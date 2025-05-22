Туск не підтвердив, що Трамп передавав лідерам ЄС позицію Путіна про "перемогу"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не підтвердив інформацію про те, що президент США Дональд Трамп повідомив європейським лідерам нібито про впевненість Володимира Путіна у своїй перемозі у війні проти України.

Про це повідомляє видання Onet, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не підтверджую таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, тому що з російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь і розпочати чесні мирні переговори", - заявив Туск.

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За його словами, як президент Трамп, так і європейська "четвірка" погоджуються щодо необхідності припинення вогню без попередніх умов: "Щоб люди перестали гинути".

Водночас Туск наголосив, що не брав участі у телефонній розмові з Трампом після його спілкування з Путіним.

Прем’єр також зазначив, що Росія, як і раніше, намагається затягнути процес і ухиляється від реальних переговорів: "Росіяни, з іншого боку, взяли на озброєння свою класичну тактику: затягувати і пересмикувати різні ниточки, щоб уникнути зобов'язань щодо припинення вогню і приєднання до мирних переговорів всерйоз. Ситуація складна, не скажу, що критична, але вона складна від самого початку".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами в понеділок, 19 травня, заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий припинити війну, бо вважає, що перемагає.

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