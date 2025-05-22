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Новини Мирні перемовини Припинення війни
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Туск про мирні перемовини: З боку РФ немає навіть сліду доброї волі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія не виявляє жодних ознак готовності до припинення війни або початку мирних переговорів.

Про це йдеться у повідомленні Канцелярії прем’єра, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми постійно контактуємо з президентом Трампом. З боку Росії немає навіть сліду доброї волі, коли йдеться про якнайшвидше припинення війни та початок мирних переговорів", - цитує Туска урядова канцелярія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск про "підозрілі маневри" РФ біля кабелю між Польщею та Швецією: Розслідуємо, чи не було закладено вибухівки

Автор: 

росія (65800) Туск Дональд (542) війна в Україні (4507)


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тому давайте почекаємо Ватикану, потім ще кудись, і ще...Може з'явиться (спойлер: ні).
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22.05.2025 15:00 Відповісти
А в пику Трампу на самміті НАТО через місяць - скажеш таке?
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22.05.2025 15:01 Відповісти
Нахіба? Чи публічна заява не теж саме?
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22.05.2025 15:51 Відповісти
щоб трумп особисто почув, щоб взбісився
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22.05.2025 17:27 Відповісти
Скільки Вам рочків шановний?
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23.05.2025 08:40 Відповісти
Нічого, виграє у вас отой друзєй, якого за *** да в музєй - наступний прем'єр побачить аж заблищить.
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22.05.2025 15:06 Відповісти
3 я Мировая!,раздуплитесь!
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22.05.2025 15:15 Відповісти
Мабудь всі дурніші за Вас?
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22.05.2025 15:52 Відповісти
так ви вже після Ватикану обрали де будете зустрічатись з кацапами на предмет обговорення припиненя війни ?
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22.05.2025 15:19 Відповісти
 
 