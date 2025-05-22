РУС
Туск о "подозрительных маневрах" РФ возле кабеля между Польшей и Швецией: Расследуем, не была ли заложена взрывчатка

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Польша проверяет, не заложил ли российский корабль теневого флота взрывчатку возле подводного электрокабеля между Польшей и Швецией.

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время визита в центр морских операций в Гдыне, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Туска, российское судно совершало "подозрительные действия" в районе подводной инфраструктуры, и сейчас продолжается расследование. "Мы все еще расследуем, не было ли заложено взрывчатки. Очевидно, что это нужно очень тщательно проверить", - сказал он. Пока что, по словам премьера, нет негативных сигналов.

Глава польского правительства подчеркнул, что такие инциденты могут повторяться все чаще, поскольку Польша планирует значительные инвестиции в Балтийском регионе - в частности в морские ветровые электростанции и газопроводы. В этом контексте Туск подчеркнул важность инициативы НАТО "Baltic Sentry", которая должна укрепить защиту критической инфраструктуры.

"Не будем себя обманывать: Балтийское море может стать местом, как сегодня восточная граница Польши, постоянного гибридного противостояния", - отметил он. Туск также отметил, что действия России уже выходят за пределы гибридной войны: "Это - прямая агрессия, направленная против нашей безопасности, не только энергетической".

Напомним, в среду, 22 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что судно из "теневого флота" РФ совершило "подозрительные маневры" возле кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.

так і будете бігати за кацапами та дивитися, що вони там наробили чи насрали чі ні ?
показать весь комментарий
22.05.2025 14:20 Ответить
Поки не почнуть підривати тіньовий кацапсячий флот вони так і будуть гадити.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:29 Ответить
та, навіть як що *****, що рознесе пів варшави, ви перелякано обісраними поховаєтесь по норах.
а, вже потім, як що більше нічого не станеться, десь через пару тижнів, почнете збиратися та стурбовано обговорювати....
показать весь комментарий
22.05.2025 14:29 Ответить
«Це - пряма агресія..» і чому ж ваші кандидати мочі в рот набрали і не будують передвиборчі агітації на боротьбі з росією? Там і рот відкрити слабо?)
тільки мусолити теми типу абортів і зерна можете
показать весь комментарий
22.05.2025 14:35 Ответить
 
 