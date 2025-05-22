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Новости Буферная зона
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В МИД ответили Путину относительно "буферной зоны": Такая зона может быть на российских территориях

Спикер МИД Георгий Тихий

"Буферная зона", о которой говорил кремлевский диктатор Владимир Путин может быть создана на территории России. Именно для этого Силы обороны ведут операции в Курской и Белгородской областях.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он подчеркнул, что такое заявление от Путина показывает, что именно он является причиной российско-украинской войны и того, что она до сих пор продолжается несмотря на требования стран-партнеров Украины принять предложение о безусловном прекращении огня на 30 дней с возможностью продления.

"Эти слова они доказывают наглядно, что именно Путин, именно Россия является препятствием для мирных усилий сейчас, и именно на них нужно усиливать давление всех форм того, чтобы принуждать Россию и Путина к миру и к полному длительному прекращению огня", - подчеркнул спикер.

Читайте: Россияне на переговорах в Стамбуле выдвигали неприемлемые для Украины требования, - МИД

Ранее Путин поручил создать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль границы РФ и Украины.

Автор: 

МИД (6984) путин владимир (31493) Тихий Георгий (12)


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Топ комментарии
+26
Різниця лише в тому що озброєні до зубів орки ***** цю зону створюють, а заброньовані піджачки з українського МЗС про неї лише пиз.. говорять з теплих київських кабінетів.
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22.05.2025 21:01
+19
Есть такое. Пустые угрозы вызывают только обратную реакцию. Мы уже видели "удар" по параду на 9 мая. Охрененно потужно вышло.
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22.05.2025 21:17
+16
Так кацапи дякуючи вашій курській авантюрі вже починають створювати буферну зону в Сумській області .
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22.05.2025 21:09
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Ну ,а українці вже збудували багатоешеловану лінію оборони чи ні?
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22.05.2025 21:01 Ответить
Ні...🥺😠 Суми
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22.05.2025 22:11 Ответить
Звісно, лінія оборони вже збудована ... а ще досить багато виробили лопат від ТМ "Кулеба".
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23.05.2025 12:43 Ответить
Різниця лише в тому що озброєні до зубів орки ***** цю зону створюють, а заброньовані піджачки з українського МЗС про неї лише пиз.. говорять з теплих київських кабінетів.
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22.05.2025 21:01 Ответить
Есть такое. Пустые угрозы вызывают только обратную реакцию. Мы уже видели "удар" по параду на 9 мая. Охрененно потужно вышло.
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22.05.2025 21:17 Ответить
Тихий, коли Курщину будем міняти на ЗАЕС?
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22.05.2025 21:01 Ответить
Всі два села і три яри... ?
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22.05.2025 21:15 Ответить
Сами все обнуляют соглашательством. Уповаем на трампизм.
Это ничтожество что-то вате в 100, 500-й раз провозглашает.
Имеем укрепление фундамента фашизма.
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22.05.2025 21:08 Ответить
"Буферна зона", при наявності ракет і безпілотників, на сьогоднішній день, знаходиться в районі Новосибірська.
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22.05.2025 21:09 Ответить
Хорошая фраза "при наличии ракет". Только мы их видим пока исключительно в видосиках "величайшего". Хотя согласно его постоянным обещаниям с начала года мы должны были видеть не менее 1000 ударов именно дальнобойными ракетами.
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22.05.2025 21:20 Ответить
Так кацапи дякуючи вашій курській авантюрі вже починають створювати буферну зону в Сумській області .
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22.05.2025 21:09 Ответить
Гарно сказало наше МЗС, так 73%? А що для цього робиться? Нічого, одна болтовня і запевнення, що колись ми помстимося, а ворог кожного дня вбиває місцевих на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та Луганщині.
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22.05.2025 21:09 Ответить
Ага "помстяться" вони , "нєуловімиє мстітєлі " блін.
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22.05.2025 21:14 Ответить
Лопат не вистачає на месників.... а то б вони огогоо..
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22.05.2025 21:16 Ответить
Вже кацапи в Сирії зони робили, навіть всім казали тікати звідтіля. Ось тільки самі втекли з Сирії.
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22.05.2025 21:10 Ответить
З Афганістану теж втекли, тільки щось в тих країнах-переможцях ніхто жити не хоче.
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22.05.2025 22:42 Ответить
А цей тихий не такий вже й тихий , кар"єрист ще той ,далеко піде ,ще й сибігу підсидить .
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22.05.2025 21:11 Ответить
Нам би відбитись - вже потім за буфера думати
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22.05.2025 21:12 Ответить
як же задовбало оце ****** 95 шапіто!
що значить, мзс відповіло?
це, що, ****, "конкурс капітанов".
відповідь може бути тільки одна!!! і цю відповідь, зроблять, або зсу або спеціально навчені випадкові перехожі!!!
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22.05.2025 21:14 Ответить
ти мене викрив!
прошу, не кажи нікому!
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22.05.2025 22:23 Ответить
Одесит Гончаренко депутат України,а ти шмат лайна в порівнянні з ним,тому сидиш і пишеш висери свої в коментах.
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23.05.2025 10:33 Ответить
ну, а про тебе тоді і мови немає, щодо хто ти.
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23.05.2025 11:10 Ответить
Десь буде...европейскій вал вже є, буде і зона
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22.05.2025 21:15 Ответить
ПріЗедєнт, наприклад, вже створив буферну зону в сваєй галавє, ось і Жора тихий не відстає...
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22.05.2025 21:16 Ответить
А ще й "пасєрєдіне".
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23.05.2025 12:02 Ответить
путін підарас!
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22.05.2025 21:26 Ответить
Що тільки путляра не казав. Воно й на місяць у 2016 році полетіло, воно казало, що ціна на газ буде така, яку москва поставить, воно обіцяло імпортозаміщення, а трактори чомусь перестали щавити харчи з країн Європи, воно обіцяло відмовитись від долара, воно казало країнам НАТО повернутися на кордони 1991 року. Досить слухати, що ця гидота каже.Як кажуть в Україні :" Дурень думкою багатіє". Смерть путлеру!
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22.05.2025 21:35 Ответить
Буферна зона - це жіноча зона, де усі з великими буферами!
)))
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22.05.2025 21:40 Ответить
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22.05.2025 22:29 Ответить
не може бути, а має бути.
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22.05.2025 22:18 Ответить
На территорії нацистської россії нічого не буде. За чотири роки повномасштабної агрессії жодного удару у відповідь (!) жодного удару нема.
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23.05.2025 11:27 Ответить
Для кого ви оце підп*дуєте?
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23.05.2025 11:38 Ответить
А чому незламний потужно не відповів?
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23.05.2025 11:53 Ответить
Буферна зона може бути створена на території москалів. А може й не бути створена. І який з цих двох варіантів реальний?
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23.05.2025 12:39 Ответить
 
 