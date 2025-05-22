Туск про мирні перемовини: З боку РФ немає навіть сліду доброї волі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія не виявляє жодних ознак готовності до припинення війни або початку мирних переговорів.

Про це йдеться у повідомленні Канцелярії прем’єра, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми постійно контактуємо з президентом Трампом. З боку Росії немає навіть сліду доброї волі, коли йдеться про якнайшвидше припинення війни та початок мирних переговорів", - цитує Туска урядова канцелярія.

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