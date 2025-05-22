Туск о мирных переговорах: Со стороны РФ нет даже следа доброй воли
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия не проявляет никаких признаков готовности к прекращению войны или началу мирных переговоров.
Об этом говорится в сообщении Канцелярии премьера, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы постоянно контактируем с президентом Трампом. Со стороны России нет даже следа доброй воли, когда речь идет о скорейшем прекращении войны и начале мирных переговоров", - цитирует Туска правительственная канцелярия.
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