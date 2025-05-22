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Новости Буферная зона
16 511 75

РФ создает "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной, - Путин

Путин поручил создать буферную зону безопасности на границе Украины

Российский диктатор Владимир Путин поручил создать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль границы РФ и Украины.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины", - заявил Путин.

По его словам, российские войска якобы сейчас решают задачу по созданию "буферной зоны".

Диктатор добавил, что войска РФ "активно подавляют огневые точки противника".

Детали о том, где именно планируется эта "зона", и какими средствами Россия собирается ее обеспечить, Путин не уточнил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Идея создания буферной зоны на 30 км от фронта является "неживой" на сегодня, - Зеленский

Ранее Россия неоднократно высказывалась о необходимости в "зоне безопасности" вдоль украинской границы, в частности после атак дронов и обстрелов приграничных районов РФ.

В то же время Украина настаивает, что боевые действия ведутся исключительно в рамках обороны и освобождения оккупированных территорий.

Автор: 

граница (5297) путин владимир (31493) россия (96001) война в Украине (4468)


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Топ комментарии
+28
Не п'зди. 90% кацапських "відео раз*обів" це відео роз*обу їх самих. Уже мільйон раз спростовували кауапняве творчєство, нє знов "очевидці" з русвєсни лізуть...
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22.05.2025 18:18
+25
афігєть!
плєшивая крємлядь визнає кордони україни?
от, жеж, наш зе!лідар потужний переможний кластер......
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22.05.2025 18:05
+23
Там де расіюшка получила п-зди там і кордон...
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22.05.2025 18:20
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Правила форума Совет форумчан
Не п'зди. 90% кацапських "відео раз*обів" це відео роз*обу їх самих. Уже мільйон раз спростовували кауапняве творчєство, нє знов "очевидці" з русвєсни лізуть...
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22.05.2025 18:18 Ответить
Він вважає себе верховним наполеончиком і хоче увійти в якісь анали історії)
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22.05.2025 18:37 Ответить
А насправді він мавпа з гранатою
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23.05.2025 00:34 Ответить
Майже рік тому з вуст ***** лунала подібна заява.
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22.05.2025 18:05 Ответить
Так , лунала ... але рік тому ще не було Потужної Курської Авантюри і фронт на Донбаськой Промисловій Агломерації тримався більш-менш міцно. Мабуть Путло чекало - коли йому допоможуть створити умови для створення буферної зони і таки Путло дочекалося серпня 2024 року - найбільш боєздатні бригади ЗСУ були перекинути з Донбасу на Курщину , а по шМарафону почали розповідати байки , як Найвеличніший та його ЗЕкоМАНДА будуть обмінювати Курщину на ЗАЕС та інші окуповані території.
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23.05.2025 12:50 Ответить
буферна ********* - кулі
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23.05.2025 14:03 Ответить
афігєть!
плєшивая крємлядь визнає кордони україни?
от, жеж, наш зе!лідар потужний переможний кластер......
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22.05.2025 18:05 Ответить
по факту визнає
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22.05.2025 18:10 Ответить
По факту ? А це що:


«Договір
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон



( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-15 1681-15 ) від 20.04.2004 )



Дата підписання: 28.01.2003

Дата набуття чинності: 23.04.2004

Україна і Російська Федерація, далі "Договірні Сторони",»

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22.05.2025 19:21 Ответить
використаний туалет папір

читайте Бісмарка про міжнародне дєлопроізводство в рашці

.
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22.05.2025 20:03 Ответить
Ти встряв не розуміючи про що мова.
Тут один заявив:

« mg42ua

по факту визнає.»

А я йому тицьнув, що не по факту, а є підписаний кацапами ДОКУМЕНТ.

Бо й місцеві хохлокацапи і куУти до цих пір бризкаються піною: «А почєму УкрАіна до сіх пор нє подпісала договор о дємілітації граніц с россієй!!!?»

То от оцим ДокУмєнтом треба тицяти їм у писок.
Читай.
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22.05.2025 20:24 Ответить
у сраку буйло тицяє той "документ"

.
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22.05.2025 22:59 Ответить
«Договір
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон

( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-15 1681-15 ) від 20.04.2004 )

Дата підписання: 28.01.2003

Дата набуття чинності: 23.04.2004
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23.05.2025 06:23 Ответить
Там де расіюшка получила п-зди там і кордон...
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22.05.2025 18:20 Ответить
х@йло визнає кордони, прописані в їхній конституції....😡😡😡 І тому буде лізти, поки не отримає хорошої пи# ди, або поки не досягне бажаного...
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22.05.2025 18:21 Ответить
буфарна зона може бути лише з "правом чобота" - безпосередньою окупацією території

Липці, Вовчанськ - буферна зона яку кацапи "створюють" вже цілий рік

.
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22.05.2025 18:07 Ответить
Що це означає ?
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22.05.2025 18:08 Ответить
чергову муйню - пролізуть настільки, наскільки зможуть на Півночі

.
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22.05.2025 18:11 Ответить
Та це зрозуміло , але -

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.rbc.ua/rus/news/situatsiya-zagostryuetsya-sumskiy-oblasti-1747645921.html&ved=2ahUKEwjBr8uNsLeNAxVxPxAIHe0_AcgQFnoECC8QAQ&usg=AOvVaw1vveEjmKlnhq2qhl0xzWK_

у Сумській області евакуюють понад 200 (!) населених пунктів



tps://w
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22.05.2025 18:21 Ответить
Їм особливо і не треба лізти на Сумщину, для них головне зробити у нас в прикордонні випалену безлюдну зону довжиною 563 км а от ширина її - це питання, бо на сьогоднішній день вона дуже різна.
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22.05.2025 19:35 Ответить
Він знову спиз..Ів.
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22.05.2025 18:14 Ответить
*****!
Та ми й так не забуваємо, що ти *****!
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22.05.2025 18:08 Ответить
Яке ж воно кончене...
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22.05.2025 18:10 Ответить
Та ні, ще треба прикончити і поштрикати палкою.
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22.05.2025 18:16 Ответить
Це уговори,щоб захід не панікував
А само робе завоювання території
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22.05.2025 18:15 Ответить
Буферна зона за рахунок території України. Наступна буферна зона буде за рахунок Прибалтики чи Фінляндії??

Вони там точно психічно хворі маньяки
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22.05.2025 18:17 Ответить
Буферна зона: Брянська, Курська, Білгородська, Воронежська та Ростовська області - поки що московії.
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22.05.2025 18:19 Ответить
Та й Краснодарський край стане буферною зоною - бо Крим є Україна!
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22.05.2025 18:26 Ответить
кубань! не забувайте про кубань.
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22.05.2025 18:27 Ответить
При Порошенко зебіли волали нічого робити подібного не треба
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22.05.2025 18:21 Ответить
Ми думали що Трамп - це наш козирний туз а виявилося що це проста шістка
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22.05.2025 18:26 Ответить
Штатам все рівно прийдеться стати на наш бік,просто шкода що ми втрачаємо час в саме головне людей
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22.05.2025 18:30 Ответить
Хто таке думав про Трампа? Дебіли з розумом інфузорії? Нічого хорошого від Трампа не чекав ніхто, хто має претензію називатися Homo Sapiens Sapiens.
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22.05.2025 19:13 Ответить
Чому ?
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22.05.2025 19:54 Ответить
Бо трамп - інфантильний нарцис з деменцією і геть без принципів. Тому, що саме через Трампа пів-року блокувалося виділення нового пакету допомоги Україні, бо він відкрито був проти цього. Мало?
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22.05.2025 20:29 Ответить
Что хорошего можно ждать от полуидиота, которого исключили из двух средних школ за неадекватность и неспособность усваивать простой материал...
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23.05.2025 07:47 Ответить
Про "буферну" зону.

Це суспільство - сарана. І сенс їхнього існування - лізти вперед, незважаючи ні на що, і захоплювати нові території

Щодня на Вовчанську вони лізуть на штурми маленькими групами по 3−5 осіб. Лізуть по трупах тих, що за декілька годин до них лізли штурмувати ту саму позицію. Ніякого сенсу, ніякої осмисленості, ніяких успіхів, тільки закидати нас трупами.
Це відрізняється від м'ясних штурмів часів маршала Жукова лише тим, що зараз атакують маленькими групами, і мета - не захоплення кілометрів, а зайняти одну єдину позицію на декілька квадратних метрів. Щоденно, методично - накат за накатом, втратили - відкотились, якщо залишилось кому відкотитись. Але з якоюсь божевільною наполегливістю. Індивід втрачає себе і стає частиною рою, де загибель декількох комах взагалі не враховується. Ніяк по-іншому я не можу пояснити собі, чому вони лізуть, навіть розуміючи, що ми їх зараз вб'ємо.

Моя філософська освіта заважає мені дивитися на цю буденність очами математика і просто фіксувати: мінус один, мінус п'ять, мінус сорок. Моя філософська і теологічна освіта штурхає мій мозок спробувати осмислити - навіщо цей умовний Homo erectus («людина прямоходяча», бо назвати їх Homo Sapiens я не можу чисто органічно, адже я не бачу в цьому дійстві розумності) лізе по трупах індивідів зі свого рою на вірну смерть, по руїнах міста, схожого на марсіанський пейзаж. Задля чого? Яка мотивація? Що ти розраховуєш за це отримати?(с)
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22.05.2025 18:30 Ответить
Якщо в тебе філософська освіта (якої не існує) - сиди на дупі рівно і не вякай…

В чем разница между естественными (математика, физика, химия, биология) и гуманитарными "неестественными" (философия, история, юриспруденция, политология, религиоведение) науками?
Да очень просто…
Настоящие науки (математика, физика, квантовая механика, химия, биология) проверяемы и их результаты не зависят от решений партий, идеологии, съездов, пятилеток, и здоровья гитлера, сталина и леонида иллича.
"неестественные" (философия, история, юриспруденция, политология, религиоведение) науки существуют в воспаленном воображении тех, кто не способен постичь естественные науки (математика, физика, химия, биология) и, соответственно, готовы колебаться с линией партии на сегодняшний момент
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22.05.2025 19:13 Ответить
«Математи́чні нача́ла натура́льної філосо́фії» (лат. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)
Фундаментальна праця І. Ньютона.
Пошук Бога:
Багато дослідників припускають, що І. Ньютон розглядав науку як один із шляхів до Бога. Він намагався знайти зв'язок між природними законами та божественним планом.»
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22.05.2025 19:32 Ответить
"Багато дослідників припускають"
а эти исследователи тоже небось философы?
я бы, блеать, собрал бы всех филососов, юристов, историков на острове и 8 часов в день преподавал им квантовую мезанику. Потом - экзамен. Кто не сдал - палкой по роже и лишение пайки
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22.05.2025 19:40 Ответить
Курс квантової механікі це курс вишу.
Об'язаловка.
А от як тобі «Онтологія Бутття» Курта Геделя ?
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22.05.2025 19:53 Ответить
какое отношение имеет мусор типа «Онтологія Бутття» Курта Геделя к созданию (расчету) атомной бомбы?
В экономике нобелевская премия за создание теории опционов была лишь успешной попыткой применения дифуров (Ито лемма)
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22.05.2025 20:04 Ответить
Діючий зразок Першої Атомної бомби робила ТРІЙЦЯ: Теллер, Улам, Кістяківський.
Керував Теллер.
Розрахунок атомної бомби провів Станіслав Улам. Поляк.
А от за що там відповідав Георгій Богданович Кістяківський?
Українець.
У подальшому особистий радник Президента Ейзенхауера з науки і техніки?
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22.05.2025 20:15 Ответить
В цілому згоден - жодний філософ не мав ніякого відношення до атомної бомби (і курт гедель також)
1. "Розрахунок атомної бомби провів Станіслав Улам, Кістяківський" непідтверджена брехня. це як касапія - батьківщина слонів. Пруфи у студію, пліз...
2. телер не мав прямого відношення до атомної бомби - він займався водородною
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22.05.2025 20:35 Ответить
Читай

Vv Tt

В цілому згоден - жодний філософ не мав ніякого відношення до атомної бомби (і курт гедель також)
1. "Розрахунок атомної бомби провів Станіслав Улам, Кістяківський" непідтверджена брехня. це як касапія - батьківщина слонів. Пруфи у студію, пліз...
2. телер не мав прямого відношення до атомної бомби - він займався водородною

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кістяківський Георгій Богданович - Вікіпедія (wikipedia.org)



https://achievement-org.translate.goog/achiever/edward-teller-ph-d/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq Эдвард Теллер, доктор философии | Академия достижений (achievement-org.translate.goog)

Еще в 1940 году Теллер рассматривал возможность использования интенсивного тепла, выделяемого при ядерном делении, для запуска процесса, называемого ядерным синтезом, еще более взрывного явления. Теллер надеялся, что в Лос-Аламосе будут реализованы как варианты деления, так и синтеза, но создание более простого устройства деления в одиночку оказалось настолько сложным, что исследования по синтезу были прекращены. Теллер был глубоко разочарован.

Эдвард Теллер внес большой вклад в разработку атомной бомбы. С самого начала некоторые ученые опасались, что неконтролируемая ядерная реакция, подобная той, что была в предлагаемой бомбе, может продолжаться бесконечно, поглощая Землю. Расчеты Теллера убедили команду в том, что ядерный взрыв, хотя и чрезвычайно мощный, уничтожит лишь ограниченную территорию. В 1945 году атомная бомба была успешно испытана в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Немецкий проект был еще далек от завершения, когда Германия капитулировала. В течение нескольких недель после первого испытания американские бомбы уничтожили японские города Хиросиму и Нагасаки. Япония капитулировала, и война закончилась. После окончания войны Теллер снова попытался, но безуспешно, убедить своих начальников в Лос-Аламосе заняться синтезом и создать термоядерное оружие, намного более мощное, чем бомбы, сброшенные на Японию.

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22.05.2025 20:51 Ответить
Чувак, ти дійсно не знав про творців ДІЮЧОГО ЗРАЗКА ПЕРШОЇ АТОМНОЇ???????

Станіслав Улам
Невдовзі, після зустрічі навесні https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 року з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD Джоном фон Нойманом, Улям одержує запрошення від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B5 Ганса Бете до лабораторії в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81 Лос-Аламос для участі у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82 Мангеттенському проєкті (проєктування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 атомної бомби). В Лос-Аламос Станіслав Улям тісно співпрацює з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96 Енріко Фермі та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4 Річардом Фейнманом і безпосередньо з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80 Едвардом Теллером, вже на майбутнє, над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 водневою бомбою. Після випробування атомної бомби Улям на деякий час відходить з лабораторії Лос-Аламос і працює у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Каліфорнійському університеті.
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22.05.2025 21:19 Ответить
Дурік, це слова муфтія Саїда Ісмагілова. Лейтенанта з 57-ї омбре.
І йому видніше яка існує освіта ніж tt з інтернету, що навіть нездатне висловити свої думки українською ..
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22.05.2025 19:39 Ответить
тобі самому хоч зрозуміло що ти висрало?
муфтій = лейтенант, що навіть нездатне висловити свої думки...
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22.05.2025 19:56 Ответить
Прикинь, дурік, зараз навіть муфтії стають лейтенантами.
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22.05.2025 20:00 Ответить
Ну, песец лейтенантам...
5 раз в день всему личному составу стать раком на меку и вопить алахакбар
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22.05.2025 20:07 Ответить
Буферна зона буде від Дону до Уралу на Україно-Китайському кордоні, падло ботоксне!

Але це, на жаль, лише мої мрії
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22.05.2025 18:32 Ответить
А дотепер там школярі ходили, кульбабки нюхали))).
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22.05.2025 18:32 Ответить
пердун забыл, шо уже ее создавал... теперь все снова
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22.05.2025 18:53 Ответить
На два метра землі вглиб йому буферну зону!
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22.05.2025 18:55 Ответить
бункерна зона вже путину потрібна
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22.05.2025 18:55 Ответить
Впаяйте то шо пропонують 81 зі 100 сенаторів, і хай через 3 місяця своїм баранам пояснить п'ятикратне зростання всього, і хай далі про торгову буферну зону паяє!
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22.05.2025 18:56 Ответить
можно хоч криком кричати і спорити але ці підори сунут вперед майже на всіх напрямках, тому не треба брихати хоча собі, або наша влада щось зміне в ході бд або час формувати загони партизанів по всій Украіні.
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22.05.2025 19:16 Ответить
З появою дронів та інших ******** засобів ураження, партизанські загони не будуть мати ніякої ефективності. Не живіть ілюзіями, потрібно з корупцією наводити порядок на всіх рівнях, та ввести контроль за виробництвом озброєння.
Все решта казки для пенсіонерів рівня марафону.
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22.05.2025 19:32 Ответить
ну, когда народ (холопы, конечно) безоружный, необученный, за производство оружия и самооборону судят и сажают (госмонополия, только мины бракованные), отменили срочную службу, нихрена вместо не сделали, до сих пор, (а мобилизацию и войну запилили с 25 лет и месяц подготовки), никаких схронов\туннелей\дотов не делается (очевидно, потому как всю землю уже прихватизировали более ценные физиономии, которые находятся где-то в Монако и выгоднее забабахать высотку и продать, а деньги пропить, чем бетонный бункер), то партизанщина конечно никак не выживет да и не создастся. и причина не наличие забугорных и китайских "******** засобів ураження", а отсутствие мозгов, логики, стратегии и планирования в целом.
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22.05.2025 20:24 Ответить
***** черговий раз довів,що він *****.
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22.05.2025 19:26 Ответить
*****, на своей территории ты можешь делать шо хош!!! Если нужно очистить территорию, то ВСУ поможет!!🤡🥳🤗😆🤪🤣
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22.05.2025 19:33 Ответить
Нині ворог на одній із ділянок ЛБЗ на відстані в 1,5км від адмінкордону з Дніпропетровською областю. Значить, буде сунути і далі, за кордон, попри все, що би ***** не *******.
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22.05.2025 19:43 Ответить
какая безмерная однобокость!!!😀
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22.05.2025 19:45 Ответить
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22.05.2025 20:12 Ответить
Ну,є прогес) Буферна зона ,а за нею НАТО)
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22.05.2025 21:03 Ответить
Так створили ж вже в Курській і Бєлгородській областях. Невже мало?
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22.05.2025 21:30 Ответить
забор краще поставте висотою метрів 50. І колючку під електричною напругою. І не тільки на українському кордоні, а від всього світу навколо. Бо ви токсичні, агресивні, кровожерливі шакали. Світ хоче жити у безпеці.
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22.05.2025 21:43 Ответить
Смішно,до сліз-"найбільша" на планеті ядена держава всцикається від згадки про Україну і хоче якусь буферну зону з нами...
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22.05.2025 21:53 Ответить
Пуйло ніяк не второпає того , що тисячами здихають його
гобліни на украінській землі і буферна зона тут ні до чого !!
Вам всім , кацапам , скоро гаплик настане від украінців 👹
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22.05.2025 23:30 Ответить
Яке кончене.
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23.05.2025 09:13 Ответить
Еволюція кремлівських погроз: від "Київ за 3 дні" до "можемо 21 рік"
https://www.youtube.com/watch?v=F__NzamGJ78
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23.05.2025 13:28 Ответить
 
 