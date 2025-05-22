Незнання Трампом фактів про війну в Україні дає Путіну перевагу, - Time

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що прогалини президента США Дональда Трампа в знаннях російсько-української війни завжди давали йому перевагу у розмовах з ним.

Про це пише Time, передає Цензор.НЕТ.

"Визнання своєї неосвіченості здавалося нехарактерним для президента, який часто стверджує, що знає більше, ніж будь-хто інший, і це могло спрямувати мирний процес на новий і невизначений шлях", - пишуть журналісти, згадавши заяву Трампа після розмови з Путіним 19 травня.

Тоді республіканець повідомив, що лише Київ та Москва мають вести перемовини, тому що вони "знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає".

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Незнання Трампа у війні дають Путіну перевагу

Зазначається, що з погляду Путіна прогалини американського президента в знаннях про війну в Україні завжди приносили перевагу диктатору РФ.

"Одна з улюблених тактик російського лідера на переговорах – завалювати своїх співрозмовників потоком історичних теорій і недостовірними фактами. Українські посадовці та їхні європейські союзники намагалися підготувати Трампа до таких розмов з Путіним, пропонуючи власні погляди на складність війни та її історію, але часто наштовхувалися на стіну незнання України в адміністрації Трампа", - пише видання.

Співрозмовник видання з українських дипломатичних кіл описав підхід адміністрації Трампа до Києва таким чином: "Наче вони все знають і не хочуть нічого чути".

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Зокрема, Time нагадало, що подібне незнання в темі війни РФ проти України демонстрував спецпредставник Стів Віткофф, коли той не зміг назвати області, які хоче захопити Москва.

"Ці так звані чотири регіони… Донбас, Крим... Ти знаєш назви", - заявив тоді Віткофф.

Наголошується, що протидія техніці переговорів з боку РФ вимагає розуміння фактів, "які мало хто в Білому домі може легко скласти докупи".

"Намагаючись розширити розуміння Трампа про Україну, президент Зеленський неодноразово заохочував його та його старших помічників відвідати країну та стати свідками війни на власні очі. Ніхто не погодився приєднатися до Зеленського в одній з його частих поїздок у зону бойових дій. У лютому віцепрезидент Джей Ді Венс відхилив одну таку пропозицію, сказавши Зеленському, що він не зацікавлений у "пропагандистському турі", - йдеться у матеріалі.

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Телефонна розмова Путіна й Трампа

Як додає Time, після останньої телефонної розмови Трампа з Путіним, схоже, Білий дім більше не зацікавлений у тому, щоб тиснути на обидві сторони для припинення війни.

Так, після неї президент США не погрожував Москві санкціями за відмову від припинення вогню й не обіцяв участі Вашингтона у мирному процесі.

"Американські зусилля, спрямовані на встановлення миру між ними, поки що не принесли тієї чистої й легкої перемоги, яку обіцяв Трамп. Це все, одним словом, виявилося набагато складніше, ніж він думав", - резюмує видання.

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