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Новости Мирные переговоры Прекращение войны
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Туск о мирных переговорах: Со стороны РФ нет даже следа доброй воли

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия не проявляет никаких признаков готовности к прекращению войны или началу мирных переговоров.

Об этом говорится в сообщении Канцелярии премьера, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы постоянно контактируем с президентом Трампом. Со стороны России нет даже следа доброй воли, когда речь идет о скорейшем прекращении войны и начале мирных переговоров", - цитирует Туска правительственная канцелярия.

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Автор: 

россия (96001) Туск Дональд (761) война в Украине (4468)


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тому давайте почекаємо Ватикану, потім ще кудись, і ще...Може з'явиться (спойлер: ні).
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22.05.2025 15:00 Ответить
А в пику Трампу на самміті НАТО через місяць - скажеш таке?
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22.05.2025 15:01 Ответить
Нахіба? Чи публічна заява не теж саме?
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22.05.2025 15:51 Ответить
щоб трумп особисто почув, щоб взбісився
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22.05.2025 17:27 Ответить
Скільки Вам рочків шановний?
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23.05.2025 08:40 Ответить
Нічого, виграє у вас отой друзєй, якого за *** да в музєй - наступний прем'єр побачить аж заблищить.
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22.05.2025 15:06 Ответить
3 я Мировая!,раздуплитесь!
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22.05.2025 15:15 Ответить
Мабудь всі дурніші за Вас?
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22.05.2025 15:52 Ответить
так ви вже після Ватикану обрали де будете зустрічатись з кацапами на предмет обговорення припиненя війни ?
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22.05.2025 15:19 Ответить
 
 