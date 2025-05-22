Туск о "подозрительных маневрах" РФ возле кабеля между Польшей и Швецией: Расследуем, не была ли заложена взрывчатка
Польша проверяет, не заложил ли российский корабль теневого флота взрывчатку возле подводного электрокабеля между Польшей и Швецией.
Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время визита в центр морских операций в Гдыне, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Туска, российское судно совершало "подозрительные действия" в районе подводной инфраструктуры, и сейчас продолжается расследование. "Мы все еще расследуем, не было ли заложено взрывчатки. Очевидно, что это нужно очень тщательно проверить", - сказал он. Пока что, по словам премьера, нет негативных сигналов.
Глава польского правительства подчеркнул, что такие инциденты могут повторяться все чаще, поскольку Польша планирует значительные инвестиции в Балтийском регионе - в частности в морские ветровые электростанции и газопроводы. В этом контексте Туск подчеркнул важность инициативы НАТО "Baltic Sentry", которая должна укрепить защиту критической инфраструктуры.
"Не будем себя обманывать: Балтийское море может стать местом, как сегодня восточная граница Польши, постоянного гибридного противостояния", - отметил он. Туск также отметил, что действия России уже выходят за пределы гибридной войны: "Это - прямая агрессия, направленная против нашей безопасности, не только энергетической".
Напомним, в среду, 22 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что судно из "теневого флота" РФ совершило "подозрительные маневры" возле кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.
а, вже потім, як що більше нічого не станеться, десь через пару тижнів, почнете збиратися та стурбовано обговорювати....
тільки мусолити теми типу абортів і зерна можете