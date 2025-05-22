В МИД ответили Путину относительно "буферной зоны": Такая зона может быть на российских территориях

"Буферная зона", о которой говорил кремлевский диктатор Владимир Путин может быть создана на территории России. Именно для этого Силы обороны ведут операции в Курской и Белгородской областях.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он подчеркнул, что такое заявление от Путина показывает, что именно он является причиной российско-украинской войны и того, что она до сих пор продолжается несмотря на требования стран-партнеров Украины принять предложение о безусловном прекращении огня на 30 дней с возможностью продления.

"Эти слова они доказывают наглядно, что именно Путин, именно Россия является препятствием для мирных усилий сейчас, и именно на них нужно усиливать давление всех форм того, чтобы принуждать Россию и Путина к миру и к полному длительному прекращению огня", - подчеркнул спикер.

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Ранее Путин поручил создать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль границы РФ и Украины.