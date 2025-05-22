РФ создает "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин поручил создать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль границы РФ и Украины.
Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины", - заявил Путин.
По его словам, российские войска якобы сейчас решают задачу по созданию "буферной зоны".
Диктатор добавил, что войска РФ "активно подавляют огневые точки противника".
Детали о том, где именно планируется эта "зона", и какими средствами Россия собирается ее обеспечить, Путин не уточнил.
Ранее Россия неоднократно высказывалась о необходимости в "зоне безопасности" вдоль украинской границы, в частности после атак дронов и обстрелов приграничных районов РФ.
В то же время Украина настаивает, что боевые действия ведутся исключительно в рамках обороны и освобождения оккупированных территорий.
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плєшивая крємлядь визнає кордони україни?
от, жеж, наш зе!лідар потужний переможний кластер......
«Договір
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон
( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-15 1681-15 ) від 20.04.2004 )
Дата підписання: 28.01.2003
Дата набуття чинності: 23.04.2004
Україна і Російська Федерація, далі "Договірні Сторони",»
читайте Бісмарка про міжнародне дєлопроізводство в рашці
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Тут один заявив:
« mg42ua
по факту визнає.»
А я йому тицьнув, що не по факту, а є підписаний кацапами ДОКУМЕНТ.
Бо й місцеві хохлокацапи і куУти до цих пір бризкаються піною: «А почєму УкрАіна до сіх пор нє подпісала договор о дємілітації граніц с россієй!!!?»
То от оцим ДокУмєнтом треба тицяти їм у писок.
Читай.
.
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон
( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-15 1681-15 ) від 20.04.2004 )
Дата підписання: 28.01.2003
Дата набуття чинності: 23.04.2004
Липці, Вовчанськ - буферна зона яку кацапи "створюють" вже цілий рік
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.rbc.ua/rus/news/situatsiya-zagostryuetsya-sumskiy-oblasti-1747645921.html&ved=2ahUKEwjBr8uNsLeNAxVxPxAIHe0_AcgQFnoECC8QAQ&usg=AOvVaw1vveEjmKlnhq2qhl0xzWK_
у Сумській області евакуюють понад 200 (!) населених пунктів
tps://w
Та ми й так не забуваємо, що ти *****!
А само робе завоювання території
Вони там точно психічно хворі маньяки
Це суспільство - сарана. І сенс їхнього існування - лізти вперед, незважаючи ні на що, і захоплювати нові території
Щодня на Вовчанську вони лізуть на штурми маленькими групами по 3−5 осіб. Лізуть по трупах тих, що за декілька годин до них лізли штурмувати ту саму позицію. Ніякого сенсу, ніякої осмисленості, ніяких успіхів, тільки закидати нас трупами.
Це відрізняється від м'ясних штурмів часів маршала Жукова лише тим, що зараз атакують маленькими групами, і мета - не захоплення кілометрів, а зайняти одну єдину позицію на декілька квадратних метрів. Щоденно, методично - накат за накатом, втратили - відкотились, якщо залишилось кому відкотитись. Але з якоюсь божевільною наполегливістю. Індивід втрачає себе і стає частиною рою, де загибель декількох комах взагалі не враховується. Ніяк по-іншому я не можу пояснити собі, чому вони лізуть, навіть розуміючи, що ми їх зараз вб'ємо.
Моя філософська освіта заважає мені дивитися на цю буденність очами математика і просто фіксувати: мінус один, мінус п'ять, мінус сорок. Моя філософська і теологічна освіта штурхає мій мозок спробувати осмислити - навіщо цей умовний Homo erectus («людина прямоходяча», бо назвати їх Homo Sapiens я не можу чисто органічно, адже я не бачу в цьому дійстві розумності) лізе по трупах індивідів зі свого рою на вірну смерть, по руїнах міста, схожого на марсіанський пейзаж. Задля чого? Яка мотивація? Що ти розраховуєш за це отримати?(с)
В чем разница между естественными (математика, физика, химия, биология) и гуманитарными "неестественными" (философия, история, юриспруденция, политология, религиоведение) науками?
Да очень просто…
Настоящие науки (математика, физика, квантовая механика, химия, биология) проверяемы и их результаты не зависят от решений партий, идеологии, съездов, пятилеток, и здоровья гитлера, сталина и леонида иллича.
"неестественные" (философия, история, юриспруденция, политология, религиоведение) науки существуют в воспаленном воображении тех, кто не способен постичь естественные науки (математика, физика, химия, биология) и, соответственно, готовы колебаться с линией партии на сегодняшний момент
Фундаментальна праця І. Ньютона.
Пошук Бога:
Багато дослідників припускають, що І. Ньютон розглядав науку як один із шляхів до Бога. Він намагався знайти зв'язок між природними законами та божественним планом.»
а эти исследователи тоже небось философы?
я бы, блеать, собрал бы всех филососов, юристов, историков на острове и 8 часов в день преподавал им квантовую мезанику. Потом - экзамен. Кто не сдал - палкой по роже и лишение пайки
Об'язаловка.
А от як тобі «Онтологія Бутття» Курта Геделя ?
В экономике нобелевская премия за создание теории опционов была лишь успешной попыткой применения дифуров (Ито лемма)
Керував Теллер.
Розрахунок атомної бомби провів Станіслав Улам. Поляк.
А от за що там відповідав Георгій Богданович Кістяківський?
Українець.
У подальшому особистий радник Президента Ейзенхауера з науки і техніки?
1. "Розрахунок атомної бомби провів Станіслав Улам, Кістяківський" непідтверджена брехня. це як касапія - батьківщина слонів. Пруфи у студію, пліз...
2. телер не мав прямого відношення до атомної бомби - він займався водородною
Vv Tt
В цілому згоден - жодний філософ не мав ніякого відношення до атомної бомби (і курт гедель також)
1. "Розрахунок атомної бомби провів Станіслав Улам, Кістяківський" непідтверджена брехня. це як касапія - батьківщина слонів. Пруфи у студію, пліз...
2. телер не мав прямого відношення до атомної бомби - він займався водородною
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кістяківський Георгій Богданович - Вікіпедія (wikipedia.org)
https://achievement-org.translate.goog/achiever/edward-teller-ph-d/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq Эдвард Теллер, доктор философии | Академия достижений (achievement-org.translate.goog)
Еще в 1940 году Теллер рассматривал возможность использования интенсивного тепла, выделяемого при ядерном делении, для запуска процесса, называемого ядерным синтезом, еще более взрывного явления. Теллер надеялся, что в Лос-Аламосе будут реализованы как варианты деления, так и синтеза, но создание более простого устройства деления в одиночку оказалось настолько сложным, что исследования по синтезу были прекращены. Теллер был глубоко разочарован.
Эдвард Теллер внес большой вклад в разработку атомной бомбы. С самого начала некоторые ученые опасались, что неконтролируемая ядерная реакция, подобная той, что была в предлагаемой бомбе, может продолжаться бесконечно, поглощая Землю. Расчеты Теллера убедили команду в том, что ядерный взрыв, хотя и чрезвычайно мощный, уничтожит лишь ограниченную территорию. В 1945 году атомная бомба была успешно испытана в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Немецкий проект был еще далек от завершения, когда Германия капитулировала. В течение нескольких недель после первого испытания американские бомбы уничтожили японские города Хиросиму и Нагасаки. Япония капитулировала, и война закончилась. После окончания войны Теллер снова попытался, но безуспешно, убедить своих начальников в Лос-Аламосе заняться синтезом и создать термоядерное оружие, намного более мощное, чем бомбы, сброшенные на Японию.
Станіслав Улам
Невдовзі, після зустрічі навесні https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 року з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD Джоном фон Нойманом, Улям одержує запрошення від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B5 Ганса Бете до лабораторії в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81 Лос-Аламос для участі у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82 Мангеттенському проєкті (проєктування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 атомної бомби). В Лос-Аламос Станіслав Улям тісно співпрацює з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96 Енріко Фермі та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4 Річардом Фейнманом і безпосередньо з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80 Едвардом Теллером, вже на майбутнє, над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 водневою бомбою. Після випробування атомної бомби Улям на деякий час відходить з лабораторії Лос-Аламос і працює у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Каліфорнійському університеті.
І йому видніше яка існує освіта ніж tt з інтернету, що навіть нездатне висловити свої думки українською ..
муфтій = лейтенант, що навіть нездатне висловити свої думки...
5 раз в день всему личному составу стать раком на меку и вопить алахакбар
Але це, на жаль, лише мої мрії
Все решта казки для пенсіонерів рівня марафону.
а деньги пропить, чем бетонный бункер), то партизанщина конечно никак не выживет да и не создастся. и причина не наличие забугорных и китайских "******** засобів ураження", а отсутствие мозгов, логики, стратегии и планирования в целом.
гобліни на украінській землі і буферна зона тут ні до чого !!
Вам всім , кацапам , скоро гаплик настане від украінців 👹
https://www.youtube.com/watch?v=F__NzamGJ78