеспечить, Путин не уточнил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Идея создания буферной зоны на 30 км от фронта является "неживой" на сегодня, - Зеленский

Ранее Россия неоднократно высказывалась о необходимости в "зоне безопасности" вдоль украинской границы, в частности после атак дронов и обстрелов приграничных районов РФ.

В то же время Украина настаивает, что боевые действия ведутся исключительно в рамках обороны и освобождения оккупированных территорий.