В МИД ответили Путину относительно "буферной зоны": Такая зона может быть на российских территориях
"Буферная зона", о которой говорил кремлевский диктатор Владимир Путин может быть создана на территории России. Именно для этого Силы обороны ведут операции в Курской и Белгородской областях.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Он подчеркнул, что такое заявление от Путина показывает, что именно он является причиной российско-украинской войны и того, что она до сих пор продолжается несмотря на требования стран-партнеров Украины принять предложение о безусловном прекращении огня на 30 дней с возможностью продления.
"Эти слова они доказывают наглядно, что именно Путин, именно Россия является препятствием для мирных усилий сейчас, и именно на них нужно усиливать давление всех форм того, чтобы принуждать Россию и Путина к миру и к полному длительному прекращению огня", - подчеркнул спикер.
Ранее Путин поручил создать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль границы РФ и Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это ничтожество что-то вате в 100, 500-й раз провозглашает.
Имеем укрепление фундамента фашизма.
що значить, мзс відповіло?
це, що, ****, "конкурс капітанов".
відповідь може бути тільки одна!!! і цю відповідь, зроблять, або зсу або спеціально навчені випадкові перехожі!!!
прошу, не кажи нікому!
)))