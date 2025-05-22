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Новини Трамп про війну в Україні Дзвінок Трампа Путіну
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Незнання Трампом фактів про війну в Україні дає Путіну перевагу, - Time

Путін скористався незнаннями Трампа про війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що прогалини президента США Дональда Трампа в знаннях російсько-української війни завжди давали йому перевагу у розмовах з ним. 

Про це пише Time, передає Цензор.НЕТ.

"Визнання своєї неосвіченості здавалося нехарактерним для президента, який часто стверджує, що знає більше, ніж будь-хто інший, і це могло спрямувати мирний процес на новий і невизначений шлях", - пишуть журналісти, згадавши заяву Трампа після розмови з Путіним 19 травня.

Тоді республіканець повідомив, що лише Київ та Москва мають вести перемовини, тому що вони "знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп різко змінив свою думку щодо того, наскільки легко буде припинити війну між Росією та Україною, - The Washington Post

Незнання Трампа у війні дають Путіну перевагу

Зазначається, що з погляду Путіна прогалини американського президента в знаннях про війну в Україні завжди приносили перевагу диктатору РФ.

"Одна з улюблених тактик російського лідера на переговорах – завалювати своїх співрозмовників потоком історичних теорій і недостовірними фактами. Українські посадовці та їхні європейські союзники намагалися підготувати Трампа до таких розмов з Путіним, пропонуючи власні погляди на складність війни та її історію, але часто наштовхувалися на стіну незнання України в адміністрації Трампа", - пише видання. 

Співрозмовник видання з українських дипломатичних кіл описав підхід адміністрації Трампа до Києва таким чином: "Наче вони все знають і не хочуть нічого чути".

Також читайте: Туск не підтвердив, що Трамп передавав лідерам ЄС позицію Путіна про "перемогу"

Зокрема, Time нагадало, що подібне незнання в темі війни РФ проти України демонстрував спецпредставник Стів Віткофф, коли той не зміг назвати області, які хоче захопити Москва.

"Ці так звані чотири регіони… Донбас, Крим... Ти знаєш назви", - заявив тоді Віткофф.

Наголошується, що протидія техніці переговорів з боку РФ вимагає розуміння фактів, "які мало хто в Білому домі може легко скласти докупи".

"Намагаючись розширити розуміння Трампа про Україну, президент Зеленський неодноразово заохочував його та його старших помічників відвідати країну та стати свідками війни на власні очі. Ніхто не погодився приєднатися до Зеленського в одній з його частих поїздок у зону бойових дій. У лютому віцепрезидент Джей Ді Венс відхилив одну таку пропозицію, сказавши Зеленському, що він не зацікавлений у "пропагандистському турі", - йдеться у матеріалі.

Також читайте: Трамп у розмові з європейськими лідерами дав зрозуміти, що переконаний у перемозі РФ, - Bloomberg

Телефонна розмова Путіна й Трампа

Як додає Time, після останньої телефонної розмови Трампа з Путіним, схоже, Білий дім більше не зацікавлений у тому, щоб тиснути на обидві сторони для припинення війни. 

Так, після неї президент США не погрожував Москві санкціями за відмову від припинення вогню й не обіцяв участі Вашингтона у мирному процесі.

"Американські зусилля, спрямовані на встановлення миру між ними, поки що не принесли тієї чистої й легкої перемоги, яку обіцяв Трамп. Це все, одним словом, виявилося набагато складніше, ніж він думав", - резюмує видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що Путін не готовий припинити війну, бо вважає, що перемагає, - WSJ

Автор: 

путін володимир (24051) Трамп Дональд (6014) війна в Україні (4507)


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Топ коментарі
+9
трамп 🤠за своє життя до рук крижкі не брав , тільки ключку для гольфу ,от тут він вивчив з усіма варіантами...та і козачок він ху* ловський ,але бачите, і у США своїх 73% знайшлися ...
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22.05.2025 20:28
+8
як це доня не знає фактів про війну?
доня знає все, як і те що він хрюрікович!
тільки не все пом'ятає ввечері, що сказав зранку.
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22.05.2025 20:18
+8
Та він нічого не знає , ні про Україну , ні про кацапію .. Він тупий як сибірський валянок .
Воно навіть про США ніх не знає , крім Нью Йорка де знаходяться його хмарочоси , Лас Вегаса , де казіно в яких він зависає , Флориди де живе , і Вашингтона де тепер протирає штани у кріслі президента .
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22.05.2025 20:52
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22.05.2025 20:15 Відповісти
Чудово він все знає, він же не вакуумі живе. У Доні-гандонні нав'язчива ідея : використати президентське крісло для власного збагачення. Він займається тим , де будуть бариші на сотні міліонів доларів. І його жидівське оточення йому в цьому допомагає. З цієї серії одержання літака від Катару за 400 млн. долларів, який уже в США і Трамп його навіть оглядав. Щодо Росії- в нього дуже великі плани. Якщо є ембарго з Європи, то, якщо Трамп відмінить санкції до Росії, він зможе через шобло своїх жидівських друзів у США капітально нажитися на поставках підсанкційних товарів з Росії. Тому всі послідуючі дії Трампа треба розглядати через призму перспектив особистого збагачення Донні- гандонні. На інтереси США і вже поготів на інтереси України Донні-гандонні поклав... ну, ви самі знаєте що.
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23.05.2025 13:33 Відповісти
ЦРУ, АГОВ!
А вже нема ЦРУ, фашист Нейлон Муск оптімізирував расходи шляхом скорочення великой маси співробітників.
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22.05.2025 20:15 Відповісти
Чорт рижий все знає. Тільки шукає вихід що зрбить, щоб его не постаждало після його балабольства. Звичайний нарциз без яєць.
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22.05.2025 20:15 Відповісти
Ой, Филип, хорошо ещё, если Трамп просто нарцисс. А я вот думаю, он просто пацан на задании. И задания ему нарезают в Москве.
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23.05.2025 12:13 Відповісти
як це доня не знає фактів про війну?
доня знає все, як і те що він хрюрікович!
тільки не все пом'ятає ввечері, що сказав зранку.
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22.05.2025 20:18 Відповісти
рішала ****
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22.05.2025 20:19 Відповісти
Вітькоффу та Трампу факти, навіть якщо вони їх знали, були би всі до жопи. Бо всім насрати на проблеми українців. Трамп - такий же маразматичний недодєланий рюрік, як і Путін. Це звичайний американський фашизм, як у Обами чи Буша з Клінтоном. Українцям не можна мати ЯО (а Обама хотів нам заборонити мати ПТРК та ПЗРК) тількі тому, що ми унтерменші.
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22.05.2025 20:20 Відповісти
А зелена гнида знає факти про війну в Україні ?
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22.05.2025 20:20 Відповісти
Он вообще похож на совковые карикатуры с 70-х годов.
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22.05.2025 20:21 Відповісти
Тампон - ЛОХ!
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22.05.2025 20:22 Відповісти
які, в сраку, факти?
красивий рудий трамп, геніальний!
все!
більше нічого не має значення!!!
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22.05.2025 20:23 Відповісти
Трампу у вуха вкладають брехню кацапи і він їм вірить, бо іншого не знає, а Боневтік Потужний і вся його шобла, замість того, щоб довести до незнайки правду, вкладають брехню через марафон зеленим вівцям 73%, щоб не втратити рейтинг і владу, а що буде з Україною їм пох, чим довже будуть у керма, тим довше будуть грабувати обдурених, а як тільки "шухер" - втечуть.
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22.05.2025 20:28 Відповісти
трамп 🤠за своє життя до рук крижкі не брав , тільки ключку для гольфу ,от тут він вивчив з усіма варіантами...та і козачок він ху* ловський ,але бачите, і у США своїх 73% знайшлися ...
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22.05.2025 20:28 Відповісти
Це результат титанічної роботи зе-дипломатії.
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22.05.2025 20:30 Відповісти
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22 ТРАВНЯ 2025 Р. 6:00 РАНКУ ЗА СХІДНИМ ЧАСОМ

Трамп виявив, що війна в Україні може бути занадто складною для виправлення

https://time.com/author/simon-shuster/ Саймон Шустер

СТАРШИЙ КОРЕСПОНДЕНТ

Президент Дональд Трамп виступає в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США, у вівторок, 6 травня 2025 року. Френсіс Чанг-Politico/Bloomberg/Getty Images

Вийшовши зі свого двогодинного дзвінка з Володимиром Путіним у понеділок, Дональд Трамп пішов на незвичайну поступку: тільки Росія та Україна повинні брати участь у переговорах, щоб покласти край війні між ними, написав він у соціальних мережах, "тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знав би". Визнання невігластва здавалося нехарактерним для президента, який часто https://www.youtube.com/watch?v=sR3f95BGIiA стверджує, що знає більше, ніж будь-хто інший, про найрізноманітніші теми, і це, можливо, встановило мирний процес на новий і невизначений курс.

З точки зору Путіна, прогалини в знаннях Трампа про війну завжди приносили перевагу. Однією з улюблених переговорних тактик російського лідера є перевантажити своїх співрозмовників потоком історичних теорій та підібраних фактів. Українські чиновники та їхні європейські союзники намагалися підготувати Трампа до таких розмов з Путіним, пропонуючи власні погляди на складність війни та її історію, але вони часто стикалися зі стіною незнання України в адміністрації Трампа.

"Вони не читаються на багатьох фонах", - каже західний чиновник, який довго обговорював Україну під час візитів до Білого дому. З української сторони дипломат виклав таке ж розчарування різкими словами: "Це це месіанське ставлення", - каже дипломат про підхід США до України за Трампа. "Наче вони все знають і не хочуть нічого чути".

Помилки команди Трампа щодо фактів часом був болісно очевидним. У понеділок Трамп, як повідомляється, сказав групі європейських лідерів, що Україна та Росія можуть розпочати переговори про припинення вогню "негайно". Президент України Володимир Зеленський, який також був на зв'язку, нагадав йому, що ці переговори почалися кількома днями раніше, 16 травня, у Стамбулі. Очевидний провал пам'яті Трампа призвів до моменту "спантеличеного мовчання" на лінії, за словами Axios, який https://www.axios.com/2025/05/20/trump-putin-call-european-leaders-zelensky повідомив про обмін.
Провідний посланник Трампа в Україні та Росії Стів Віткофф мав подібні моменти плутанини. В інтерв'ю в березні він не зміг назвати регіони, за які ведеться війна. "Ці так звані чотири регіони", - сказав він, намагаючись згадати їх. «Донбас, Крим... Ти знаєш імена".
Віткофф, магнат нерухомості без офіційного дипломатичного досвіду, зустрічався з Путіним кілька разів цього року, і контраст у їхньому рівні знань про Україну був вражаючим. Російський лідер має звичку годинами читати своїм гостям лекції про те, що він вважає історичним корінням війни. За кілька днів до початку вторгнення в 2022 році Путін запропонував одну таку дисквізуцію Олафу Шольцу, тодішньому канцлеру Німеччини, якому було важко слідувати.

"Це був дійсно поганий досвід провести ці довгі дебати з Путіним", - згадував Шольц в інтерв'ю TIME тієї весни. "І я дійсно сперечався з ним, кажучи: будь ласка, зрозумійте, якщо політики почнуть дивитися на підручники з історії, де їхні кордони були раніше, то у нас будуть лише війни протягом сотень років".
Але Путін вже давно покладається на націоналістичні та імперіалістичні наративи, щоб виправдати свої дії, часто посилаючись на старі історичні томи, які, як відомо, він нав'язливо вивчає. Коли його попросили минулого року пояснити своє рішення вторгнутися в Україну, "Путін дуже довго, ймовірно, півгодини, продовжував про історію Росії, що сягає восьмого століття", - пізніше згадував його інтерв'юер Такер Карлсон. "І, чесно кажучи, ми думали, що це техніка флібустерингу, і знайшли це дратівливим і перебивали його кілька разів".
Протидія цій техніці за столом переговорів вимагає розуміння фактів, які мало хто в Білому домі може легко зібрати. Під час свого першого президентського терміну Трамп https://www.cnn.com/2021/11/29/politics/trump-intelligence-briefings/index.html не читав брифінг-книги, підготовлені для нього розвідувальним співтовариством, які відповіли конденсацією необхідної йому інформації на одному аркуші паперу з візуальними засобами. З моменту повернення до Овального кабінету він провів лише близько десятка презентацій президентського щоденного брифінгу, набагато менше, ніж зазвичай, згідно з аналізомhttps://www.politico.com/news/2025/05/09/trump-intelligence-briefing-frequency-00338946 , опублікованим на початку травня Politico.

Намагаючись розширити розуміння Трампа про Україну, президент Зеленський неодноразово заохочував його та його старших помічників відвідати країну та стати свідками війни на власні очі. Ніхто не погодився приєднатися до Зеленського в одній з його частих поїздок у зону бойових дій. У лютому віце-президент Дж.Д. Венс відхилив одну таку пропозицію, сказавши Зеленському, що він не зацікавлений у "пропагандистському турі".

Очевидна відсутність інтересу з боку Білого дому часто розчаровує кар'єрних дипломатів, яким доручено інформувати про рішення Трампа, за словами двох американських чиновників, знайомих із відносинами. США Основним джерелом інформації президента на місцях, як правило, є посольство США в Києві. Але посол Бріджит Брінк намагалася отримати вплив у Білому домі, заявили ці чиновники. Брінк пішла зі своєї посади минулого місяця, прослуживши в Києві майже три роки повномасштабної війни.

"На жаль, політика з самого початку адміністрації Трампа полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву, Україну, а не на агресора, Росію", - https://www.freep.com/story/opinion/contributors/2025/05/16/trump-ukraine-policy-russia-ambassador-resign/83648993007/ написала вона минулого тижня про своє рішення піти у відставку.
Після дзвінка Трампа з Путіним, схоже, Білий дім може більше не бути зацікавлений у тиску на будь-яку зі сторін, щоб закінчити війну. Трамп не погрожував санкціями Росії за відмову прийняти припинення вогню, а також не обіцяв подальшої участі США у мирному процесі.
"Це не наш народ, це не наші солдати", - https://www.foxnews.com/politics/trump-distances-himself-from-russia-ukraine-conflict-not-our-people-not-our-soldiers сказав він https://www.foxnews.com/politics/trump-distances-himself-from-russia-ukraine-conflict-not-our-people-not-our-soldiers у середу в Овальному кабінеті. "Це Україна, і це Росія". Американські зусилля щодо встановлення миру між ними досі не змогли забезпечити чисту та легку перемогу, яку обіцяв Трамп. Це, одним словом, виявилося набагато складніше, ніж він думав.
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22.05.2025 20:31 Відповісти
Трамп сам прогалина - в якій царині він дока?
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22.05.2025 20:37 Відповісти
в якій? бути Трампом обраним більшістю американців
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22.05.2025 20:39 Відповісти
"Незнання Трампа" і після цього треба ставити крапку. Він не знає ні історії власної країни, ні світової історії, ні (тим більш) історії Європи та "якихось" України та московії. Зате він добре знає історію даляра (для себе і своєї родини). Більшого йому (на його думку) і не треба, бо свято вірує, що гроші вирішують все.
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22.05.2025 20:47 Відповісти
Путіну дає перевагу єдина річ: перевага у озброєнні, все решта - жалісливе скавуління західняків щоб виправдати свою імпотенцію і небажання допомагати Україні для перемоги, а не для триваючої роками війни.
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22.05.2025 20:50 Відповісти
Та він нічого не знає , ні про Україну , ні про кацапію .. Він тупий як сибірський валянок .
Воно навіть про США ніх не знає , крім Нью Йорка де знаходяться його хмарочоси , Лас Вегаса , де казіно в яких він зависає , Флориди де живе , і Вашингтона де тепер протирає штани у кріслі президента .
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22.05.2025 20:52 Відповісти
у Трампа немає ніяких знань, а не тільки про цю війну.
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22.05.2025 20:52 Відповісти
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22.05.2025 20:52 Відповісти
йому ху#ло про "пєчєнєгов"та "половцев" розповідає.
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22.05.2025 20:52 Відповісти
Там щє рюрік ганяв рептілоїдів і варив щі на самобранкє
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22.05.2025 21:19 Відповісти
Ми думали що Трамп козирний туз, а як виявилось він просто шістка
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22.05.2025 20:57 Відповісти
Можливо і шістка,але він козирна у Плешивого
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22.05.2025 21:35 Відповісти
Який телепень цей рудийневіглас.
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22.05.2025 21:01 Відповісти
Про рюріка і печенєгів... Діда на чемодані понесло
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22.05.2025 21:18 Відповісти
Если бы дэбилица, по совместительству посол Украины в Вашингтоне, делала свою работу этот мудак знал бы что ораздр больше, и может быть не был бы таким мудаком.
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22.05.2025 21:42 Відповісти
Не недооценивайте тампона и маська.
Все они знают. Но виткоф ездит за баблом к *****. Поэтому и без переводчика общается.
тампон смотрит на себя утром в зеркало, плюет в него и говорит - это ж как надо любить рубли.
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22.05.2025 22:26 Відповісти
Знає той, хто хоче знати. Але це геть не про Трампа
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22.05.2025 22:49 Відповісти
Это как незнание истории или ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН
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22.05.2025 23:09 Відповісти
Знає він все, тільки дурника вдає
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22.05.2025 23:42 Відповісти
не треба таку позицію США виправдовувати тупістю президента. У Байдена деменція, як виявилося, з 2015 року прогресує, вже книжки журналісти випускають, а раніше всі замовчували. Скоро і про Трампа напишуть, що був повним дегенератом.
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23.05.2025 01:36 Відповісти
Та шо він не знає.
Вже другий раз займає крісло президента
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23.05.2025 09:22 Відповісти
Оце б хтось комікси йому зрозумілі намалював і розповсюдив. Чи в Сімпсонах зняли про правду війни
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23.05.2025 10:25 Відповісти
Мерзота венс, для нього це пропагандистський тур, повторює слова рашистів. Треба було б йому нагадати, як після 2-ї світової американці і британці організовували екскурсії по концтаборам Німеччини щоб показати світу злочини нацистів.
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23.05.2025 10:38 Відповісти
А яка освіта у Трампа ? Мабуть 4 класа !
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23.05.2025 10:42 Відповісти
4 поля гольфу.
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23.05.2025 11:17 Відповісти
Можливо і вища, але це не про що не говорить. Все одно низький рівень освіченості і інтелекту. Тупий кретин.
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23.05.2025 10:54 Відповісти
Ну то може хтось розкаже Трампу, що в світі робиться! У нього ж стільки помічників і креативних менеджерів! Майже як у Зеленського...
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23.05.2025 11:01 Відповісти
І яку ж перевагу воно йому дає? Ніякої, Україна виграла цю війну і в будь-якму випадку доведе її до кінця звільнивши усі свої території з Трампом чи без нього
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23.05.2025 11:19 Відповісти
місстер Трамп просто копіює криворізьконо знавця історіїї з поганялом "БУРАТІНА" 😂
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23.05.2025 11:28 Відповісти
Зе Животные!! напомните мне кого отправлял на переговоры с ржавым, слабоумным нарциссом, бенин Оманский Нарик .... фсбэшника Елдака, его подстилку маркарову которая сделала одно, открыла кабак в Штатах, сибигу с уровнем английского 8 класса...беда в том что в 19 году отупевшее Стадо выбрало малоПИД,,,роского клоуна и его Сброд который ни чем не отличается от тампоновского.....
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23.05.2025 11:49 Відповісти
Мені одному здається, що на цьому сайті більше обсерають свого президента, ніж американського? Я розумію, що на сайті багато гебнявих москальских тролів, але ж бачу, що й "свої" не відстають... схаменіться шановні! Скільки разів українці вже просрали свою країну ...
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23.05.2025 12:21 Відповісти
Мені теж здається не просто недоречним, а навіть дуже шкидливим постійний мат та зневага до Зе. През представляє КРАЇНУ і якщо не має довіри і поваги до постаті преза у серелині крахни, то хто ж буде його поважати і розмовляти за кордоном?
...будуть перегони, от тоді і галасуйте, а зараз краще пельку закрийте, адже на кону доля України...
інакше... буде пу. Чи ви цього домогаєтесь?
Плюватись і критиканствувати проще простого: це всякому лузеру і невдасі під силу. А вот, щось реально зробити, то... це мають інши робити... прикро це
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23.05.2025 14:26 Відповісти
Еволюція кремлівських погроз: від "Київ за 3 дні" до "можемо 21 рік"
https://www.youtube.com/watch?v=F__NzamGJ78
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23.05.2025 13:23 Відповісти
 
 