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Новини Переговори про припинення вогню
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Туск не підтвердив, що Трамп передавав лідерам ЄС позицію Путіна про "перемогу"

туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не підтвердив інформацію про те, що президент США Дональд Трамп повідомив європейським лідерам нібито про впевненість Володимира Путіна у своїй перемозі у війні проти України.

Про це повідомляє видання Onet, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не підтверджую таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, тому що з російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь і розпочати чесні мирні переговори", - заявив Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск про мирні перемовини: З боку РФ немає навіть сліду доброї волі

За його словами, як президент Трамп, так і європейська "четвірка" погоджуються щодо необхідності припинення вогню без попередніх умов: "Щоб люди перестали гинути".

Водночас Туск наголосив, що не брав участі у телефонній розмові з Трампом після його спілкування з Путіним.

Прем’єр також зазначив, що Росія, як і раніше, намагається затягнути процес і ухиляється від реальних переговорів: "Росіяни, з іншого боку, взяли на озброєння свою класичну тактику: затягувати і пересмикувати різні ниточки, щоб уникнути зобов'язань щодо припинення вогню і приєднання до мирних переговорів всерйоз. Ситуація складна, не скажу, що критична, але вона складна від самого початку".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами в понеділок, 19 травня, заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий припинити війну, бо вважає, що перемагає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск про "підозрілі маневри" РФ біля кабелю між Польщею та Швецією: Розслідуємо, чи не було закладено вибухівки

Автор: 

путін володимир (24051) Туск Дональд (542) Трамп Дональд (6014)


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ну та да !
кляті "белопольские паны" !

распоясалісь ! не дають життя раззеюшкє

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22.05.2025 15:28 Відповісти
Яка падлюка насрала тобі в голову?
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22.05.2025 15:39 Відповісти
Ніжно цьомнув під хвостом Трампу. Видно надієшся що не зіллють Польщу як Україну?
Ню-ню...
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22.05.2025 15:23 Відповісти
"пшияцєль куйла із часів Смоленьської авіатрощі .котру влаштував куйло.і в котрій було знищено польську політичну еліту не може давати якісь твердження(навіть якщо він має докази для такого твердження) проти куйла...
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22.05.2025 15:30 Відповісти
Коли вже ці рожеві поні зрозуміють, що Путіну потрібна війна, а не мир.
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22.05.2025 15:38 Відповісти
Шановний, невжи Ви думаєте, що всі дірніші ніж Ви?
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22.05.2025 15:40 Відповісти
 
 